Сергей Кивалов требует принять экстренные меры по нарушениям избирательного законодательства

Прошу считать данный пост официальным депутатским обращением к правоохранительным органам.

Согласно информации депутата Одесского городского совета Алексея Еремицы на избирательном участке №511325 в санатории «Молдова» произошёл вброс избирательных бюллетеней.

Требую у Национальной полиции Украины разобраться в сложившейся ситуации, принять экстренные меры по данному избирательному участку и занести данный факт в ЕРДР. Если данная информация подтвердится, то всё руководство и члены избирательной комиссии, а также те, кто стоял за этим вбросом, должны быть привлечены к уголовной ответственности по статье 158 УК Украины на срок от семи до десяти лет, а выборы по данному участку должны быть признаны недействительными. Такой же должна быть реакция и по другим выявленным случаям нарушения избирательного законодательства, – написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.