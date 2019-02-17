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  • Дата: Вчера, 21:39
Вчера, 21:39

Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины

Категория: Первая полоса / Новости / Наука и образование


Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины

Национальный университет «Одесская юридическая академия» традиционно принимал тех, кому скоро предстоит сделать серьезный шаг во взрослую жизнь. Это ученики 9-11 классов, готовящиеся к выбору вуза, и их родители. Желающих узнать о перспективах обучения в престижном университете и правилах приема оказалось много.

 

 

Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины

 

Но просторный благоустроенный актовый зал НУ «ОЮА» вместил всех. Целыми семьями приехали в Одессу жители Херсона, Николаева, Белгород-Днестровского, Южного, других больших и малых городов. И в этом нет ничего удивительного. За достойным юридическим образованием сюда приезжают со всех концов нашей большой страны. За 21 год Национальный университет «Одесская юридическая академия» зарекомендовал себя лидером в сфере высшего образования не только на Юге страны, но и в Украине.

 

Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины

 

Целый студенческий городок расположился в Приморском районе города.  И это только в Одессе. Для студентов других регионов созданы стурктурные подразделения НУ «ОЮА», в том числе в Киеве, Ивано-Франковске, Черновцах, Николаеве, Кривом Роге и Черкассах.

 

Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины

 

Выпускники школ могли  познакомиться ближе с вузом и с профессорско-преподавательским составом, получить сведения об актуальных образовательных программах, реализуемых в университете; задать интересующие их вопросы, побывать на  презентации факультетов и институтов и  оценить достоинства материально-технической базы.

 

Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины

 

Открыл встречу президент Национального университета «Одесская юридическая академия» академик Сергей Кивалов:

День открытых дверей для любого вуза – это событие. Мы к нему готовились всем коллективом. Ведь это  возможность поделиться с Вами нашими успехами, рассказать о перспективах, ответить на Ваши вопросы.  А для вас - лучший способ своими глазами увидеть, что представляет собой наш университет, какие перспективы он предоставляет своим студентам и выпускникам.

 

Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины

 

И в самом деле: в то время, как большинство украинских вузов, экономя на отоплении, вновь вынуждены были отправить своих студентов на каникулы на два месяца, в НУ «ОЮА» кипит жизнь, проводятся различные конференцции, а в залах и аудиториях тепло и светло. Вуз посещают высокие гости – в начале этого месяца в университет приезжала заместитель Министра юстиции Украины по вопросам Государственной исполнительной службы Светлана Глущенко, которая приглаша студентов и выпускников на работу в Минюст.

 

Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины

 

В университете созданы все необходимые условия для обучения. Современная материально-техническая база – аудитории, кабинеты и лаборатории,  научная библиотека европейского уровня, стадионы и спортивные комплексы,  – все вызывают восхищение.

 

Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины

 

Планируя и совершенствуя учебный процесс, мы его не упрощаем, а стремимся готовить специалистов высокого уровня, – рассказал Сергей Кивалов. – Для этого у нас есть все необходимое –  современная техника и оборудование, специализированный Центр тестирования на полиграфе с пятиканальным детектором лжи последней модели, зал судебных заседаний, криминалистическая лаборатория, импровизированный полигон осмотра места происшествия, телевизионная и радио-студия и многое другое. Право и юриспруденция, правовая психология, социология и политология, журналистика, – все эти специальности для нас важны, и мы их активно развиваем, боремся за качество образования, стремясь к новаторству. Более того, в этом учебном году в нашем университете открыт новый факультет – кибербезопасности и информационных технологий, выпускники которого сегодня очень нужны и востребованы. К примеру, Министерство инфраструктуры уже готово принимать на работу наших специалистов.

 

Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины

 

Для будущих студентов вопрос выбора вуза уже не стоит. Они пришли с мечтой поступить именно в Одесскую юридическую академию и уже определились с факультетом.

