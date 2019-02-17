Одесса приняла чемпионат Украины по киокушинкай карате

Чемпионат Украины по киокушинкай карате прошёл на базе спортивного комплекса Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана. Соревнования собрали более 500 участников в трёх возрастных категориях и носили статус отборочных на чемпионат Европы по киокушинкай карате, который пройдёт в апреле этого года в Вильнюсе.

По словам организаторов, особенно почётно, что столь масштабный чемпионат Украины принимает Одесса. Провести соревнования такого формата удалось благодаря условиям, созданным в спорткомплексе Международного гуманитарного университета, построенного усилиями президента вуза, почётного члена Всемирной объединённой организации карате WUKO Сергея Кивалова.

Город Одесса - приветливый город, Одесса любит спортсменов, мы всегда претендуем на то, чтобы быть спортивной столицей. И мы вкладываем свою посильную лепту в развитие спорта в нашем государстве. Хочу сказать, что это действительно грандиозный турнир – представлена практически вся Украина и статус чемпионата очень высокий – он является отборочным на чемпионат Европы. Спортивные состязания такого масштаба по своему статусу должны проходить в большом зале и наш спортивный комплекс без преувеличения можно назвать не только лучшим в Одессе, но и одним из лучших в нашей стране. Сегодняшние соревнования проводятся всего один день, а поэтому схватки должны проходить сразу на нескольких татами, иначе за один день просто не получится провести все поединки. Площади нашего зала хватает и на три, и на четыре одновременно развёрнутых татами, что очень удобно как для спортсменов, так и для организаторов. Наш зал находится в непосредственной близости к морю и участники, приехавшие к нам из других городов, областей уже успели увидеть главную достопримечательность Одессы – Чёрное море, которое прекрасно в любое время года. Я искренне поздравляю всех участников с открытием сегодняшних соревнований, желаю им высоких результатов на сегодняшнем чемпионате, а тем, кому посчастливится войти в состав сборной – удачи на чемпионате Европы в Вильнюсе!

- пожелал Сергей Кивалов.

Захватывающие встречи проходили сразу на трёх татами, на трибунах – настоящий аншлаг зрителей.

Хочется выразить слова благодарности президенту Международного гуманитарного университета Сергею Васильевичу Кивалову за всестороннюю помощь и возможность провести соревнования в лучшем зале Одессы. Уже третий год подряд мы сотрудничаем с Одесской областной федерацией киокушинкай карате, которую возглавляет сенсей Вадим Гра, второй год проводим его в Одесской области, в прошлом году был город Черноморск, а вот в этом году впервые за всё время Одесса,

- рассказал президент Всеукраинской федерации киокушинкай карате Александр Гончаренко.

Очень хорошо, что есть такой просторный и комфортный зал, у нас в Одессе проблема с этим. А этот зал как раз кстати для проведения таких масштабных спортивных мероприятий. Огромное спасибо Сергею Васильевичу, что есть такая возможность и за то, что он не словом, а делом, на конкретных примерах создаёт условия для развития спорта, молодёжного спортивного движения в городе Одессе,

- подчеркнул председатель Одесской областной федерации киокушинкай карате Вадим Гра.

Для одесских каратистов бороться за медали при родных болельщиках – повышенная ответственность, поэтому и готовились к турниру с усиленными нагрузками – признаются участники.

Занимались мы по три-четыре раза в день, отрабатывали все самые важные приёмы. Когда тебя поддерживает семья и друзья, это помогает собраться, меньше нервничать, но с другой стороны нужно и выкладываться на полную, чтобы не разочаровать тех, кто за тебя болеет,

- говорит участник соревнований Владислав Корень.

Приехали на чемпионат и титулованные спортсмены из других городов. Например, Анатолий Журавель из Полтавской области в прошлом году стал чемпионом мира в Румынии, теперь, чтобы добавить к титулу медали Евро ему нужно было подтвердить своё реноме на внутренней арене. В финале он победил своего земляка Александра Кривко из Лохвицы.

Этот чемпионат очень важный для всех абсолютное его участников, потому как является отборочным для чемпионата Европы. Это все понимают, поэтому приехали сюда очень хорошо подготовленными и настроенными на победу, потому что это серьёзный отбор, отбор в сборную. Конечно, это очень круто, что место проведения находится непосредственно на берегу моря, зал очень удобный, организаторы очень постарались,

- отметил чемпион мира по карате Анатолий Журавель.

Киокушинкай карате («общество высшей истины») — стиль карате, который создал Ояма Масутацу в 1950-х гг. Он был создан в противовес множеству бесконтактных школ, постепенно завоевал популярность во многих странах и лёг в основу ряда других контактных стилей карате. Киокушинкай карате — очень зрелищный вид спорта. Поединки проводятся в полный контакт без защитного снаряжения. Единственное ограничение — запрет ударов руками в голову. Такие бои неизменно привлекают на соревнования большое число зрителей. В последние годы данное направление карате очень активно развивается в нашем городе, чему во многом способствует активность Одесской областной федерации киокушинкай карате, а также наличие развитой современной спортивной базы. Так, на спортивном комплексе Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана регулярно проводятся масштабные соревнования по киокушинкай карате, которые собирают сотни участников со всех уголков Украины и зарубежных стран.