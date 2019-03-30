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  • Дата: Вчера, 21:17
Вчера, 21:17

Сергей Кивалов требует принять экстренные меры по нарушениям избирательного законодательства

Категория: Первая полоса / Новости

Сергей Кивалов требует принять экстренные меры по нарушениям избирательного законодательства

 

 

 

 

 

 

Прошу считать данный пост официальным депутатским обращением к правоохранительным органам.
Согласно информации депутата Одесского городского совета Алексея Еремицы на избирательном участке №511325 в санатории «Молдова» произошёл вброс избирательных бюллетеней.
Требую у Национальной полиции Украины разобраться в сложившейся ситуации, принять экстренные меры по данному избирательному участку и занести данный факт в ЕРДР. Если данная информация подтвердится, то всё руководство и члены избирательной комиссии, а также те, кто стоял за этим вбросом, должны быть привлечены к уголовной ответственности по статье 158 УК Украины на срок от семи до десяти лет, а выборы по данному участку должны быть признаны недействительными. Такой же должна быть реакция и по другим выявленным случаям нарушения избирательного законодательства,
 – написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.



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