Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины

Национальный университет «Одесская юридическая академия» традиционно принимал тех, кому скоро предстоит сделать серьезный шаг во взрослую жизнь. Это ученики 9-11 классов, готовящиеся к выбору вуза, и их родители. Желающих узнать о перспективах обучения в престижном университете и правилах приема оказалось много.

Но просторный благоустроенный актовый зал НУ «ОЮА» вместил всех. Целыми семьями приехали в Одессу жители Херсона, Николаева, Белгород-Днестровского, Южного, других больших и малых городов. И в этом нет ничего удивительного. За достойным юридическим образованием сюда приезжают со всех концов нашей большой страны. За 21 год Национальный университет «Одесская юридическая академия» зарекомендовал себя лидером в сфере высшего образования не только на Юге страны, но и в Украине.

Целый студенческий городок расположился в Приморском районе города. И это только в Одессе. Для студентов других регионов созданы стурктурные подразделения НУ «ОЮА», в том числе в Киеве, Ивано-Франковске, Черновцах, Николаеве, Кривом Роге и Черкассах.

Выпускники школ могли познакомиться ближе с вузом и с профессорско-преподавательским составом, получить сведения об актуальных образовательных программах, реализуемых в университете; задать интересующие их вопросы, побывать на презентации факультетов и институтов и оценить достоинства материально-технической базы.

Открыл встречу президент Национального университета «Одесская юридическая академия» академик Сергей Кивалов:

День открытых дверей для любого вуза – это событие. Мы к нему готовились всем коллективом. Ведь это возможность поделиться с Вами нашими успехами, рассказать о перспективах, ответить на Ваши вопросы. А для вас - лучший способ своими глазами увидеть, что представляет собой наш университет, какие перспективы он предоставляет своим студентам и выпускникам.

И в самом деле: в то время, как большинство украинских вузов, экономя на отоплении, вновь вынуждены были отправить своих студентов на каникулы на два месяца, в НУ «ОЮА» кипит жизнь, проводятся различные конференцции, а в залах и аудиториях тепло и светло. Вуз посещают высокие гости – в начале этого месяца в университет приезжала заместитель Министра юстиции Украины по вопросам Государственной исполнительной службы Светлана Глущенко, которая приглаша студентов и выпускников на работу в Минюст.

В университете созданы все необходимые условия для обучения. Современная материально-техническая база – аудитории, кабинеты и лаборатории, научная библиотека европейского уровня, стадионы и спортивные комплексы, – все вызывают восхищение.

Планируя и совершенствуя учебный процесс, мы его не упрощаем, а стремимся готовить специалистов высокого уровня, – рассказал Сергей Кивалов. – Для этого у нас есть все необходимое – современная техника и оборудование, специализированный Центр тестирования на полиграфе с пятиканальным детектором лжи последней модели, зал судебных заседаний, криминалистическая лаборатория, импровизированный полигон осмотра места происшествия, телевизионная и радио-студия и многое другое. Право и юриспруденция, правовая психология, социология и политология, журналистика, – все эти специальности для нас важны, и мы их активно развиваем, боремся за качество образования, стремясь к новаторству. Более того, в этом учебном году в нашем университете открыт новый факультет – кибербезопасности и информационных технологий, выпускники которого сегодня очень нужны и востребованы. К примеру, Министерство инфраструктуры уже готово принимать на работу наших специалистов.

Для будущих студентов вопрос выбора вуза уже не стоит. Они пришли с мечтой поступить именно в Одесскую юридическую академию и уже определились с факультетом.

С девятого класса у меня была такая цель - реализовать себя в сфере юриспруденции. И если поступать, то, безусловно, Одесская юридическая академия является самым лучшим и перспективным высшим учебным заведением.

- уверенна абитуриентка Анастасия Стаценко.

Я планирую поступать на факультет правовой психологии, политологии и социологии для того, чтобы изучать современные науки. Считаю, что именно за этим будущее.

- отметил ибитуриент Иван Каранга.

Очень давно мечтала поступить именно сюда, потому что считаю, что этот университет дает огромные возможности в будущем.

- говорит абитуриентка Екатерина Куркудим.

Одесская юридическая академия постоянно внедряет в учебный процесс новейшие технологии. В этом учебном году открылся факультет кибербезопасности и информационных технологий. Мощная база для подготовки лучших специалистов в IT-сфере уже создана - открыто ультрасовременный Айти центр и первый в Украине Центр кибербезопасности и информационных технологий.

Следует сказать, что практически все выпускники Одесской юридической академии по окончании вуза, а зачастую еще в период учебы, трудоустроены, что является очень важным фактором, свидетельствующим в его пользу. Этому способствует заключение договоров между университетом и целым рядом государственных учреждений и организаций. В их числе: Генеральная прокуратура Украины, Министерство внутренних дел, Министерство юстиции, Национальное антикоррупционное бюро и другие. Недавно достигнута договоренность о сотрудничестве НУ «ОЮА» с новой структурой – Государственным бюро раследований.

В центре юридического образования и науки в Украине, а именно таковым является Национальный университет «Одесская юридическая академия», большое внимание уделяется международному сотрудничеству и возможностям изучения и практики иностранных языков. Десятки студентов, аспирантов и преподавателей университета ежегодно выезжают на обучение или профессиональную стажировку в вузы Европы и США. Лекции на иностранных языках здесь не являются чем-то экстраординарным. Как и регулярный приезд гостевых лекторов – адвокатов, судей, прокуроров, ведущих преподавателей престижных вузов, передающих свой зарубежный опыт в сфере юриспруденции.

