По самой длинной в мире красной дорожке прошли те, кто воплотил в себе гордость и красу Украины

Длиннейшая в Европе красная ковровая дорожка, тысячи приглашенных, невероятная шоу-программа, гала-ужин, неординарные перфомансы с участием цирковых артистов и даже животных и многое другое – так проходило самое ожидаемое событие весны-2019!

Одесса – город ста фестивалей, организаторы которых состязаются между собой в создании самых ярких, красочных, «вкусных» для публики шоу. Мероприятие, состоявшееся в Одесском оперном театре в пятницу 22 марта – затмило по красочности и масштабности многих соперников.

22 марта в 17.00 в Одесском национальном академическом театре оперы и балета состоялась торжественная церемония награждения участников рейтинга «Гордость и красота Украины».

А подготовку к нему городские власти начали более чем за сутки. Распоряжением мэра, в соответствии со статьей «О местном самоуправлении» с целью организации культурного досуга населения, привлечения внимания к Одессе как к центру развитой духовной культуры Департаменту культуры и туризма Одесского городского совета было приказано создать режим максимального благоприятствования проведению мероприятия, а департаменту муниципальной безопасности – совместно с Главным управлением Национальной полиции в Одесской области обеспечить охрану гражданского порядка во все время проведения праздника.

В соответствии с распоряжением, уже с восьми часов утра 21 марта было скорректировано автомобильное движение в районе Театральной площади, чтобы ничто не мешало монтажу уникальной «красной дорожки».

Департамент охраны здоровья обеспечил дежурство машины «скорой помощи» и бригады специалистов, а Департамент информации и связей с общественностью – информационное освещение мероприятия.

Учредители и продюсеры проекта - Эльвира Гаврилова и Богдан Терзи приняли решение не ехать в этом году в Киев и Львов, куда их приглашали, а провести церемонию в легендарном Одесском национальном академическом театре оперы и балета.

Среди приглашенных в наш город звезд были Снежана Егорова, Карина Плай, Екатерина Бужинская, Габриэлла Массанга, Наталья Шелепницкая, Андрей Кише и многие другие. Ведущими церемонии стали Соломия Витвицкая и Дмитрий Коляденко. Ведущей «красной дорожки» стала «черная пантера» Габриэлла Массанга, известная телезрителям по программе "Семейные встречи" на 5 канале. Хедлайнер гала-концерта - певица и диджей из Великобритании Sonique.

Рекламная компания проекта проводилась с марта прошлого года и собрала гораздо больше заявок на участие в конкурсе, чем планировали даже сами организаторы. Уже в первые месяцы было подано более 5 тысяч заявок – превосходный результат! Об этом сообщил один из организаторов проекта - финансовый эксперт Богдан Терзи.

Одесситка Эльвира Гаврилова — продюсер грандиозных рейтингов мужчин, женщин, детей и компаний Украины, также известна как дизайнер женской одежды и шеф-редактор популярного в Украине бизнес-глянца Financoff.

Состоявшееся мероприятие стало уже четвертым, проведенным в рамках проектов «Гордость и Красота Украины». В Одессе рейтинг впервые был проведен в 2017 году. Идеей проекта заинтересовались множество зарубежных продюсерских центров, и сейчас их представители - зарубежные продюсеры приехали в Одессу, чтобы организовать бизнес-нетворкинг, который прошел после церемонии награждения в формате закрытого гала-ужина.

Эльвира, получившая известность как продюсер проектов с ярко выраженной национальной идеей, рассказала о главном принципе отбора: поскольку рейтинг направлен на формирование положительного имиджа украинских женщин и мужчин - красивых, умных, успешных, реализованных в социуме - каждый номинант своей деятельностью должен продвигать украинский бренд на международной арене. В этом и заключается миссия проекта.

Лицами рейтинга-2019 стали художница, глава благотворительного фонда и политик Элен Фазал и бизнесмен, it-подвижник Украины Максим Слободянюк.

За всемерную поддержку проекта Эльвира выразила глубокую благодарность городскому голове и членам депутатского корпуса, в частности, депутату горсовета, члену Украинской морской партии Светлане Осауленко, которая активно поддерживала инициативы организаторов в горсовете и вносила конструктивные корректировки в ход сложного подготовительного процесса.

Кстати, Светлана стала победителем рейтинга в номинации «Общественная деятельность».

