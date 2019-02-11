Отчет народного депутата Украины Сергея Кивалова за 2018 год

Дорогие друзья, искренне благодарю за Вашу поддержку! Мы вместе уже 21 год, и для меня большая честь – отстаивать интересы жителей Приморского района в стенах Верховной Рады Украины на протяжении всего этого времени!За 2018 год вместе нам удалось особенно многого добиться, и я представляю Вашему вниманию отчет о своей деятельности как народного депутата Украины по 135 избирательному округу Приморского района г. Одессы.

Общественной приемной и мной лично был проведен прием 4023граждан и принято 2772 заявлений граждан, что говорит об увеличении числа людей и обращений в сравнении с 2017 годом (3373 гражданин и 1577 заявления).

Были подготовлены2032 депутатских запроса, обращений, законопроектов и поправок, основная часть которых касалась благоустройства территории города Одессы, тарифов и жилищно-коммунальных услуг, социальной сферы, морехозяйственного комплекса и защиты прав моряков.

На сегодняшний момент я вхожу во фракцию Оппозиционного блока и являюсь членом комитета по вопросам правовой политики и правосудия, членом группы межпарламентских связей с государством Израиль, а также группы межпарламентских связей с Республикой Иран.

Важно отметить, что ровно год назад Комитет избирателей Украины акцентировал внимание на количестве, а не на качестве голосований каждого депутата. Однако, с момента моего отчета за 2017 год, в котором я раскритиковал подобные попытки выстроить анализ деятельности народных депутатов на основании количества голосований, ситуация кардинально изменилась. Мы были услышаны. Теперь внимание уделяется официальной регистрации на заседаниях и качестве голосований. Так, согласно одному из последних рейтингов, я был признан одним из самых дисциплинированных депутатов, посетившим более 80% заседаний. Потому что я четко понимаю, что за мной стоят тысячи моих избирателей, которые доверили мне право представлять их интересы в стенах парламента.

В то же время, принял участие лишь в 8% голосований, так как голосовать за антинародные и антисоциальные законы, направленные против людей, у меня никогда не поднимется рука, а основное направление моей деятельности сосредоточил на разработке законопроектов, запросов и обращений, которые максимально затрагивают интересы одесситов.

– НЕ голосовал за бюджетгеноцида украинского народа на 2019 год, представленный Кабмином, поскольку он продолжает политику снижения уровня реальных социальных стандартов, недофинансирования медицины и образования, субсидий ЖКХ, не содержит стимулов для развития местного самоуправления и обеспечения реальной фискальной децентрализации и, как результат,– не обеспечивает восстановление экономики. Зато увеличивает расходы на построение милитарно-полицейского государства и продолжение войны.Поэтому не удивительно, что по данным Института демографии и социальных исследований НАН Украины, в ближайшее десятилетие численность населения Украины в возрасте от 20 до 64 лет сократится на три миллиона человек, а в результате к 2031 году население страны сократится до 39,5 миллиона человек. Так, в 1989 году, по итогам тогда же проведенной переписи населения, украинцев было 52 миллиона. За период, минувший с момента распада СССР и обретения нашей страной независимости, количество сократилось на более чем 20 миллионов человек. В это количество вполне поместится две с половиной Австрии, две Бельгии и три Швейцарии. Аналогичные по масштабу трагедии оцениваются в системе координат международного права как геноцид.

– НЕ поддержал принятый парламентом в первом чтении законопроект 5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».Такой закон не принесет ничего кроме дискриминации национальных меньшинств, грубого ущемления прав человека, нарушения Конституции, а также международных и внутренних соглашений и хартий. И это однозначно внесет свою лепту в раскол страны.Действующий до этого мой закон «Об основах государственной языковой политики» нисколько не ущемлял роль украинского языка и при этом давал возможность функционировать и развиваться другим языкам – в том числе и русскому. Именно закон «Кивалова – Колесниченко» соответствует положениям Европейской хартии языков нацменьшинств, его высоко оценили в Венецианской комиссии, Совете Европы и влиятельных европейских органах. Спустя пять лет после принятия закона «Об основах государственной языковой политики»Конституционный Суд признал его неконституционным по процедурным вопросам. Это чисто политический акт. К сути закона не было ни одного замечания. И вместо моего закона, снимающего напряжение в обществе, был принят новый языковой закон, который обязательно усугубит раскол, усилит вражду между людьми и создаст массу новых проблем. Например, в Одессе, по разным данным, около 90% горожан говорят на русском языке. В нашем регионе есть болгары и гагаузы, молдаване и румыны. Почему их права должны быть ущемлены? В чем эти люди провинились перед государством?

Видимо, не может действующая власть смириться с тем, что «языковая» тема в Украине – исчерпана, что такой удобный повод для раздора в стране – потерян. Ведь восстановление мира и спокойствия в Украине в планы власти не входит. Это давно уже очевидно для всего мира. И новый виток «языковых» проблем – яркое тому подтверждение.

В то же время совместными усилиями мы добились отсрочки до 2023 года вступления в силу языковой статьи закона «Об образовании», значительно ущемляющего языки нацменьшинств. Таким образом, нам удалось оставить в школах как языки обучения – русский и другие языки нацменьшинств. Венецианская комиссия (Европейская комиссия за демократию через право), в которой я был членом от Украины много лет, поддержала наши доводы и заключила, что статус русского языка, как второго по широте использования после государственного, должен быть определен в системе образования Украины не ниже статуса официальных языков Европейского Союза.

– НЕ поддержал законопроект № 9037 о внесении изменений в Конституцию Украины, суть которых заключается в том, чтобы прописать в Преамбуле Основного закона фразу о неотвратимости евроатлантической интеграции Украины в ЕС и НАТО, а в полномочия Президента и Кабинета Министров включить обеспечение неизменности этого выбора. Считаю данную инициативу – своего рода предвыборной манипуляцией, так как изменения вносятся в Преамбулу Конституции, а не в раздел «Общие положения», которые могут быть приняты только после утверждения на всеукраинском референдуме, назначенном Президентом.

– НЕ голосовал за Закон Украины «О Высшем антикоррупционном суде», так как это никак не повлияет на борьбу с коррупцией, достигшей в нашей стране ужасающих размеров. Если бы власть хотела реально уничтожить или хотя бы свести к минимуму коррупцию – это уже давно бы произошло. А создание нового органа будет стоить миллионы и миллионы, которые можно было бы использовать для оплаты коммунальных тарифов украинцев.

– НЕ голосовал за проект закона о трансплантации органов. Считаю, что принимать такие законы в столь тяжелое для государства время– это настоящее преступление против украинского народа. В нынешних условиях принятие этого закона приведет к криминализации данной отрасли медицины.

– НЕ поддержал санкции в отношении телеканалов «112 Украина» и NewsOne. Это в прямом смысле попытка «зачистки» неподконтрольных СМИ перед президентскими и парламентскими выборами. В случае принятия санкций демократическим институтам, свободе слова и имиджу Украины в европейском пространстве будет нанесен сокрушительный удар. Именно поэтому я подписал представление в Конституционный суд Украины относительно конституционности решения Рады касаемо обращения к СНБО о санкциях против каналов «112-Украина» и «NewsOne».

