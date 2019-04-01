Сергей Кивалов: «Осуществлять прием граждан – прямая обязанность каждого народного депутата»

В приемную народного депутата Украины Сергея Кивалова одесситы обращаются как в последнюю инстанцию. Они знают, что здесь всегда можно получить не только помощь и поддержку, но и грамотное профессиональное юридическое сопровождение в решении всевозможных вопросов.

На личный прием к Сергею Кивалову пришли ликвидаторы Чернобыльской АЭС 1-й категории Николай Радченко и Василий Кожухарь. Уже много лет Николай Радченко, инвалид 1-й группы, добивается перерасчета пенсии, которую ему неправильно начисляли более 30 лет. Суд уже вынес решение в его пользу, обязав Пенсионный фонд провести перерасчет, но исковое требование было удовлетворено лишь частично. Пенсионер вынужден был подать апелляционную жалобу. Очередное судебное заседание должно состояться через два месяца. Но без грамотного юридического сопровождения процесс может затянуться надолго.

В день выборов Президента Украины Николай Радченко случайно встретил на избирательном участке народного депутата Сергея Кивалова, который также пришел проголосовать.

Я обратился к нему, мы познакомились, и он пригласил меня на прием. Сергей Васильевич сказал, что даст адвоката и поможет разобраться юридически с этим делом. Он все-таки уважаемый человек, почетный гражданин Одессы, один из немногих, чей труд видим. С ним связано много положительных моментов, поэтому я к нему обратился.

- рассказывает Сергей Радченко.

Также не может добиться перерасчета пенсии и его товарищ, инвалид 2-й группы и многодетный отец Василий Кожухарь. Пенсионный фонд просто отказывается выполнять решение суда. Сейчас открыто досудебное расследование на Пенсионный фонд Малиновского района. Кроме того, Василий Кожухарь обратился к Сергею Кивалову с просьбой походатайствовать перед мэрией о продвижении его в квартирной очереди, в которой он стоит уже 20 лет.

У меня трое несовершеннолетних детей, и мы вынуждены снимать жилье. Я подавал в суд, но проиграл две инстанции. Высший административный удовлетворил мой иск частично.

- рассказывает Василий Кожухарь.

Николай Радченко и Василий Кожухарь в составе одной из первых пожарных бригад принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Они выполняли свой долг, рискуя своей жизнью, своим здоровьем. А сегодня они вынуждены через суд добиваться положенных им по закону выплат.

Мы ежемесячно рассматриваем десятки таких заявлений. Помогаем, предоставляем людям, попавшим в такую ситуацию, бесплатную юридическую помощь. Сейчас мы подготовили соответствующие документы, выделили адвоката, который пойдет в суд и будет бесплатно защищать такую категорию граждан.

- рассказывает Сергей Кивалов.

Обратился на личный прием к народному депутату и целый коллектив государственного учреждения «Украинский научно-исследовательский противочумный институт им. И.И. Мечникова Министерства здравоохранения Украины». Это уникальное, единственное на территории Украины специализированное научно-исследовательское и научно-методическое учреждение с высокопрофессиональным кадровым потенциалом в сфере противодействия опасным, особо опасным и ново выявленным инфекционным болезням, биологической защиты и биологической безопасности на национальном уровне. И сегодня этот институт собираются закрыть, не просто оставив узких специалистов без работы, но и поставив под удар биологическую безопасность всей страны.

Наш институт занимается особо опасными инфекциями 1-й, 2-й групп патогенности. Мы уникальны, мы единственные в Украине, поэтому мы пытаемся, боремся за сохранение нашего учреждения. Мы обратилась к Сергею Васильевичу Кивалову, потому что знаем его как человека слова, очень отзывчивого. Мы надеемся, что он поможет нам, и с его помощью мы останемся уникальным учреждением на долгие годы в нашей стране.

- поделилась сотрудник НИИ, лаборатории чумы и особо опасных инфекции Елена Билан.

Согласно приказу Министерства здравоохранения Украины, институт планируется реорганизовать путем слияния с Центром общественного здоровья, а исследовательские лаборатории сделать коммерческими. Уже сегодня на сотрудников института оказывается сильнейший психологический прессинг. Из 130 работников в штате пока остаются всего 81 человек.

Таких учреждений в Украине больше нет. Мы являемся щитом биобезопасноcти нашей страны. Всеми силами пытаемся сохранить наш институт как юридическое лицо, и сохранить все функции, которые помогут спасти нашу страну от биологической угрозы.

- добавила представитель НИИ Мария Загоруйко.