Когда тебя награждают – это всегда приятно. Меня часто награждали за общественную деятельность в региональных рейтингах. Но данный конкурс - всеукраинский, и мне очень приятно, что отмечена моя общественная деятельность, которая выходит за пределы Одессы. Действительно, мое участие в женском движении в составе гуманитарной миссии дает мне возможность оказывать помощь и вынужденным переселенцам, живущим в «красной» зоне, в «серой» зоне, и деткам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, что приносит удовлетворение и мне, как матери и женщине, способной понять чужую беду. С Эльвирой мы знакомы чуть больше года, и могу сказать, что она – большой молодец. Организация данного мероприятия по размаху, масштабности и зрелищности превосходит все аналогичные мероприятия, которые нам приходилось видеть прежде в Одессе. Хочу сказать спасибо Эльвире и ее партнерам за проведение данного конкурса именно в нашем городе, внося, тем самым, значимый вклад в популяризацию Одессы как культурного и туристического центра,

- сказала Светлана Осауленко.

Дополнительным свидетельством ее способности успевать все и всегда стало то, что ее участие в рейтинге проявилось сразу в трех ипостасях: не только соорганизатора и номинанта, но и вручающего награду лица.

Один из номинантов, Сергей Гончарук, победивший в номинации «Одессит года», захотел получить награду именно из рук Светланы. Сергей – врач-стоматолог высшей категории, кандидат медицинских наук, научный сотрудник, основатель Odesa’s First Private Dental Center, автор ряда благотворительных проектов.

Поскольку одной из форм благотворительности, которой он занимается, является бесплатное оказание стоматологической помощи деткам из малообеспеченных и многодетных семей, то естественно, что Светлана Осауленко, плотно взаимодействующая с советом многодетных матерей, участвует и в этом благородном начинании.

О мессиджах, которые предполагала реализовать в рамках данного проекта, рассказала вице-президент Исследовательского института развития демократии и одновременно лицо проекта Топ 100 «Гордость и красота Украины» 2018 года Наталья Бондарчук:

Я уже второй год подряд вхожу в ТОП100 женщин, поэтому с проектом меня связывают много теплых воспоминаний. В жизни я профессионально занимаюсь юриспруденцией. На конкурс попала во многом случайно, и неожиданно для себя победила, оказавшись на глянцевой обложке. Все было хорошо организовано, очень красиво. Я искренне благодарна за все Эльвире – человеку большой прекрасной души. То, что она делает, очень важно для нашей страны, которая переживает трудные времена. Людям надо подарить надежду на лучшее будущее, показав пример успешных, и Эльвира прекрасно с этим справляется.

Наталья Бондарчук обладает редчайшим качеством, необходимым современному политику – видеть и чувствовать боль народную, как свою. Потому в 2014 году баллотировалась в муниципальные органы власти Одессы в качестве кандидата в депутаты от самого проблемного и заброшенного района города – Лиманчика. Несмотря на безоговорочную поддержку, которую ей оказали местные жители, из-за несостыковок новой избирательной системы, не получила возможность отстаивать права одесситов в городском совете. Но у столь деятельной и верящей в победу справедливости женщины руки не опустились. Наталья Бондарчук не мыслит себя без служения людям. В планах этой грандиозной женщины организация творческой площадки для реализации молодёжных и студенческих проектов.

Кроме общественной деятельности, Наталья является мамой самой красивой и юной финалистки проекта Топ 100 «Гордость и красота Украины» 2018 года в номинации «Будущее Украины. Дети» Анастасии Бондарчук.

Когда видишь настоящих красавиц – маму и дочь рядом на красной дорожке, понимаешь, насколько верна мысль Достоевского о том, что красота спасёт мир. А ведь мир так нужен Украине!

Во время приветствия на сцене Одесского оперного театра Наталья Бондарчук так охарактеризовала замысел проекта:

Женщин, которые попали в наш рейтинг, объединяет одна важная черта - это служение интересам общества. По собственному опыту говорю, что стать лицом проекта - это как возглавить сотню, роту солдат света и добра, которые ежедневно и ежечасно борются с обстоятельствами за лучшее будущее страны. Стать лицом проекта - значит пытаться воплощать в себе лучшие черты этой сотни выдающихся женщин и вдохновлять своим примером всех украинок.

На красной ковровой дорожке присутствовали более 2000 гостей, приехавшие из разных уголков мира, это друзья проекта из Монако, Лондона, Варшавы, Лиссабона и Мадрида. Кроме того, гостями рейтинга стали представители украинской власти.

Продюсер Эльвира Гаврилова подчеркнула: ей хотелось бы, чтобы Украина, кроме того, вызывала искреннюю любовь.

Наши люди замечательные, надо рассказывать о них как можно больше,

— отметила Эльвира.

Чтобы достичь этой цели, Эльвира не ограничивает себя проектами ТОП 100 и журналистикой. Вещи ее дизайна под маркой Elvira Gavrilova продаются в магазинах стран Европы, а талантливые дети Украины поступают в кембриджские колледжи благодаря ее проекту «Образование в Британии». В копилке у талантливого продюсера много реализованных замыслов, познакомиться с которыми можно на сайте Эльвиры Гавриловой.