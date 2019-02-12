Сергей Кивалов поздравил воинов-интернационалистов с 30-ой годовщиной Дня вывода войск из Афганистана

15 февраля наша страна отмечает День чествования участников боевых действий на территории других государств. Сегодняшняя дата носит особое значение, ведь в нынешнем году исполняется ровно 30 лет с момента вывода войск из Афганистана. Афганская война продолжалась в течении 10 лет и стала одной из самых жестоких и кровопролитных. Более трех с половиной тысяч украинцев на этой войне отдали свои жизни, более 8 тысяч получили ранения, половина из них вернулись на Родину инвалидами. Исполняя интернациональный долг в тяжелейших климатических условиях под вражескими прицелами, многие из них оставили на чужой земле самое дорогое, что есть у каждого человека - своё здоровье. Можно по-разному относиться к военным действиям в Афганистане, но какой бы ни была их историческая оценка, она не отменяет необходимости социальной защиты афганцев со стороны государства. Физически и морально искалеченные войной, имеющие массу хронических заболеваний, эти люди зачастую не могут заработать на самое необходимое и вынуждены существовать за чертой бедности. В помощи и поддержке нуждаются также и семьи, потерявшие своих родных в Афганской войне.

Помимо воинов-афганцев 15 февраля также принято чествовать украинских военнослужащих, которые исполняли интернациональный долг в Чили, Испании, Египте, Вьетнаме, Эфиопии, на Кубе и многих других горячих точках мира. Создавать достойные условия жизни, надлежащее медицинское обслуживание и психологическую реабилитацию для воинов-интернационалистов – наша прямая обязанность, ведь цивилизованность и демократичность государства определяется, в первую очередь, уровнем его конкретной заботы о наиболее нуждающихся гражданах.

В День чествования участников боевых действий на территории других государств мы склоняемся перед подвигом украинских интернационалистов. Давайте вместе почтим память погибших на чужой земле и позаботимся о благополучии тех, кто выжил! - написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.