Сергей Кивалов поздравил женщин с Международным женским днем!

Милые женщины! Природа наделила Вас несравненной красотой и неиссякаемой энергией, душевной нежностью и беззаветной преданностью, жизненной мудростью и невероятным терпением. Вы храните домашний очаг, воспитываете детей, добиваетесь успехов в профессиональной и общественной деятельности. Как гласит известный афоризм, сначала женщина даёт нам жизнь, а потом наполняет ее смыслом – и это самые правильные слова, когда-либо сказанные о женщине.
Мы защитили Ваш прекрасный праздник весны и красоты – 8 Марта! Его значение невозможно переоценить. И впредь мы не позволим больше никому поддавать это сомнению! От всего сердца поздравляю Вас с самым светлым весенним днем 8 Марта! Любите и будьте всегда любимы! Пусть с Ваших уст не сходят улыбки, а в душе всегда живет весна!