В Международном гуманитарном университете прошел День открытых дверей 

Один из самых престижных вузов страны, который стал победителем в номинации «Лучший вуз в сфере международной деятельности» – Международный гуманитарный университет – открыл свои двери перед абитуриентами.

Встреча будущих студентов с руководством и преподавателями учебного учреждения вызвала настоящий аншлаг. На День открытых дверей приехали не только одесские школьники, но также учащиеся выпускных классов школ Одесской, Херсонской, Винницкой и других областей.

В нынешнем учебном году Международный гуманитарный университет побил все рекорды по количеству поступающих - сейчас здесь обучается более пяти тысяч студентов. Мы не только сохраняем, но и с каждым годом увеличиваем набор. Я хочу сказать, что никаких особых секретов в этом нет, кроме одного, на мой взгляд, самого главного - мы предоставляем действительно качественное образование, что позволяет нам конкурировать с лучшими европейскими университетами. В настоящее время рынок труда находится в постоянной динамике и на мой взгляд, наиболее чувствительной к таким изменениям должна быть именно сфера образования. Внедряя новые и расширяя существующие специальности, Международный гуманитарный университет может послужить хорошим примером адаптации высшего образования к условиям постоянно меняющегося рынка труда. Хочу подчеркнуть, что мы пересматриваем и обновляем наши направления подготовки каждый учебный год и ещё ни разу не было, такого, чтобы мы вошли в новый учебный год без единой новой специальности.

- отметил Президент университета Сергей Кивалов.

Так отметим, что вступительная кампания нынешнего года будет обозначена сразу несколькими новыми направлениями подготовки в Международном гуманитарном университете - это отельно-ресторанное дело, новая медицинская специальность - терапевт (семейный врач). Также с нового учебного года будет открыт набор на бакалавриат по специальности «Правоохранительная деятельность». На пике популярности остаются новые творческие направления подготовки «Эстрадный вокал» и «Артист музыкального театра». Самые известные деятели искусства, народные артисты Украины будут учить студентов и готовить будущую творческую элиту нашей страны.

С условиями поступленияабитуриентов познакомила ответственный секретарь приемной комиссии МГУ Юлия Шарапановская.

Поступление на новые специальности осуществляется на основе полного среднего образования. Срок обучения по специальности «медицина» составляет 6 лет, «отельно-ресторанное дело» - 4 года, «правоохранительная деятельность» - 3 года. Мы сотрудничаем с Национальной полицией, патрульной полицией, так как наши студенты с 1-го курса уже проходят практику. То есть, студенты не просто получат диплом, а в будущем будут трудоустроены.

- отметила Юлия Шарапановская.

Международный гуманитарный университет под руководством Президента университета академика Сергея Васильевича Кивалова сегодня один из самых динамично развивающихся университетов в Украине. Необходимость проведения сегодняшнего Дня открытых дверей была вызвана огромным количеством звонков, которые поступали в приемную комиссию. Все хотят узнать условия поступления, ближе познакомиться с профессорско-преподавательским составом. Мы приняли огромное количество школьников. Можно сказать, что здесь представлена практически вся Украина.

- отметил директор Института права, экономики и международных отношений Константин Громовенко.

В Международном гуманитарном университете, который имеет 4-1 наивысший уровень аккредитации, готовят специалистов самых востребованных профессий. Это классический университет, в структуру которого входят Институт права, экономики и международных отношений, факультет дизайна и искусства, факультет лингвистики и перевода, Одесский медицинский институт,Экономико-правовой и Медицинский колледжи.

В Международном гуманитарном университете хороший опыт подготовки специалистов и магистров, кроме того, мы готовим еще кандидатов и докторов наук. Здесь созданы специализированные советы по защите докторских диссертаций, что сегодня является наивысшим уровнем в развитии нашего университета. И самое главное, что у нас здесь собрались лучшие преподаватели – вся преподавательская элита по тем или иным специальностям сосредоточена именно у нас.

- отметил Президент университета Сергей Кивалов.

Вуз также сотрудничает со многими высшими учебными заведениями Европы. Так, Институт права, экономики и международных отношений МГУ работает с Варшавским университетом, что дает возможность выпускникам одновременно получить диплом как польского, так и одесского вуза. Кроме того, Международный гуманитарный университет предоставляет уникальную возможность одновременно получить сразу две востребованные специальности. Например, окончив университет по специальности «Международное право» выпускник получает диплом сразу по двум специальностям: юриста-международника и переводчика. То же самое касается и экономистов: специальность «Международная экономика» также предполагает двойной диплом - экономиста-международника и переводчика.Именно эта возможность привлекает многих абитуриентов.

