Спорткомплекс Международного гуманитарного университета принял сразу два масштабных первенства по кикбоксингу

После многолетнего перерыва Одесса вновь приняла чемпионат Украины по кикбоксингу среди взрослых, который прошёл в спортивном комплексе Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана. Параллельно с чемпионатом здесь же состоялся Всеукраинский турнир по кикбоксингу WAKO «Киммерия» среди юниоров от 7 до 18 лет, который имел характер открытых соревнований – участвовали две команды из соседней Молдавии. Всего в обоих первенствах участие приняли 850 спортсменов со всех областей Украины. Организатором соревнований выступил Виталий Васильевич Алайбов - вице-президент Национальной федерации кикбоксинга WAKOУкраины и президент Одесской областной федерации кикбоксинга WAKO.

Одесская область была представлена на соревнованиях семью спортивными организациями: Славянская академия боевых искусств «САЗ» (название клуба расшифровывается как система автономной защиты - прим. автора), которая предоставила наибольшее количество участников – 53 спортсмена, спортивный клуб «Кемпо» (город Южный), спортивный клуб, специализирующийся на тайском боксе «Капитан» (Одесса), спортивный клуб «Кик-мастер» (Черноморск), спортивный клуб «Колизей» (Черноморск), а также два одесских спортивных клуба «Григоджим» и «Триумфатор». В общей сложности в состязаниях приняло участие порядка 250 спортсменов из Одесского региона.

Мы вернули чемпионат Украины по кикбоксингу WAKO в Одессу, где он не проводился уже более 5-ти лет. Понятно, что, планируя такое грандиозное спортивное событие, первое, о чём мы беспокоились – это место проведения. Мы выбрали именно спорткомплекс Международного гуманитарного университета по одной простой причине – в городе Одессе только он смог принять столь масштабное спортивное мероприятие, в котором в общей сложности приняло участие более 800 спортсменов. При этом зал очень удобный, очень уютный и Президент Международного гуманитарного университета Сергей Васильевич Кивалов пошел нам на встречу, оказав поддержку в проведении соревнований, за что мы очень благодарны. Хочу сказать, и спортсмены и гости, и организаторы – все остались довольны нашими соревнованиями, а поэтому я надеюсь, что их проведение в Одессе станет ещё одной хорошей спортивной традицией нашего города.

- выразил надежду один из организаторов первенства, руководитель Одесской городской федерации кикбоксинга WAKO Виталий Алайбов.

Удобство спортивной базы Международного гуманитарного университета оценили также и другие соорганизаторы, тренеры и сами участники соревнований.

Действительно, очень удачное место проведения, в этом спорткомплексе настолько правильно всё рассчитано, что когда солнечная погода, даже прожекторы включать не понадобилось – всё прекрасно освещалось дневным светом и получились очень хорошие фотографии для новостей и просто на память об этом событии. А состязания на самом деле очень масштабные - 60 команд из Украины и ещё две из Молдовы. И этот турнир был очень важен, прежде всего, для юниоров, нам удалось провести спарринги между спортсменами со всей Украины, а это очень хорошая тренировка перед предстоящим чемпионатом Украины среди юниоров, который уже не за горами. В свою очередь, я хочу поблагодарить руководство Международного гуманитарного университета за такие прекрасные условия, а также директора Департамента охраны здоровья Одесской области Елену Геннадиевну Теряеву за полное медицинское сопровождение – нам совершенно бесплатно была выделена скорая помощь со всем необходимым оборудованием, которая дежурила у нас все три дня соревнований, и это прекрасно, что Облздрав обращает внимание на спорт и помогает нам в проведении соревнований.

- рассказал вице-президент федерации кикбоксинга Украины, первый вице-президент федерации кикбоксинга WAKO Одесской области, президент спортивного клуба «Кемпо» (город Южный) Олег Барков.

По итогам соревнований были определены победители в командном и индивидуальном зачёте. Так, на Чемпионате Украины по кикбоксингу среди взрослых первое командное место взяла Донецкая область, второе - город Киев, третье досталось команде из Харькова. В открытом Всеукраинском турнире «Киммерия» неоспоримым фаворитом стала команда Одесской области, второе место завоевала харьковская команда, третью позицию уверено заняла команда изКиева. В индивидуальном зачёте по Одесской области на двух соревнованиях в общей сложности было завоёвано 46 золотых медалей, более 30 серебряных и более 50 бронзовых, что явилось очень высоким показателем и однозначным успехом. Очень порадовал и рейтинг спортивных клубов, принимавших участие в состязании – сразу два клуба Одесчины оказались в тройке лидеров – это Славянская академия боевых искусств «САЗ», которая заняла первую строчку в рейтинге и спортивный клуб «Кемпо» из города Южный, который оказался на третьей позиции.

Готовились к соревнованиям как всегда ответственно – тренировались, соблюдали диету, режим, и результаты не заставили себя ждать – наш клуб занял первое место. – Рассказывает исполнительный директор и тренер Славянской академии боевых искусств «САЗ» Александр. – Вообще для Одессы турнир по кикбоксингу «Киммерия» можно смело назвать традиционным, он существует в нашем городе уже много лет – я сам, ещё будучи ребёнком, в нём участвовал. И на базе Международного гуманитарного университета он проводится также не впервые и всегда проходит на очень высоком уровне. Ну вот посудите сами: спортсмены, которые приезжают к нам из других городов, областей, что хотят увидеть в Одессе? Конечно же море – одну из наших главных достопримечательностей, а этот спорткомплекс находится непосредственно на берегу моря – спортсмены выходят подышать свежим воздухом, прогуляться по набережной, ну и, конечно же, сфотографироваться. Все очень довольны!

Кикбоксинг как вид спортивных единоборств зародился в 1960-х годах. Существует американский кикбоксинг, в свою очередь подразделяющийся на фулл-контакт, фулл-контакт с лоу-киком, семи-контакт, лайт-контакт, кик-лайт, японский кикбоксинг (формат К-1), а также сольные композиции, исполняемые под музыку. Будучи зрелищным видом спорта, кикбоксинг стал широко использоваться в кинематографе, особенно в жанре боевика, развитие которого как раз совпало с появлением кикбоксинга. Киноманам запомнились картины с участием мировой звезды Брюса Ли, Чака Норриса, Билла Уоллеса, Джо Льюиса, в которых были продемонстрированы виртуозные приёмы кикбоксинга, а в 1989 году на экраны вышел фильм с одноимённым названием «Кикбоксёр» с участием Жан-Клод Ван Дамма и Мишеля Кисси. Очень важным в истории кикбоксинга стал 2016 год, когда данный вид спорта вошёл в олимпийскую систему. Уже в 2021 году кикбоксёры примут участие во Всемирных играх, а в 2028 году данный вид спорта планируют включить в программу Летних Олимпийских игр.