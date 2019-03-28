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  • Дата: Вчера, 20:59
Вчера, 20:59

Объявлен І отборочный этап конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя!»

Категория: Первая полоса / Новости / Культура и искусство

Объявлен І отборочный этап конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя!»

Объявляется І отборочный тур общегородского конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя!», который проходит  по инициативе Почетного гражданина города Одессы, народного депутата Украины Сергея Кивалова. Финал вокального конкурса традиционно состоится в День города.

Для участия в І туре, который состоится 20 апреля в 11:00 в актовом зале Национального университета «Одесская юридическая академия» по адресу: улица Академическая, 2, приглашаются все желающие.

Победители конкурса будут удостоены премий.

Контактные телефоны – 067 395 25 57;     093 530 79 49.

 

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Объявлен І отборочный этап конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя!»
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