Как депутат Верховной Рады Украины шести созывов, могу с уверенностью утверждать, что для деятельности народного депутата не нужен «иммунитет» в виде депутатской неприкосновенности. Если речь идёт о политическом иммунитете, то он возможен только в рамках функционального. То есть, только в тот момент, когда депутат выполняет свои прямые депутатские обязательства. Иммунитет нужен только тому депутату, который не разделяет бизнес с политикой и пользуется неприкосновенностью для защиты своих частных бизнес-интересов. А, зачастую, идет в политику, чтобы развивать свой бизнес. На мой взгляд, это преступление. Если все-таки дойдет до голосования, то я, конечно же, проголосую за снятие депутатской неприкосновенности.

Всеукраинские вопросы:

– Кабинет министров Украины поддержал мою инициативу, с которой я выступал на протяжении трех лет, и утвердил новую редакцию Морской доктрины Украины на период до 2035 года – основополагающего документа, который определяет государственную политику страны в области морской деятельности. Это серьезный шаг, направленный на сохранение и развитие морского потенциала Украины и защиту национальных интересов в морской сфере. Конечно, это особенно важно для нашего города Одессы, который является морскими воротами страны.

– Повторно обратился к Премьер-министру Украины с требованием ратифицировать Конвенцию Международной организации труда 2006 года о труде в морском судоходстве. Этот важнейший документ, провозглашенный «биллем о правах моряков», обеспечит украинским морякам надлежащую правовую защиту за рубежом.

– Я выступал с резкой критикой медицинской реформы в процессе ее обсуждения и голосовал против ее принятия в окончательном чтении. Сегодня ко мне все чаще стали обращаться одесситы с заявлениями о помощи на проведение дорогостоящего лечения химиотерапевтическими препаратами. В нынешних условиях отсутствия целевой государственной программы по лечению онкологических заболеваний все вопросы лечения и обеспечения, в том числе и химиотерапией, почти полностью «лежат на плечах» местных бюджетов, которые не могут в полной мере обеспечить финансирование всех случаев онкологических заболеваний. Такая ситуация недопустима, поэтому мною был направлен депутатский запрос на имя Премьер-министра Украины, касающийся разработки и утверждения Государственной целевой программы борьбы с онкологическими заболеваниями, а также предусмотрения средств из государственного бюджета для реализации данной программы.

– В связи с провалом вакцинации населения, вспышки кори и множества смертельных случаев среди взрослого населения и детей, обратился к Премьер-министру относительно принятия мер по организации своевременной закупки лекарственных средств. В результате данный вопрос поручено рассмотреть Министерству здравоохранения.

– Внес законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О высшем образовании» (относительно усовершенствования порядка избрания и назначения руководителя учреждения высшего образования и его заместителя).

– Внес на рассмотрение парламента альтернативный законопроект № 9055-2 «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Это было продиктовано тем, что в законопроекте № 9055 есть нормы, которые сделают адвокатов зависимыми, а их клиентов уязвимыми и незащищенными. Альтернативный законопроект усилит адвокатские гарантии, обяжет Кабмин подготовить и представить на рассмотрение парламента изменения в Налоговый кодекс относительно уменьшения налогового давления на адвокатов.

– Принят законопроект «О правовом статусе пропавших без вести», в котором учтены пять из тринадцати моих поправок. Закон является крайне важным, так как в настоящее время учет и поиск без вести пропавших граждан фрагментирован и хаотичен. Единого реестра не существует. Приняв данный закон, мы показали, что отстаиваем права своих сограждан, которые оказались в критической ситуации.

– Учтена моя поправка в принятом Законе «О дипломатической службе», обеспечивающая украинским дипломатическим работникам за рубежом оказание действенной медицинской помощи за счет государства, что позволит сохранить жизни и здоровье сотням украинских дипломатов.

– Подал 15 поправок к законопроекту «Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав». Десять из них в ходе рассмотрения профильным Комитетом были одобрены. Принятие закона будет способствовать обеспечению прав и законных интересов субъектов авторского права, и является чрезвычайно важным для улучшения имиджа Украины на международной арене.

– Нам удалось добиться повышения пенсий военным пенсионерам и пенсионерам МВД. В результате многочисленных обращений пенсионеров-силовиков мною было направлено несколько депутатских запросов, а также с трибуны Верховной Рады оглашен депутатский запрос на имя Премьер-министра Украины с требованием провести индексацию пенсий согласно действующего законодательства. При Юридической клинике была создана рабочая группа по этому вопросу, куда вошли ведущие юристы-практики и учёные по теме социального обеспечения. Проводились юридические консультации, подготовлены необходимые документы для помощи ветеранам-силовикам и внесены поправки к разрабатываемому законопроекту.

– По результатам обращений вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей, которым длительное время не выплачивались пенсии и пособия для внутренне перемещенных лиц, удалось добиться упрощения получения социальных выплат.

– Удалось сдвинуть с мертвой точки вопрос о повышении размера минимальной пенсии. Направил советующий запрос Премьер-министру, который поручил проработать эту тему Министерству социальной политики и Министерству финансов.

– С трибуны Верховной Рады был оглашен мой депутатский запрос, касающийся обеспечения надлежащего выполнения органами местного самоуправления гарантированных государством обязательств относительно льготного проезда отдельных категорий граждан.

– Выступил категорически против тарифного геноцида. В Верховной Раде Украины был оглашен мой депутатский запрос относительно недопущения повышения цены на газ для потребностей населения. Минэнерго и Минэкономразвития вместе с НАК «Нафтогаз Украины» было поручено проработать данный вопрос.

– Принимая во внимание, что новые тарифы на воду являются абсолютно необоснованными и завышенными, потребовал от Премьер-министра проверки их обоснованности и пересмотра, сообразно принятого Нацкомиссией решения.

– Поддержал законопроект № 6230 о внесении изменений в Закон Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» (относительно выплаты денежной компенсации на питание детей).

– В связи с тем, что Кабинет министров утвердил в новой редакции Положение о порядке назначения и предоставления субсидий населению для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, большинству малоимущих граждан, пенсионерам и лицам с инвалидностью массово отказывают в получении субсидии. Именно поэтому я обратился к Премьер-министру страны с требованием вернуть прежнюю норму, позволявшую оформить субсидию на жилплощадь до 75 квадратных метров, и отменить поправку в привязке к количеству проживающих в квартире.

– Продолжается деятельность, направленная на обеспечение надлежащего уровня социальной защиты молодых семей в Украине. Обратился с требованием к главе правительства увеличить размер помощи на детей одиноким матерям (отцам), и установить, что он равен 100 процентам прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, независимо от среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека.

– С целью усиления уровня социальной защиты и поддержки детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, направил депутатский запрос Премьер-министру с требованием принять меры по обеспечению социальным жильем такой категории детей. За последние 20 лет в очереди накопилось более 26 тыс. выпускников интернатов. По предварительным подсчетам для того, чтобы обеспечить жильем всех, необходимо более 8 млрд. гривен. В связи с этим необходимо развивать сеть социальных общежитий, разработать и утвердить общегосударственную программу строительства (приобретения) социального жилья для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и внести соответствующие изменения в законодательство.

– Обратился к главе Кабмина с требованием внести изменения в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» в части увеличения финансирования бюджетной программы «Предоставление государственной поддержки для строительства и приобретения доступного жилья» в объеме 1 млрд. грн. и бюджетной программы «Предоставление льготного долгосрочного государственного кредита молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья» в объеме 1 млрд. грн.

– Подал депутатский запрос Премьер-министру относительно принятия мер, необходимых для разработки и утверждения Общегосударственной целевой программы «Социальная программа поддержки семей, детей и молодежи» на период до 2028 года.

