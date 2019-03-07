Сергей Кивалов поздравил одесситок праздничным концертом в Одесской филармонии

Праздничное настроение, цветы и улыбки. В Одесской областной филармонии отметили Международный женский день.

С праздником весны более полутора тысяч одесситок поздравил народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Представительниц прекрасной половины сразу при входе встречали цветами и подарками - элегантными шелковыми платками. До начала концерта в зале царила радостная и праздничная атмосфера.

Во-первых, у меня очень хорошее впечатление о нашей Одесской филармонии, потому что я здесь бываю очень часто. Но такой атмосферы радушной, радостной, я, пожалуй, и не видела.Женщины все довольные, все рассматривают подарки.Вот мне вручили такой платочек с аутентичными рисунками, что я очень люблю. Хочу сказать, что у меня дома примерно сорок платочков самых разных брендов, но этот платок – дорог вниманием, причем неожиданным вниманием для меня.

- поделилась впечатлениями Наталия Калиниченко. Она пришла на концерт вместе со своими коллегами, с которыми они вместе работают в школе-интернате для незрячих детей.

Большое спасибо Сергею Васильевичу за эту возможность посетить Одесскую филармонию в преддверии праздника. Это поднимает настроение еще больше, создает красоту и в душе, и снаружи. Большое спасибо за то, что мы можем собраться, послушать музыку и хорошо провести этот вечер.

- рассказала Ирина Манаева.

Естественно, что настроение приподнятое, веселое. Я со своими подругами пришла на этот концерт с большой радостью и удовольствием. Мы благодарны, что нас не забывают никогда, ни на один праздник. Это о многом говорит, молодит душу и радует глаз.

- отметила Галина Павлова.

Перед началом выступления известного ансамбля украинской музыки, песни и танца «Чайка» всех присутствующих поздравил инициатор праздника Сергей Кивалов. Именно благодаря усилиям народного депутата Украины праздник 8 Марта удалось отстоять.

В Одессе по-особому относятся к празднику 8 марта. Это праздник весны, мы боготворим наших женщин, мы их очень любим, почитаем. Потому что как говорят классики: “Женщина дает нам жизнь, а потом наполняет содержанием эту жизнь”. Вот сегодня мы пригласили жительниц Приморского района – это полторы тысячи женщин, и мы очень серьёзно готовились к этому празднику, подбирали концертную программу, чтобы создать по-настоящему радостное, весеннее настроение. Мы искренне любим наших дорогих женщин и будем их любить, потому что это наша душа, это наше сердце. Я хочу пожелать всем женщинам всегда быть любимыми, окружёнными теплом и заботой, и от этого быть счастливыми. Пусть те, кто вам дорог, всегда будут рядом, пусть будут здоровыми Ваши дети, а в Вашей душе всегда живёт весна!

- пожелал народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Напомним, что Институт национальной памяти предпринимал попытки отменить праздник 8 Марта. Парламентарий инициировал множество акций в поддержку Международного женского дня, среди которых «Мы защитим Ваш праздник». Были направлены депутатские запросы и обращения. И все это дало свой результат - праздник удалось сохранить на государственном уровне.

Почему об этом нужно забывать, если этот праздник восхваляет женщину: ее красоту, целеустремленность, желание быть и лидером, и матерью, воспитывать детей, быть хорошей женой, иметь хорошего спутника. Я знаю, что Сергей Васильевич был единственным инициатором в парламенте вопроса, который наоборот остановил это негативное движение относительно женского праздника. Он всегда выступал за то, чтобы этот праздник остался.

- говорит президент Национального комитета «Мисс Украина-Юг» Татьяна Савченко.

Я не считаю, что 8 Марта – это пережитки прошлого, и я не считаю, что это наиболее острая проблема на сегодняшний день для нашего государства, чтобы тратить на это сессионное время и добиваться отмены этого праздника. И то, что Сергей Васильевич отстоял для нас этот праздник, я считаю, что это поступок настоящего мужчины.

