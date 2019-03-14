17 марта, в Неделю Торжества Православия в Одессе на Соборной площади пройдет Крестный ход с молитвой о мире в Украине.

17 марта 2019 года, в Неделю Торжества Православия в Одессе на Соборной площади по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Одесского и Измаильского Агафангела пройдет общегородской Крестный ход с молитвой о мире в Украине. В этот день Владыка Митрополит Агафангел возглавит праздничную Божественную Литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Одессы.

После завершения праздничной Литургии в 12.00 будет совершен Чин Торжества Православия, на который прибудут множество Крестных ходов со всех православных храмов г. Одессы и будут принесены все чтимые святыни – чудотворные иконы Божией Матери и ковчеги с частицами мощей святых великих угодников Божиих. Все духовенство города с преднесением этих святынь совершит Крестный ход по Соборной площади, вознося Господу молитвы о богохранимой стране нашей Украине и ее благочестивом народе. После окончания шествия всем участникам крестного хода будет предложен чай и угощения. Принесенные святыни со всей Одесской Епархии будут находиться в Соборе для поклонения весь день до самого вечера.

Точно такие же Крестные ходы с молитвой о мире и благоденствии Украины будут совершены во всех приходах Одесской епархии: в каждом селе, городе и районном центре верующие со святынями пройдут по улицам и площадям, испрашивая милость Божию и благоденствия родной земле.

Призываем всех верующих Одесской митрополии в этот день принять участие в совместной молитве.