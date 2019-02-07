Новый состав Одесского Молодежного совета принял присягу

В мэрии состоялось первое заседание нового состава Молодежного совета при Одесском городском голове. В его состав вошли представители молодежных, студенческих, общественных организаций различных сфер деятельности.
Молодежный совет является консультативно-совещательным органом городского совета и предоставляет широкие возможности для реализации молодежных инициатив.
- уверен член молодежного совета, глава Молодежной платформы «Будущее»Владимир Сивак.
Всего в состав молодежного совета вошли 54 молодежных представителя, среди них студенты крупнейших вузов Юга Украины – Национального университета «Одесская юридическая академия», Международного гуманитарного университета и их структурных подразделений – Юридического колледжа НУ «ОЮА» и Экономико-правового колледжа МГУ. Каждый из них прошел тщательный отбор.
- отметила член Молодежного совета от НУ «ОЮА» Юлия Шишацкая.
Студент 3 курса Юридического колледжа Национального университета «Одесская юридическая академия», активист Первичной профсоюзной университета Андрей Загородний ещё во время обучения в школе начал заниматься общественной деятельностью, затем уже в колледже принимал активное участие в организации различных культурных, спортивных и благотворительных мероприятий. Теперь, став членом Молодёжного совета при Одесском городском голове, молодой человек планирует в своей деятельности выйти на общегородской уровень.
- уверен Андрей Загородний.
Учащиеся Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета традиционно принимают активное участие в работе Молодёжного совета при Одесском городском голове. Президент обоих университетов, академик Сергей Кивалов всячески поощряет активную гражданскую позицию студентов и поддерживает все их прогрессивные инициативы, направленные на развитие родных учебных заведений и нашего города в целом. В вузах функционирует студенческое самоуправление, являющееся эффективным механизмом защиты прав студентов и организации надлежащих условий учёбы и досуга.Всеважные решения, касающиеся образовательного процесса, принимаются исключительно после консультаций со студенческим активом, также студенты входят в состав учёных советов университетов. Таким образом, молодые люди со студенческих лет становятся вовлечёнными в жизнь своего коллектива и всего общества.
За годы работы Молодежный совет показал, что может быть успешной стартовой площадкой для молодых политиков. Среди депутатов городского совета действующего созыва немало тех, кто начинал свою деятельность с молодежного совета. С 2006 по 2008 гг. Молодежный совет при Одесском городском голове возглавляла нынешняя глава фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова Светлана Осауленко. В те годы Молодежный совет был отмечен премией Совета Европы как лучшая неправительственная организация.
- поделилась Светлана Осауленко.
Отметим, что в состав Молодежного совета вошли граждане Украины от 14-ти до 35-ти лет, делегированные кандидатами в состав Молодежного совета от средних или высших учебных заведений, или общественных организаций, работающих с молодежью по одному кандидату от каждого.