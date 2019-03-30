Одесская Юракадемия – не только первоклассный вуз, но и признанный центр повышения квалификации

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» состоялся семинар по повышению квалификации нотариусов, помощников нотариусов, консультантов государственных контор, регистраторов и работников государственных нотариальных архивов на тему «Актуальные вопросы нотариата и нотариальной деятельности».

В Одессу съехались нотариусы со всей Украины. Кажется, сама природа проявила гостеприимство, ведь вопреки прогнозу о похолодании, погода была солнечной и приветливой.

Участниками семинара стали около 250 работников нотариата со всех регионов страны.Тем, кто приехал издалека, Одесская Юракадемия предоставила возможность проживания в комфортабельных общежитиях.

Этот семинар по повышению квалификации для нотариусов –второй, проходивший в стенах Одесской юридической академии в рамках подписанного меморандума о сотрудничестве между Национальным университетом «Одесская юридическая академия» и Институтом права и последипломного образования Министерства юстиции Украины.

Я рад приветствовать Вас в стенах лучшего юридического вуза нашей страны – Национального университета «Одесская юридическая академия». Наш университет зарекомендовал себя не только как лучшее учебное заведение, где готовят высококлассные юридические кадры для государственной службы – органов власти и местного самоуправления, успешных адвокатов, нотариусов, но также вуз стал центром повышения квалификации юристов разных специальностей. В прошлом году у нас состоялось историческое событие – курсы по повышению квалификации для нотариусов впервые прошли на базе учреждения высшего образования. И что очень важно, впервые это состоялось не в столице Украины, как это было все годы независимости нашей страны, а именно в Одессе на базе Юридической академии. Таким образом, был дан важный старт развитию последипломного образования в нашем городе. На данный момент нами уже были проведены курсы повышения квалификации судебных экспертов, осуществлено три выпуска курсов подготовки частных исполнителей. И вот сегодня мы открываем очередной семинар повышения квалификации нотариусов. Для специалистов, работающих в южном регионе страны – это гораздо удобней территориально, а для нас – это прекрасная возможность в очередной раз на всю Украину заявить об Одесской школе права, которая на сегодняшний день является сильнейшей в стране.

- выступил перед собравшимися Сергей Васильевич Кивалов.

Национальный университет «Одесская юридическая академия» - не только кузница подготовки хороших кадров, в том числе и нотариусов, огромное внимание здесь уделяется повышению квалификации специалистов ряда подразделений, входящих в систему Министерства юстиции Украины. В Одесской Юракадемии большое внимание уделяют повышению образовательного и квалификационного уровня специалистов, имеющих высшее образование. Для желающих учиться в аспирантуре – набор проходит два раза в год. По специальности «нотариат» работает докторский совет, в котором можно защищать кандидатские диссертации. А всего на базе Одесской Юракадемии функционирует пять специализированных советов.

Во всех уголках нашего государства знают, что Одесская школа права - это качественные знания, Одесская школа права - это блестящая материально-техническая база и все знают, что здесь к любому вопросу, мероприятию подходят с душой и организовывают на самом высоком уровне.

- говорит декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции Денис Колодин.

Нотариусы относятся к той части юристов, которые обязаны повышать свой квалификационный уровень не реже, чем каждые два года. Это связано с постоянно происходящими процессами по изменению законодательства. Для разработки единой юридической практики во время лекционных занятий работниками Министерства юстиции Украины, преподавателями Института права и последипломного образования Минюста, Национального университета «Одесская юридическая академия» и практикующими нотариусами освещались актуальные вопросы нотариата и нотариальной деятельности.

В частности, Елена Анатольевна Мартынюк – заместитель директора департамента частного права – начальник Управления нормативно-правового и методического обеспечения нотариата Министерства юстиции Украины, осветила проблемные вопросы реформирования законодательства о нотариате, а также приняла участие в обсуждении использования земельного законодательства в нотариальной практике – в частности, в области государственной регистрации прав на земельный участок.

Тот факт, что идёт тесное сотрудничество с Министерством юстиции в направлении подготовки специалистов означает, что у выпускников этого университета перспективное профессиональное будущее, точно ориентированное на успех. Большая заслуга в том, что университет на таком высоком уровне и готовит таких высококлассных специалистов непосредственно президента университета Сергея Васильевича Кивалова.

- уверена начальник Управления нормативно-правового и методического обеспечения нотариата Министерства юстиции Украины Елена Мартынюк.

Кроме того, для участников семинара были организованы экскурсии по достопримечательным местам академии, таким, как Музей оружия, Музей редкой книги, и другим. Переполненные впечатлениями, участники семинара выразили уверенность в том, что желающие достичь успеха в жизни должны поступать в Одесскую юридическую академию. Потому многие из них уже приняли решение направить своих детей на обучение в Национальный университет «Одесская юридическая академия». А член президиума семинара Елена Анатольевна Мартынюк заявила о намерении защищать докторскую диссертацию в Юракадемии.

Юридическая академия создает такие условия, что оказавшись здесь, чувствуешь себя как дома, где для тебя созданы все условия для качественной работы, получения знаний и здорового отдыха. Нам приходилось сдерживать поток желающих, потому что иначе пришлось бы оставить округ без нотариусов – настолько популярны в среде профессионалов эти семинары. Вообще хочу отметить, что общение Сергея Васильевича с нашим Министром юстиции Павлом Дмитриевичем Петренко дает позитивный результат, потому что благодаря такому взаимодействию в Одессе на базе Юракадемии существуют не только курсы повышения квалификации для нотариусов, но и курсы по подготовке частных нотариусов и частных исполнителей.

- сказал Руслан Владимирович Сауляк.

Курсы – это всегда повышение квалификации, это какие-то новые знания, здесь обсуждаются возникающие проблемные вопросы. Работа над повышением профессионального уровня должна быть системной, поскольку законодательство меняется, и мы не должны отставать. На Юге Украины такие курсы проходят только в Одесской юракадемии. Я – выпускница Одесской Юракадемии, и всегда с удовольствием прихожу сюда. Здесь собираются профессионалы очень высокого уровня, преподаватели и представители министерств, к тому же нет необходимости куда-то ехать, а можно совмещать участие в семинаре с работой.

- считает Оксана Лебедь, частный нотариус одесского государственного нотариального округа

За годы своей профессиональной деятельности я каждый год участвую в семинарах, проводимых нашей Юридической академией. Это важно, потому что наша работа предусматривает постоянное повышение квалификации, а здесь хорошие преподаватели, к тому же происходит обмен информацией с коллегами, приезжающими из других регионов, и это, конечно, очень помогает работе.

- соглашается коллега Оксаны, частный нотариус Елена Шатилова.

По результатам проведения курсов всем участникам будет выдан сертификат о повышении квалификации.