- уверена председатель региональной организации «Велика родина» Елена Артеменко.

На сцене Одесской филармонии воплотились лучшие традиции украинского искусства. Яркие зрелищные танцевальные постановки и красочные костюмы наилучшим образом продемонстрировали самобытный характер украинского национального колорита.

Вы видите, как много людей пришло сегодня на этот праздничный, невероятно красивый концерт. Ансамбль «Чайка» - это действительно одни из самих лучших в Украине, можно даже сказать в мире. И я приятно удавлена тем, что Сергей Васильевич и его команда выбрали именно этот потрясающий музыкальный ансамбль. Потому что недавно у нас был юбилей Одесского обласного Совета мира, который мы организовывали также совместно с командой Сергея Васильевича, у нас тоже было несколько номеров, но сегодня я увидела полную программу. Я сама впервые посмотрела выступление этого ансамбля, которому зал восторженно апплодировал и скандировал «браво». Хотелось смотреть еще и еще.

- с восторгом рассказала Председатель Одесского обласного Совета мира Тамила Афанасьева.

По приглашению народного депутата празник посетили женщины-переселенцы из Донбасса.

Война буквально заставила их покинуть свой родной дом и заново строить уже здесь домашний уют, создавать комфорт для своих семей. Жизнь многое возложила на хрупкие плечи этих женщин, но мы стараемся помочь справится с этими трудностями. Когда в наш город приехали первые переселенцы с Востока страны, мы решили сделать всё для того, чтобы Одесса поскорее стала для них родной, чтобы здесь они почувствовали себя, как дома. Ведь люди не виноваты, что на их родную землю пришла война. Мы должны помочь им как можно скорее избавиться от тягостных мыслей и вернуться к нормальной мирной жизни. А какое самое лучшее лекарство от грусти – конечно же, хорошее настроение. Именно поэтому мы организовываем для них подобные мероприятия, как сегодня.

- подчеркнул Сергей Кивалов.

Мы очень благодарны за подарки, за цветы, за фуршет. Вы знаете, ну вот как побывали на хорошем-хорошем празднике среди своих друзей.

- поделилась переселенка из Донсбаса Елена Кулагина.

4 года назад я вынуждено покинула свой дом в Луганске и благодаря неравнодушным людям, таким как Сергей Васильевич, я сегодня здесь. Хочу сказать ему большое спасибо за неравнодушие. Впечатления самые лучшие, самые яркие. Спасибо большое Сергею Кивалову за такой прекрасный праздник. Я первый раз в Одесской Филармонии, для меня это просто сказка и настоящее чудо. Настолько ярко и артистично исполнен концерт, очень хороший фуршет. Цветы для женщин – это всегда приятно.

- благодарит переселенка из Луганска Ирина Киселёва.

Сергей Васильевич Кивалов, участвуя в жизни переселенцев, стал нашим другом. За четыре года им было направлено множество депутатских запросов, он не раз выступал с трибуны Верховной Рады в поддержку восстановления прав вынужденных переселенцев. Сегодняшнее мероприятие напомнило все годы нашего плодотворного сотрудничества. Это очень хорошо. Наши женщины-переселенцы чувствуют принадлежность к большой сильной команде.

- подчеркнул координатор по эвакуации переселенцев Георгий Блощица.

Желанными гостями на празднике также стали многодетные матери – члены всеукраинской организации «Велика родина» и Одесского городского сонета многодетных матерей.

