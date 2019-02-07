Новый состав Одесского Молодежного совета принял присягу

В мэрии состоялось первое заседание нового состава Молодежного совета при Одесском городском голове. В его состав вошли представители молодежных, студенческих, общественных организаций различных сфер деятельности.

Молодежный совет является консультативно-совещательным органом городского совета и предоставляет широкие возможности для реализации молодежных инициатив.

Мы заинтересованы в том, чтобы Молодежный совет развивался, работал, чтобы это была та структура, которая будет предлагать инициативы, полезные сегодня нашей молодежи. Это касается многих сфер, потому что здесь представлены общественные организации абсолютно разных направленностей - спортивных, социальных, экологических и так далее. В таком комплексе, я уверен, мы выработаем единую стратегию, единый план, и Одесса станет реальной молодежной столицей, не на словах, а уже на деле.

- уверен член молодежного совета, глава Молодежной платформы «Будущее»Владимир Сивак.

Всего в состав молодежного совета вошли 54 молодежных представителя, среди них студенты крупнейших вузов Юга Украины – Национального университета «Одесская юридическая академия», Международного гуманитарного университета и их структурных подразделений – Юридического колледжа НУ «ОЮА» и Экономико-правового колледжа МГУ. Каждый из них прошел тщательный отбор.

Как представитель студенческого совета Национального университета "Одесская юридическая академия" я являюсь именно послом студенчества в этой организации, с которой мы сотрудничаем уже многие годы. Во всех начинаниях нас всячески поддерживал и вдохновлял на эту работу президент университета Сергей Васильевич Кивалов. Перед нами, как представителями нового созыва Молодежного совета при Одесском городском голове, стоит большая ответственность, в первую очередь, перед самими собой, перед теми людьми, которые выдвигали нас сюда, перед городским советом и перед одесситами. Мы будем стараться воплощать все задуманные идеи, улучшать наш город, быть нужными нашему городу, нашей стране.

- отметила член Молодежного совета от НУ «ОЮА» Юлия Шишацкая.

Студент 3 курса Юридического колледжа Национального университета «Одесская юридическая академия», активист Первичной профсоюзной университета Андрей Загородний ещё во время обучения в школе начал заниматься общественной деятельностью, затем уже в колледже принимал активное участие в организации различных культурных, спортивных и благотворительных мероприятий. Теперь, став членом Молодёжного совета при Одесском городском голове, молодой человек планирует в своей деятельности выйти на общегородской уровень.

Я сам по себе очень активный человек, люблю делать что-то полезное, а поэтому ещё в школе я начал активно заниматься общественной деятельностью и продолжил заниматься ею, поступив в колледж. И вот сейчас у меня за плечами уже три года серьёзной организаторской работы – это организация спортивных, культурных, благотворительных мероприятий и я посчитал, что мне уже можно выходить на более высокий уровень, что я смогу делать что-то полезное не только для своего колледжа, университета, но и для всего города. Поэтому я решил выдвигаться в Молодёжный совет при Одесском городском голове. Для меня очень почётно стать частью команды самой прогрессивной молодёжи нашего города, и я понимаю всю возложенную на меня ответственность. На мой взгляд, Молодёжный совет – это прекрасный шанс для активных молодых людей реализовать себя и воплотить свои идеи на благо родного города. И когда меня спрашивают, как я буду совмещать учёбу в колледже, а затем и в университете с деятельностью в Молодёжном совете, я всегда отвечаю, что при большом желании можно успеть многое, тем более, что у меня уже есть подобный опыт и моя общественная деятельность никогда не мешала моей учёбе. Активной молодёжи необходима поддержка и такую поддержку нам обеспечивает президент нашего университета Сергей Васильевич Кивалов, он уделяет огромное внимание деятельности Профсоюза и всегда помогает нам в реализации наших инициатив, наверное, поэтому в родном университете такой сильный и эффективный Профсоюз.

- уверен Андрей Загородний.

Учащиеся Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета традиционно принимают активное участие в работе Молодёжного совета при Одесском городском голове. Президент обоих университетов, академик Сергей Кивалов всячески поощряет активную гражданскую позицию студентов и поддерживает все их прогрессивные инициативы, направленные на развитие родных учебных заведений и нашего города в целом. В вузах функционирует студенческое самоуправление, являющееся эффективным механизмом защиты прав студентов и организации надлежащих условий учёбы и досуга.Всеважные решения, касающиеся образовательного процесса, принимаются исключительно после консультаций со студенческим активом, также студенты входят в состав учёных советов университетов. Таким образом, молодые люди со студенческих лет становятся вовлечёнными в жизнь своего коллектива и всего общества.

За годы работы Молодежный совет показал, что может быть успешной стартовой площадкой для молодых политиков. Среди депутатов городского совета действующего созыва немало тех, кто начинал свою деятельность с молодежного совета. С 2006 по 2008 гг. Молодежный совет при Одесском городском голове возглавляла нынешняя глава фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова Светлана Осауленко. В те годы Молодежный совет был отмечен премией Совета Европы как лучшая неправительственная организация.



Для меня Молодежный совет – это личная история успеха. Молодежный совет дал мне, простой девочке из другого города, возможность реализовать себя в полной мере. Я убеждена, что Молодежный совет открывает все возможности, я просто завидую всем этим ребятам, потому что они молодые, классные, энергичные и сегодня они могут построить свою жизнь, как захотят.

- поделилась Светлана Осауленко.

Отметим, что в состав Молодежного совета вошли граждане Украины от 14-ти до 35-ти лет, делегированные кандидатами в состав Молодежного совета от средних или высших учебных заведений, или общественных организаций, работающих с молодежью по одному кандидату от каждого.