Объявлен І отборочный этап конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя!»

Объявляется І отборочный тур общегородского конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя!», который проходит по инициативе Почетного гражданина города Одессы, народного депутата Украины Сергея Кивалова. Финал вокального конкурса традиционно состоится в День города.

Для участия в І туре, который состоится 20 апреля в 11:00 в актовом зале Национального университета «Одесская юридическая академия» по адресу: улица Академическая, 2, приглашаются все желающие.

Победители конкурса будут удостоены премий.

Контактные телефоны – 067 395 25 57; 093 530 79 49.