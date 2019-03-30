Одесская Юракадемия – не только первоклассный вуз, но и признанный центр повышения квалификации

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» состоялся семинар по повышению квалификации нотариусов, помощников нотариусов, консультантов государственных контор, регистраторов и работников государственных нотариальных архивов на тему «Актуальные вопросы нотариата и нотариальной деятельности».
В Одессу съехались нотариусы со всей Украины. Кажется, сама природа проявила гостеприимство, ведь вопреки прогнозу о похолодании, погода была солнечной и приветливой.
Участниками семинара стали около 250 работников нотариата со всех регионов страны.Тем, кто приехал издалека, Одесская Юракадемия предоставила возможность проживания в комфортабельных общежитиях.
Этот семинар по повышению квалификации для нотариусов –второй, проходивший в стенах Одесской юридической академии в рамках подписанного меморандума о сотрудничестве между Национальным университетом «Одесская юридическая академия» и Институтом права и последипломного образования Министерства юстиции Украины.
- выступил перед собравшимися Сергей Васильевич Кивалов.
Национальный университет «Одесская юридическая академия» - не только кузница подготовки хороших кадров, в том числе и нотариусов, огромное внимание здесь уделяется повышению квалификации специалистов ряда подразделений, входящих в систему Министерства юстиции Украины. В Одесской Юракадемии большое внимание уделяют повышению образовательного и квалификационного уровня специалистов, имеющих высшее образование. Для желающих учиться в аспирантуре – набор проходит два раза в год. По специальности «нотариат» работает докторский совет, в котором можно защищать кандидатские диссертации. А всего на базе Одесской Юракадемии функционирует пять специализированных советов.
- говорит декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции Денис Колодин.
Нотариусы относятся к той части юристов, которые обязаны повышать свой квалификационный уровень не реже, чем каждые два года. Это связано с постоянно происходящими процессами по изменению законодательства. Для разработки единой юридической практики во время лекционных занятий работниками Министерства юстиции Украины, преподавателями Института права и последипломного образования Минюста, Национального университета «Одесская юридическая академия» и практикующими нотариусами освещались актуальные вопросы нотариата и нотариальной деятельности.
В частности, Елена Анатольевна Мартынюк – заместитель директора департамента частного права – начальник Управления нормативно-правового и методического обеспечения нотариата Министерства юстиции Украины, осветила проблемные вопросы реформирования законодательства о нотариате, а также приняла участие в обсуждении использования земельного законодательства в нотариальной практике – в частности, в области государственной регистрации прав на земельный участок.
- уверена начальник Управления нормативно-правового и методического обеспечения нотариата Министерства юстиции Украины Елена Мартынюк.
Кроме того, для участников семинара были организованы экскурсии по достопримечательным местам академии, таким, как Музей оружия, Музей редкой книги, и другим. Переполненные впечатлениями, участники семинара выразили уверенность в том, что желающие достичь успеха в жизни должны поступать в Одесскую юридическую академию. Потому многие из них уже приняли решение направить своих детей на обучение в Национальный университет «Одесская юридическая академия». А член президиума семинара Елена Анатольевна Мартынюк заявила о намерении защищать докторскую диссертацию в Юракадемии.
- сказал Руслан Владимирович Сауляк.
- считает Оксана Лебедь, частный нотариус одесского государственного нотариального округа
- соглашается коллега Оксаны, частный нотариус Елена Шатилова.
По результатам проведения курсов всем участникам будет выдан сертификат о повышении квалификации.