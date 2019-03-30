Совет ректоров вузов Одесской области обсудил проблемы в сфере образования

Совет ректоров в нашем регионе собирается ежеквартально. На заседаниях проводится анализ работы высших учебных заведений региона за предыдущие годы и состояние и перспективы развития вузов страны в реалиях новелл Кабинета министров и Министерства образования Украины.
Повестка дня очередного заседания Совета ректоров включала в себя исследование результатов сравнительного анализа итогов работы высших учебных заведений Одесского региона за 2014-2018годы. Кроме того, был утвержден план работы Совета ректоров вузов Одесского региона на 2019 год с учетом существующего проекта постановления Кабинета министров Украины «О некоторых вопросах внедрения индикативной себестоимости».
Важно отметить, что ситуация с высшими учебными заведениями в нашей стране оставляет желать лучшего. Так, в ближайшее время планируется закрыть 70 вузов страны, что может уничтожить систему высшего образования в том виде, в котором ее создавали долгие годы. Также по всей стране закрываются профессионально-технические училища, местным советам практически не под силу финансировать такие учреждения. Когда остро стал вопрос о ликвидации всех ПТУ, благодаря усилиям президента Одесской Юракадемии, народного депутата Украины Сергея Кивалова, систему профтехобразования удалось сохранить.Кроме того, на Совете ректоров одесской области, поднимали вопрос низких заработных плат ученых.
- говорит народный депутат Украины Сергей Кивалов.
Ранее за поддержкой народного депутата по данному вопросу на одном из приемов граждан обращались члены профкома одесских вузов. Должностные оклады научных сотрудников низкие. При этом Минобразования и науки Украины постоянно ужесточает требования к научно-педагогическим и научным работникам. Сергей Кивалов принял во внимание эту проблему и направил депутатский запрос на имя Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. И как результат, с первого января заработные платы были повышены на 10%.
- рассказала председатель Одесского областного комитета профсоюза работников образования и науки Нина Дубовик.
Кроме того, парламентарий подал законопроект в Верховную Раду Украины о внесении изменений в закон Украины «О высшем образовании». Эти изменения уже обсуждались на одном из заседаний Совета ректоров вузов Одесской области. Мнение научной элиты должно быть принято во внимание.
- прокомментировал ректор Одесского морского университета Сергей Руденко.
Отметим также, что сегодня вузы испытываюттрудности в связи с повышением стоимости коммунальных услуг. В одном из университетов нашли выход. Так, Одесская юридическая академия станет первым учреждением высшего образования в Украине, который уже совсем скоро полностью перейдёт на альтернативные источники энергии. Вуз разработал и реализовывает программу по внедрению энергоэффективных технологий под названием «Зелёный город». Программа будет также работать по всем структурным подразделениям университета в Киеве, Черновцах, Ивано-Франковске, Черкассах, Николаеве и Кривом Роге. К проекту присоединится и Международный гуманитарный университет.
- говорит Сергей Кивалов.
Совет ректоров также представил сравнительную таблицу показателей вузов по набору студентов, компьютеризации учебного процесса, количества защищенных кандидатов и докторов наук. Так, Одесская юридическая академия и Международный гуманитарный университет единственные продемонстрировали динамичное развитие. В вуз поступило рекордное количество абитуриентов, причем Международный гуманитарный университет сохранил лидерские позиции по количеству иностранных студентов – здесь получают высшее образование молодые люди из 48 стран мира. Только за последний год в Одесской Юракадемии открыли ультрасовременный IT-центр, а также первый в Украине Центр кибербезопасности и информационных технологий, которые оснащены более чем 500 новыми компьютерами. В ближайшее время Центр кибербезопасности планируют открыть также в Международном гуманитарном университете.
Последовав примеру этих учреждений высшего образования, многие вузы стремятся укрепить свои позиции на рынке образовательных услуг. Но пока одни только планируют развиваться, ОдесскуюЮракадемию и Международный гуманитарный университет приводят в пример не только в Украине, но и далеко за рубежом.