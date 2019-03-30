Совет ректоров вузов Одесской области обсудил проблемы в сфере образования

Совет ректоров в нашем регионе собирается ежеквартально. На заседаниях проводится анализ работы высших учебных заведений региона за предыдущие годы и состояние и перспективы развития вузов страны в реалиях новелл Кабинета министров и Министерства образования Украины.

Повестка дня очередного заседания Совета ректоров включала в себя исследование результатов сравнительного анализа итогов работы высших учебных заведений Одесского региона за 2014-2018годы. Кроме того, был утвержден план работы Совета ректоров вузов Одесского региона на 2019 год с учетом существующего проекта постановления Кабинета министров Украины «О некоторых вопросах внедрения индикативной себестоимости».

Важно отметить, что ситуация с высшими учебными заведениями в нашей стране оставляет желать лучшего. Так, в ближайшее время планируется закрыть 70 вузов страны, что может уничтожить систему высшего образования в том виде, в котором ее создавали долгие годы. Также по всей стране закрываются профессионально-технические училища, местным советам практически не под силу финансировать такие учреждения. Когда остро стал вопрос о ликвидации всех ПТУ, благодаря усилиям президента Одесской Юракадемии, народного депутата Украины Сергея Кивалова, систему профтехобразования удалось сохранить.Кроме того, на Совете ректоров одесской области, поднимали вопрос низких заработных плат ученых.

Нельзя так относиться к ученым. Мы уничтожим высшую школу, а потом будем десятилетиями ее восстанавливать. И так сегодня практически никто не хочет поступать в аспирантуру, защищать кандидатские, докторские диссертации, престиж преподавателя значительно упал. Я надеюсь, что с приходом новой власти мы все-таки в первую очередь займемся вопросами образования. Мы же помним еще пять лет назад преподаватель получал более тысячи долларов, а сегодня он получает 150 долларов.

- говорит народный депутат Украины Сергей Кивалов.





Ранее за поддержкой народного депутата по данному вопросу на одном из приемов граждан обращались члены профкома одесских вузов. Должностные оклады научных сотрудников низкие. При этом Минобразования и науки Украины постоянно ужесточает требования к научно-педагогическим и научным работникам. Сергей Кивалов принял во внимание эту проблему и направил депутатский запрос на имя Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. И как результат, с первого января заработные платы были повышены на 10%.

Многие работники высшей школы, чья зарплата меньше чем у школьного учителя, сегодня отказываются от преподавательской работы, идут в суды, в прокуратуру, туда, где заработная плата позволяет выжить и прокормить семью. Получение ученой степени тоже предполагает публикации в зарубежных журналах, что требует денежных вложений, а последующая заработная плата их не оправдывает. Ситуация критическая, само существование высшей школы в государстве под угрозой. Мы рады тому, что находим поддержку у ряда депутатов, и в первую очередь у Сергея Васильевича Кивалова. Он всегда ответит, поможет, даст консультацию, обострит и обязательно донесет и до Комитета, и до Министерства образования, и до властных структур.

- рассказала председатель Одесского областного комитета профсоюза работников образования и науки Нина Дубовик.

Кроме того, парламентарий подал законопроект в Верховную Раду Украины о внесении изменений в закон Украины «О высшем образовании». Эти изменения уже обсуждались на одном из заседаний Совета ректоров вузов Одесской области. Мнение научной элиты должно быть принято во внимание.

Поддержку народного депутата Сергея Васильевича Кивалова мы всегда ощущаем. И сегодня у нас также было единодушное мнение во всех вопросах. И мы дали ему свой, будем так говорить: наказ поддержать наши инициативы в Верховной Раде, в органах управления. От Совета ректоров мы обратились с тем, чтобы Серей Васильевич пролоббировалпродвижение законов, которые могли бы расширить автономию высших учебных заведений и улучшить ситуацию в целом, - рассказал председатель Совета ректоров вузов Одесской области Сергей Степаненко.

Я надеюсь, что сегодняшнее заседание было одним из переломных, когда ректора осознали и донесут это до своих коллективов, что занимать пассивную позицию в кризисной ситуации просто невозможно, потому что дальше отступать нам просто некуда. Одесский регион – один из крупнейших и старейших центров образования Украины. Мы должны объединить усилия с народными депутатами и всеми причастными к высшему образованию, чтобы достояние, переданное нам нашими предками, сохранилось и было преумножено.

- прокомментировал ректор Одесского морского университета Сергей Руденко.

Отметим также, что сегодня вузы испытываюттрудности в связи с повышением стоимости коммунальных услуг. В одном из университетов нашли выход. Так, Одесская юридическая академия станет первым учреждением высшего образования в Украине, который уже совсем скоро полностью перейдёт на альтернативные источники энергии. Вуз разработал и реализовывает программу по внедрению энергоэффективных технологий под названием «Зелёный город». Программа будет также работать по всем структурным подразделениям университета в Киеве, Черновцах, Ивано-Франковске, Черкассах, Николаеве и Кривом Роге. К проекту присоединится и Международный гуманитарный университет.

Согласно предварительным расчетам, после внедрения данной программы мы сможем сэкономить до 20% средств на оплате электроэнергии, до 40% на оплате горячего водоснабжения и до 35% на отоплении. Это очень ощутимая экономия, и я надеюсь, что уже в скором будущем нашему примеру последуют в других университетах города и страны.

- говорит Сергей Кивалов.

Совет ректоров также представил сравнительную таблицу показателей вузов по набору студентов, компьютеризации учебного процесса, количества защищенных кандидатов и докторов наук. Так, Одесская юридическая академия и Международный гуманитарный университет единственные продемонстрировали динамичное развитие. В вуз поступило рекордное количество абитуриентов, причем Международный гуманитарный университет сохранил лидерские позиции по количеству иностранных студентов – здесь получают высшее образование молодые люди из 48 стран мира. Только за последний год в Одесской Юракадемии открыли ультрасовременный IT-центр, а также первый в Украине Центр кибербезопасности и информационных технологий, которые оснащены более чем 500 новыми компьютерами. В ближайшее время Центр кибербезопасности планируют открыть также в Международном гуманитарном университете.

Последовав примеру этих учреждений высшего образования, многие вузы стремятся укрепить свои позиции на рынке образовательных услуг. Но пока одни только планируют развиваться, ОдесскуюЮракадемию и Международный гуманитарный университет приводят в пример не только в Украине, но и далеко за рубежом.