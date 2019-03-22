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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

По самой длинной в мире красной дорожке прошли те, кто воплотил в себе гордость и красу Украины

Категория: Первая полоса / Новости / История и общество


По самой длинной в мире красной дорожке прошли те, кто воплотил в себе гордость и красу Украины

Длиннейшая в Европе красная ковровая дорожка, тысячи приглашенных, невероятная шоу-программа, гала-ужин, неординарные перфомансы с участием цирковых артистов и даже животных и многое другое – так проходило самое ожидаемое событие весны-2019!

Одесса – город ста фестивалей, организаторы которых состязаются между собой в создании самых ярких, красочных, «вкусных» для публики шоу. Мероприятие, состоявшееся в Одесском оперном театре в пятницу 22 марта – затмило по красочности и масштабности многих соперников.

22 марта в 17.00 в Одесском национальном академическом театре оперы и балета состоялась торжественная церемония награждения участников рейтинга «Гордость и красота Украины».

По самой длинной в мире красной дорожке прошли те, кто воплотил в себе гордость и красу Украины

 

А подготовку к нему городские власти начали более чем за сутки. Распоряжением мэра, в соответствии со статьей «О местном самоуправлении» с целью организации культурного досуга населения, привлечения внимания к Одессе как к центру развитой духовной культуры Департаменту культуры и туризма Одесского городского совета было приказано создать режим максимального благоприятствования проведению мероприятия, а департаменту муниципальной безопасности – совместно с Главным управлением Национальной полиции в Одесской области  обеспечить охрану гражданского порядка во все время проведения праздника.

В соответствии с распоряжением, уже с восьми часов утра 21 марта было скорректировано автомобильное движение в районе Театральной площади, чтобы ничто не мешало монтажу уникальной «красной дорожки».

Департамент охраны здоровья обеспечил дежурство машины «скорой помощи» и бригады специалистов, а Департамент информации и связей с общественностью – информационное освещение мероприятия.

Учредители и продюсеры проекта - Эльвира Гаврилова и Богдан Терзи приняли решение не ехать в этом году в Киев и Львов, куда их приглашали, а провести церемонию в легендарном Одесском национальном академическом театре оперы и балета.

По самой длинной в мире красной дорожке прошли те, кто воплотил в себе гордость и красу Украины

 

Среди приглашенных в наш город звезд были Снежана Егорова, Карина Плай, Екатерина Бужинская, Габриэлла Массанга, Наталья Шелепницкая, Андрей Кише и многие другие. Ведущими церемонии стали Соломия Витвицкая и Дмитрий Коляденко. Ведущей «красной дорожки» стала «черная пантера» Габриэлла Массанга, известная телезрителям по программе "Семейные встречи" на 5 канале. Хедлайнер гала-концерта - певица и диджей из Великобритании Sonique.

По самой длинной в мире красной дорожке прошли те, кто воплотил в себе гордость и красу Украины

 

Рекламная компания проекта проводилась с марта прошлого года и собрала гораздо больше заявок на участие в конкурсе, чем планировали даже сами организаторы. Уже в первые месяцы было подано более 5 тысяч заявок – превосходный результат! Об этом сообщил один из организаторов проекта - финансовый эксперт Богдан Терзи.

Одесситка Эльвира Гаврилова —  продюсер грандиозных рейтингов мужчин, женщин, детей и компаний Украины, также известна как дизайнер женской одежды и шеф-редактор популярного в Украине бизнес-глянца Financoff.

По самой длинной в мире красной дорожке прошли те, кто воплотил в себе гордость и красу Украины

 

Состоявшееся мероприятие стало уже четвертым, проведенным в рамках проектов «Гордость и Красота Украины». В Одессе рейтинг впервые был проведен в 2017 году. Идеей проекта заинтересовались множество зарубежных продюсерских центров, и сейчас их представители - зарубежные продюсеры приехали в Одессу, чтобы организовать бизнес-нетворкинг, который прошел после церемонии награждения в формате закрытого гала-ужина.

Эльвира, получившая известность как продюсер проектов с ярко выраженной национальной идеей, рассказала о главном принципе отбора: поскольку рейтинг направлен на формирование положительного имиджа украинских женщин и мужчин - красивых, умных, успешных, реализованных в социуме - каждый номинант своей деятельностью должен продвигать украинский бренд на международной арене. В этом и заключается миссия проекта.

