Юный одесский артист завоевал сразу пять наград на престижном конкурсе в Лондоне

В начале марта в Лондоне проходил ежегодный международный фестиваль-конкурс исполнительского мастерства «StarsoftheAlbion».В конкурсной программе приняли участие представители 24-х стран мира: Великобритании, Франции, США, Канады, Украины, Израиля, Португалии, Италии, Испании, Мальты, Беларуси, России, Германии, Филиппин, Китая, Индии, Кипра, Болгарии, Латвии, Армении, Бангладеш, Грузии, Саудовской Аравии и Ганы.

В состав жюри были приглашены известные артисты, музыканты, деятели культуры и образования из 12-ти стран.Украину и Одессу на фестивале-конкурсе представлял юный артист Виталий Непомнящий – воспитанник Одесского городского Дворца детского и юношеского творчества, Одесской средней специальной музыкальной школы-интерната им. профессора П. С. Столярского, Детской музыкальной школы №1, студии «Nikomo Tap Studio», театра одесской песни «Фанкони» и литературно-артистической школы «Литаврия».

Юный одессит представил яркое выступление, продемонстрировав высокий профессионализм и исполнительское мастерство. По результатам оценок жюри Виталий Непомнящий стал призером сразу в пяти номинациях, что в истории конкурса произошло впервые. Виталию Непомнящему вручили золотой кубок и денежный приз в категории «Instrumental playing (solo for Guitar)», золотой кубок и денежный приз в категории «Contemporary Singing (solo vocal)», золотой кубок и денежный приз в категории «Dance». серебряный кубок в категории «Instrumental playing (solo for piano)», золотой кубок и денежный приз в категории «Maslenitsa». Кроме того, Виталий получил приглашение на конкурсы в Беларусь и Болгарию, а также летний лагерь для одарённых детей в Англии.

Ранее юноша уже неоднократно побеждал на конкурсах и фестивалях муниципального, регионального и международного уровней. Принимал активное участие во многих культурных событиях города. В 2018 году стал лауреатом в 1-м Всеукраинском рейтинге «ТОП-100 Дети Украины» в номинации «ТОП-100 Дети: Медиа и моделинг».

Одесситам юный артист запомнился своими яркими выступлениями на вокальных конкурсах «Пою о тебе я, Одесса моя» и «Песни у моря», которые проходят по инициативе и при поддержке почётного гражданина Одессы, народного депутата Украины Сергея Кивалова.

Как одессит в шестом поколении, Виталий очень любит одесскую тематику, а поэтому уженесколько лет подряд с радостью участвует в вокальном конкурсе «Пою о тебе я, Одесса моя», который помог ему максимально раскрыться в своём творчестве и принёс несколько призовых мест.

В прошлом году на конкурсе «Песни у моря» Виталий заявил о себе как саксофонист, впервые исполнив песню Светланы Донской «Я и саксофон».

За победу на этом конкурсе Сергей Кивалов вручил юному артисту путёвку на двоих с мамой на базу отдыха европейского уровня «Академия», находящуюся на самом берегу моря в курортной Затоке.

Кроме того, данное выступление заметила и высоко оценила директор фестиваля «Звёздные дети» Александра Лисовская.И даже наслаждаясь летним отдыхом в Затоке, Виталий не расставался с музыкой, радуя отдыхающих своей игрой на саксофоне и фортепиано. Интересная деталь: в конкурсе «Песни у моря» участвовали также талантливые воспитанники Центра культуры Национального университета «Одесская юридическая академия» и, пообщавшись со студентами-юристами, Виталий решил, что в будущем хочет стать адвокатом. Впрочем, совсем уж неожиданным это его решение точно не назовёшь – участвуя в отборочных турах вокального конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя» он много раз бывал в стенах Одесской юридической академии, где его всегда тепло принимали.

Отметим, что вокальный конкурс «Пою о тебе я, Одесса моя», проводимый на базе Национального университета «Одесская юридическая академия» и приуроченный ко Дню рождения нашего родного города, за годы своего существования помог раскрыться в своём творчестве очень многим людям. Одессит по происхождению Игорь Онищенко, ныне постоянно проживающий в Австрии и являющийся солистом Венской оперы, начинал свой путь в высокое искусство именно с данного конкурса. Обучаясь в Одесской юридической академии, он выигрывал на данном конкурсе призы и гран-при и выступал на летних концертах на Ротонде Городского сада, завораживая одесситов и гостей города своим прекрасным вокалом.

Благодаря конкурсу «Пою о тебе я, Одесса моя» громко заявить о себе и своём творчестве смогли многие творческие коллективы и сольные исполнители авторской песни об Одессе – театр одесского колорита «Наши люди», дуэт «Романтика», трио «Джерела», многие детские коллективы.

Возникший всего два года назад вокальный конкурс «Песни у моря», который проводится в самый разгар курортного сезона на базе отдыха Национального университета «Одесская юридическая академия» в Затоке также стремительно набирает популярность. Авторитетное жюри, в составе которого победительница телепроекта «Шанс», основательница академии искусств «MuzaProduction», член жюри международных конкурсов, знаменитая украинская певица Наталия Валевская, к слову, выпускница Киевского института интеллектуальной собственности и права и аспирантка Национального университета «Одесская юридическая академия», а также солистка Одесского национального академического театра оперы и балета Екатерина Цимбалюк открывают всё новые и новые вокальные таланты.