– С целью недопущения уничтожения отрасли профессионально-технического образования обратился к главе Кабмина с требованием увеличить размер образовательной субвенции из Государственного бюджета местным бюджетам.

– Поддержал законопроект, ужесточающей ответственность за нарушение законодательства об охране культурного наследия. Масштабы незаконных застроек поражают. По этой болезненной для одесситов теме мною также было направлено более десяти депутатских запросов на имя Премьер-министра Украины, Министра инфраструктуры, Генерального прокурора, первого заместителя главы Государственной архитектурно-строительной и экологической инспекции Украины.

– Направил депутатский запрос Премьер-министру Украины относительно необходимости отмены рентной платы за специальное использование воды для объектов природно-заповедного фонда. Это даст возможность сохранить растительный и животный мир в границах объектов, подлежащих особой охране, особенно дендрологических парков, парков-памятников садово-паркового искусства.

– По результатам обращений первичных профсоюзных организаций учреждений высшего образования Одесского региона направил депутатский запрос Премьер-министру с требованием принять неотложные меры, направленные на повышение должностных окладов научно-педагогических работников учреждений высшего образования и других научных учреждений.

– По-прежнему остается неизменной моя позиция, которую я отстаиваю с 2010 года, о том, что доверие к судам и судьям можно вернуть только путем их избрания народом. Данные соцопросов указывают на то, что большинство граждан поддерживает эту идею, а результатами сегодняшней судебной реформы – не удовлетворены.

По городу Одессе:

– Результатом последовательной борьбы за сохранение Куяльницкого оздоровительного комплекса, находившегося на грани уничтожения, стало придание природной территории Куяльницкого лимана Одесской области статуса курорта общегосударственного значения. По данному вопросу мною были направлены десятки депутатских запросов и обращений Премьер-министру Украины, руководству Одесской областной государственной администрации. Также эта проблема на протяжении многих лет не сходила с уст ученых Национального университета «Одесская юридическая академия», которые проводили множество конференций, симпозиумов, круглых столов, привлекая внимание правительства и общественности к вопросу спасения Куяльника.

– Удалось реализовать инициативу в Одесском городском совете по очередному увеличению в два раза социальных выплат ветеранам войны, участникам парада Победы, участникам обороны и освободителям Одессы.

– По итогам моих депутатских запросов и обращений было выделено 30 миллионов гривен на замену крыши спортивного комплекса «Олимпиец» – единственной тренировочной базы для наших легкоатлетов. Это лишь промежуточная победа, и я продолжу прикладывать максимум усилий, чтобы лучшие спортивные надежды страны снова имели возможность тренироваться «Олимпийце» на наивысшем уровне.Мною был направлен депутатский запрос Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с требованием выделить более 100 миллионов гривен для его реконструкции и полной перестройки. Также направлено соответствующее обращение главе Одесской областной государственной администрации.

– Направил депутатский запрос Премьер-министру и подал свои предложения к проекту Закона «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета о необходимости выделения из Государственного бюджета Украины на 2019 год средств в виде субвенции в областные и городские бюджеты для строительства и реконструкции противооползневых, дренажных и других систем берегозащиты в сумме 420 млн. грн. Вопрос берегоукрепления поддержали также и в Одесской облгосадминистрации. Из резервного фонда госбюджета выделили уже 42 миллиона гривен для Черноморска.

– По обращению руководства Одесского городского совета относительно необходимости привлечения государственного финансирования для решения проблемных вопросов по реализации инфраструктурных проектов в городе Одессе, направил соответствующий депутатский запрос Премьер-министру Украины. Первый вопрос касается содержания в безопасном состоянии дамбы Хаджибейского лимана, так как в этом году дамбу снова начало размывать, и возникла острая необходимость в ремонте. Второй – проблема с отходами, которая несет большую экологическую угрозу. Сегодня есть острая необходимость решения ситуации, сложившейся с образованием, накоплением, хранением, переработкой, утилизацией и захоронением отходов в Одессе. Третий – относительно выделение средств из государственного бюджета на реализацию проекта «Строительство био-ТЭЦ с использованием биомассы в качестве источника возобновляемой энергии на базе существующей котельной КТ «ТГО» «Клинова» в г. Одессе».

– Результатом моих обращений к городским властям стало переименование улицы Заславского в честь почетного гражданина Одессы, Героя Украины Бориса Литвака. Моя команда выступала с этой инициативой, начиная с 2016 года. Кроме того, активистами Украинской морской партии, молодежных и общественных организаций была организована масштабная акция, которая собрала более пяти тысяч подписей и нашла свое продолжение в социальных сетях.

– Мы защитили наши праздники и отстояли память об Основателях родного города, выступив против возможного сноса памятника Основателям Одессы. Переписывать историю и разрушать культурное наследие Одессы недопустимо.

– Нам удалось отстоять Зеленый театр – уникальный амфитеатр под открытым небом в городе Одессе, который несет важную культурно-просветительскую и историческую значимость. Совместными усилиями мы добились того, что в новом сезоне театр успешно работал, принимая посетителей не только из Одессы, но и иностранных туристов. Кроме того, городская власть поддержала решение о правовом закреплении статуса театра.

– Направил депутатский запрос Премьер-министру с требованием принять меры относительно создания эффективного механизма обеспечения соблюдения норм законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительных норм, государственных стандартов и правил.

– По нашей инициативе программу запуска морского трамвая включили в Стратегию экономического и социального развития города Одессы до 2022 года. Также создана и активно функционирует рабочая группа в Одесском городском совете, занимающаяся вопросами возрождения прибрежного морского судоходства. В нее вошли депутаты Одесского горсовета, чиновники, специалисты морского профиля, общественники.

–Удалось сохранить тысячи рабочих мест в г. Одессе,благодаря чему одесские портовики продолжат кормить свои семьи.Руководство государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» издало приказ, согласно которому государственную систему охраны портов планировалось заменить частными организациями. Однако, в результате обращения, направленного мною Премьер-министру, тендер среди охранных фирм отменили.

– Обратился к Одесскому городскому голове Геннадию Труханову и председателю Одесской областной государственной администрации Максиму Степанову с требованием инициировать проверку пожарной безопасности во всех торговых центрах, детских учебных заведениях и местах массового скопления людей в Одессе и Одесской области.Настаивая на систематическом проведении профилактических мероприятий по пожарной безопасности, также направил депутатский запрос Премьер-министру Владимиру Гройсману о выделении 714 млн гривен, необходимых для обеспечения учебных, оздоровительных и коммунальных учреждений Одессы и Одесской области средствами пожарной и техногенной безопасности.

– Направил депутатский запрос на имя председателя Одесской облгосадминистрации и министра культуры Украины Евгения Нищука о присвоении статуса «Национальной» Одесской областной филармонии. Я лично принимал участие в том, чтобы нашему знаменитому Оперному, в то время просто терпящему бедствие, присвоили звание «Национальный». И мы добились своего, театр получил этот статус и был спасен. Теперь мы прилагаем все усилия, чтобы советующий статус получила наша филармония. Благодаря этому появится возможность повысить заработную плату сотрудникам и провести ремонт исторического здания.

