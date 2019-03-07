В Одесской Юракадемии женский коллектив поздравили с праздником 8 Марта

С первых дней марта весна громко заявила о себе. Ноябрь был холодным и снежным, четырех месяцев зимы для нашего южного края хватило с избытком. И весна скомандовала: «Пора!» Пора светить солнцу, пора пригревать землю, и пора поздравлять женщин с их любимым праздником. Вот как отмечали Международный женский день в Национальном университете «Одесская юридическая академия». Театр, как известно, начинается с вешалки, а вуз – с фойе. Здесь к 8 Марта развернулась выставка рисунка на излюбленную женскую тему. Праздник для всех девушек и женщин начинался уже на ступеньках, при входе в нарядный актовый зал.

Каждую из них поздравляли студенты, вручая весенние тюльпаны. С самого открытия Национального университета «Одесская юридическая академия», а было это 21 год назад, тут была заложена добрая традиция – ранней весной поздравлять женщин с Международным женским днем - с 8 Марта.

Многие задаются вопросом: в чем секрет успешности и популярности нашего, довольно молодого вуза? А ответ прост: в Национальном университете «Одесская юридическая академия» работают и учатся более семи тысяч женщин! Благодаря труду наших женщин так славится наше высшее учебное заведение, – рассказал президент вуза, академик Сергей Кивалов. – Это самый светлый и радостный праздник. Приходится признать: были попытки его отменить. Но нам всем вместе удалось отстоять женский День 8 Марта, чему я очень рад.

Кто-то из классиков сказал: «Женщина сначала дает нам жизнь, а потом наполняет ее содержанием». Женщины делают нас сильней, добрей и лучше. Быть женщиной – это большой труд. На ее плечах – дом, работа, дети, заботы. Наши женщины очень сильные и выносливые. И при этом они нежные, красивые. Наши женщины трудятся преподавателями, деканами, заведующими кафедрами, проректорами. Так всегда было и будет.

Накануне праздника 8 Марта Сергей Васильевич пожелал всем женщинам, чтобы они были счастливы, чтобы в их домах всегда была любовь и был достаток, чтобы они были здоровыми и благополучными.

В этот день мы особенно хотим ощущать себя любимыми, хотим быть окружены заботой и вниманием,– призналась проректор по научной работе Национального университета «Одесская юридическая академия» Галина Ульянова. – Женщинам Одесской юридической академии в этом смысле очень повезло. Мы круглый год ощущаем поддержку и заботу нашего президента Сергея Васильевича Кивалова. А уже в Международный женский День – особенно. И это, поверьте, очень важно, хочется работать с еще большей отдачей. Ведь это очень важно для женщин, когда рядом находятся настоящие мужчины. С праздником всех!

В предпраздничный день каждую женщину на рабочем месте ждали открытки и подарки – изящные шелковые платки разных фасонов и расцветок.

На самом деле для каждой женщины, которая работает, празднование 8 Марта начинается накануне. Потому что именно 7 марта создается настроение, и в нашем университете оно создается ежегодно. Уже 21 год Сергей Васильевич поздравляет нас в канун 8 Марта и именно с этого начинается наш праздничное настроение.

- поделилась заведующая кафедры прикладной лингвистики Мирослава Мамич.

Цветы, подарки, открытки, – в этом всем внимание и нежность сильного пола. Но руководство вуза понимает, в какое непростое время мы живем, когда труд преподавателей государство не оценивает в должной мере, выплачивая зарплату, которую трудно назвать достойной. Поэтому президент вуза Сергей Кивалов позаботился и об этом. Первичная профсоюзная организация премировала всех женщин по случаю праздника. И такая помощь также является хорошей традицией НУ «ОЮА».

Сегодня в Национальном университете «Одесская юридическая академия» царит настоящий праздник, – рассказывает декан социально-правового факультета Галина Чанышева. – Мы тронуты тем, как тепло и сердечно нас поздравил Президент нашего вуза Сергей Васильевич Кивалов. Мы услышали сегодня самые прекрасные слова в свой адрес. Все женщины получили подарки и награждены премиями. От себя я хочу поздравить всех наших женщин с этим весенним праздником; пожелать любви, тепла, под стать сегодняшней солнечной погоде и прекрасного настроения, которое царит в стенах нашего университета!

