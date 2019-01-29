На сессии Одесского горсовета отметили бабушку освобожденного моряка Елену Вирановскую и увеличили выплаты ветеранам

Перед началом сессии Одесского горсовета торжественно наградили бабушку освобожденного одесского моряка Елену Вирановскую. Проявив исключительно активную гражданскую позицию, а также заручившись поддержкой депутатского и консульского корпуса, представителей общественных организаций и всех неравнодушных одесситов, ей удалось добиться возвращения Андрея Новичкова на Родину. В иранской тюрьме наш соотечественник провел почти два года.
Слово взяла депутат Одесского горсовета, глава фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова Светлана Осауленко.
Светлана Осауленко отметила, что от горсовета было выделено 115 тыс. грн. для помощи украинскому моряку.
– сказала Светлана Осауленко.
За активную гражданскую позицию Елена Николаевна Вирановская была представлена к награде «Знак почета» от городского головы Одессы.
– подчеркнула Елена Николаевна.
Бабушка одесского моряка поблагодарила всех депутатов, всех жителей города, которые принимали участие в нелегком деле освобождения ее внука.
Напомним, что Сергей Кивалов сделал очень многое для того, что проблема одесского моряка Андрея Новичкова была решена.
Парламентарий дважды встречался с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Украине Мохамадом Бехешти Монфаредом. В подкрепление этих действий были направлены ряд депутатских запросов в Министерство иностранных дел и Генпрокуратуру Украины с требованием об освобождении Андрея Новичкова.
Благодаря настойчивым действиям народного депутата фамилия Андрея Новичкова прозвучала в Верховной Раде Украины и это дело стало государственным. В парламенте состоялся брифинг на тему спасения моряка, задержанного в Иране, в котором приняли участие народный депутат Сергей Кивалов и бабушка Андрея Елена Вирановская.
Народный депутат Украины Сергей Кивалов встретился по делу Андрея Новичкова с президентом Украины Петром Порошенко. Встреча имела положительный результат, глава государства взял вопрос под личный контроль и подписал соответствующие документы - указ о помиловании иранца Али Джадуеля, благодаря чему стал возможен равноценный обмен украинца на гражданина Ирана.
Кроме того, на сессии городского совета депутаты приняли решение в очередной раз повысить ежемесячные социальные выплаты ветеранам войны, участникам парада Победы, оборонщикам и освободителям Одессы.
- говорит Светлана Осауленко, глава фракции Украинской морской партии.
Напомним, что ровно три года назад инициативу фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова единогласно поддержали представители всех политических сил в Одесском горсовете. Тогда в результате принятых изменений в бюджете города было выделено дополнительно 3 миллиона гривен, что позволило увеличить стипендию ветеранам ежемесячно.