Инфраструктурные проекты и благоустройство:

Открыты и введены в эксплуатацию следующие объекты:

– Уникальный ультрасовременный IT-центр Национального университета «Одесская юридическая академия», оснащен 300 новыми компьютерами и всем необходимым оборудованием, обеспечена бесперебойная подача высокоскоростного и бесперебойного Интернета. Аудитории стилизованы под известные корпорации такие как Google, Apple, Android, Microsoft, Facebook, Instagram.

– Первый в Украине Центр кибербезопасности и информационных технологий Национального университета «Одесская юридическая академия». 13 компьютерных классов оснащены более двумя сотнями современных компьютеров и серверной. Разработан уникальный дизайн каждого кабинета, одну из стен украшает карта мира, выполненная по уникальной технологии – экозона из стабилизированного мха.

– Ультрасовременная студенческая стоматологическая клиника Международного гуманитарного университета.200 квадратных метров, оборудованных по последней моде стоматологической и парадонтологической техники, где в пяти универсальных учебно-лечебных кабинетах могут как оказывать медпомощь, так и обучать студентов Одесского медицинского института МГУ.Особым достижением новой клиники станет Центр парадонтологии, оснащённый самым современным отечественным и зарубежным оборудованием, произведенным ведущими медицинскими заводами Европы.На базе клиники создана Лаборатория, где будут изготавливаться зубные протезы самым современным способом с помощью 3D-принтера.

– Современный танцевальный зал на базе мультифункционального спортивного комплекса Национального университета «Одесская юридическая академия», рассчитанного на пять тысяч зрителей, предусматривает проведение международных спортивных соревнований по самым разным видам спорта.

– Тренажёрный зал, оборудованный 38 современными тренажерами, включая силовые и кардио-линии от ведущего национального производителя (г. Харьков).

– Приемная Украинской морской партии Сергея Кивалова в селе Фонтанка Лиманского района.

– Студенческое кафе при Юридическом колледже Национального университете «Одесская юридическая академия».

– Карпатский водопад –уникальный комплекс на территории Киевского института интеллектуальной собственности Национального университета «Одесская юридическая академия» (г. Киев). Также открыли дорогу знаний, соединяющую учебный корпус и общежитие университета.

–Консультационные центры бесплатной помощи абитуриентам, оборудованные современной компьютерной техникой при Национальном университете «Одесская юридическая академия» и Международном гуманитарном университете.

– Близится к завершению строительство Общеобразовательной церковно-приходской школы, рассчитанной более чемна 1000 детей. Площадь учебных классов составит около 10000 квадратных метров, а общая площадь четырехэтажного комплекса – порядка 17000. В отдельном здании расположится столовая, способная вместить порядка 500 учащихся, которым будет предложено исключительно здоровое питание. Построен трехэтажный спортивный комплекс, где разместится бассейн на 6 дорожек с трибунами, спортивный зал – с волейбольной, гандбольной площадками и полноценными трибунами для зрителей. Актовый зал на 700 мест, а также специальные классы для творческих и других кружков. При возведении школы была предусмотрена современная система инженерной защиты от землетрясения. В основании здания вбиты сваи на 12-16 метров. Школа построена минимум с тройным запасом прочности и надежности конструкции.На территории учебного комплекса будет возведено два храма: верхний - Преподобного Сергия Радонежского и нижний - Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Храм будет открыт для всех православных одесситов и гостей города. Строительство ведется по самым передовым технологиям.

– Стартовало строительство нового спортивного комплекса в Киевском институте интеллектуальной собственности Национального университета «Одесская юридическая академия» (г. Киев).

– Проведена реконструкция открытого спортивного комплекса Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана, который включает футбольное поле с трибунами для зрителей, волейбольную площадку, теннисный корт и уличные тренажеры.

– Благоустройство территории 8-й станции Большого Фонтана, по которой проходит Трасса здоровья. Ученые советы Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета единогласно поддержали решение о передаче городу данного земельного участка.

– На ул. М. Говорова отведен земельный участок и выделено финансирование для строительства детского сада.

– Произведен ремонт дороги, соединяющий Суворовский и Лиманский районы Одессы и области.

– Направлено обращение от депутатов Одесского городского советак Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману относительно выделения средств из государственного бюджета на ремонт магистральной трассы Одесса-Киев.

– По нашей инициативе стартовал ремонт Музея морского флота в городе Одессе.

Также в домах одесситов, проживающих в Приморском районе, были осуществлены следующие работы: капитальный и текущий ремонт кровли, откосов, парадных лестниц, установление входных дверей в парадные, установлено более 200 скамеек и урн на придомовых территориях, проведен ремонт электрощитовых домов, которые неоднократно загорались, и сегодня жители перечисленных домов обеспечены бесперебойным электроснабжением.

– Реализована программа энергоэффективности «Теплый дом»: произведена замена старых оконных блоков на новые металлопластиковые, с полной штукатуркой и покраской откосов в подъездах домов. Программой охвачено более 100 домов. Также установлены тепловые счетчики.

– Проведен капитальный ремонт, модернизация, диспетчеризация, а также замена лифтовых кабин в жилых домах.

– Установлены новые детские и спортивные площадки в Приморском районе г. Одессы.

– Осуществлен капитальный ремонт трамвайного полотна с проезжей частью перекрестка по ул. Черняховского Фонтанской дороги, проведены ремонтные работы на межквартальных дорогах, установлены пешеходные переходы.

– Установлены «лежачие полицейские» для безопасности во внутриквартальных проездах.

– Проведены работы по замене сети центрального отопления и сети холодного водоснабжения и канализации.

– Проведены мероприятия по облагораживанию и озеленению придомовых территорий, осуществлена санитарная подрезка и снос аварийных деревьев;

– Осуществлена замена трубопровода ливневой канализации и капитальный ремонт инженерных сетей.

– По нашей инициативе проведено более 50 масштабных субботников на набережной8-й станции Большого Фонтана, на склонах высажено более 1000 хвойных деревьев и кустов, засеян газон. В одном из субботников приняли участие параспортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Всего в рамках программы по озеленению нами высажено более 20000 деревьев и вывезено около 500 тонн мусора с набережной и склонов на 8-й станции Большого Фонтана.

– Проведены субботники в городском парке Победы и парке Шевченко.

– Высажено более 100 деревьев на территории бывшей Межрейсовой базы моряков.

– Высажена хвойная аллея туй возле спортивного комплекса Национального университета «Одесская юридическая академия».

Благодарен городской власти и депутатам Одесского городского совета за максимальную поддержку наших инициатив. Так, в 2018 году было выделено около 1 млрд. грн. на реализацию инфраструктурных проектов в Приморском районе города Одесса. Наиболее значимые из них:

– Реконструкция архитектурного памятника – Дома Руссова.

– Реконструкция Парка Победы (осуществлен капитальный ремонт 32 тысяч квадратных метров дендропарка).

– Завершение строительства в Приморском районе города Одессы Европейского лицея. Школа строилась буквально «с нуля» и депутатская фракция Украинской морской партии на сессии Одесского городского совета проголосовала за выделение из бюджета города более 200 миллионов гривен реализацию этого проекта.

– Проведение новых коммуникаций по улице Ришельевской.

– Реконструкция Потемкинской лестницы.

– Начата реконструкция двух объектов национального значения: Воронцовский дворец, в котором занимаются творчеством дети Приморского района, а также Воронцовской коллонады.

Социальные проекты:

Стабильно продолжают реализовываться следующие программы:

–За 21год существования Юридической клиники бесплатную юридическую и нотариальную помощь получили более чем 200 тысяч граждан.

