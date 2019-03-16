Народный депутат Сергей Кивалов требует увеличить размер выплат вынужденным переселенцам

По официальной статистике в Украине людей, вынужденных покинуть свои дома из-за военных действий в донбасском регионе, 1 миллион 519 тысяч 132 человека, а это больше, чем все население Одессы. При этом государство не обеспечивает их самым необходимым. Это прежде всего обещанное им социальное жилье, которое большинство из них так до сих пор не получило. Вопрос можно было решить постепенно, за несколько лет построить в крупных городах микрорайоны и расселить этих людей на время, пока конфликт на Востоке не закончится, как это было, например, сделано в свое время в Азербайджане в условиях конфликта в Нагорном Карабахе.

Немаловажным фактором является помощь с трудоустройством и финансовая поддержка со стороны государства. Ежемесячные перечисления денег переселенцам дали бы им возможность оплачивать людям коммунальные услуги, покупать товары первой необходимости. Да, почти всё из перечисленного существует на бумаге – в отчетах министров и чиновников. Факты говорят о другом положении дел.

По решению правительства нетрудоспособным гражданам из переселенцев начисляется 1000 грн. в месяц, трудоспособные же получают 442 грн. в месяц. На фоне нынешних цен на товары и услуги – цифры смешные. Этих денег может хватить в лучшем случае на несколько дней.

В Фонтанке, в корпусе бывшего лагеря отдыха, фактически на «птичьих правах» разместились 46 переселенцев с Востока страны. Жилье вначале совсем не было пригодно для нормальной жизни – ни тепла, ни воды. Коммуникации проводили своими силами.

На ребенка 1000 гривен, на взрослого человека 442 гривны. Вы понимаете, что на компенсацию того, что мы должны арендовать жилье, что мы должны проплатить коммунальные услуги – на двоих человек 1400 гривен – это очень и очень мало на самом деле. Кроме того, что здесь у нас коммерческий тариф на электричество, у нас 2,82 гривны за киловатт электроэнергии, то почти вся эта сумма уходит только на электричество,

– жалуется переселенка Юлия Коляда.

О своем тяжелом положении люди, разместившиеся в Фонтанке, конечно же информировали власть имущих. И вот какие ответы получали:

Мне нужно было оперировать глаз – уже по старости. Я обратилась к Президенту. И вы знаете что ответили? – Бог поможет. Слава Богу, Бог помог, а Президент – нет. У нас здесь и коллеги, у нас уже здесь даже коренные – маленькие родились здесь, а жить им негде. Что это за жизнь? Разбомбили мою родину, и здесь никто ничего не поможет!

– говорит Валентина Дорофеева.

К сожалению, такая ситуация – не исключение, а правило. Так живут переселенцы не только в Одесской области, но и по всей стране. А власть лишь упражняется в риторике, вместо того, чтобы выполнять свои обязательства перед этими людьми.

В начале марта народный депутат Украины Сергей Кивалов встретился с переселенцами в одесском Доме ученых. Выслушал их проблемы, поговорил лично.

Вопрос о бедственном положении переселенцев для него не нов. Не раз приходили к нему на депутатский прием к представители именно этой категории населения. Сергей Кивалов пытается решить их проблемы в рамках своих полномочий.

Первым шагом стал депутатский запрос на имя Премьер-министра страны Владимира Гройсмана, благодаря чему удалось добиться упрощения получения социальных выплат для переселенцев. Во властные структуры был направлен также депутатский запрос о финансировании государственных жилищных программ для молодых семей и переселенцев. В нем шла речь о необходимости внесения изменений в порядок назначения жилищных субсидий незащищенным категориям граждан.

Еще одна позиция, очень важная для переселенцев – увеличение ежемесячных государственных выплат. Народный депутат занялся и этой насущной проблемой. В запросе на имя Премьер-министра Владимира Гройсмана Сергей Кивалов пишет:

«Сегодня размер государственной помощи нетрудоспособным вынужденным переселенцам составляет 1000 гривен в месяц, а это в 2,9 раза меньше фактической величины прожиточного минимума для лиц, которые утратили трудоспособность (2856 гривен в ценах декабря 2018 года). А размер помощи трудоспособным внутренне перемещенным лицам – 442 гривны, это в 10 раз меньше фактической величины прожиточного минимума.

