Сергей Кивалов поздравил жителей Одесской области с 87-й годовщиной основания региона

Сегодня исполняется ровно 87 лет с момента основания Одесской области. Созданная в 1932 году, наша область является крупнейшей по площади и одной из сильнейших в Украине по своему экономическому потенциалу. Богатый разнообразными природными ресурсами, имеющий выгодное географическое положение, удобный выход к морю и благоприятный мягкий климат, наш край одинаково привлекателен для украинских и иностранных инвесторов. Регион является морскими вратами государства – еще не так давно порты Одесской области принимали суда под флагами многих стран мира, к нам приезжали работать специалисты со всех уголков страны и из-за рубежа. Распад морехозяйственного комплекса нанёс большой удар по экономике области, и сейчас мы должны как можно скорее восстановить эту отрасль, что обеспечит приток инвестиций и тысячи рабочих мест.

Одесская область всегда была туристическим центром страны, славясь своими уникальными курортами, здравницами, и сохранить их – наша важнейшая задача. Мы добились предоставления статуса курорта государственного значения легендарному Куяльнику, спасение и развитие которого теперь будет осуществляться на наивысшем уровне. Принимаются меры по решению одной из самых актуальных проблем области в социальной сфере. Так, мы оказываем помощь детским домам и учреждениям для детей с особыми потребностями здоровья не только города Одессы, но и Одесской области.

Наш край уникален своей историей и культурным разнообразием – здесь мирно уживается более 130 национальностей, что говорит об исключительном радушии и доброте его жителей. Мы должны гордится тем, что проживаем в таком культурно богатом, плодородном и перспективном регионе, и прикладывать максимум усилий для его развития. В годовщину создания Одесской области от чистого сердца желаю родному региону экономического подъема, мира и процветания!



– написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины, почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов.