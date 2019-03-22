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Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу

Категория: Первая полоса / Новости / Спорт


Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу

После многолетнего перерыва Одесса вновь приняла чемпионат Украины по кикбоксингу среди взрослых, который прошёл в спортивном комплексе Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана. Параллельно с чемпионатом здесь же состоялся Всеукраинский турнир по кикбоксингу WAKO «Киммерия» среди юниоров от 7 до 18 лет, который имел характер открытых соревнований – участвовали две команды из соседней Молдавии. Всего в обоих первенствах участие приняли 850 спортсменов со всех областей Украины. Организатором соревнований выступил Виталий Васильевич Алайбов - вице-президент Национальной федерации кикбоксинга WAKOУкраины и президент Одесской областной федерации кикбоксинга WAKO.

 

Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу

 

Одесская область была представлена на соревнованиях семью спортивными организациями: Славянская академия боевых искусств «САЗ» (название клуба расшифровывается как система автономной защиты - прим. автора), которая предоставила наибольшее количество участников – 53 спортсмена, спортивный клуб «Кемпо» (город Южный), спортивный клуб, специализирующийся на тайском боксе «Капитан» (Одесса), спортивный клуб «Кик-мастер» (Черноморск), спортивный клуб «Колизей» (Черноморск), а также два одесских спортивных клуба «Григоджим» и «Триумфатор». В общей сложности в состязаниях приняло участие порядка 250 спортсменов из Одесского региона.

 

Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу

 

Мы вернули чемпионат Украины по кикбоксингу WAKO в Одессу, где он  не проводился уже более 5-ти лет. Понятно, что, планируя такое грандиозное спортивное событие, первое, о чём мы беспокоились – это место проведения. Мы выбрали именно спорткомплекс Международного гуманитарного университета по одной простой причине – в городе Одессе только он смог принять столь масштабное спортивное мероприятие, в котором в общей сложности приняло участие более 800 спортсменов. При этом зал очень удобный, очень уютный и Президент Международного гуманитарного университета Сергей Васильевич Кивалов пошел нам на встречу, оказав поддержку в проведении соревнований, за что мы очень благодарны. Хочу сказать, и спортсмены и гости, и организаторы – все остались довольны нашими соревнованиями, а поэтому я надеюсь, что их проведение в Одессе станет ещё одной хорошей спортивной традицией нашего города.

- выразил надежду один из организаторов первенства, руководитель Одесской городской федерации кикбоксинга WAKO Виталий Алайбов.

Удобство спортивной базы Международного гуманитарного университета оценили также и другие соорганизаторы, тренеры и сами участники соревнований.

 

Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу

 

Действительно, очень удачное место проведения, в этом спорткомплексе настолько правильно всё рассчитано, что когда солнечная погода, даже прожекторы включать не понадобилось – всё прекрасно освещалось дневным светом и получились очень хорошие фотографии для новостей и просто на память об этом событии. А состязания на самом деле очень масштабные - 60 команд из Украины и ещё две из Молдовы. И этот турнир был очень важен, прежде всего, для юниоров, нам удалось провести спарринги между спортсменами со всей Украины, а это очень хорошая тренировка перед предстоящим чемпионатом Украины среди юниоров, который уже не за горами. В свою очередь, я хочу поблагодарить руководство Международного гуманитарного университета за такие прекрасные условия, а также директора Департамента охраны здоровья Одесской области Елену Геннадиевну Теряеву за полное медицинское сопровождение – нам совершенно бесплатно была выделена скорая помощь со всем необходимым оборудованием, которая дежурила у нас все три дня соревнований, и это прекрасно, что Облздрав обращает внимание на спорт и помогает нам в проведении соревнований.

- рассказал вице-президент федерации кикбоксинга Украины, первый вице-президент федерации кикбоксинга WAKO Одесской области, президент спортивного клуба «Кемпо» (город Южный) Олег Барков.

 

Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу

 

Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу

 

Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу

  

По итогам соревнований были определены победители в командном и индивидуальном зачёте. Так, на Чемпионате Украины по кикбоксингу среди взрослых первое командное место взяла Донецкая область, второе - город Киев, третье досталось команде из Харькова. В открытом Всеукраинском турнире «Киммерия» неоспоримым  фаворитом стала команда Одесской области, второе место завоевала харьковская команда, третью позицию уверено заняла команда изКиева. В индивидуальном зачёте по Одесской области на двух соревнованиях в общей сложности было завоёвано 46 золотых медалей, более 30 серебряных и более 50 бронзовых, что явилось очень высоким показателем и однозначным успехом.  Очень порадовал и рейтинг спортивных  клубов, принимавших участие в состязании – сразу два клуба Одесчины оказались в тройке лидеров – это Славянская академия боевых искусств «САЗ», которая заняла первую строчку в рейтинге и спортивный клуб «Кемпо» из города Южный, который оказался на третьей позиции. 

Готовились к соревнованиям как всегда ответственно – тренировались, соблюдали диету, режим, и результаты не заставили себя ждать – наш клуб занял первое место. – Рассказывает исполнительный директор и тренер Славянской академии боевых искусств «САЗ»  Александр. – Вообще для Одессы турнир по кикбоксингу «Киммерия» можно смело назвать традиционным, он существует в нашем городе уже много лет – я сам, ещё будучи ребёнком, в нём участвовал. И на базе Международного гуманитарного университета он проводится также не впервые и всегда проходит на очень высоком уровне. Ну вот посудите сами: спортсмены, которые приезжают к нам из других городов, областей, что хотят  увидеть в Одессе? Конечно же море – одну из наших главных достопримечательностей, а этот спорткомплекс находится непосредственно на берегу моря – спортсмены выходят подышать свежим воздухом, прогуляться по набережной, ну и, конечно же, сфотографироваться. Все очень довольны!

 

Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу

 

Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу

 

Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу

 

Кикбоксинг как вид спортивных единоборств зародился в 1960-х годах. Существует американский кикбоксинг, в свою очередь подразделяющийся на фулл-контакт, фулл-контакт с лоу-киком, семи-контакт, лайт-контакт, кик-лайт, японский кикбоксинг (формат К-1), а также сольные композиции, исполняемые под музыку.  Будучи зрелищным видом спорта, кикбоксинг стал широко использоваться в кинематографе, особенно в жанре боевика, развитие которого как раз совпало с появлением кикбоксинга. Киноманам запомнились картины с участием мировой звезды Брюса Ли, Чака Норриса, Билла Уоллеса, Джо Льюиса, в которых были продемонстрированы виртуозные приёмы кикбоксинга, а в 1989 году на экраны вышел фильм с одноимённым названием «Кикбоксёр» с участием Жан-Клод Ван Дамма и Мишеля Кисси. Очень важным в истории кикбоксинга стал  2016 год, когда данный вид спорта вошёл в олимпийскую систему. Уже в 2021 году кикбоксёры примут участие во Всемирных играх, а в 2028 году данный вид спорта планируют включить в программу Летних Олимпийских игр.

 

Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу

 

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Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу
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