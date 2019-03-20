На коллегии Одесского областного управления спорта в Юракадемии подвели спортивные итоги 2018 года

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» прошла коллегия Одесскогообластного управления спорта. Тренера и спортсмены съехались со всего региона, чтобы подвести итоги ушедшего года и составить планы на 2019.

Так, одесские спортсмены привозили медали как с соревнований по Украине, так и с международных арен. Тем временем не стояло на месте и развитие инфраструктуры: новые площадки, ремонт старых залов, дворцов спорта и стадионов.

В прошедшем году в городе и области появилось несколько десятков мини футбольных площадок, это многофункциональные площадки. Совсем скоро будет сдан Дворец спорта в городе Балта, то есть мы понимаем, что развивать спорт только направляя спортсменов на соревнования, нельзя, а надо развивать и объекты спортивной инфраструктуры.

- говорит Сергей Колебошин, заместитель главы Одесской областной государственно администрации.

Но на этом работа не останавливается, ведь до Олимпиады в Токио осталось чуть больше года. На сегодняшний день в списках спортсменов, которые могут поехать на олимпийские игры- 18 одесситов, на паралимпийские получили лицензии уже 4 спортсмена.

Так, преподаватель Одесской ЮракадемииАлександр Гордиенко сейчас занимает лидирующие позиции в рейтинге и борется за право получить лицензию для участия в Олимпийских играх-2020 по дзюдо в тяжелой весовой категории и командной борьбе.

Выпускница Международного гуманитарного университета Анастасия Тодорова является кандидатом в национальную сборную команду Украины для участия в летних Олимпийских Играх по гребле на байдарках.

А вот Александр Литвиненко будет выступать в прыжках в длину среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Спортсмен отмечает, что в настоящее время идет усиленная подготовка, но чувствуется нехватка международных сборов и финансовые трудности.

Именно поэтому, кроме итогов прошлого года, на коллегии обсудили планы на 2019-ый.

Мы увеличили стипендию для спортсменов которые готовятся к Олимпиаде. Также привлекли медучреждения которые будут помогать готовить медчасти, смогут обеспечить медподготовку к Олимпийским играм. Обратились к депутатам, и планируем увеличить финансирование для спортсменов, которые находятся в сборной по подготовке к Олимпийским играм.

- рассказывает Валентина Кольчак, начальник управления физической культуры и спорта Одесской областной государственно администрации.

Отметим, что ежемесячно лучшие студенты-спортсмены Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарногоуниверситета получают стипендии Одесской ОГА и Одесского городского головы.

Коллегия проходила в Одесской юридическойакадемии, располагающейсамойсовременнойспортивнойбазой, котораявключаетнесколькоспортивныхкомплексов, стадионов, тренажерные, танцевальные, борцовскиезалы. Данные площадки на высоком уровне принимают всеукраинские и международные соревнования.

Мы действительно благодарны и за то, что мероприятие проходит здесь, в стенах Одесской юридической академии, и за вклад в спортивное будущее, в спортивную инфраструктуру. Президент университета Сергей Васильевич Кивалов очень не равнодушен к спорту, и областной совет оказывал поддержку в развитии некоторых объектов вуза.

Важно отметить, что с точки зрения развития студенческого спорта – этот университет является образцом не только для Одесской области, но и для всей Восточной Европы. Вуз системно и планово занимается развитием спорта, несмотря на то, что это не профильные направление.

- подчеркнул Сергей Колебошин.

Хотим сказать спасибо областной администрации и спасибо Сергею Васильевичу Кивалову, который принял нас в своем учебном заведении, этот вуз один из самых спортивных вузов в Одесской области, и база в этом университете может принимать чемпионаты мира и Европы, потому что уровень соответствует международным стандартам.

- добавила Валентина Кольчак.

Благодаря усилиям президента нашего вуза, создана современная спортивная база. Спортивные комплексы, стадионы, залы предумотрены для занятий самыми разными видами спорта. От шахмат до легкой и тяжелой атлетики, от бокса до дзюдо и панкратиона. А самое главное – мы гордимся студентами и преподавателями вуза, которые профессионально занимаются спортом и уже принесли в копилку Одесской юридической академии более 100 медалей высшей пробы.

- рассказывает Владимир Завальнюк, проректор по учебно-методической и воспитательной работе Национального университета «Одесская юридическая академия».

Современная тренировочная база Юридической академии помогла воспитать множество чемпионов – студентов вуза, которые завоевали более 100 медалей высшей пробы в копилку родного университета. Отметим, что по завершении заседания коллегии гостям из области показали спортивную инфраструктуру университета. Также на экскурсии они посетили уникальный Музей редкой книги, Музей оружия, тир и студенческий кампус.