Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу

После многолетнего перерыва Одесса вновь приняла чемпионат Украины по кикбоксингу среди взрослых, который прошёл в спортивном комплексе Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана. Параллельно с чемпионатом здесь же состоялся Всеукраинский турнир по кикбоксингу WAKO «Киммерия» среди юниоров от 7 до 18 лет, который имел характер открытых соревнований – участвовали две команды из соседней Молдавии. Всего в обоих первенствах участие приняли 850 спортсменов со всех областей Украины. Организатором соревнований выступил Виталий Васильевич Алайбов - вице-президент Национальной федерации кикбоксинга WAKOУкраины и президент Одесской областной федерации кикбоксинга WAKO.
Одесская область была представлена на соревнованиях семью спортивными организациями: Славянская академия боевых искусств «САЗ» (название клуба расшифровывается как система автономной защиты - прим. автора), которая предоставила наибольшее количество участников – 53 спортсмена, спортивный клуб «Кемпо» (город Южный), спортивный клуб, специализирующийся на тайском боксе «Капитан» (Одесса), спортивный клуб «Кик-мастер» (Черноморск), спортивный клуб «Колизей» (Черноморск), а также два одесских спортивных клуба «Григоджим» и «Триумфатор». В общей сложности в состязаниях приняло участие порядка 250 спортсменов из Одесского региона.
- выразил надежду один из организаторов первенства, руководитель Одесской городской федерации кикбоксинга WAKO Виталий Алайбов.
Удобство спортивной базы Международного гуманитарного университета оценили также и другие соорганизаторы, тренеры и сами участники соревнований.
- рассказал вице-президент федерации кикбоксинга Украины, первый вице-президент федерации кикбоксинга WAKO Одесской области, президент спортивного клуба «Кемпо» (город Южный) Олег Барков.
По итогам соревнований были определены победители в командном и индивидуальном зачёте. Так, на Чемпионате Украины по кикбоксингу среди взрослых первое командное место взяла Донецкая область, второе - город Киев, третье досталось команде из Харькова. В открытом Всеукраинском турнире «Киммерия» неоспоримым фаворитом стала команда Одесской области, второе место завоевала харьковская команда, третью позицию уверено заняла команда изКиева. В индивидуальном зачёте по Одесской области на двух соревнованиях в общей сложности было завоёвано 46 золотых медалей, более 30 серебряных и более 50 бронзовых, что явилось очень высоким показателем и однозначным успехом. Очень порадовал и рейтинг спортивных клубов, принимавших участие в состязании – сразу два клуба Одесчины оказались в тройке лидеров – это Славянская академия боевых искусств «САЗ», которая заняла первую строчку в рейтинге и спортивный клуб «Кемпо» из города Южный, который оказался на третьей позиции.
Кикбоксинг как вид спортивных единоборств зародился в 1960-х годах. Существует американский кикбоксинг, в свою очередь подразделяющийся на фулл-контакт, фулл-контакт с лоу-киком, семи-контакт, лайт-контакт, кик-лайт, японский кикбоксинг (формат К-1), а также сольные композиции, исполняемые под музыку. Будучи зрелищным видом спорта, кикбоксинг стал широко использоваться в кинематографе, особенно в жанре боевика, развитие которого как раз совпало с появлением кикбоксинга. Киноманам запомнились картины с участием мировой звезды Брюса Ли, Чака Норриса, Билла Уоллеса, Джо Льюиса, в которых были продемонстрированы виртуозные приёмы кикбоксинга, а в 1989 году на экраны вышел фильм с одноимённым названием «Кикбоксёр» с участием Жан-Клод Ван Дамма и Мишеля Кисси. Очень важным в истории кикбоксинга стал 2016 год, когда данный вид спорта вошёл в олимпийскую систему. Уже в 2021 году кикбоксёры примут участие во Всемирных играх, а в 2028 году данный вид спорта планируют включить в программу Летних Олимпийских игр.