Это прекрасный праздник. Приятно, согласитесь, приходить на работу, где тебя встречают улыбками, дарят цветы, говорят комплименты и теплые слова. Спасибо нашим мужчинам, спасибо руководству вуза, спасибо нашему Президенту Сергею Васильевичу Кивалову, отстоявшему этот праздник. Поздравляю Вас всех, женщины Одессы! И пусть Вас любят не только в этот день, а всегда!

- пожелала ученый секретарь Национального университета «Одесская юридическая академия», профессор Валентина Дудченко.

Под стать празднику была и концертная программа в этот день. Ее открыл замечательным номером «Вредина» детский хореографический ансамбль «Счастье» (руководитель Дарья Зарецкая) Центра культуры НУ «ОЮА».

Но главный сюрприз ждал зрителей впереди, когда на сцене появилась настоящая звезда – лауреат международных конкурсов, солистка Одесской филармонии Анна Степанова и ее золотой саксофон.

Анне подвластны все стили и эпохи, ее репертуар включает в себя музыку различных стилей, от музыки барокко до музыки ХХI века, написанной специально для нее украинскими и итальянскими композиторами. А ее саксофон может плакать и смеяться, быть нежным и безудержным, зажигать и уносить в высь. И заставить его творить чудеса может Анна Степанова, прикоснувшись к инструменту.

Анна представляет Одессу и Украину во многих странах мира. И мы ее неизменно поддерживаем на протяжении всей ее творческой карьеры. А то, что она принимает участие в концерте, посвященном Международному женскому Дню 8 Марта, показывая высокий уровень настоящей музыки, для нас двойной праздник.

– отметил Сергей Кивалов.

Для меня большая радость и честь сегодня выступать для студентов и преподавателей Одесской Юракадемии. Я хочу сказать, что здесь в этих стенах уже звучал саксофон, когда мы проводили мастер-классы известных западных саксофонистов для юных музыкантов Одессы. А сегодня впервые звучал саксофон в стенах Академии со сцены. И хочу сказать большое спасибо Президенту этого замечательного университета Сергею Васильевичу Кивалову за ту помощь и ту поддержку, которую он оказывает много лет.

- поблагодарила Анна Степанова.

Музыкальная программа удивила, порадовала и создала эмоциональную атмосферу праздника, который продолжится уже в тепле домашнего очага.

Коллектив университета рассказывает, что теплая атмосфера в вузе не только по праздникам, но и каждый день.

В нашем университете такая тёплая, дружеская атмосфера царит каждый день. И, конечно же, в этом заслуга нашего руководителя, нашего Президента университета Сергея Васильевича Кивалова, который организовывает различные мероприятия, в том числе и в этот предпраздничный день. И мы очень благодарны за искренние слова поздравлений и прекрасный праздник. Сегодня выступили не только наши студенты, как это бывает традиционно, сегодня для специально для наших сотрудниц и студенток выступила специальный гость – известная саксофонистка Анна Степанова, выступление которой не смогло никого оставить равнодушным – мы все под прекрасным впечатлением от живой, невероятно красивой музыки.

- говорит заведующая отдела аспирантуры Одесской Юракадемии Мария Дьячкова.

Представительницы прекрасной половины радуются тому, что несмотря на все, удалось защитить праздник - Международный женский день.

Хочу поблагодарить Сергея Васильевича за то, что он отстоял наш праздник, наш женский день. Если бы не он, и не определенная часть депутатов, которая его поддержала, наверное, мы бы уже сегодня и не праздновали этот день. 21-й год он поздравляет нас с этим праздником и всегда это так искренне, так солнечно звучат с его уст поздравления, стихи.

- с восторгом отметила профессор кафедры международного права Наталия Мирошниченко.

Я очень рада, что существует этот праздник. Лично для меня он ассоциируется с детством потому, что с того момента, как я себя помню, поздравляли наших бабушек, наших мам. Я бы хотела сказать, что никакие государственные изменения, никакая политическая конъюнктура не может отменить этот праздник. Потому, что это праздник весны и праздник радости, это праздник молодости.

- считает адвокат, ассистент кафедры организации судебных, правоохранительных и органов адвокатуры Елена Джабурия.

Напомним, что по инициативе народного депутата Украины Сергея Кивалова проводилась общегородская акция «Мы защитим ваш праздник», которая была поддержана ветеранскими и молодежными общественными организациями. Целью акций было сохранение статуса государственных праздников 8 марта, 1 и 9 мая. По данному вопросу также были направлены соответствующие депутатские запросы и обращения. И данные усилия оказались ненапрасными – вышеуказанные праздники продолжают отмечаться на государственном уровне.