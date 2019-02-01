Украинцы требуют упросить нормы начисления субсидий на оплату тарифов

То, чего опасались пенсионеры, инвалиды, да и все незащищенные категории граждан – произошло. Центры соцзащиты стали массово отказывать им в начислении субсидий. Почему это происходит? Все очень просто – порядок и нормы начисления субсидий на оплату услуг ЖКХ резко ужесточились. Произошло это 1 мая. Кабмин Украины утвердил в новой редакции Положение о порядке назначения и предоставления субсидий населению для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного топлива.

Наступил отопительный сезон, и новые изменения в раздаче субсидий на своей шкуре почувствовали граждане страны.

Главный посыл, который ретранслировали, таким образом, правительственные чиновники,– получение субсидий людьми, которые могут себе позволить иметь большие дома и квартиры, – это социальная несправедливость. Та самая власть, которая, многократно и поэтапно повышая жилищно-коммунальные тарифы, каждый раз обещала, что никто из тех, кто не в состоянии оплачивать потребленные услуги ЖКХ, не останется без субсидий от государства, радикально поменяла правила игры.

По самым скромным оценкам экспертов, право на субсидии потеряли около 20% их получателей, а это более одного миллиона домохозяйств. От некомпетентности авторов новой редакции документа, в первую очередь, пострадали незащищенные слои населения.

Учитывая непомерные тарифы, это стало ударом для пенсионеров и малообеспеченных людей, которые растерянно уходили от чиновников с отказом на предоставление государственной помощи. Что же, до 1мая 2018 года действовала логичная и понятная норма на получение государственной помощи.

Она гласила, что если в квартире проживают нетрудоспособные граждане – инвалиды, одинокие люди пенсионного возраста – то им полагается субсидия из расчета 75 квадратных метров жилья. Большая площадь предполагала доплату. Учтём при этом, что большинство небогатых, но дисциплинированных плательщиков проживают в небольших квартирах и домах, а потому после повышения тарифов и вплоть до весны 2018-го, они вполне могли рассчитывать субсидию и получали ее после обращения в органы соцзащиты.

Но правительство легких путей не ищет и первого мая прошедшего года правительство нанесло очередной сокрушительный удар по благосостоянию граждан Украины, причем по наименее защищенной ее части. Начался очередной перерасчет субсидий по жилищно-коммунальным услугам, вступили в силу и новые правила начисления этого вида помощи. Так людям начали повально отказывать в начислении субсидий. При этом система начисления субсидий запутана настолько, что зачастую одинокие пенсионеры просто перестали подавать на нее документы, накапливая долги и рискуя на старости лет остаться без тепла, воды или света.

Вот какие правила действуют сегодня. Важнейший фактор, при котором вы сможете оформить субсидию – это не площадь вашей квартиры, а количество людей, фактически проживающих в ней. К каждому члену семьи привязывается цифра чуть более 13 квадратных метров, и эти 13 «квадратов» может оплатить за вас государство. Дополнительно на семью можно «накинуть» еще 30 квадратных метров. Но разница всё равно очевидна. Раньше субсидия начислялась на 75 квадратных метров, сегодняшний ее размер в среднем вдвое меньше. Впрочем, есть небольшой шанс увеличить размер субсидии – если вы обратитесь в специальную комиссию и будете долго и нудно требовать дополнительной помощи. В таком случае вам могут увеличить площадь отапливаемого за государственный счёт жилья еще примерно на 35 квадратных метров. Но и эти цифры в целом уступают прежним, действующим до мая 18-го. Эксперты называют новую норму и методы начисления субсидий дискриминационными.

В чем заключается парадокс? В том, что одинокие граждане, пенсионеры, лица с инвалидностью – люди, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации – вынуждены сегодня обращаться в комиссию, предоставлять необходимые документы, доказывать, что, да, они оказались в тяжелой жизненной ситуации для того, чтобы получить заслуженную субсидию на сверх нормативную площадь жилья. То есть, они утратили абсолютно безусловное право, которое ранее им давало действующее законодательство,

– уверена декан социально-правового факультета НУ «ОЮА» Галина Чанышева.