За 2018 год их количество составило 6 125 граждан. Юридическая клиника реализовала новый масштабный проект, связанный с привлечением к работе медиаторов, внедряет технологию «онлайн суда» при поддержке экспертов из Канады и США, а также запущена программа по работе частных исполнителей и судебных экспертов.

На базе Юрклиники созданы и успешно действуют следующие подразделения:

Антикризисный центр правовой помощи переселенцам:за время существования центра был направлен 1 миллион гривен в Центральный военный клинический госпиталь города Одессы, где проходят лечение граждане, пострадавшие в результате боевых действий на Востоке Украины, было предоставлено социальное общежитие более чем 650 переселенцам и их семьям, на уровне Министерства образования и науки был решен вопрос о выделении нескольких бюджетных мест для возможности дальнейшего обучения нескольких переселенцев среди учебного года. Премьер-министру Украины был подан депутатский запрос о необходимости пересмотреть объем ежемесячной помощи, которая предоставляется вынужденным переселенцам. Кроме того, удалось добиться упрощения получения социальных выплат вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей.

Рабочая группа по оказанию юридической помощи морякам.Сегодня, по различным данным, на иностранных судах работают около 70 тыс. украинских моряков. Учитывая то, что более 200 из них находятся в тяжелых обстоятельствах без возможности вернуться домой, ежегодно возрастает количество обращений в Юрклинику. Ведущие специалисты в области морского права на постоянной основе помогают в оформлении документов, осуществляют юридическое обеспечение работы крюинговых компаний.

Статистика обращений моряков за 2018 г.:

Всего обратилось: 234.

Депутатские обращения — 32; Устные консультации — 181; Составление исковых заявлений, апелляционных жалоб, ходатайств и др. процессуальных документов — 53.

Главные достижения:

– Освобождение одесского моряка Андрея Новичкова из иранской тюрьмы.

Нашему соотечественнику грозила смертная казнь. Его обвиняли в убийстве гражданина Ирана, матроса судна Arezoo, на котором Андрей работал старшим помощником капитана. С момента обращения ко мне бабушки моряка, Елены Вирановской, данное дело находилось под моим личным контролем. С требованием оказать содействие в скорейшем возвращении на Родину одессита были направлены депутатские запросы в Министерство иностранных дел, Генеральную прокуратуру. Вступив в парламентскую группу дружбы Украины и Ирана, я провел множество переговоров как с украинскими, так и иранскими чиновниками. Состоялись две встречи Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Украине Мохаммадом Бехешти Монфаредом. Эта проблема былаозвучена в стенах Верховной Рады на брифинге, в котором мы выступили совместно с Еленой Вирановской. Кроме того, состоялосьболее десяти масштабных акций в поддержку Андрея Новичкова. В конце октября я встретился с Президентом Украины, который обещал поспособствовать возвращению домой нашего соотечественника. Как результат, Петр Порошенко подписал указ о помиловании иранца Али Джадуеля, благодаря чему стал возможен равноценный обмен украинца на гражданина Ирана. 11 января Андрей Новичков вернулся в родную Одессу.

– Добились возвращения в Одессу 15 членов экипажа судна «FreeNeptune», которые находились в султанате Оман на борту судна из-за банкротства судовладельца. Семьи моряков обрались ко мне во время личного приема, после чего были направлены соответствующие депутатские запросы в Министерство иностранных дел. Все наши действия возымели положительный результат, и одесситы вернулись на Родину.

– Также удалось вернуть на Родину 12 украинских моряков судна «Mekong Spirit». 14 месяцев они находились в заточении вблизи острова Крит из-за ареста судна греческого судовладельца. Жены плененных моряков ранее обратились ко мне на личном приеме. С тех пор был инициирован ряд последовательных действий, начиная от депутатского запроса в МИД Украины о необходимости принятия экстренным мер по освобождению наших соотечественников, в результате чего к делу подключились дипломатические службы, и заканчивая юридической поддержкой, оказываемой морякам и членам их семей юристами Юридической клиники.

– Ведущие нотариусы, являющиеся членами Одесского нотариального клуба, оказали бесплатные консультации более 1000 гражданам;

– За четыре года было проведено 22 набора на бесплатные компьютерные курсы для пожилых людей, всего обучение прошли более 5 тысяч пенсионеров. Созданные на базе Национального университета «Одесская юридическая академия» ультрасовременный IT-центр и Центр кибербезопасности и информационных технологий стали дополнительной площадкой для реализации данной социальной программы. Это позволило намувеличить число слушателей компьютерных курсов.

– Кроме того, планируется открытие еще одного Центра кибербезопасности при Международном гуманитарном университете.

– Продолжается реализация программы по оказанию бесплатной стоматологической помощи для малообеспеченных граждан и пенсионеров, проживающих в Приморском районе. Благодаря открытию второй стоматологической клиники МГУ удалось увеличить количество участников социального проекта. В 2018 г. Помощь на 750 тысяч гривен была оказанаоколо 250 пациентам.

– Более 4-х тысяч детей стали участниками программы по социальной адаптации для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья.Проведено около 100 мероприятий, которые включают экскурсии в Одесский Биопарк, Одесский дельфинарий, различные концерты, утренники и спектакли.

– В теплое время года продолжаются субботние концерты в Городском саду возле Ротонды в исполнении талантливых одесситов;

– Продолжая поддерживать и развивать систему профессионально-технического образования в нашей стране, передали Одесскому профессиональному лицею морского транспорта катер прибрежного плавания «Фемида». Возможность проходить полноценную практику значительно повысит уровень подготовки курсантов лицея и будет способствовать популяризации морской профессии.

Также были проведены ежегодные благотворительные мероприятия:

– Организован праздничный концерт и благотворительный обед в Одесском академическом театре музыкальной комедии имени М. Водяного в честь празднования Международного дня пожилого человека и Дня учителя. Праздник посетили более 1500 пенсионеров и учителей школ Приморского района города Одессы.

– Организованный нами праздничный благотворительный обед в честь Дня памяти Святой мученицы Татианы посетили более тысячи прихожан, среди которых малоимущие граждане, пенсионеры и переселенцы.

– Провели благотворительный концерт, посвященный престольному празднику храма преподобного Сергия Радонежского при Общеобразовательной церковно-приходской школе, который посетили воспитанницы Одесского детского дома-интерната на Макаренко, 20, а также дети из Приморского района города Одессы.

– В преддверии Нового Года и Рождества Христова проведено около десяти утренников, которые посетили 3000 детей, лишенных родительской опеки, детей из малоимущих и многодетных семей, семей переселенцев, а также маленьких одесситов Приморского района города Одессы.

– Праздник в честь Дня Святого Николая в Одесском академическом театре оперы и балета, организованный совместно с Одесским областным советом мира и Одесской епархией, посетили боле 1000 воспитанников детских домов и интернатов, ребята из многодетных и малообеспеченных семей из всех районов области.

– Провели спектакль «Ангел любви», посвященный празднованию Воскресения Христова, в исполнении воспитанников воскресной школы студенческого храма Святой мученицы Татианы. Концерт посетили дети из интернатов, многодетных семей и семей переселенцев из Донбасса.

– Совместно с Одесским областным советом мира организовали праздничный концерт, посвященный празднованию Международного дня мира, который посетили дети из многодетных семей, семей переселенцев и воспитанников школы-интерната № 7 для детей с диагнозом детский церебральный паралич.