К нам в школу неоднократно приходили и рассказывали об этом университете. Я хочу поступать на международное право. Как я узнала, по окончанию мы получаем два диплома – юриста и переводчика, и, если все получится, я хотела бы работать в посольстве.

- поделилась София.

Это очень хороший вуз и в будущем я смогу найти хорошую работу.

- добавила Анна.

Кирилл из Ширяево хочет стать прокурором: «Все началось с того, что я начал увлекаться правоведением в школе, мне это понравилось, потом я у знал об университете МГУ, мне рассказал о нем друг. Я приехал на День открытых дверей, чтобы узнать больше».А Юлия, которая заканчивает Петродолинскую школу, мечтает стать следователем.

Подготовка специалистов в области переводов в Международном гуманитарном университете также одна из самых лучших. По словам Сергея Кивалова, если выпускник юрист или экономист-международник будет еще владеть несколькими иностранными языками, такой специалист будет востребован всегда.Вуз предоставляет широкие возможности изучения иностранных языков – помимо английского, немецкого, французского, итальянского и испанского, студенты имеют возможность изучать такие популярные на сегодняшний день восточные языки как арабский и китайский, а также новогреческий язык. Студенты Международного гуманитарного университета ежегодно посещают зарубежные страны, участвуя в различных международных конференциях, научных симпозиумах и учебных визитах в университеты других стран, что позволяет расширить рамки образования и даёт прекрасную практику иностранных языков.

Кроме граждан Украины МГУ выбирают и иностранные студенты. Как из ближнего, так и дальнего зарубежья. Университет является абсолютным лидером по количеству иностранных студентов среди всех вузов на Юге Украины. Европейское образование здесь получают будущие специалисты из 48 стран мира - Китая, Сирии, Индии, Ирана, Египта, Ливана, Турции, Нигерии, Туниса, Судана, Ирака, стран СНГ и другие.

Особой популярностью пользуется Одесский медицинский институт Международного гуманитарного университета. Он начинался с факультета фармации. Позже появился факультет стоматологии и были созданы сразу две ультрасовременные клиники, которые стали базой подготовки специалистов. Первая клиника работает на протяжении полутора года и многие студенты уже успели там пройти свою профессиональную практику, а вторая на Фонтанской дороге 23 открылась совсем недавно и стала прекрасным подарком к Дню рождения университета. Клиники оборудованы по последнему слову техники, предусмотрено изготовление зубных протезов с помощью 3D-принтера.

В Медицинском институте сегодня работают четыре кафедры: общей и клинической фармакологии, обще-медицинских наук, общей стоматологии и медицинской химии и биологии. Выпускница 11-го класса Анастасия хочет быть стоматологом.

Многие мои знакомые учатся в МГУ, поэтому мне рассказывали, что здесь дают хорошее образование и работают профессионалы.

- поделилась Анастасия.

Выпускница Виктория намерена поступать на фармацевтический факультет, чтобы в дальнейшем продолжить образование и получить профессию дерматолога.

Я слышала очень много хороших отзывов об этом вузе, здесь все хорошо обустроена, хорошее преподавание. Уверена, что смогу получить здесь хорошие знания, которыми я смогу воспользоваться и учиться дальше на дерматолога.

- поделилась Виктория.

Помимо высшего образования университет готовит и младших специалистов. Система колледж-университет - сегодня одна из самых эффективных в Украине. Экономико-правовой колледж принимает выпускников 9-х классов, а после трехлетнего обучения выпускники колледжа могут продолжить учебу, став студентами сразу 3-го курса университета, не сдавая внешнее независимое тестирование. Такая практика, заложенная Президентом университета Сергеем Киваловым, применяется вузом на протяжении многих лет.

Международный гуманитарный университет не только дает высокий уровень преподавания, но и создает комфортные условия для учебы, постоянно совершенствуя свою материально-техническую базу.

Отметим, что Международный гуманитарный университетобладает спортивной инфраструктурой, аналогов которой нет ни у одного из украинских вузов, даже тех, которые специализируются на направлении физической культуры. Спортивно-оздоровительный комплекс на 8-й станции Большого Фонтана стал местом проведения десятков всеукраинских и международных соревнований и центром развития очень многих видов спорта. В структуре университета создан специализированный Центр боевой подготовки для будущих правоохранителей, благодаря занятиям в котором наши студенты и выпускники с лёгкостью сдают физические нормативы при трудоустройстве в Национальную полицию Украины и другие силовые структуры и из стен которого выпускаются чемпионы по боевым искусствам.