 

Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины

 

С  девятого класса у меня была такая цель - реализовать себя в сфере юриспруденции. И если поступать, то, безусловно, Одесская юридическая академия является самым лучшим и перспективным высшим учебным заведением.

- уверенна абитуриентка Анастасия Стаценко. 

Я планирую поступать на факультет  правовой психологии, политологии и социологии для того, чтобы изучать современные науки. Считаю, что именно за этим будущее.

- отметил ибитуриент Иван Каранга.

Очень давно мечтала поступить именно сюда, потому что считаю, что этот университет дает огромные возможности в будущем.

- говорит абитуриентка Екатерина Куркудим.

 

Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины

 

Одесская юридическая академия постоянно внедряет в учебный процесс новейшие технологии. В этом учебном году открылся факультет кибербезопасности и информационных технологий. Мощная база для подготовки лучших специалистов в IT-сфере уже создана - открыто ультрасовременный Айти центр и первый в Украине Центр кибербезопасности и информационных технологий.

 

Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины

 

Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины

 

Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины

 

Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины

 

Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины

 

Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины

 

Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины

 

Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины

 

Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины

 

Следует сказать, что практически все выпускники Одесской юридической академии по окончании вуза, а зачастую еще в период учебы, трудоустроены, что является очень важным фактором, свидетельствующим в его пользу. Этому способствует заключение договоров между университетом и целым рядом государственных учреждений и организаций. В их числе: Генеральная прокуратура Украины, Министерство внутренних дел, Министерство юстиции, Национальное антикоррупционное бюро и другие. Недавно достигнута договоренность о сотрудничестве НУ «ОЮА» с новой структурой – Государственным бюро раследований.  

 

Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины

 

В центре юридического образования и науки в Украине, а именно таковым является  Национальный университет «Одесская юридическая академия», большое внимание уделяется международному сотрудничеству и возможностям изучения и практики иностранных языков. Десятки студентов, аспирантов и преподавателей университета ежегодно выезжают на обучение или профессиональную стажировку в вузы Европы и США. Лекции на иностранных языках здесь не являются чем-то экстраординарным. Как и регулярный приезд гостевых лекторов – адвокатов, судей, прокуроров, ведущих преподавателей престижных вузов, передающих свой зарубежный опыт в сфере юриспруденции.

 

Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины

 

Установлены международные академические связи с Австрией, Великобританией, Германией, Грецией, Норвегией, США, Турцией, Францией, Швейцарией, Швецией, подписаны договора с научными и учебными центрами Азербайджана, Великобритании, Германии, Канады, США, Туркменистана  и других стран мира.

С первого по пятый курс студенты  Национального университета «Одесская юридическая академия» изучают юридические дисциплины на английском, немецком, французском, итальянском и испанском языках.

 

Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины

 

Знания права в совокупности со знанием юридического английского, немецкого, французского языков открывают огромные возможности  трудоустройства в любой точке мира. Вот свежий пример – выпускница Анна Вондерхар, которая не так давно окончила Одесскую юридическую академию получила адвокатскую лицензию в США! Для того, чтобы стать адвокатом, американские студенты учатся более семи лет – сначала получают степень бакалавра в университете, потом ещё 3 года обучаются в юридической школе. Затем проходят специальные подготовительные курсы и только после этого сдают адвокатский экзамен. Пройти этот сложнейший отбор Анне помогли знания юридического английского и основ американского права, приобретённые в стенах родного вуза.

Выгодные преференции тут существуют для тех, кто хочет продолжить свое дальнейшее образование. На базе университета есть пять специализированных Советов по защите докторских диссертаций.

А для тех, кому по душе ранняя профессиональная подготовка, при НУ «ОЮА» есть Юридический колледж, по окончании которого выпускники имеют преимущества при поступлении в вуз. И еще один бонус для абитурентов, избравших именно этот университет, – в нынешнем году Одесская юридическая академия первая в Украине получила лицензию на  подготовку младших бакалавров.