Виталий Непомнящий занимается музыкой начиная с 5-летнего возраста, причём это было его сознательным выбором. Он сам проявил желание освоить фортепиано, и это при том, что на тот момент дома даже не было самого инструмента. История повторилась и когда мальчик увлёкся гитарой, а его знакомство с саксофоном вообще можно назвать случайным: увидел инструмент у своего знакомого и упросил маму купить ему саксофон и отправить обучаться игре на нём.

Помимо музыки он также серьёзно занимался танцами и достиг очень высоких результатов на этой стези – завоевал диплом лучшего танцора клуба спортивного танца «Белая акация». К слову, сразу после возвращения с фестиваля-конкурса в Лондоне, Виталий отправился на чемпионат Украины по степу. Возможно, именно то обстоятельство, что занятия музыкой были собственным выбором для Виталия и приносили ему огромное удовольствие стало главным секретом его головокружительного успеха, ведь уже с самого первого года занятий он стал приносить гран-при и призы зрительских симпатий со всевозможных конкурсов и фестивалей.

Уже в 6 лет он выступал на конкурсе в Одесской киностудии, где порадовал жюри исполнением песен под гитару, вместе с хором «Жемчужина Одессы» принимал участие практически во всех детских спектаклях, а также исполнял детские роли во многих спектаклях в Одесском национальном академическом театре оперы и балета, не раз выходил на сцену театра Музыкальной комедии, солировал в Одесской Филармонии на концерте-спектакле «Одесское сердце» памяти Леонида Утёсова.

Известен Виталий и как талантливый чтец. У него есть свой собственный, не похожий на других стиль декламирования, что приносит ему победы на литературном конкурсе «Срібне слово».

Вот у меня часто спрашивают другие люди, мол, зачем я так сильно загружаю ребёнка с такого юного возраста, хотя на самом деле я никогда в жизни его не заставляла ничем заниматься, даже не наталкивала, а только старалась максимально прислушиваться и по возможности давать ему то, что он хотел, как бы сложно для меня это не было. Например, в младших классах он учился в музыкальной школе, было трудно ездить туда-обратно, очень много времени тратили на дорогу, но потому уже перешли в школу Столярского на хоровое отделение и уже стало гораздо легче, там все музыкальные предметы включены в сетку занятий. Он очень много времени проводит в Вороцовском дворце, который стал для него фактически вторым домом – там он посещал все без исключения кружки, студии, там его уже все знают, все дружат с ним, а он сам по себе очень вежливый, всегда со всеми здоровается, общается, с радостью приходит на чай. И все его занятия, кружки - и вокал, и игра на музыкальных инструментах, и танцы – это полностью его инициатива, его интерес, вот такой он у нас разносторонний. Многие удивлялись, как это возможно, только-только начал заниматься музыкой и сразу же появились первые достижения – буквально с каждого конкурса мы уходили с премией, дипломом и я считаю, что такие достижения стали возможными потому что его творчество идёт от сердца, это то, что ему действительно нравится, это его осознанный выбор.

- рассказывает мама юного артиста Ирина Непомнящая.

Сейчас Виталиювсего 13 лет, а в списке его достижений уже более 50 концертов, где он был ведущим и более 200 концертов и спектаклей, в рамках которых он выступал на сцене. Виталий уже успел побывать с гастролями в нескольких странах мира. С хором «Жемчужина Одессы» принимал участие в спектаклях в Бельгии и Голландии, выступал на сценах Италии, Франции и Щвейцарии. В спектаклях он часто исполняет сразу по несколько ролей и всегда ему удаётся вызвать бурные аплодисменты и восторг жюри.

Виталик невероятно артистичный. Он часто исполняет в спектаклях по 3-4 роли, и ему удивительным образом удаётся перевоплощаться из одной роли в другую и просто блестяще играть на сцене. Когда он был ещё совсем маленьким, и выходил на сцену в строгом костюме играть на музыкальных инструментах, это так трогательно, умилительно выглядело, никто из жюри, из зрителей не оставался равнодушным, а потому нас очень часто приглашают на различные конкурсы и фестивали. И при этом он очень скромный, очень стеснительный мальчик, вот даже сейчас, когда многие его поздравляют, многие пишут восторженные комментарии о его победе в Лондоне, он очень смущается от этого, говорит, что вроде как ничего особенного и не сделал - готовился и выступал как обычно. Он всегда, на каждом своём выступлении по максимуму раскрывается на сцене, он буквально живёт сценой.

- делится Ирина Непомнящая.

Впереди у Виталия Непомнящего новые конкурсы и фестивали и новые, ещё более грандиозные творческие планы. Сейчас он учится только в седьмом классе и у него ещё достаточно времени для того, чтобы определиться с выбором будущей профессии. Но мы уверены, что его жизнь так или иначе будет связана с творчеством, тем более что для этого есть все возможности. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям столь известному юному артисту, которого знает и которым гордиться без преувеличения вся Одесса и от себя желаем ему творческого вдохновения и новых побед!