– По случаю Международного дня мира совместно с Одесским областным советом мира организовали праздничный флеш-моб «Марш мира», в котором приняли участие более 1000 детей, студентов одесских вузов, колледжей и училищ.

– Организовали цикл мероприятий, посвященных празднованию Международного дня защиты детей, который посетили более двух тысяч маленьких жителей Одессы и Одесской области. Среди них воспитанники Центра социально-психологической реабилитации детей «Буслик» (г.Кодымы), дети из многодетных семей, семей переселенцев, а также дети из Приморского района нашего города.

–Реализована благотворительная акция «Дети рисуют мир», посвященная Дню защиты детей.

– Совместно с Миссионерским отделом Одесской епархии организовали праздничный концерт для детей из малоимущих семей, посвященный Дню защиты детей.

– Организовали концерты и праздничные обеды, посвященные празднованию Дня Великой Победы иДня освобождения Одессы,которые посетили более двух тысяч ветеранов.

Был искренне рад поздравить наших дорогих одесситов со знаковыми юбилеями:

– 80 лет исполнилось Заслуженному ветерану труда Таисе Игоревне Пазиной. Большую часть жизни она прослужила на Морском флоте.

– 100-й день рождения отметил полковник медицинской службы в отставке, заслуженный врач Украины, врач-дерматолог высшей категории Петр Асланович Петросян.

– 95 лет исполнилось освободителю города-героя Одессы Николаю Ивановичу Московому.

Кроме того, в 2018 году:

– Состоялось вручение 57 бесплатных путевок на базу отдыха в Затоке малоимущим гражданам.

– Более 800 малоимущих граждан и пенсионеров обеспечены бесплатной подпиской на газеты города Одессы.

– Оказана помощь в издании газеты «Афганский Перевал плюс», информирующей о деятельности Одесского областного союза ветеранов Афганистана.

Отмечу, что в Национальном университете «Одесская юридическая академия» и Юридическом колледже обучается более 200 детей-сирот. В профтехучилищах, входящих в состав НУ «ОЮА», учится около 60 процентов детей с ограниченными возможностями и детей-сирот. Ежемесячно ребята получают дополнительную стипендию не из госбюджета, а лично от президента университета. Кроме того, студенты обеспечиваются бесплатными местами в общежитиях, талонами на питание, книгами и всем необходимым для успешной учебы.

Помощь оказана следующим организациям:

– Одесское отделение Украинского благотворительного фонда «Милосердие» Министерства внутренних дел Украины, куда входят члены семей погибших сотрудников органов внутренних дел;

–Одесский областной детский дом-интернат по улице Макаренко, 20 для девочек и девушек с особыми потребностями здоровья;

– Детский дом «Малютка» Черноморской исправительной колонии №74;

– Одесский детский дом «Жемчужинка»;

– Одесский областной приют для несовершеннолетних «Свитанок»;

– Школа-интернат I-II ступеней №7 для детей с последствиями полиомиелита и церебральными параличами;

– Одесская специальная общеобразовательная школа-интернат №87 I-II ступеней» для слабовидящих детей;

– Одесская общеобразовательная школа №38 І-ІІІ ступеней;

– Одесский городской специализированный Дом ребенка № 1;

– Одесский благотворительный фонд «Дорога к Дому», который поддерживает детей и подростков из кризисных и малообеспеченных семей, а также семей вынужденных переселенцев из зоны военных действий;

– Общественная организация «В детских ладонях»;

– Центр социально-психологической реабилитации детей «Буслик» (Кодыма, Одесская область);

– Центр социально-психологической реабилитации детей Белгород-Днестровского для детей в возрасте от 3 до 18 лет;

– Общественный союз «ЗемлячествоДонбасс – Одесса».

Также оказывается всесторонняя поддержка молодежным и ветеранским организациям, среди которых:

– Организация ветеранов флота Черноморского морского пароходства;

– Объединение ветеранов-подводников, воинской службы г.Одессы и Одесской области имени Н.А. Лунина;

– Совет ветеранов Приморского района;

– Одесский городской совет ветеранов;

–Одесский областной союз ветеранов Афганистана.

Развитие спорта:

Прошла встреча с президентом Всемирной объединённой организации карате (WUKO) Паоло Балаффио.Убедившись в высоком уровне спортивной базы, президент WUKO заявил, что вынесет на рассмотрение Всемирной объединённой организации карате Одессу – как место проведения Чемпионата Европы и мира, который объединит около двух с половиной тысяч участников из 90 стран.

Проведены следующие мероприятия областного, всеукраинского и международного уровня:

– Кубок Мира по казацкому двобою (участники – спортсмены из Украины, Азербайджана, Турции, Кипра, Румынии, Италии, Молдовы, Туркменистана, Узбекистана, Польши, Беларуси, Монголии);

– ХI-й Международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти ЛериНакани (участники – около 200 спортсменов из Украины, Латвии, Румынии, Грузии, Турции, Молдовы, Болгарии);

– Международный турнир по боксу памяти Семёна Трестина (участники – более 130 боксеров из пятнадцати стран мира – чемпионы Украины, Молдовы, Беларуси, Латвии, Грузии, Швеции, Финляндии, Дагестана, Иордании, Бельгии, Азербайджана, а также финалисты Олимпийских игр, призеры чемпионатов Европы);

– Международный турнир по таиландскому боксу Муай-Тай «Кубок Черного моря» (участники – 253 спортсмена из Украины, Беларуси, Молдовы, Турции, Литвы, Грузии, США, Германии);

– Международный турнир по бадминтону «Кубок Черного моря 2018» (участники – спортсмены из всех уголков Украины, гости из Молдовы, Румынии, Болгарии, Грузии);

– Международный турнир по художественной гимнастике «Summerstar» (участники – более 500 спортсменок из Украины, Объеденных Арабских Эмиратов, Израиля, Египта, США и других стран);

– Международный фестиваль спортивных бальных танцев «BlackSeaOpenCup» (участники – более 2000 спортсменов);

– Международный турнир по вольной борьбе «Черное море» (участники –136 спортсменов, представляющих Украину, Молдову, Беларусь, Грузию, Великобританию);

– Всеукраинские соревнования по боевому виду искусства макотокай каратэ (участники – 250 спортсменов со всех уголков Украины);

– Финал кубка Украины по ушу и первый чемпионат Украины по ушу среди школьников (Организаторы Финала кубка Украины - Министерство молодежи и спорта Украины, Украинская федерация ушу и Одесская федерация ушу, при поддержке Спортивного комитета Украины. Участники – спортсмены из 13 областей Украины и гости из Республики Беларусь);

– Кубок Украины по ушу и Открытое первенство Одесской федерации ушу среди юниоров (участники – 400 спортсменов, представляющие Киевскую, Запорожскую, Донецкую, Хмельницкую, Тернопольскую, Винницкую, Херсонскую, Одесскую и другие области);

– Четвертый всеукраинский турнир по киокушинкай и симмей-до каратэ. Открытый Кубок клуба «Оками Кан Додж» (участники – более 400 спортсменов со всей Украины);

– Всеукраинский чемпионат по бразильскому джиу-джитсу, приуроченный ко Дню защиты детей (участники – 360 спортсменов из Харьковской, Киевской, Ивано-Франковской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей);

– Семинар памяти Мастера айкитэдо Любови Матюненой;

– Чемпионат Украины по каратэ (участники – 500 спортсменов из 14 областей Украины);

