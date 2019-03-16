Торжество Православия в Одесской епархии

17 марта 2019 года, в Неделю Торжества Православия в Одессе на Соборной площади по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Одесского и Измаильского Агафангела прошел общегородской Крестный ход с молитвой о мире в Украине.

Торжество Православия было установлено в Греции в IX в., в память окончательной победы над врагами православия – иконоборцами. И вот уже более десяти столетий в первое воскресенье Великого поста Православная Церковь молитвенно празднует Торжество Православия, торжество Церкви над всеми когда-либо существовавшими ересями и расколами.

В воскресенье, 17 марта в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Одессы состоялась Божественная литургия с участием викарных епископов и городского духовенства. По окончании богослужения был совершен общегородской Крестный ход. В этот день прихожане всех храмов города собрались на Соборной площади для совместной молитвы о мире в Украине и чтобы получить Божие благословение на свои ежедневные труды, чтобы мир, благоволение и радость Божия сопутствовали им во все оставшиеся дни Великого поста. Это было подлинно торжество православия на Одесской земле.

Со всех православных храмов Одессы принесены святыни: частицы мощей святых угодников – Святителя Николая, преподобного Сергия Радонежского, Серафима Саровского, апостола Андрея Первозванного, Святителя Спиридона Тримифунтского, Целителя Пантелеймона - и чтимые храмовые иконы, в том числе и Касперовская икона Божьей Матери, почитаемая как покровительница Одесской земли.

Все духовенство города с преднесением этих святынь и православные Одессы совершили многотысячный Крестный ход по Соборной площади, вознося Господу молитвы о богохранимой стране нашей Украине и ее благочестивом народе.

Традиция совершать молитвенные крестные ходы существует не менее пятнадцати столетий. Совместная народная молитва не раз приносила добрые плоды в часы лихолетья на нашей многострадальной земле.

Крестный ход – это всегда молитва. В данном случае, после недельного подвига поста, это молитва о мире, о даровании стабильности, благополучия нашей земле, нашей стране и всем здесь живущим. Сегодня, в день Торжества Православия, когда сам воздух нашего города был освящен несением таких великих святынь, каждый одессит получил сегодня возможность обратиться к Господу, просить, чтобы милость Божия и Благодать Его, заступничество Царицы Небесной и молитвенный покров всех святых пребывал с каждым, кто совершает здесь свой жизненный путь.

- прокомментировал событие настоятель храма великомученицы Татьяны отец Олег Мокряк.

После окончания шествия всем участникам крестного хода был предложен чай и угощения.

Принесенные святыни были установлены в Соборе для поклонения на весь день до самого вечера.