 
Информация к новости
  • Просмотров: 91
  • Дата: Сегодня, 21:06
Сегодня, 21:06

В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам

Категория: Первая полоса / Новости / Наука и образование


В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам

История ЗАГСов – это фактически история государства. Регистрация важнейших событий в жизни человека – появился на свет, женился, родил ребенка, покинул этот мир, – все строго фиксируется этими органами, которые на 98 процентов состоят из женщин. Вот они-то, представительницы лучшей половины человечества, скрупулезно документирующие каждый ответственный шаг этого самого человечества, и принимали поздравления по случаю 100-летия украинских ЗАГСов.
Торжества проходили в Национальном университете «Одесская юридическая академия».

 

В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам

 

Чествовали работников ЗАГСа Одесской области не только по поводу круглой даты. В 2018 году Одесский областной ЗАГС по всем показателям занял лидирующие позиции.

 

В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам

 

В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам

 

Национальный университет «Одесская юридическая академия» активно сотрудничает с Министерством юстиции Украины и с Главным территориальным управлением юстиции в Одесской области. И это не случайно, ведь большинство сотрудников ЗАГСов являются выпускниками этого вуза. А в эти дни студенты завершили практику в этой структуре, и многие из них уже получили приглашения на работу в ЗАГСы.

 

На протяжении долгого времени записи актов рождения и крещения, бракосочетания и смерти делались в церковных метрических книгах. Все изменилось после октябрьской революции, когда на церковь начались гонения. Атеизм заменил веру, а гражданский брак с соответствующей регистрацией в государственных органах – старый порядок брачно-семейных отношений.

Минюст, руководствуясь народной мудростью: тот, кто забывает прошлое, не может обрести будущее,  не стал открещиваться от истоков и вести новый отсчет с обретения украинской государственности. Сто лет – внушительная цифра, что и говорить.

Не так давно аббревиатура этого органа юстиции изменилась с ЗАГС на РАГС (регистрация актов гражданского состояния), став более точной. Но и граждане, и сами сотрудники ведомства привычно называют его по-прежнему. Зато в самой работе этого органа много нововведений.

 

В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам

 

По архивам наших ЗАГСов можно писать историю села, района, города. С работниками этих органов мы сталкиваемся в очень значимые, важные, ответственные моменты жизни. И от их профессионализма зависит многое. Очень значимо, что торжества проводятся именно в нашем вузе при поддержке Президента университета Сергея Васильевича Кивалова. Важно отметить, что большинство сотрудников органов юстиции – выпускники нашего факультета гражданской и хозяйственной юстиции. И приятно, что сегодня в этом ведомстве реализуются различные реформы, направленные на улучшение качества сервиса при обслуживании наших граждан.

- рассказал декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции НУ «ОЮА» Денис Колодин.

 

В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам

 

Начальник Главного территориального управления юстиции в Одесской области Руслан Сауляк, выступая на торжественном собрании, отметил:  

 

Мне очень приятно приветствовать всех работников ЗАГСов именно в стенах Одесской юридической академии, которая способствовала, чтобы этот день для всех стал настоящим праздником. Президент университета Сергей Васильевич Кивалов и весь коллектив вуза – наши надежные партнеры. Я надеюсь, что скоро наступит время, когда все работники ЗАГСов будут удовлетворены не только зарплатами, но и пенсиями. Время не стоит на месте. Жизнь стремительно меняется. И Министерство юстиции стремится использовать различные инновационные технологии, чтобы облегчить и улучшить жизнь наших соотечественников и гордиться новыми достижениями.

 

В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам

 

Да, ЗАГС тоже не стоит на месте, а претерпел значительные изменения, уйдя от ручки и бумаги. На смену им пришли современные технологии.

За последнее время запущено много пилотных проектов, инициированных Министерством юстиции – о браке, рождении. Самый нашумевший – проект «Шлюб за добу». В День святого Валентина 14 февраля многие влюбленные воспользовались такой возможностью узаконить свои отношения. А прямо в Родильных домах теперь можно не только зарегистрировать новорожденного, но и написать заявление на социальную помощь и совершить регистрацию ребенка по месту жительства. Кроме того, Кабмин Украины поддержал разработанный Министерством юстиции законопроект о предоставлении электронных услуг родителям при государственной регистрации новорожденных, который уже получил название «Е-малыш» или «Электронный малыш». Проект предусматривает девять услуг, которыми сможет воспользоваться семья без необходимости посещать различные государственные учреждения. За всеми новыми удобствами стоит большой труд работников ЗАГСов.

 

В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам

 

Лучшие работники ЗАГСов Одесской области получили Почетные грамоты, цветы и подарки. Не забыты были и те, кто прослужил долгие годы и уже находится на заслуженном отдыхе:

 

Ольга Дмитриевна Бевз работала начальником 2-го Приморского отдела ЗАГСа Одессы:

 

Работник ЗАГСа – незаметная, но нужная профессия. Ведь это служба всегда с нами, с первых дней жизни и до последних дней. Очень приятно, что не только нынешние, но и бывшие сотрудники сегодня принимают поздравления в гостеприимных стенах Одесской юридической академии. Это внимание очень приятно, оно означает, что нас не забыли.

 

А Валентина Соломатова 36 лет работала в органах юстиции, руководила Одесским дворцом бракосочетания:

 

Мне бы хотелась передать привет и пожелания здоровья всем сочетавшимся браком в период моей работы с 1977 по 2013 год, а это тысячи людей. А новому поколению работников ЗАГСа хочу пожелать повышать профессионализм, любить свою работу и людей, которые обращаются к нам за советом и помощью.

 

Напомним, что между Министерством юстиции и Одесской юридической академией был заключен договор, в рамках которого на базе университета успешно работает Южный регионально-учебный методический кабинет Института права и последипломного образования Министерства юстиции Украины.

Также ранее вуз посетила заместитель Министра юстиции Украины по вопросам Государственной исполнительной службы Светлана Глущенко. Замминистра встретились со студентами факультета гражданской и хозяйственной юстиции и в очередной раз пригласила их на работу в профильное министерство.

Галерея

prev

В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам
В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам
В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам
В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам
В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам
В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам
В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам
В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам
В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам
В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам
В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам
В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам
В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам
В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам
В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам
В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам
В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам
В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам
В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам
В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам
В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам
В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам
В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам
В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам
В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам
В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам
В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам
В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам
В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам
В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам
В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам
В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам
В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам
В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам
В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам
В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам
В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам
В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам
В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам
В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам
В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам
В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам
В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам
В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам
В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам
В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам
В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам
В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам
next
и ещё фотографии ›


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать