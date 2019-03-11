«За Одессу!» в парламенте: Сергей Кивалов стал сопредседателем межфракционной группы

Сопредседатель межфракционного парламентского объединения «За Одессу» народный депутат Украины Сергей Кивалов прокомментировал создание соответствующей группы в Верховной Раде. Нардеп подчеркнул важность того, что в главном законодательном органе страны снова появилось одесское лобби. По мнению Сергея Кивалова, политическая и общественная деятельность, как и всякая другая, где необходимо приложение усилий многих людей, нуждается в координации. Тем более, уточняет парламентарий, если речь идет о продвижении интересов миллионного города, учитывая мнение его жителей.

Никто не станет спорить, что наш город уникален, - отметил народный депутат Украины Сергей Кивалов. – И это многократно находило свое отражение в культуре и искусстве. Вот эту уникальность необходимо сохранять, а в наше время еще и постоянно отстаивать. Один в поле, как говорится, не воин, каким бы опытом и возможностями он не обладал. Всегда нужна поддержка земляков-единомышленников, тех, кто разделяет твои взгляды и взгляды одесситов. Так появилась идея возродить деятельность парламентского объединения, которое бы отстаивало интересы города и горожан. И вот свершилось, сопредседателями группы стали я и Дмитрий Голубов. Для меня очень важно, что такое объединение появилось именно сегодня, что депутаты не стали слишком долго раздумывать и проявили заинтересованность поработать на Одессу. Что можно еще сказать: в добрый путь!

Напомним, на своем традиционном ежегодном отчете Сергей Кивалов пообещал избирателям Приморского района и всего города восстановить деятельность парламентского объединения, которое будет отстаивать интересы Одессы и одесситов. Эксперты отметили то обстоятельство, что народный избранник сдержал свое слово и надеются на то, что результаты деятельности объединения не заставят себя ждать.

На этом отчете в присутствии одесситов, мэра, СМИ, Сергей Васильевич сказал о том, что он воспринимает именно как поручение от одесситов создание такого межфракционного объединения депутатов в ВР Украины. – Заявил доктор политических наук Денис Яковлев, - И это очередное подтверждение того, что народный депутат всегда выполняет свои обещания .

Третий раз уже создается подобное объединение, - напомнил политический эксперт Геннадий Чижов. - Другое дело, что сейчас, с приходом в руководство такого лидера как Сергей Кивалов, я рассчитываю, что будет качественно-новый уровень взаимодействия между депутатами. Будет выработана концептуальная программа.