–Кубок Украины среди детей и юношей по таэквондо ITF (участники – 840 спортсменов со всех уголков Украины);

– Чемпионат Украины среди взрослых и юниоров по тхэквондо и региональные соревнования среди детей в рамках «Кубка Черного моря» (участники – 400 спортсменов из всех регионов Украины);

– Финал Приднепровской хоккейной лиги среди юношей 2007-2008 годов рождения;

– XI Всеукраинский турнир по мини-футболу BrandsLeagueSummerCup (участники – любительские команды работников крупных компаний из всей Украины);

– Всеукраинский турнир по мини-футболу OdessaOpen Cup-2018 (участники – 26 команд из всей Украины);

– Всеукраинский турнир по мини-футболу среди работников органов государственной исполнительной службы (организовано совместно с Министерством юстиции Украины);

– Турнир по мини-футболу «Кубок административных судов» ко Дню конституции и ко Дню административной юстиции (участники – объеденные команды апелляционных, административных, окружных и кассационных судов из Одессы, Киева, Винницы, Львова, Ивано-Франковска и других городов Украины);

– Благотворительные соревнования по мини-футболу среди любительских команд под девизом «Спорт во благо»;

– Открытый Кубок Одесской области по чирлидингу и чир-спорту (участники – 300 спортсменов из Одесской, Киевской, Днепропетровской областей);

– Открытый чемпионат Одесской области по чирлидингу и чирспорту (участники – 300 спортсменов из Днепра, Харькова и Киева);

– Фестиваль спортивной аэробики «Одесский бархатный сезон-2018» (участники – более 20 ансамблей из всей Украины);

– Кубок Одесской области по аэробной гимнастике;

– Чемпионат Одесской области по спортивной аэробике;

– Фестиваль бального танца «The Black Sea Ball» (участники – 300 спортсменов танцевальных клубов южного региона страны);

– 8 всеукраинские рейтинговые соревнования по танцевальному спорту «Жемчужина Одессы 2018» (участники – более 1000 спортсменов);

– Одиннадцатый международный турнир по ирландским танцам «Odessa Open Feis» (участники – более сотни участников из разных регионов Украины, спортсмены из Беларуси);

– «Матч звезд» Юниорской баскетбольной лиги;

– Кубок Одесской области по настольному теннису среди людей с нарушением опорно-двигательного аппарата (участники – спортсмены из Львова, Винницы, Черновцов, Полтавы, Херсона, Донецкой области, а также из города Тирасполя);

– Ежегодные спортивные соревнования «Веселые старты» в рамках «Недели здоровья»на Кубок президента Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергея Кивалова(участники – студенты НУ «ОЮА», Юридического колледжа НУ «ОЮА», Международного гуманитарного университета);

– Вторые ежегодные соревнования по пляжному футболу и волейболу «Летние игры» на Кубок президента Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергея Кивалова (участники – студенты НУ «ОЮА» и Международного гуманитарного университета);

– Чемпионат по футболу на Кубок президента Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергея Кивалова;

– VII Спартакиада профессорско-преподавательского состава и сотрудников Национального университета «Одесская юридическая академия»;

–Велозаезд студентов Национального университета «Одесская юридическая академия»;

– Малые Олимпийские игры среди школьников в рамках Олимпийской недели (участники – учащиеся Одесского Юридического лицея);

– Православный межприходской турнир по волейболу (участники – 14 команд из разных храмов и монастырей Одессы);

Продолжается активное взаимодействие с Всеукраинской федерацией регби и Одесской областной федерацией регби. Совместно были проведены:

– Финал Высшей лиги чемпионата Украины по регби-7. По результатам команда Национального университета «Одесская юридическая академия» «Наутилус» стала чемпионом Украины по регби-7;

– Кубок студенческой лиги по регби-7.

Более 10 лет сотрудничаем со спортивным клубом «Мангуст». Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет традиционно выступили генеральными партнерами 10-й церемонии вручения Международной спортивной премии «Золотой Мангуст». Проведены следующие соревнования:

– Международный турнир по пляжной борьбе в честь 10-летия спортивного клуба «Мангуст» в Затоке. Главным результатом соревнований стало то, что было принято решение о проведении в следующем году на спортивно-оздоровительной базе «Академия» в Затоке сразу двух Чемпионатов мира - по пляжной борьбе и по пляжным видам спорта среди школьников и студентов;

– Детские соревнования по вольной борьбе среди воспитанников спортивного клуба «Мангуст» (участники – спортсмены из города Одессы и Южного);

– Первый открытый всеукраинский турнир по профессиональному грэпплингу;

– Второй международный турнир по боксу «Олимпийские надежды» (участники – более 350 юных спортсменов из всех регионов Украины, а также Беларуси, Молдовы, Азербайджана и Приднестровья);

– Открытое первенство Одесской области по грэпплингу.

Под патронатом многие годы находятся:

– Центр спортивных единоборств «Олимпийские надежды»;

– Ассоциация борьбы дзюдо «Виктория»;

– Детско-юношеский футбольный клуб «Олимп»;

– Центр боевой подготовки для будущих правоохранителей Международного гуманитарного университета;

– Всеукраинская федерация черлидинга.

Оказана поддержка многим спортсменам:

Олег Гута –студент Международного гуманитарного университета, тайбоксёр. Спортсмен дебютировал на профессиональном ринге в Праге и принес победу родной стране. На соревнованиях в Киевской области одержал два кубка за «Лучшую технику» и звание «Лучшего спортсмена соревнований». Завоёванная им золотая медаль на итоговом Кубке Украины в Днепре стала решающей для представителей Одесской области, которые по итогам финала заняли первое место среди команд всех регионов и стали обладателями Кубка Украины по таиландскому боксу.

Богдан Маломан – завоевал золотую и две серебряные медали на Чемпионате мира по Комбат самозащите ICO.

Ирина Зарецкая– студентка Национального университета «Одесская юридическая академия», заняла первое место на Чемпионате Европы по каратэ (WKF), завоевала золотую медаль на Чемпионате мира по олимпийскому карате. Эта победа позволила Ирине занять первую строчку в мировом рейтинге в своей весовой категории, что гарантирует ей участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио, на которых карате как вид спорта будет представлен впервые. Ранее на Чемпионате Европы в Баку Ирина завоевала золотую медаль, которая стала второй за всю историю Украины и первой высшей наградой среди девушек. Также девушка завоевала бронзу на Чемпионате мира и стала самой юной в мире обладательницей медали в соревнованиях по карате среди взрослых. На сегодняшний день Ирина является первой украинкой — чемпионкой мира по этому олимпийскому виду спорта.

Галина Ковальская – выпускница Национального университета «Одесская юридическая академия», завоевала золотую и серебряную медаль на чемпионате мира по грэпплингу в Астане (Казахстан). Галина является действующей чемпионкой мира по панкратиону (раздел грэпплинг-ги), чемпионкой Европы по самбо и входит в тройку сильнейших самбистов мира.

Тарас Ковальский – студент Национального университета «Одесская юридическая академия», чемпион Украины по грэпплингу.

Андрей Галета –завоевал две бронзовые медали на чемпионате мира по грэпплингу в Астане (Казахстан).

Александр Гордиенко – победил в Чемпионате Европы по дзюдо. Завоеванная спортсменом золотая медаль позволила сборной Украины занять третье общекомандное место. Александр имеет все шансы принять участие в Летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. Спортсмен является 9-кратным чемпионом Европы, 2-кратным чемпионом мира по спортивным единоборствам, чемпионом Украины по дзюдо, призером Кубка мира по дзюдо. Вошёл в историю отечественного спорта, завоевав бронзовую медаль на Первых Европейских играх.

