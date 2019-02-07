Сергей Кивалов: «Вопрос с НАТО должен решаться на референдуме»

Сегодня парламент голосовал за внесение изменений в Конституцию, которые должны закрепить намерения Украины стать членом НАТО. Верховная Рада 334 голосами «за» приняла этот закон. Я, конечно же, участия в этом голосовании не принимал. И считаю, что депутаты не имели морального права сделать такой важный в геополитическом отношении для государства шаг, не посоветовавшись со всем народом. Я убежден, что быть Украине членом НАТО или не быть – должен решать народ путём прямого волеизъявления. Правом требовать возможности для каждого гражданина Украины лично высказать свое мнение на всенародном референдуме меня наделили избиратели моего округа – Приморского района Одессы. Я постоянно в контакте с людьми и знаю, что их мнение по вопросу НАТО совсем не однозначное. Но действующая власть пытается решить свои задачи, и они не имеют ничего общего с интересами людей,

– написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.