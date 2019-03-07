Сергей Кивалов поздравил женщин с Международным женским днем!

Наступила долгожданная весна, а вместе с ней и замечательный праздник – Международный женский день. 8 Марта мы, мужчины, спешим порадовать тех, кто одаривает нас своей заботой и вниманием, вдохновляет на добрые дела и новые победы. Ведь не даром говорят, что за каждым успешным мужчиной стоит заботливая и любящая женщина. Нам свыше даны сила и мужество, чтобы мы оберегали и делали счастливыми наших дорогих матерей, жен, дочерей, сестер!

Милые женщины! Природа наделила Вас несравненной красотой и неиссякаемой энергией, душевной нежностью и беззаветной преданностью, жизненной мудростью и невероятным терпением. Вы храните домашний очаг, воспитываете детей, добиваетесь успехов в профессиональной и общественной деятельности. Как гласит известный афоризм, сначала женщина даёт нам жизнь, а потом наполняет ее смыслом – и это самые правильные слова, когда-либо сказанные о женщине.

Мы защитили Ваш прекрасный праздник весны и красоты – 8 Марта! Его значение невозможно переоценить. И впредь мы не позволим больше никому поддавать это сомнению! От всего сердца поздравляю Вас с самым светлым весенним днем 8 Марта! Любите и будьте всегда любимы! Пусть с Ваших уст не сходят улыбки, а в душе всегда живет весна! - написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.