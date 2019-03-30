Национальный университет «Одесская юридическая академия» приглашает на День открытых дверей 13 апреля!

Национальный университет «Одесская юридическая академия» славится своим гостеприимством, и потому 13 апреля, в субботу, объявляется День открытых дверей!

В этот день Вы сможете задать интересующие Вас вопросы касательно проведения вступительной кампании 2019 года, пообщаться с руководством вуза, узнать о предлагаемых учебных направлениях и специальностях, ознакомиться с образовательными программами, лабораторно-технической базой, перспективами участия в образовательных и научных международных проектах.

Также, Вы прогуляетесь по просторному студенческому кампусу, откроете огонь по мишеням в Стрелковом тире, ознакомитесь с редкими экспонатами, посетив Музей редкой книги, проверите себя с помощью полиграфа и многое другое!

Адрес: г. Одесса, ул. Академическая, 2, главный студенческий корпус университета. Время: 11:00.

Мы ждем именно Вас! Не упустите свой шанс стать ближе к обучению в НУ «ОЮА» и получить максимум полезной информации!