По самой длинной в мире красной дорожке прошли те, кто воплотил в себе гордость и красу Украины

 

Лицами рейтинга-2019 стали художница, глава благотворительного фонда и политик Элен Фазал и бизнесмен, it-подвижник Украины Максим Слободянюк.

За всемерную поддержку проекта Эльвира выразила глубокую благодарность городскому голове и членам депутатского корпуса, в частности,  депутату горсовета, члену Украинской морской партии Светлане Осауленко, которая активно поддерживала инициативы организаторов в горсовете и вносила конструктивные корректировки в ход сложного  подготовительного процесса.

Кстати, Светлана стала победителем рейтинга в номинации «Общественная деятельность».

По самой длинной в мире красной дорожке прошли те, кто воплотил в себе гордость и красу Украины

 

Когда тебя награждают – это всегда приятно. Меня часто награждали за общественную деятельность в региональных рейтингах. Но данный конкурс - всеукраинский, и мне очень приятно, что отмечена моя общественная деятельность, которая выходит за пределы Одессы. Действительно, мое участие в женском движении в составе гуманитарной миссии дает мне возможность оказывать помощь и вынужденным переселенцам, живущим в «красной» зоне, в «серой» зоне, и деткам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, что приносит удовлетворение и мне, как матери и женщине, способной понять чужую беду.  С Эльвирой мы знакомы чуть больше года, и могу сказать, что она – большой молодец. Организация данного мероприятия по размаху, масштабности и зрелищности превосходит все аналогичные мероприятия, которые нам приходилось видеть прежде в Одессе. Хочу сказать спасибо Эльвире и ее партнерам за проведение данного конкурса именно в нашем городе, внося, тем самым, значимый вклад в популяризацию Одессы как культурного и туристического центра,
 - сказала Светлана Осауленко.

По самой длинной в мире красной дорожке прошли те, кто воплотил в себе гордость и красу Украины

 

Дополнительным свидетельством ее способности успевать все и всегда стало то, что ее участие в рейтинге проявилось сразу в трех ипостасях: не только соорганизатора и номинанта, но и вручающего награду лица.

По самой длинной в мире красной дорожке прошли те, кто воплотил в себе гордость и красу Украины

 

Один из номинантов, Сергей Гончарук, победивший в номинации «Одессит года», захотел получить награду именно из рук Светланы. Сергей – врач-стоматолог высшей категории, кандидат медицинских наук, научный сотрудник, основатель Odesa’s First Private Dental Center, автор ряда благотворительных проектов.

По самой длинной в мире красной дорожке прошли те, кто воплотил в себе гордость и красу Украины

 

Поскольку одной из форм благотворительности, которой он занимается, является бесплатное оказание стоматологической помощи деткам из малообеспеченных и многодетных семей, то естественно, что Светлана Осауленко, плотно взаимодействующая с советом многодетных матерей, участвует и в этом благородном начинании.

По самой длинной в мире красной дорожке прошли те, кто воплотил в себе гордость и красу Украины

 

О мессиджах, которые предполагала реализовать в рамках данного проекта,  рассказала вице-президент Исследовательского института развития демократии и одновременно лицо проекта Топ 100 «Гордость и красота Украины» 2018 года Наталья Бондарчук:

По самой длинной в мире красной дорожке прошли те, кто воплотил в себе гордость и красу Украины

 

Я уже второй год подряд вхожу в ТОП100 женщин, поэтому с проектом меня связывают много теплых воспоминаний. В жизни я профессионально занимаюсь юриспруденцией. На конкурс попала во многом случайно, и неожиданно для себя победила, оказавшись на глянцевой обложке. Все было хорошо организовано, очень красиво. Я искренне благодарна за все Эльвире – человеку большой прекрасной души. То, что она делает, очень важно для нашей страны, которая переживает трудные времена.  Людям надо подарить надежду на лучшее будущее, показав пример успешных, и Эльвира прекрасно с этим справляется.

