В Одесской Юракадемии открылась выставка «Не женское дело»

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» развернулась выставка «Не жіноча справа». Она посвящена гендерному неравенству, имевшему место в нашей стране до недавнего времени.
С 1993 года до декабря 2017 года в нашей стране действовал дискриминационный приказ № 256 Министерства здравоохранения Украины, согласно которому 450 профессий для женщин были под запретом. Женщина не могла быть капитаном, водителем метро и поезда, водолазом или пожарным. Эти профессии традиционно считались мужскими. Да и IT-сфера – тоже сфера приложения лишь для мужчин.
Особенно остро этот вопрос встал в 2014 году, когда в зону АТО наравне с мужчинами отправились представительницы слабого пола. Их оформляли посудомойками, поварами, медперсоналом. Соответственно женщины, взявшие в руки оружие, не имели тех льгот, что имели мужчины-военнослужащие.
Чтобы наглядно показать, в каких сферах наши женщины были дискриминированы, и был объявлен этот конкурс среди молодых иллюстраторов. Партнером конкурса выступил Институт развития региональной прессы. На конкурс было представлено 74 работы на данную «женскую – неженскую» тематику. Из них жюри отобрало 23 лучшие работы.
Так появилась на свет передвижная выставка «Не жіноча справа», организованная Национальным демократическим институтом. Вначале с ней познакомились столичные жители. Выставка экспонировалась в Верховной Раде Украины, в Министерстве здравоохранения, на первом Всеукраинском женском конгрессе, других значимых мероприятиях, затем ее увидели в областных центрах. И вот, наконец, она добралась до Одессы.
Цель выставки – привлечь внимание к факту, что в Украине, при всей видимости гендерного равноправия, все не так радужно, и до недавнего времени было множество профессий, запрещенных для женщин.
Что ж, феминистки могут праздновать новую победу. Женщин законно уравняли в правах с мужчинами.
Инна Тымчик пояснила:
Многие международные общественные организации выступали за отмену запретов для женщин. И свершилось.
Отмена пресловутого приказа стала важным шагом в демократическом развитии нашего общества.
В Вооруженных силах Украины служат сегодня 50 тысяч женщин. Из них 70 – полковников. И одна из женщин в армии – Людмила Шугалей – получила воинское звание генерала. В открытии выставки тоже участвовала военнослужащая –Лариса Юшкевич. Поехав в зону АТО как волонтер, девушка подписала контракт и через девять месяцев стала командиром подразделения, доказав, что женщина – не слабый пол, и ей по плечу мужские нагрузки.
Советник председателя Облгосадминистрации по гендерным вопросам, эксперт Людмила Акимова убеждена, что запретов на пути творческой реализации человека не должно быть в современном цивилизованном обществе:
Теперь запрет на профессии снят. Правда, не знаю, найдутся ли среди женщин желающие быть сталеваром, шахтером или лесорубом. Были уже в недавней истории страницы, когда женщины вынуждены были выполнять тяжелую мужскую работу, укладывать шпалы и поднимать целину.
Но, согласитесь, несправедливо, когда официальная заработная плата у украинских женщин на 25 процентов ниже, чем у украинских мужчин, при одиноковых должностях и одинаковой отвественности. Соответственно, и пенсия у женщин выходит меньше, чем у мужчин. За это еще надо побороться.
В свою очередь, равные права с женщинами и равную ответственность теперь имеют и мужчины. Женщины будут изумлены, узнав, что мужчины имеют право выходить в декрет, заниматься воспитанием детей и получать пособия по уходу за ребенком.
После отмены приказа была принята Государственная национальная программа создания равных возможностей для женщин и мужчин. Два города – Одесса и Белгород-Днестровский – присоединились к Европейской хартии равных возможностей для женщин и мужчин в местных громадах.
Национальный университет «Одесская юридическая академия» стал первой локацией в Одессе для организации выставки «Не жіноча справа». Но в планах устроителей показать ее в еще нескольких учебных заведениях города.