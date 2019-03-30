Народный депутат Сергей Кивалов призвал граждан прийти на выборы Президента

На одном из избирательных участков на Посмитного 2А - в санатории Молдова проголосовал народный депутат Украины Сергей Кивалов. Парламентарий призвал всех граждан проявить активную гражданскую позицию, ведь именно их голос может стать решающим.

По состоянию на 16 часов, на данном участке проголосовало уже более 50% избирателей.

Конституция Украины гарантирует каждому совершеннолетнему гражданину нашей страны право голоса на выборах и референдумах. Это важнейшая форма народного волеизъявления и основа любого демократического государства.

Сегодняшний день непременно войдёт в новейшую историю Украины, ведь мы выбираем гаранта нашей Конституции, человека, который ближайшие 5 лет будет представлять Украину на международной арене. Занимая активную гражданскую позицию, я всегда голосую на выборах – будь то президентские, парламентские или местные выборы. И сегодня также пришёл на избирательный участок, чтобы отдать свой голос за того, кто сможет возглавить наше государство. Призываю всех граждан прийти на избирательные участки и реализовать своё конституционное право. Есть одно очень хорошее высказывание о том, что плохие государственные деятели избираются хорошими гражданами, не участвующими в голосовании. В этом предложении многое сказано. Позитивные изменения в стране начинаются с активной гражданской позиции каждого жителя Украины!

- сказал Сергей Кивалов.