Я всегда с особым трепетом отношусь к многодетным матерям, которые в такие сложные времена без должной государственной помощи и поддержки воспитывают прекрасных детей. Сейчас зарплаты и социальные выплаты таковы, что очень сложно растить даже одного ребёнка, а эти женщины справляются с тремя и более детьми. На мой взгляд, это настоящие героини. Государство постоянно говорит о сложной демографической ситуации, при этом не предоставляя гражданам достаточных социальных гарантий – люди попросту боятся заводить детей, они не знают, смогут ли они их прокормить, дать образование и достойную жизнь. И я уже на протяжении многих лет борюсь за восстановление социальной справедливости – повышение выплат при рождении ребенка, помощи одиноким матерям, обеспечение социальным жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, повышение размера государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и детям из таких семей, выделения средств на строительство социального жилья.

- прокомментировал Сергей Кивалов.

Сергей Васильевич уже очень давно поддерживает нашу организацию. Да и вообще, заботится о многодетных семьях в нашем городе. Конечно же, сегодня у всех нас праздничное настроение.

- делится председатель региональной организации «Велика родина» Алена Артеменко.

Это очень важно для нас, потому что мы больше такие, домашние. Очень редко получается выходить на такие светские мероприятия и получать такое грандиозное удовольствие, как сегодня. Концерт впечатлил своими яркими костюмами, безумными постановками, морячки – это было просто нечто фееричное, под что хотелось просто пританцовывать в кресле. Апплодировать и притопывать ногами.

- восторженно комментирует многодетная мать Лидия Солодовник.

В зале собрались женщины разных профессий и разного возраста. Среди них и педагоги, и медики, деятели культуры и представители духовенства. Посетила праздник и настоятельница Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря Игумения Серафима.

Женщины всегда в нашей жизни будут играть одну из важнейших ролей. Я очень признательна Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он всегда даёт нам это чувствовать. Этот прекрасный концерт, душевное настроение, великолепные высокопрофессиональные артисты, великолепные голоса, ну и, конечно же, эти трогательные весенние подарки, красивые платки, нежные тюльпаны.

Сергей Васильевич - не только лидер по жизни. Он человек, который заботится о женщинах разного поколения. И сегодня, на мой взгляд, были преподнесены чудесные подарки, которые действительно пригодятся каждой женщине. По-моему, платок - это прекрасный аксессуар, который пригодится в гардеробе каждой женщины.

- отметила президент Национального комитета «Мисс Украина-Юг» Татьяна Савченко.

Благодаря таким людям, как Сергей Васильевич, город процветает. Мы очень рады победе, что Куяльнику наконец предоставили статус государственного курорта. Мы много лет к этому шли. Я уверена, что теперь наш Куяльник будет процветать как курорт. Мы можем пользоваться грязями, а это очень важно для здоровья и красоты.

- добавляет Председатель Одесского областного Совета мира Тамила Афанасьева.

На праздник пришли женщины и матери моряков, которые вернулись домой благодаря помощи народного депутата. Также концерт посетила бабушка одесского моряка Андрея Новичкова, который был освобожден из иранского плена благодаря усилиям парламентария.

За период распада Советского Союза в Иране было задержано 32 человека. Из этих 32-х человек в страны СНГ 31 вернулись как груз-200. А Андрей вернулся живой. Честь и хвала Сергею Васильевичу!Он верно служит своим избирателям, и поэтому ему низкий поклон и благодарность.

- сказала бабушка одесского моряка Андрея Новичкова Елена Вирановская.

По окончании концерта Сергей Кивалов поблагодарил творческий коллектив «Чайка» за блестящее выступление и вручил цветы директору филармонии Галине Зицер.

С Сергеем Васильевичем Киваловым нас связывает очень давняя и долгая дружба. Мы всегда идем на встречу друг другу. Вот у нас недавно провели круглый стол в стенах Одесской юридической академии, презентовали книгу, посвященную 85-летию. А Сергей Васильевич Кивалов идет нам на встречу и помогает в очень многих наших насущных вопросах.

- говорит Галина Зицер.

Ежегодно приветствовать одесситок с праздником весны и красоты 8 марта для Сергея Кивалова уже стало хорошей традицией. И каждый раз такие встречи и концерты отличаются большим масштабом, хорошим настроением и теплой атмосферой.