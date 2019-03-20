Студенты Юракадемии привезли восемь медалей с финала Кубка Украины по панкратиону и грэпплингу

Студенты Национального университета «Одесская юридическая академия», воспитанницы спортивного клуба «Мангуст» привезли с Кубка Украины по грэпплингу и панкратиону 8 медалей. Турнир проходил в Черкассах и стал отбором на Чемпионат мира в Казахстане.

Наталья Вонс, которая сейчас учится на 4-м курсе факультета прокуратуры и следствия, завоевала призовые места сразу в четырёх разделах: золото в разделе грэпплинг «Ноу ги», бронзу в грэпплинге «Ги», серебро в панкратионе «традишин» и ещё одно золото в разделе «Фул». Данными видами спорта девушка занимается уже два с половиной года, а в общей сложности в боевых искусствах уже 4 года – начала тренироваться сразу, как только поступила в Юридическую академию.

Так получилось, что по результатам соревнований мне удалось завоевать все возможные места и награды – золото, серебро и бронзу. И хотя, конечно же, спортсмены, всегда стремятся быть во всём первыми и завоёвывать золотые медали, меня очень радует мой нынешний результат. В панкратионе и грэпплинге я уже два с половиной года, а вообще в боевых искусствах – четыре года – начала заниматься сразу как поступила в Юридическую академию – ведь здесь есть все необходимые условия для занятий спортом – мы тренируемся в современном борцовском зале. Кроме того, постоянно ощущается поддержка и со стороны руководства – президента нашего университета Сергея Васильевича Кивалова и со стороны преподавателей, которые всегда с пониманием относятся к тому, что мы пропускаем занятия из-за поездок на соревнования и такое отношение вдохновляет нас стараться и побеждать.

- рассказывает Наталья Вонс.

Занятия грэпллингом и панкратиоом – довольно тяжёлый труд. Каждодневные тренировки длятся по 2-4 часа и требуют немалых силы и выносливости, но вместе с тем положительный эффект не заставляет себя долго ждать - помимо спортивной фигуры боевые искусства помогают развить такие важные качества характера как смелость и уверенность в себе.

Конечно же, после тренировок усталость есть, но это приятная усталость, это зарядка не только для определённых групп мышц, а для всего тела. И это гораздо лучше любого фитнеса, ведь занятия боевыми искусствами предполагает как физические, так и умственные усилия, нужно думать, какой приём использовать и решения необходимо принимать молниеносно, - делится Наталья Вонс. – Зато чувствуешь себя очень уверенно. Я, например, не боюсь гулять по улицам поздно вечером и люди, которые находятся рядом со мной, знают, что они в безопасности, их есть кому защитить (Смеётся).

Вторая представительница Одесской Юракадемии, студентка 4 курса судебно-административного факультета Ирина Макагон привезла с финала кубка Украины 2 медали – серебро в разделе грэпплинг «Ги» и бронзу в разделе грэпплинг «Ноу ги».

В первую очередь хочу сказать, что высокий результат на соревнованиях – это не только моя заслуга, это заслуга всех тех, кто меня поддерживал – моя родная Академия, президент университета Сергей Кивалов и президент нашего спортивного клуба «Мангуст» Магомед Магдиев, который всегда нас поддерживает, это и мои тренеры, которые в меня поверили, мои родители и друзья, которые активно болели за меня.

На данный момент я усиленно занимаюсь борьбой, а до этого много лет занималась дзюдо и самбо – с шестого класса, на сегодняшний день я являюсь кандидатом в мастера спорта по дзюдо и самбо. Однако даже несмотря на такой внушительный опыт – каждое соревнование требует длительной подготовки, ведь для того, чтобы выиграть, необходимо уметь в нужное время применить болевой или удушающий приём и стараться не дать этого сделать своему сопернику.

- говорит Ирина Макагон.

Еще две золотые медали в копилку родного вуза принес студент Одесской юридической академии Иван Малин. Он завоевал победы в разделах – грэпплинг «Ги» и грэпплинг «Ноу ги».

В целом соревнования прошлидостаточно успешно для нашей команды. Тренировались очень усиленно, по две-три тренировки в день. И результат того стоил. Следующие соревнования, по данным версиям – это Чемпионат мира, который пройдет в Астане уже в сентябре. И для нас будет большой честью снова выступать в сборной Украины, отстаивая честь родного университета, города и страны.

- рассказывает Иван.

Проводя много времени на тренировках, в поездках и на соревнованиях, не странно, что спортсмены становятся одной семьей. Однако иногда им даже приходится бороться друг с другом на татами. Для Натальи Вонс и Ирины Макагонэто бывает очень нелегко, но они уже привыкли разделять спорт и дружбу.

Конечно, бороться с подругой психологически тяжело. Ты знаешь все её слабые места, она твои, а поэтому поединок проходит по-другому нежели с незнакомым соперником. Но когда мы выходим на ринг, мы прежде всего спортсмены и, к счастью, наши бои никак не сказываются на нашей дружбе.

- уверяет Наталия Вонс.

Единодушны спортсменки и в своих планах на будущее: только вперёд, к новым победам.

На самом деле планов очень много и самое первое – это участие в чемпионате Украины, ну и, конечно же, хочется получить звание мастера спорта Украины. Да, для этого нужно много работать, стараться, но это моя цель и я хочу её достичь.

- выразила уверенность Ирина Макагон.

Я собираюсь и дальше выступать по ударной технике, то есть это панкратион и бокс и представлять Украину на международных соревнованиях – это моя мечта и надеюсь, что её исполнение уже не за горами.

- вторит ей Наталия Вонс.

В будущем девушка планирует работать по своей специальности, но тем не менее она не собирается оставлять боевые искусства, потому что за годы занятий они стали для неё самым любимым хобби.

Кончено же после окончания Юридической академии я собираюсь работать по специальности, есть желание работать в силовых структурах, так как уже есть достаточно хорошая физическая подготовка. В любом случае, я не собираюсь оставлять боевые искусства, и даже если через годы уйду из профессионального спорта, они навсегда останутся для меня любимым хобби.

Спортивная инфраструктура Одесской юридической академии представляет большие возможности для студентов, которые занимаются профессиональным спортом. А спортивные комплексы, стадионы, тренажерные, борцовские залы университета являются постоянной тренировочной базой спортивного клуба «Мангуст». Здесь готовятся к участию в чемпионатах и кубках настоящие звёзды отечественного спорта. А также проводятся областные, всеукраинские и международные соревнования.