По самой длинной в мире красной дорожке прошли те, кто воплотил в себе гордость и красу Украины

 

Наталья Бондарчук обладает редчайшим качеством, необходимым современному политику – видеть и чувствовать боль народную, как свою. Потому в 2014 году баллотировалась в муниципальные органы власти Одессы в качестве кандидата в депутаты от самого проблемного и заброшенного района города – Лиманчика. Несмотря на безоговорочную поддержку, которую ей оказали местные жители, из-за несостыковок новой избирательной системы, не получила возможность отстаивать права одесситов в городском совете. Но у столь деятельной и верящей в победу справедливости женщины руки не опустились. Наталья Бондарчук не мыслит себя без служения людям. В планах этой грандиозной женщины организация творческой площадки для реализации молодёжных и студенческих проектов.

По самой длинной в мире красной дорожке прошли те, кто воплотил в себе гордость и красу Украины

 

Кроме общественной деятельности, Наталья является мамой самой красивой и юной финалистки проекта Топ 100 «Гордость и красота Украины» 2018 года в номинации «Будущее Украины. Дети» Анастасии Бондарчук.

По самой длинной в мире красной дорожке прошли те, кто воплотил в себе гордость и красу Украины

 

Когда видишь настоящих красавиц – маму и дочь рядом на красной дорожке, понимаешь, насколько верна мысль Достоевского о том, что красота спасёт мир. А ведь мир так нужен Украине!

По самой длинной в мире красной дорожке прошли те, кто воплотил в себе гордость и красу Украины

 

Во время приветствия на сцене Одесского оперного театра Наталья Бондарчук так охарактеризовала замысел проекта:

Женщин, которые попали в наш рейтинг, объединяет одна важная черта - это служение интересам общества. По собственному опыту говорю, что стать лицом проекта - это как возглавить сотню, роту солдат света и добра, которые ежедневно и ежечасно борются с обстоятельствами за лучшее будущее страны. Стать лицом проекта - значит пытаться воплощать в себе лучшие черты этой сотни выдающихся женщин и вдохновлять своим примером всех украинок.

По самой длинной в мире красной дорожке прошли те, кто воплотил в себе гордость и красу Украины

На красной ковровой дорожке присутствовали более 2000 гостей, приехавшие из разных уголков мира, это друзья проекта из Монако, Лондона, Варшавы, Лиссабона и Мадрида. Кроме того, гостями рейтинга стали представители украинской власти.

Продюсер Эльвира Гаврилова подчеркнула: ей хотелось бы, чтобы Украина, кроме того, вызывала искреннюю любовь.

Наши люди замечательные, надо рассказывать о них как можно больше,
 — отметила Эльвира.

Чтобы достичь этой цели, Эльвира не ограничивает себя проектами ТОП 100 и журналистикой. Вещи ее дизайна под маркой Elvira Gavrilova продаются в магазинах стран Европы, а талантливые дети Украины поступают в кембриджские колледжи благодаря ее проекту «Образование в Британии». В копилке у талантливого продюсера много реализованных замыслов, познакомиться с которыми можно на сайте Эльвиры Гавриловой.

Галерея

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По самой длинной в мире красной дорожке прошли те, кто воплотил в себе гордость и красу Украины
По самой длинной в мире красной дорожке прошли те, кто воплотил в себе гордость и красу Украины
По самой длинной в мире красной дорожке прошли те, кто воплотил в себе гордость и красу Украины
По самой длинной в мире красной дорожке прошли те, кто воплотил в себе гордость и красу Украины
По самой длинной в мире красной дорожке прошли те, кто воплотил в себе гордость и красу Украины
По самой длинной в мире красной дорожке прошли те, кто воплотил в себе гордость и красу Украины
По самой длинной в мире красной дорожке прошли те, кто воплотил в себе гордость и красу Украины
По самой длинной в мире красной дорожке прошли те, кто воплотил в себе гордость и красу Украины
По самой длинной в мире красной дорожке прошли те, кто воплотил в себе гордость и красу Украины
По самой длинной в мире красной дорожке прошли те, кто воплотил в себе гордость и красу Украины
По самой длинной в мире красной дорожке прошли те, кто воплотил в себе гордость и красу Украины
По самой длинной в мире красной дорожке прошли те, кто воплотил в себе гордость и красу Украины
По самой длинной в мире красной дорожке прошли те, кто воплотил в себе гордость и красу Украины
По самой длинной в мире красной дорожке прошли те, кто воплотил в себе гордость и красу Украины
По самой длинной в мире красной дорожке прошли те, кто воплотил в себе гордость и красу Украины

По самой длинной в мире красной дорожке прошли те, кто воплотил в себе гордость и красу Украины
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