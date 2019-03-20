В Одесской Юракадемии открылась выставка «Не женское дело»

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» развернулась выставка «Не жіноча справа». Она посвящена гендерному неравенству, имевшему место в нашей стране до недавнего времени.

С 1993 года до декабря 2017 года в нашей стране действовал дискриминационный приказ № 256 Министерства здравоохранения Украины, согласно которому 450 профессий для женщин были под запретом. Женщина не могла быть капитаном, водителем метро и поезда, водолазом или пожарным. Эти профессии традиционно считались мужскими. Да и IT-сфера – тоже сфера приложения лишь для мужчин.

Особенно остро этот вопрос встал в 2014 году, когда в зону АТО наравне с мужчинами отправились представительницы слабого пола. Их оформляли посудомойками, поварами, медперсоналом. Соответственно женщины, взявшие в руки оружие, не имели тех льгот, что имели мужчины-военнослужащие.

Чтобы наглядно показать, в каких сферах наши женщины были дискриминированы, и был объявлен этот конкурс среди молодых иллюстраторов. Партнером конкурса выступил Институт развития региональной прессы. На конкурс было представлено 74 работы на данную «женскую – неженскую» тематику. Из них жюри отобрало 23 лучшие работы.

Так появилась на свет передвижная выставка «Не жіноча справа», организованная Национальным демократическим институтом. Вначале с ней познакомились столичные жители. Выставка экспонировалась в Верховной Раде Украины, в Министерстве здравоохранения, на первом Всеукраинском женском конгрессе, других значимых мероприятиях, затем ее увидели в областных центрах. И вот, наконец, она добралась до Одессы.

Мы благодарны руководству Одесской юридической академии за внимание к актуальности этой темы. Познакомившись с выставкой, студенты могут для себя сделать вывод: все зависит от нашего желания. Если мы, женщины, хотим реализоваться в какой-либо сфере, то сегодня у нас есть возможность это сделать. Нам очень хочется, чтобы молодежь, которая получает образование, понимала, что ее возможности сегодня стали значительно шире,

– заявила член правления общественной организации «Вера, Надежда, Любовь» Инна Тымчик

Цель выставки – привлечь внимание к факту, что в Украине, при всей видимости гендерного равноправия, все не так радужно, и до недавнего времени было множество профессий, запрещенных для женщин.

Что ж, феминистки могут праздновать новую победу. Женщин законно уравняли в правах с мужчинами.

Инна Тымчик пояснила:

Если женщине по душе быть домохозяйкой, прекрасно, эту возможность у нее никто не отбирает. Мы не за то, чтобы стирать грань между мужчиной и женщиной. Мы – за равные возможности. И мужчина, и женщина могут быть теми, кем хотят. Нам хочется, чтобы женщины могли реализовывать себя и как матери, и как успешные в своих профессиях люди. Для меня в этом смысл феминизма.

Многие международные общественные организации выступали за отмену запретов для женщин. И свершилось.

Отмена пресловутого приказа стала важным шагом в демократическом развитии нашего общества.

В Вооруженных силах Украины служат сегодня 50 тысяч женщин. Из них 70 – полковников. И одна из женщин в армии – Людмила Шугалей – получила воинское звание генерала. В открытии выставки тоже участвовала военнослужащая –Лариса Юшкевич. Поехав в зону АТО как волонтер, девушка подписала контракт и через девять месяцев стала командиром подразделения, доказав, что женщина – не слабый пол, и ей по плечу мужские нагрузки.

Советник председателя Облгосадминистрации по гендерным вопросам, эксперт Людмила Акимова убеждена, что запретов на пути творческой реализации человека не должно быть в современном цивилизованном обществе:

Наоборот, следует создавать условия молодым людям для получения профессий, приобретения навыков, получения работы, которая приносит им удовлетворение. Все это возможно в обществе равных возможностей, при гендерном равенстве. И тогда и наша страна станет комфортной для проживания. Очень важно чтобы это осозновали молодые украинцы. Ведь сегодня они – студенты, а завтра станут профессионалами своего дела. В том числе сфере правосудия, защите прав и интересов граждан нашей страны, в журналистике, в политике. Поэтому для нас очень важно, что выставка проходит в стенах Одесской юридической академии, где идет многопрофильная подготовка молодежи, и президент которой Сергей Васильевич Кивалов отстаивает позиции и авторитет вуза, ставшего наиболее передовым по всем позициям.

Теперь запрет на профессии снят. Правда, не знаю, найдутся ли среди женщин желающие быть сталеваром, шахтером или лесорубом. Были уже в недавней истории страницы, когда женщины вынуждены были выполнять тяжелую мужскую работу, укладывать шпалы и поднимать целину.

Но, согласитесь, несправедливо, когда официальная заработная плата у украинских женщин на 25 процентов ниже, чем у украинских мужчин, при одиноковых должностях и одинаковой отвественности. Соответственно, и пенсия у женщин выходит меньше, чем у мужчин. За это еще надо побороться.

В свою очередь, равные права с женщинами и равную ответственность теперь имеют и мужчины. Женщины будут изумлены, узнав, что мужчины имеют право выходить в декрет, заниматься воспитанием детей и получать пособия по уходу за ребенком.

После отмены приказа была принята Государственная национальная программа создания равных возможностей для женщин и мужчин. Два города – Одесса и Белгород-Днестровский – присоединились к Европейской хартии равных возможностей для женщин и мужчин в местных громадах.

Национальный университет «Одесская юридическая академия» стал первой локацией в Одессе для организации выставки «Не жіноча справа». Но в планах устроителей показать ее в еще нескольких учебных заведениях города.