Еще один немаловажный вопрос для абитурентов и, особенно, их родителей – наличие и качество общежитий для иногородних студентов и вопрос питания в студенческих кафе. По мнению руководства вуза, создание комфортных условий не только для учебы, но и в целом для жизни студентов, –  неотъемлемая часть качественного полноценного образования.  И эта сфера здесь на высоком, даже образцовом уровне.

В этом тоже могли убедиться в День открытых дверей школьники и их мамы и папы. Уютные красивых комнаты со всеми удобствами рассчитаны на 2-3 человека.

 

Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины

 

Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины

 

Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины

 

А качество питания в кафе заслуживает самых добрых слов и согревают душу родителей, которые беспокоятся отпускать своих чад далеко от родительского гнезда.  

Это связано и с тем, что и в жизни вуза, и в жизни каждого студента играет важную роль Студенческий совет НУ «ОЮА».

 

Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины

 

Студенческий совет - это важнейший орган студенческого самоуправления в нашем университете. Поскольку именно студенты принимают участие в решении многих важных вопросов, которые непосредственно их касаются – это и вопрос об общежитии, обучении, в целом о защите прав и интересов студентов. Под руководством нашего президента Сергея Васильевича Кивалова каждый студент может не только учиться, но и работать, всесторонне реализовывать себя в стенах нашего университета.

- отметила глава студенческого совета Одесской Юракадемии Карина Лукащук.

Активно работает Первичная профсоюзная организация, которая является крупнейшей в Украине и получила высшую награду Одесского областного комитета Профсоюза работников образования и науки Украины. Кроме этого, Совет ректоров Одесской области признал Профсоюзную организацию вуза лучшей по результатам ее работы. Профсоюзный комитет занимается организацией различных культурных, спортивных, благотворительных мероприятий, отдыха и оздоровления студентов и сотрудников.  Ежемесячно решается вопрос о премировании студентов-активистов университета, оказании материальной помощи студентам из малообеспеченных семей.

 

Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины

 

Юлия Павлова, ответственный секретарь приемной комиссии, ознакомила всех с общими положениями правил приема в университет и рассказала о деталях поступления и обучения.

 

Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины

 

Стоит отметить, что в Одесской Юракадемии открыто Консультационный центр бесплатной помощи абитуриентам. Высококвалифицированные специалисты Центра предоставляют информацию о сроках подачи документов, прав и обязанностей поступающего, предусмотренных льгот, и главное - помощь в регистрации электронных кабинетов и подачи документов для поступления.

 

Затем состоялся концерт, подготовленный Центром культуры НУ «ОЮА».

Далее старшеклассников ждали на всех кафедрах и факультетах, где сотрудники вуза провели для них презентацию, рассказали об особенностях выбранной специальности и преимуществах того или иного факультета и ответили на все интересующие вопросы.

Чтобы лучше познакомиться с учебным процессом и жизнью университета для будущих студентов провели экскурсию по факультетам. После интересных лекций абитуриенты побывали в Музее редкой книги, крупнейшей в Украине научной библиотеке, Музее оружия, стрелковом тире, зале судебных заседаний, Центре тестирования на полиграфе, поскольку Юракадемия является единственным университетом, который имеет лицензию на использование детектора лжи в учебном процессе. Посетили также специализированную аудиторию автоматизированного рабочего места следователя, детектива и прокурора. Кроме того, будущие студенты увидели современный спортивный комплекс, стадионы, тренажерные, танцевальные и борцовские залы.

 

Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины

 

Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины

 

Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины

 

Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины

 

Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины

 

Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины

 

Впечатлений было много. Еще бы, ребята практически представили себя на студеческой скамье полноправными студентами. А, значит, этот день открытых дверей в НУ «ОЮА», наверняка, помог им утвердиться в выборе будущей профессии и выборе учреждения высшего образования.

 

 

Галерея

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Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины

Одесская Юракадемия встретила абитуриентов со всех уголков Украины
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