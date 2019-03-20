На коллегии Одесского областного управления спорта в Юракадемии подвели спортивные итоги 2018 года

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» прошла коллегия Одесскогообластного управления спорта. Тренера и спортсмены съехались со всего региона, чтобы подвести итоги ушедшего года и составить планы на 2019.
Так, одесские спортсмены привозили медали как с соревнований по Украине, так и с международных арен. Тем временем не стояло на месте и развитие инфраструктуры: новые площадки, ремонт старых залов, дворцов спорта и стадионов.
- говорит Сергей Колебошин, заместитель главы Одесской областной государственно администрации.
Но на этом работа не останавливается, ведь до Олимпиады в Токио осталось чуть больше года. На сегодняшний день в списках спортсменов, которые могут поехать на олимпийские игры- 18 одесситов, на паралимпийские получили лицензии уже 4 спортсмена.
Так, преподаватель Одесской ЮракадемииАлександр Гордиенко сейчас занимает лидирующие позиции в рейтинге и борется за право получить лицензию для участия в Олимпийских играх-2020 по дзюдо в тяжелой весовой категории и командной борьбе.
Выпускница Международного гуманитарного университета Анастасия Тодорова является кандидатом в национальную сборную команду Украины для участия в летних Олимпийских Играх по гребле на байдарках.
А вот Александр Литвиненко будет выступать в прыжках в длину среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Спортсмен отмечает, что в настоящее время идет усиленная подготовка, но чувствуется нехватка международных сборов и финансовые трудности.
Именно поэтому, кроме итогов прошлого года, на коллегии обсудили планы на 2019-ый.
- рассказывает Валентина Кольчак, начальник управления физической культуры и спорта Одесской областной государственно администрации.
Отметим, что ежемесячно лучшие студенты-спортсмены Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарногоуниверситета получают стипендии Одесской ОГА и Одесского городского головы.
Коллегия проходила в Одесской юридическойакадемии, располагающейсамойсовременнойспортивнойбазой, котораявключаетнесколькоспортивныхкомплексов, стадионов, тренажерные, танцевальные, борцовскиезалы. Данные площадки на высоком уровне принимают всеукраинские и международные соревнования.
Важно отметить, что с точки зрения развития студенческого спорта – этот университет является образцом не только для Одесской области, но и для всей Восточной Европы. Вуз системно и планово занимается развитием спорта, несмотря на то, что это не профильные направление.
- подчеркнул Сергей Колебошин.
- добавила Валентина Кольчак.
- рассказывает Владимир Завальнюк, проректор по учебно-методической и воспитательной работе Национального университета «Одесская юридическая академия».
Современная тренировочная база Юридической академии помогла воспитать множество чемпионов – студентов вуза, которые завоевали более 100 медалей высшей пробы в копилку родного университета. Отметим, что по завершении заседания коллегии гостям из области показали спортивную инфраструктуру университета. Также на экскурсии они посетили уникальный Музей редкой книги, Музей оружия, тир и студенческий кампус.