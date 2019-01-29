На сессии Одесского горсовета отметили бабушку освобожденного моряка Елену Вирановскую и увеличили выплаты ветеранам

Перед началом сессии Одесского горсовета торжественно наградили бабушку освобожденного одесского моряка Елену Вирановскую. Проявив исключительно активную гражданскую позицию, а также заручившись поддержкой депутатского и консульского корпуса, представителей общественных организаций и всех неравнодушных одесситов, ей удалось добиться возвращения Андрея Новичкова на Родину. В иранской тюрьме наш соотечественник провел почти два года.

Слово взяла депутат Одесского горсовета, глава фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова Светлана Осауленко.

Светлана Осауленко отметила, что от горсовета было выделено 115 тыс. грн. для помощи украинскому моряку.

Не могу не отметить роль в судьбе одесского моряка народного депутата Сергея Кивалова. Сергей Кивалов с самого начала принимал активное участие в деле освобождения Андрея Новичкова. Но главное действующее лицо в этой двухлетней борьбе, главный герой – бабушка Андрея Новичкова, Елена Николаевна Вирановская, которую мы, от фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова, попросили отметить особо. Коллеги, вдумайтесь, 81-летняя одесская бабушка, у которой как раз в это время были серьезные проблемы со здоровьем, спасла своего внука, одесского моряка. Самое главное, что своими действиями он смогла внушить веру в победу справедливости в душу каждого одессита, украинца. Она доказала, что от одного человека зависит так много. Что один человек может спасти жизнь, повлиять на политику и вообще ход истории. Я бы назвала это одесским чудом, Рождественским чудом. Два года Андрей Новичков провел в Иране, он был приговорен к смертной казни. И вот Президент Петр Порошенко подписал документ о помиловании иранского гражданина, благодаря чему стал возможен обмен и освобождение нашего соотечественника. За эти два года содержания в застенках, Андрею очень настойчиво рекомендовали принять иранское гражданство, отказаться от своей страны, но он этого не сделал. Эта история со счастливым концом, а так случается далеко не всегда. Действительно, настоящая одесская бабушка, Елена Николаевна, спасла своего внука, одесского моряка.

– сказала Светлана Осауленко.

За активную гражданскую позицию Елена Николаевна Вирановская была представлена к награде «Знак почета» от городского головы Одессы.

Я хочу поблагодарить одесского городского голову, депутатский корпус горсовета, облсовета, парламента. Со всех трех трибун я выступала, доказывала невиновность своего внука. Если бы он был виноват, я бы не имела морального права этого делать. Но один в поле не воин, и я ничего не добилась бы без помощи людей. Я благодарна всем, но особенно хочу сказать о помощи народного депутата Сергея Кивалова, как только я обратилась к нему, дело сдвинулось с мертвой точки. Меня год слушали, но не слышали. Больше сотни листов запросов, и в ООН, и в ОБСЕ, и в другие организации. Но когда я обратилась к Сергею Васильевичу Кивалову, меня услышали. Сергей Васильевич пообещал, что я скоро встречу своего внука в Одессе. Я не сомневалась, что так оно и будет

– подчеркнула Елена Николаевна.

Бабушка одесского моряка поблагодарила всех депутатов, всех жителей города, которые принимали участие в нелегком деле освобождения ее внука.

Напомним, что Сергей Кивалов сделал очень многое для того, что проблема одесского моряка Андрея Новичкова была решена.

Парламентарий дважды встречался с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Украине Мохамадом Бехешти Монфаредом. В подкрепление этих действий были направлены ряд депутатских запросов в Министерство иностранных дел и Генпрокуратуру Украины с требованием об освобождении Андрея Новичкова.

Благодаря настойчивым действиям народного депутата фамилия Андрея Новичкова прозвучала в Верховной Раде Украины и это дело стало государственным. В парламенте состоялся брифинг на тему спасения моряка, задержанного в Иране, в котором приняли участие народный депутат Сергей Кивалов и бабушка Андрея Елена Вирановская.

Народный депутат Украины Сергей Кивалов встретился по делу Андрея Новичкова с президентом Украины Петром Порошенко. Встреча имела положительный результат, глава государства взял вопрос под личный контроль и подписал соответствующие документы - указ о помиловании иранца Али Джадуеля, благодаря чему стал возможен равноценный обмен украинца на гражданина Ирана.

Кроме того, на сессии городского совета депутаты приняли решение в очередной раз повысить ежемесячные социальные выплаты ветеранам войны, участникам парада Победы, оборонщикам и освободителям Одессы.

У нас праздник впереди, это 75-ая годовщина освобождения Одессы и хочу напомнить, что именно Украинская морская партия Сергея Кивалова три года назад инициировала этот вопрос. И ежегодно с коллегами, мы совместно пересчитываем эти выплаты в виду подорожания тарифов, цен и вообще очень сложной жизни. Я считаю, что это очень важное и своевременное решение.

- говорит Светлана Осауленко, глава фракции Украинской морской партии.

Напомним, что ровно три года назад инициативу фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова единогласно поддержали представители всех политических сил в Одесском горсовете. Тогда в результате принятых изменений в бюджете города было выделено дополнительно 3 миллиона гривен, что позволило увеличить стипендию ветеранам ежемесячно.