Цифры показывают – после ужесточения норм получения субсидий отказов на государственную помощь стало практически вдвое больше. Причем отказывают чаще всего немощным пенсионерам и инвалидам, которые всегда исправно платили «квартплату», а теперь – пребывают в отчаянии.

Первым забил тревогу народный депутат Сергей Кивалов. Он потребовал от правительства Владимира Гройсмана вернуть прежнюю норму, позволявшую оформить субсидию на жилплощадь до 75 квадратных метров, и отменить поправку в привязке к количеству проживающих в квартире.

Большинство малообеспеченных граждан, в частности пенсионеры и лица с инвалидностью получают пенсию на уровне минимальной, которая сегодня составляет 1497 грн. Таким образом, одиноким малообеспеченным пенсионерам, проживающим в домовладениях Одесской области, придется в среднем дополнительно заплатить еще более 1500 грн. за услуги газоснабжения, что в среднем составляет 82% от дохода пенсионеров и лиц с инвалидностью. При этом Правительство утверждало, что в случае, если стоимость коммунальных услуг составит более 15% дохода семьи, то необходимо оформлять субсидию, а в вышеуказанном случае только из-за занижения социальной нормы жилья для одиноких нетрудоспособных лиц, пенсионеры и лица с инвалидностью дополнительно должны оплачивать в среднем 82% от своего дохода, то есть всю пенсию приходится отдавать на коммунальные услуги. Таким образом, одинокие пенсионеры и лица с инвалидностью, оказались в затруднительном положении. Отменив норму для одиноких нетрудоспособных лиц на получение субсидии на 75 кв. м. площади своего жилья, правительство обязало лиц с инвалидностью и пенсионеров обращаться в соответствующие комиссии для предоставления субсидии на дополнительную площадь жилья лишь в пределах 30% от общей площади. Это означает, что пенсионеры вынуждены плачивать еще более 500 гривен за отопление жилья,

– подчеркивает народный депутат Сергей Кивалов.

Солидарны с требованиями Сергея Кивалова и в Департаменте социальной защиты. Чиновники считают, что возвращение прежней – понятной и обоснованной нормы – крайне необходимо.

Мы бы хотели, чтобы норму 75 квадратных метров для тех семей, которые состоят из нетрудоспособных членов семьи вернули, потому что как правило обращаются либо одиноко проживающие люди, либо пенсионеры или люди с инвалидностью, либо супружеская чета пенсионеров или людей с инвалидностью. Если это нетрудоспособные люди неработающие, то, как правило, их доход – это пенсия и субсидия. Поэтому для этой категории эта норма должна остаться,

– говорит директор Департамента социальной защиты Елена Китайская.

Заявления чиновников и экспертов, а также позицию Сергея Кивалова подтверждают и социологические исследования. Представители Южноукраинского центра этнических и политических исследований «Лад» пообщались с одесситами, опросив при этом 800 человек.

Как показывает соцопрос, почти 90% населения тратят более половины своих доходов на оплату тарифов. А если точнее – 47% одесситов тратят от 40 до 60% доходов на услуги ЖКХ, а почти 41% наших сограждан – вообще 70-90% своих денег отдают за теплые батареи, свет и воду.

Неудивительно, что более 90% всех участников соцопроса считают действующие тарифы необоснованными и явно завышенными.

Также выяснилось, что 39% горожан пользуются субсидиями на оплату отопления, а 61% пока пытается оплатить услуги самостоятельно. Разумеется, есть среди них и те, кто решил пойти по пути неплатежей, тем самым рискуя в будущем остаться в квартире в условиях отсутствия коммунальных услуг, а то и без самой квартиры.

О последовательной политике народного депутата Сергея Кивалова о необходимости пересмотра норм оформления и начисления субсидий знают многие одесситы. Более 72% опрошенных граждан нашего города так или иначе слышали или читали об этом.

При этом 81% одесситов инициативу Сергея Кивалова поддерживают. Из этого можно сделать однозначный вывод – о социальной справедливости думают не только пенсионеры, инвалиды и малообеспеченные, но и все остальные, более состоятельные граждане нашего города.

Было выявлено, что 90% населения более половины своих доходов тратят на оплату тепла в своих жилищах, почти половина населения пользуется субсидиями. И конечно же, актуален запрос Сергея Васильевича Кивалова об изменении норм по определенным категориям в наше время, в нашем государстве

– отмечает кандидат социологических наук Николай Яценко.

