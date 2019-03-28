6 апреля в Одессе пройдет Фестиваль-форум «Семейная геометрия». Официальным партнером фестиваля выступает Национальный университет «Одесская юридическая академия».

Дмитрий Карпачев – телеведущий, эксперт в вопросах детской возрастной психологии, сертифицированный тренер НЛП международной категории, гештальт-терапевт, коуч, бизнес-тренер, учредитель самой крупной на постсоветском пространстве онлайн-школы по воспитанию детей проведет мастер-класс«Все, что вы мечтали знать о мужчинах и не знали у кого спросить».

Счастливые отношения – это всего лишь вопрос развития необходимых навыков и правильных привычек.В течении всего дня, в уютном и творческом пространстве, вы сможете посещать мастер-классы об отношениях в паре, отношениях с детьми и родителями, знакомиться с новыми людьми, наполняться энергией и вдохновением для создания гармоничных отношений и яркой жизни.

Опытные ведущие поделятся своими знаниями в актуальных темах.

Вы узнаете:

- о том, как стать счастливыми в паре;

- как оставаться успешными в семье и в карьере;

- как пройти период возрастных возрастных кризисов ребенка;

- как помочь ребенку достичь больших результатов в спорте;

- научитесь усиливать денежный поток себе и партнеру используя древние инструменты;

- узнаете, как сделать ярче и насыщенней вашу семейную жизнь и другие интересные темы.

Планируется ярмарочная зона, food-зона, детская комната с мастер-классами и воспитателями, розыгрыш призов и подарков от спикеров фестиваля. Подарки от партнеров Фестиваля.

Мероприятие пройдет с 11.00 до 19.00 в Национальном университете «Одесская юридическая академия» по адресу ул. Академическая, 2 (актовый зал).

Ознакомьтесь подробнее с программой и бронируйте места по ссылке: http://www.family-geometry.com.ua/.