Праздник весны в Международном гуманитарном университете

В ведущем вузе Южного региона нашей страны - Международном гуманитарном университете отметили Женский праздник 8 Марта.

Накануне преподаватели и студентки разных факультетов собрались в хорошем праздничном настроении и всех их поздравил Президент вуза, академик Сергей Кивалов. Именно благодаря его парламентской и общественной деятельности этот праздник удалось отстоять - десятки акций в поддержку 8 Марта «Мы защитим Ваш праздник», депутатские запросы и обращения дали свой результат. Несмотря на различные попытки запретить Международный женский день, он остался праздничным на государственном уровне.

Наши сотрудницы – это не только прекрасная половина коллектива – это большая его половина и именно благодаря тому, что в вузе работает так много женщин, на протяжении всего времени его существования, нас непременно сопровождает успех. — рассказывает президент Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов. — Женщине по природе дано создавать вокруг себя комфорт, порядок и благополучие, причём не только в семье, но и на работе. Женщины делают всё с большой долей ответственности, добросовестно и качественно, а главное - с любовью, именно поэтому им удаётся достигать больших высот в самых различных сферах жизни. Международный гуманитарный университет – лучший тому пример. По случаю приближающегося праздника я хотел бы в очередной раз от чистого сердца поблагодарить наших дорогих женщин за то, что Вы так много времени, сил и внимания уделяете своей работе, что делаете это с любовью и с хорошим настроением, вдохновляя нас двигаться вперёд к новым победам. Без Вас не было бы нашего успеха и достижений! И в честь этого праздника мы подняли заработную плату всем сотрудникам и в первую очередь женщинам на 20%. И хотя это большие затраты Международного гуманитарного университета, мы приняли такое решение, благо мы являемся частным вузом и нам не нужно ни с кем согласовывать. Кроме того, в этот день мы всем вручили нашим сотрудницам солидные денежные премии.

Президент вуза также обратился ко всем женщинам с теплым поздравлением:

Я искренне поздравляю Вас с приближающимся праздником, желаю Вам всегда быть любимыми и окружёнными заботой дорогих людей. Пусть дети и близкие всегда будут здоровыми и добиваются больших успехов в жизни! Пусть работа всегда буде в радость, а в калейдоскопе ярких жизненных событий обязательно найдётся минутка для себя, для души и для отдыха! Желаю Вам наилучшим образом провести эти прекрасные весенние выходные! С праздником!

Кроме праздничного концерта, каждая женщина получила цветы и подарки – элегантные шелковые платки. Профессорско-преподавательский и студенческий коллектив Международного гуманитарного университета - это одна большая и дружная семья, которая собирается вместе на Новый год, День знаний, День рождения университета и другие праздники. По словам самих женщин, в вузе царит атмосфера уважения друг к другу и взаимопомощи.

Этот праздник приносит радость, счастье, позитивные эмоции. Женщины выходят с цветами. А что нам, женщинам, нужно – улыбки, цветы, чтобы нас любили мужчины, наши дети, чтобы был уют, тепло, радость и только позитивные эмоции от праздничного концерта, от сюрпризов, которые готовили преподаватели и студенты. Всех женщин с наступающим праздником! И спасибо за сегодняшний праздник руководству вуза, профкому преподавателей и нашему президенту Сергею Васильевичу Кивалову, благодаря усилиям которого это мероприятие стало традиционным. — поделилась заместитель директора Института права, экономики и международных отношений Яна Тыцкая.

В Международном гуманитарном университете работают женщины самых разных профессий - филологи, юристы, экономисты, стоматологи, представительницы творческих профессий. Все они - блестящие специалисты своего дела и умело преподают дисциплины студентам из 48 стран мира.

В этот день ждем не только цветов и подарков, но прежде всего поступков от мужчин. Желаю всем море счастья, цветов, и как стоматолог желаю всем больше улыбок, чтобы наши люди улыбались всегда при всех обстоятельства даже жизненных трудностях, сохраняли этот позитив, который присущ только нам одесситам, чтобы не теряли чувство юмора, и все были счастливы. — пожалела профессор кафедры общей стоматологии медицинского института Международного гуманитарного университета Юлия Геннадьевна Чумакова.

Во-первых, я очень рада, что этот праздник у нас есть. И спасибо Сергею Васильевичу, что он этот праздник отстоял. У нас сегодня действительно замечательная атмосфера, праздник весны, женщин, у нас были чудесные поздравления, прекрасный концерт. Всё это создаёт приятную и неповторимую атмосферу. — говорит заведующая кафедры менеджмента Татьяна Деркач.

Праздничной атмосфере способствовала и отличная весенняя погода, что не могло не радовать женщин, которые с удовольствием делились своими эмоциями.

Сегодня очень яркий, весенний, прекрасный праздник, который организовали наши сотрудники, наше руководство. Мужская, самая сильная половина нашего коллектива во главе с президентом Международного гуманитарного университета Сергеем Васильевичем Киваловым подарили нам настоящий праздник, улыбки, хорошее настроение. Конечно, они радуют нас каждый день, но сегодня такой особенный праздник, поэтому выражаем огромную благодарность от всего женского коллектива нашего Международного гуманитарного университета. За тёплые слова поздравлений, за цветы, и самое главное, за приятные эмоции! — поблагодарила председатель Профсоюза Международного гуманитарного университета Юлия Шарапановская.

Сегодня такой замечательный день, и в этот день мы получили поздравления от нашего руководства, президента университета Сергея Васильевича. Очень душевные стихи, замечательная музыка, эмоции переполняют. Спасибо большое за цветы и теплые слова. — отметила доцент кафедры экономики и международных экономических отношений Оксана Александровна Зеркина.

Для меня весна началась только сегодня. Это тот день, когда мы получили свои первые цветы, первые поздравления, приятные слова, и сегодня очень приятная погода, она нас тоже радует, поздравляет с 8 Марта. Я надеюсь, что такое настроение будет продолжаться у нас до конца учебного года и наши студенты будут нас как обычно радовать. — добавила старший преподаватель кафедры германских и восточных языков института лингвистики и перевода Юлия Кольцова.

От лица всего женского коллектива хочу выразить огромную благодарность в первую очередь Сергею Васильевичу Кивалову за этот праздник и, конечно же, нашему мужскому коллективу Международного гуманитарного университета. В этот день они сделали действительно яркий и красочный праздник. Это уже становится у нас традицией, и женскому коллективу это до безумия нравится. — добавила доцент кафедры экономики и международных экономических отношений Раиса Райчева.

Традиция поздравлять прекрасную половину коллектива с праздником восьмого марта возникла с момента основания Международного гуманитарного университета. А к традициям в этом вузе относятся с особой ответственностью. Праздничный концерт подарил всем присутствующим незабываемые впечатления, хорошее настроение и массу положительных эмоций.