На эту тему мы также пообщались с одесситами и узнали их мнение. Результат оказался предсказуемым: проблемы тарифов и долгов за услуги ЖКХ близки абсолютно всем. И трудно было бы себе представить нечто другое.

«На оплату отопления уходит большая часть денег, значительная часть зависит от использовании газа, а цена на газ завышена монополистами. Поэтому цена на коммунальные расходы завышена».

«Я всю пенсию трачу на оплату ЖКХ, и надо еще добавлять. Это ужас какой-то!».

«Всё, все необоснованно, все тарифы завышены, и газ, и отопление, и вода, и свет. Все в частных руках, а там смотрят на прибыль, а не на то, что нужно людям».

Так говорят люди на улицах, и мнение у них о том, что творится в системе оплаты ЖКХ и тарифах на услуги сходится.

Государство социально отторгло этих людей, они оказались сегодня за чертой бедности, на грани выживания. И поэтому совершенно справедливо, что в своем депутатском запросе Сергей Васильевич четко ставит конкретные предложения о внесении изменений в порядок назначения субсидий социально незащищенным категориям населения, – считает декан социально-правового факультета НУ «ОЮА» Галина Чанышева.

Народный депутат Сергей Кивалов, отстаивая интересы простых людей, пенсионеров, инвалидов – требует от правительства не только снизить тарифы, но и упростить нормы оформления и получения субсидий.

Учитывая важность затронутых вопросов, руководствуясь статьей 15 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины», прошу Вас:

1) внести изменения в постановление Кабинета Министров Украины «Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания» от 6 августа 2014 №409 об увеличении социальной нормы жилья для централизованного и индивидуального отопления до 75 кв.м. для нетрудоспособных лиц (пенсионеров, лиц с инвалидностью), одиноко проживающих (один или два человека).

2) предусмотреть, что при назначении жилищной субсидии не учитываются доходы членов семьи лица из состава домохозяйства в случае, когда их зарегистрированное (фактическое) место жительства отличается от адреса домохозяйства.

3) установить безусловное право на субсидии лицам с инвалидностью, больным онкологическим заболеваниями и другим малозащищённым слоям населения, – пишет в своем запросе на имя Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Министр социальной политики Андрей Рева, чиновник, не раз делавший скандальные заявления и призывающий украинцев «меньше есть», направил ответ парламентарию.

В ответном письме, в частности, говорится: в соответствии с Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 №848, субсидии назначаются нетрудоспособным лицам, площадь жилья которых не может превышать социальную норму жилья более чем на 30 процентов. Следовательно, норма площади жилья, на которую может быть назначена субсидия с учетом сверхурочной площади, для одного человека составляет 63,53 кв. м, для двух человек – 81,28 кв. м. Жилищная субсидия рассчитывается на всех членов домохозяйства.

Во время назначения жилищной субсидии учитываются также доходы членов семьи лица из состава домохозяйства в случае, если их зарегистрированное (фактическое) место проживания иное, чем адрес домохозяйства. При этом социальные нормы жилья и социальные нормативы пользования жилищно- коммунальными услугами по адресу домохозяйства на таких лиц не распространяются.

Таким образом, Правительством урегулирован вопрос назначения жилищной субсидии на сверхурочную площадь жилья нетрудоспособным лицам, которые проживают сами, а также гражданам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах, вызванных продолжительной болезнью.

При этом, говорится в заключении в письме, правительство не исключает возможность граждан в случае необходимости обращаться за помощью в органы местного самоуправления:

Органы местного самоуправления могут устанавливать за счет собственных средств и благотворительных поступлений дополнительные к предусмотренным законодательством гарантии социальной защиты населения, порядок предоставления которых определяется этими органами.

Это письмо скорее напоминает отписку, в нём лишь констатируются действующие нормы оформления субсидий и не дается никаких ответов на поставленные вопросы и предъявленные требования.

Но народный депутат Сергей Кивалов намерен и дальше делать все, чтобы добиваться пересмотра норм на начисление субсидий. И не только в виде обращений, но и лично требуя от главы правительства, озаботиться, наконец, проблемами людей, которые стараются выживать в нынешней «европейской» Украине.