В Одесской Юракадемии отметили 100 лет украинским РАГСам

История ЗАГСов – это фактически история государства. Регистрация важнейших событий в жизни человека – появился на свет, женился, родил ребенка, покинул этот мир, – все строго фиксируется этими органами, которые на 98 процентов состоят из женщин. Вот они-то, представительницы лучшей половины человечества, скрупулезно документирующие каждый ответственный шаг этого самого человечества, и принимали поздравления по случаю 100-летия украинских ЗАГСов.

Торжества проходили в Национальном университете «Одесская юридическая академия».

Чествовали работников ЗАГСа Одесской области не только по поводу круглой даты. В 2018 году Одесский областной ЗАГС по всем показателям занял лидирующие позиции.

Национальный университет «Одесская юридическая академия» активно сотрудничает с Министерством юстиции Украины и с Главным территориальным управлением юстиции в Одесской области. И это не случайно, ведь большинство сотрудников ЗАГСов являются выпускниками этого вуза. А в эти дни студенты завершили практику в этой структуре, и многие из них уже получили приглашения на работу в ЗАГСы.

На протяжении долгого времени записи актов рождения и крещения, бракосочетания и смерти делались в церковных метрических книгах. Все изменилось после октябрьской революции, когда на церковь начались гонения. Атеизм заменил веру, а гражданский брак с соответствующей регистрацией в государственных органах – старый порядок брачно-семейных отношений.

Минюст, руководствуясь народной мудростью: тот, кто забывает прошлое, не может обрести будущее, не стал открещиваться от истоков и вести новый отсчет с обретения украинской государственности. Сто лет – внушительная цифра, что и говорить.

Не так давно аббревиатура этого органа юстиции изменилась с ЗАГС на РАГС (регистрация актов гражданского состояния), став более точной. Но и граждане, и сами сотрудники ведомства привычно называют его по-прежнему. Зато в самой работе этого органа много нововведений.

По архивам наших ЗАГСов можно писать историю села, района, города. С работниками этих органов мы сталкиваемся в очень значимые, важные, ответственные моменты жизни. И от их профессионализма зависит многое. Очень значимо, что торжества проводятся именно в нашем вузе при поддержке Президента университета Сергея Васильевича Кивалова. Важно отметить, что большинство сотрудников органов юстиции – выпускники нашего факультета гражданской и хозяйственной юстиции. И приятно, что сегодня в этом ведомстве реализуются различные реформы, направленные на улучшение качества сервиса при обслуживании наших граждан.

- рассказал декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции НУ «ОЮА» Денис Колодин.

Начальник Главного территориального управления юстиции в Одесской области Руслан Сауляк, выступая на торжественном собрании, отметил:

Мне очень приятно приветствовать всех работников ЗАГСов именно в стенах Одесской юридической академии, которая способствовала, чтобы этот день для всех стал настоящим праздником. Президент университета Сергей Васильевич Кивалов и весь коллектив вуза – наши надежные партнеры. Я надеюсь, что скоро наступит время, когда все работники ЗАГСов будут удовлетворены не только зарплатами, но и пенсиями. Время не стоит на месте. Жизнь стремительно меняется. И Министерство юстиции стремится использовать различные инновационные технологии, чтобы облегчить и улучшить жизнь наших соотечественников и гордиться новыми достижениями.

Да, ЗАГС тоже не стоит на месте, а претерпел значительные изменения, уйдя от ручки и бумаги. На смену им пришли современные технологии.

За последнее время запущено много пилотных проектов, инициированных Министерством юстиции – о браке, рождении. Самый нашумевший – проект «Шлюб за добу». В День святого Валентина 14 февраля многие влюбленные воспользовались такой возможностью узаконить свои отношения. А прямо в Родильных домах теперь можно не только зарегистрировать новорожденного, но и написать заявление на социальную помощь и совершить регистрацию ребенка по месту жительства. Кроме того, Кабмин Украины поддержал разработанный Министерством юстиции законопроект о предоставлении электронных услуг родителям при государственной регистрации новорожденных, который уже получил название «Е-малыш» или «Электронный малыш». Проект предусматривает девять услуг, которыми сможет воспользоваться семья без необходимости посещать различные государственные учреждения. За всеми новыми удобствами стоит большой труд работников ЗАГСов.

Лучшие работники ЗАГСов Одесской области получили Почетные грамоты, цветы и подарки. Не забыты были и те, кто прослужил долгие годы и уже находится на заслуженном отдыхе:

Ольга Дмитриевна Бевз работала начальником 2-го Приморского отдела ЗАГСа Одессы:

Работник ЗАГСа – незаметная, но нужная профессия. Ведь это служба всегда с нами, с первых дней жизни и до последних дней. Очень приятно, что не только нынешние, но и бывшие сотрудники сегодня принимают поздравления в гостеприимных стенах Одесской юридической академии. Это внимание очень приятно, оно означает, что нас не забыли.

А Валентина Соломатова 36 лет работала в органах юстиции, руководила Одесским дворцом бракосочетания:

Мне бы хотелась передать привет и пожелания здоровья всем сочетавшимся браком в период моей работы с 1977 по 2013 год, а это тысячи людей. А новому поколению работников ЗАГСа хочу пожелать повышать профессионализм, любить свою работу и людей, которые обращаются к нам за советом и помощью.

Напомним, что между Министерством юстиции и Одесской юридической академией был заключен договор, в рамках которого на базе университета успешно работает Южный регионально-учебный методический кабинет Института права и последипломного образования Министерства юстиции Украины.

Также ранее вуз посетила заместитель Министра юстиции Украины по вопросам Государственной исполнительной службы Светлана Глущенко. Замминистра встретились со студентами факультета гражданской и хозяйственной юстиции и в очередной раз пригласила их на работу в профильное министерство.