Анастасия Тодорова – выпускница Международного гуманитарного университета Анастасия Тодорова, завоевала две золотых и одну серебряную медали на Чемпионате Украины по гребле на байдарках. Анастасия – среди лидеров сборной Украины по гребле на байдарках, она является спортсменом-инструктором Министерства молодёжи и спорта Украины и входит в основной состав национальной сборной Украины по гребле.Спортсменка является кандидатом в национальную сборную команду Украины для участия в летних Олимпийских Играх 2020 года в Токио.

Ростислав Лисяк – студент Национального университета «Одесская юридическая академия», победитель чемпионата Украины по тхэквандо.

Вадим Карасюк – студент Национального университета «Одесская юридическая академия», победитель Кубка Украины по мотокроссу, занял II место в первом этапе чемпионата Украины по мотокроссу.

Наталья Вонс – студентка Национального университета «Одесская юридическая академия», чемпионка Украины по грэпплингу и панкратиону в разделе «Ноу-ги» и «Фул».

Ирина Макогон – студентка Национального университета «Одесская юридическая академия», чемпионка Украины по грэпплингу и панкратиону в разделе «Ги».

Развитие культуры:

Традиционно мы продолжаем открывать новые таланты.Нами были инициированы следующие проекты:

– Шестой вокальный конкурс «Пою о тебе я, Одесса моя», финал которого проходит в Городском саду возле Ротонды. Победители были удостоены ценными подарками.

– Второй ежегодный конкурс-фестиваль «Песни у моря», финал которого прошел на спортивно-оздоровительной базе «Академия» в Затоке. Победители конкурса получили путевки на базу отдыха в Затоке, а также ценные подарки. В жюри впервые участвовали звезды украинской эстрады — популярная певица, основательница академии искусств «MuzaProduction» VALEVSKAYA, а также солистка Одесского национального академического театра оперы и балета Екатерина Цимбалюк.

– Ежегодный вокальный конкурс «Иностранный хит»;

– Оказана поддержка в проведении международного конкурса «Miss Tourism International Ukraine, Black Sea», «Мисс Одесса»;

– Творческий вечер известного украинского журналиста и телеведущего Бориса Бурды на базе отдыха в Затоке.

– Презентация новой украинской музыкальной группы «TwoKooms», в составе которой выступает заслуженный артист Украины Александр Павлик;

– Международная православная выставка-ярмарка «Свет Рождества» в Одесском инновационно-информационном центре;

– Конкурс красоты и талантов «Мисс Национальный университет «Одесская юридическая академия» – 2019»;

– Конкурс красоты и талантов «Мисс Международный гуманитарный университет – 2018»;

– Фестиваль КВН на Кубок президента Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергея Кивалова;

– Юбилейный фестиваль «Дебют первокурсника» среди студентов Национального университета «Одесская юридическая академия»;

– Установка пасхальной инсталляции, состоящей из 308 деревянных яиц, выполненных в стиле Петриковской росписи, возле студенческого храма Святой мученицы Татианы.

Оказана поддержка в реализации множества творческих проектов:

– Выступление симфонического оркестра мирового класса «Orchestra of the Americas» в Одесском национальном академическом театре оперы и балета, в котором приняли участие 110 лучших виртуозов оркестрового мастерства;

– Юбилейное PALALA MEGA SHOW певицы VALEVSKAYA в Октябрьском дворце (г. Киев);

– Концерт саксофонной музыки артистки Selmer-Paris и BG France президента международного конкурса «Золотой саксофон» Анны Степановой «Художник, саксофон и Госпожа Живопись», «Сакс в музее» в Музее Западного и Восточного искусства;

– Концерт саксофонной музыки в Одесском кафедральном соборе Святого Павла, посвященный юбилею Анны Степановой, арт-шоу под названием «Саксофон. Орган. Кино»;

– Концерт саксофонной музыки Анны Степановой совместно с народным артистом Украины Иваном Ергиевымв Золотом зале Одесского литературного музея, проектпод названием «Саксофон и шампанское»;

– Концерт Анны Степановой «Саксофон и…», состоявшийся в Доме органной и камерной музыки в городе Днепре;

–Третий всеукраинский литературный фестиваль «Возрождение поэзии - 2018»;

– Молодёжный чемпионат юмора;

– Одесский областной творческий фестиваль среди студентов вузов Одессы и области «Студенческая осень»;

– Музыкально-литературная гостиная «Пушкинская пятница» (цикл концертов, посвященный творчеству А.С.Пушкина);

– Концерт ансамбля старинной музыки «Pracht-Ensemble» в Одесском национальном академическом театре оперы и балета;

– Мюзикл «Мир подводного волшебства» в исполнении воспитанников школы шоу-балета Екатерины Назаровой.

Также оказана поддержка участия талантливой молодёжи в престижных всеукраинских и международных конкурсах. Среди них:

Татьяна Акуленко – аспирантка Национального университета «Одесская юридическая академия» завоевала титулы «Miss Tourism Black Sea 2018» и «Мисс СНГ – 2018».

Виктория Ганусовская – студентка Национального университета «Одесская юридическая академия» завоевала титул «Королева Украины Planet 2018».

Вероника Шувалова – студентка Национального университета «Одесская юридическая академия», «Мисс Одесса – 2017», вошла в Топ самых красивых девушек нашей страны по итогам конкурса «Мисс Украина – 2018».

Дарья Щербакова – студентка Международного гуманитарного университета,стала финалисткой конкурса «Мисс Украина – 2018».

Международная деятельность:

– Посетил официальный прием по случаю празднования годовщины Исламской революции в Иране, дважды встречался с Чрезвычайным и Полномочным послом Исламской Республики Иран Мохаммедом Бехешти-Монфаредом.

– Принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня Независимости Греции, Дня независимости Армении.

– Встретился с Генеральным консулом Республики Турция в Одессе Саддино Аййылдызом. Обсудили добрососедские отношения между странами и международное сотрудничество в сфере образования.

– Подписали меморандум о сотрудничестве с Институтом европейских исследований Варшавского университета в сфере образования.

– Получил звание почётного члена Всемирной объединённой организации карате (WUKO).

– Провел встречу с Генеральным директором американской компании Axciton Systems. Брюс Вайт передал пятиканальный полиграф (детектор лжи) последней модели, который сегодня используется в работе Национальной полиции Украины, Антикоррупционного бюро, Службы безопасности Украины и других правоохранительных органов.

– С представителями парламента государства Израиль заключили инвестиционные договора о совместной деятельности в образовательной и туристической сфере.

– Встретился с делегацией университета Джакарты (Индонезия) и подписал двусторонний договор о сотрудничестве в сфере образования между нашими странами.

Всего провел более 70 международных встреч с иностранными делегациями, по итогам которых заключено множество двусторонних договоров, что безусловно укрепило международные позиции нашего города в культурном, научном и финансовом плане.

Все это стало возможным только благодаря Вашему доверию и поддержке, которые я получаю уже на протяжении 21 года. И именно столько лет мы совместно с Вами успешно строим наше будущее. Нам еще многое предстоит преодолеть и сделать, но вместе мы добьемся успеха в наших начинаниях. Благодарю Вас за это!