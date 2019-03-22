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  • Дата: Вчера, 22:53
Вчера, 22:53

Произошёл поджог на бывшей Межрейсовой базе моряков: поджигатели задержаны

Категория: Первая полоса / Новости

Произошёл поджог на бывшей Межрейсовой базе моряков: поджигатели задержаны

Сегодня произошло возгорание заброшенного здания по адресу ул. Академическая, 30 на территории бывшей Межрейсовой базы моряков.

На официальном сайте Национального университета «Одесская юридическая академия» ректор Виктор Загородний дал комментарий по сложившейся ситуации:


Экстренные службы прибыли вовремя, все студенты эвакуированы. Площадь возгорания составила около 400 м2, угрозы переноса возгорания на другую площадь не было. Стоит отметить, что охрана университета отреагировала оперативно и вовремя задержала двух поджигателей, передав их правоохранительным органам. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного производства по статье 194 части 2 Уголовного кодекса Украины об умышленном уничтожении или повреждении имущества и избрании поджигателям меры пресечения.
Данное здание было принято на баланс университета одновременно с полуразрушенным зданием общежития, которое благодаря капитальной реконструкции и благоустройству прилегающей территории превратилось в современный кампус. Однако, здание клуба ремонту не подлежит, поэтому ранее мы обращались в Министерство образования и науки Украины с тем, чтобы его списали.

 



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