Установлены международные академические связи с Австрией, Великобританией, Германией, Грецией, Норвегией, США, Турцией, Францией, Швейцарией, Швецией, подписаны договора с научными и учебными центрами Азербайджана, Великобритании, Германии, Канады, США, Туркменистана и других стран мира.

С первого по пятый курс студенты Национального университета «Одесская юридическая академия» изучают юридические дисциплины на английском, немецком, французском, итальянском и испанском языках.

Знания права в совокупности со знанием юридического английского, немецкого, французского языков открывают огромные возможности трудоустройства в любой точке мира. Вот свежий пример – выпускница Анна Вондерхар, которая не так давно окончила Одесскую юридическую академию получила адвокатскую лицензию в США! Для того, чтобы стать адвокатом, американские студенты учатся более семи лет – сначала получают степень бакалавра в университете, потом ещё 3 года обучаются в юридической школе. Затем проходят специальные подготовительные курсы и только после этого сдают адвокатский экзамен. Пройти этот сложнейший отбор Анне помогли знания юридического английского и основ американского права, приобретённые в стенах родного вуза.

Выгодные преференции тут существуют для тех, кто хочет продолжить свое дальнейшее образование. На базе университета есть пять специализированных Советов по защите докторских диссертаций.

А для тех, кому по душе ранняя профессиональная подготовка, при НУ «ОЮА» есть Юридический колледж, по окончании которого выпускники имеют преимущества при поступлении в вуз. И еще один бонус для абитурентов, избравших именно этот университет, – в нынешнем году Одесская юридическая академия первая в Украине получила лицензию на подготовку младших бакалавров.

Еще один немаловажный вопрос для абитурентов и, особенно, их родителей – наличие и качество общежитий для иногородних студентов и вопрос питания в студенческих кафе. По мнению руководства вуза, создание комфортных условий не только для учебы, но и в целом для жизни студентов, – неотъемлемая часть качественного полноценного образования. И эта сфера здесь на высоком, даже образцовом уровне.

В этом тоже могли убедиться в День открытых дверей школьники и их мамы и папы. Уютные красивых комнаты со всеми удобствами рассчитаны на 2-3 человека.

А качество питания в кафе заслуживает самых добрых слов и согревают душу родителей, которые беспокоятся отпускать своих чад далеко от родительского гнезда.

Это связано и с тем, что и в жизни вуза, и в жизни каждого студента играет важную роль Студенческий совет НУ «ОЮА».

Студенческий совет - это важнейший орган студенческого самоуправления в нашем университете. Поскольку именно студенты принимают участие в решении многих важных вопросов, которые непосредственно их касаются – это и вопрос об общежитии, обучении, в целом о защите прав и интересов студентов. Под руководством нашего президента Сергея Васильевича Кивалова каждый студент может не только учиться, но и работать, всесторонне реализовывать себя в стенах нашего университета.

- отметила глава студенческого совета Одесской Юракадемии Карина Лукащук.

Активно работает Первичная профсоюзная организация, которая является крупнейшей в Украине и получила высшую награду Одесского областного комитета Профсоюза работников образования и науки Украины. Кроме этого, Совет ректоров Одесской области признал Профсоюзную организацию вуза лучшей по результатам ее работы. Профсоюзный комитет занимается организацией различных культурных, спортивных, благотворительных мероприятий, отдыха и оздоровления студентов и сотрудников. Ежемесячно решается вопрос о премировании студентов-активистов университета, оказании материальной помощи студентам из малообеспеченных семей.

Юлия Павлова, ответственный секретарь приемной комиссии, ознакомила всех с общими положениями правил приема в университет и рассказала о деталях поступления и обучения.

Стоит отметить, что в Одесской Юракадемии открыто Консультационный центр бесплатной помощи абитуриентам. Высококвалифицированные специалисты Центра предоставляют информацию о сроках подачи документов, прав и обязанностей поступающего, предусмотренных льгот, и главное - помощь в регистрации электронных кабинетов и подачи документов для поступления.

Затем состоялся концерт, подготовленный Центром культуры НУ «ОЮА».

Далее старшеклассников ждали на всех кафедрах и факультетах, где сотрудники вуза провели для них презентацию, рассказали об особенностях выбранной специальности и преимуществах того или иного факультета и ответили на все интересующие вопросы.

Чтобы лучше познакомиться с учебным процессом и жизнью университета для будущих студентов провели экскурсию по факультетам. После интересных лекций абитуриенты побывали в Музее редкой книги, крупнейшей в Украине научной библиотеке, Музее оружия, стрелковом тире, зале судебных заседаний, Центре тестирования на полиграфе, поскольку Юракадемия является единственным университетом, который имеет лицензию на использование детектора лжи в учебном процессе. Посетили также специализированную аудиторию автоматизированного рабочего места следователя, детектива и прокурора. Кроме того, будущие студенты увидели современный спортивный комплекс, стадионы, тренажерные, танцевальные и борцовские залы.

Впечатлений было много. Еще бы, ребята практически представили себя на студеческой скамье полноправными студентами. А, значит, этот день открытых дверей в НУ «ОЮА», наверняка, помог им утвердиться в выборе будущей профессии и выборе учреждения высшего образования.