Прошу Вас рассмотреть вопрос касательно повышения размера ежемесячной адресной помощи для погашения оплаты за проживание, в том числе на оплату коммунальных услуг, и постановить, что он должен быть равен размеру прожиточного минимума для соответствующих социальных и демографических групп населения»

Вот что говорит об этом правозащитник Георгий Блощица:

13 марта Сергей Васильевич написал письмо, для нас это был приятный сюрприз, на имя Гройсмана, т.е. на Кабинет Министров Украины. Люди находятся в очень тяжелых экономических условиях – все в Украине. А те люди, которые остались без дома и без стабильной экономической модели дома, а находятся где-то там, где не знают, что их ждёт завтра, они находятся в еще более тяжелом положении. Мое мнение, как покаяние перед этими людьми, я думаю, что они должны принять решение о поднятии, о социальной справедливости.

Депутатские запросы – лишь малая часть той работы, которую проводит в отношении переселенцев Сергей Кивалов. На базе Юридической клиники создан и успешно действует Антикризисный центр правовой помощи этой категории граждан. За время его существования был направлен 1 миллион гривен в Одесский военный госпиталь, где проходят лечение граждане, пострадавшие в войне на Востоке Украины. Социальное общежитие получили более 650 переселенцев и их семьи, на уровне Минобразования был решен вопрос о выделении нескольких бюджетных мест для дальнейшего обучения нескольких переселенцев среди учебного года. С трибуны Верховной Рады парламентарий обратился к руководству Кабинета Министров с депутатским запросом о необходимости определения порядка и условий предоставления государственной целевой поддержки для получения профессионально-технического и высшего образования ветеранами войны на Донбассе и их детьми.

Кроме того, парламентарий проводит регулярные встречи с переселенцами. Так, недавно состоялась встреча народных депутатов Сергея Кивалова и Вадима Новинского, на которой в первую очередь решались вопросы соцобеспечения внутренне перемещенных лиц.

Очень важным считает Сергей Кивалов заботу о детях переселенцев, у которых война забрала нормальное детство. Для ребят регулярно организовываются утренники на праздники. Они – частые гости в стенах Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета.

Аналитика показывает, что с 2014 года ни одно наше обращение в адрес Сергея Кивалова не было оставлено без внимания и не было ни одного негативного отказа. Это знаете, статистика в сухом виде – не было ни одного,

– подчеркивает Георгий Блощица.

Ему вторят те переселенцы, которым Сергей Кивалов смог оказать помощь.

Мы очень благодарны Сергею Васильевичу за то, что он заботится о нас и не оставляет нас с нашими проблемами наедине. С тех пор, как мы поселились на Фонтанке, и по сию минуту Сергей Васильевич помогает нам всеми возможными и невозможными способами,

– говорит одна из жительниц Фонтанки Елена Кулагина.

«Внутренне перемещенные лица, проживающие в Одессе и Одесской области подчеркивают, что установленного на сегодняшний день размера ежемесячной адресной помощи для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, не хватает даже на самое необходимое. Граждане не имеют возможности приобрести элементарные предметы быта, снять жилье для обеспечения надлежащих условий проживания для своих детей. Большинство вынужденных переселенцев оказались на грани нищеты, граждане вынуждены экономить даже на продуктах питания и жизненно необходимых лекарствах. В нынешних условиях роста цен установленная ​​на таком уровне государственная помощь неэффективна»,

– пишет Сергей Кивалов в своем депутатском запросе.

Теперь и переселенцы, и парламентарий ждут ответа от главы правительства, обязанного отреагировать на инициативу народного депутата. От этого ответа зависят судьбы и дальнейшее нормальное существование людей, вынужденных покинуть свой дом из-за тяжелого положение в стране.