Закрытие института влечет за собой целый ряд необратимых последствий. Во-первых, страна потеряет специалистов. Они просто уедут туда, где будут более востребованы, а на обучение новых специалистов потребуется немалое время. Во-вторых, страна окажется беззащитной перед возможной бактериологической или эпидемиологической угрозой. Отметим, что в прошлом году, когда в администрацию президента поступали письма с неизвестным белым порошком, противочумный институт оказался единственным, кто взял на себя исследование состава непонятного вещества.

Никто не хочет думать о завтрашнем дне, никто не хочет думать о развитии в нашей стране, к великому сожалению, сегодня все занимаются выборами, а завтра что будет? Экономикой надо заниматься непосредственно, создавать рабочие места, делать все, чтобы люди не уезжали с нашей страны. А у меня такое ощущение, что специально выталкивают всех лучших за рубеж для того, чтобы очистить и оставить здесь только пенсионеров и малолетних детей, которые не смогут себя защитить. Чиновники не понимают, не понимает в целом Министерство здравоохранения, что этот институт нужен, это стратегия. Я вообще считаю, если вдруг его закроют – нужно возбуждать уголовное дело, потому что – это преступление. Посмотрите, что в мире делается! А если завезут бактериологическое оружие? Мы не сможем ничего сделать. Будем стоять, кланяться Европе, чтобы выделили одного-двух человек для того, чтобы провели необходимые исследования. Естественно, сегодня мы будем добиваться того, чтобы отстоять этот институт. Думаю, мы в состоянии это сделать всеми правовыми способами, которые у нас есть.

- отметил Сергей Кивалов.

Народный депутат намерен направить соответствующее депутатское обращение на имя и.о. Министра здравоохранения Ульяны Супрун, а также рассказать о сложившейся ситуации на личном приеме Препьер-министру Владимиру Гройсману. По словам депутата, возможно, глава правительства не в курсе происходящего.

В этой ситуации они оказались беззащитными. У них даже юриста нет на предприятии. Его уволили, чтобы никто не смог защищать их интересы. Но самое главное, что эти люди хотят работать, хотят приносить пользу нашей стране. Поэтому мы включим все правовые рычаги для того, чтобы защитить и отстоять этот институт.

- добавил Сергей Кивалов.

Обращаются к народному депутату и с простыми просьбами. Пенсионерка Надежда Ивановна Соколикова, инвалид 2-й группы, ветеран труда, попросила помочь ей в приобретении цифровой приставки «Т2», чтобы иметь возможность смотреть телевизор. Из приемной Сергея Кивалова она вышла довольная с подарком в руках.

Я знаю Сергея Васильевича как сердечного человека, поэтому и обратилась к нему с такой просьбой. Он выслушал меня и помог. Со своей мизерной зарплатой, а сейчас у меня еще и проблемы со здоровьем, сама приобрести эту приставку я не могла. Всю жизнь я прожила с комнатной антенной, а когда отключили, смотрели только два канала. Теперь смогу смотреть и телеканал Репортер. Спасибо огромное, что пришли ко мне позаботились.

- рассказывает Надежда Ивановна.

Также в этот день одесситы получили приглашение на бесплатное протезирование в ультрасовременных стоматологических клиниках Международного гуманитарного университета. Социальный проект по оказанию бесплатной стоматологической помощи пенсионерам работает уже более года.

Я обратился к Сергею Кивалову, чтобы сделать бесплатное протезирование. Лечение стоит очень дорого. Даже просто сделать один зуб, а представьте, когда нужно поменять зубы полностью.

- рассказывает Валентин Петрович Бестанчук.

У меня маленькая пенсия, поэтому я обратился за такой помощью. Сегодня меня позвали и сказали, что 23-го уже можно будет поставить протезы. Об этой возможности мне рассказали знакомые. Они уже делали зубы в этой клинике и остались очень довольны.

- поделился Федор Федорович Голубецкий.

За стоматологической помощью и зубопротезирование еженедельно обращаются множество пенсионеров. Их пенсия не превышает 1,5-2 тысяч гривен, а стаж работы составляет 50-60 лет.

Сегодня эти люди не имеют возможности купить не то чтобы лекарства, не хватает даже на продуты, не говоря об оказании стоматологических услуг. У них просто нет таких денег. Они трудились, платили налоги, делали все для того, чтобы поднимать экономику в нашей стране, в нашем городе, а сегодня они оказались никому не нужны. Поэтому мы делаем все для того, чтобы они сегодня могли получать эти услуги совершенно бесплатно. Это справедливо. Государство отвернулось от них, государству наплевать на их проблемы, и в первую очередь правительству. Поэтому мы вынуждены брать это на себя. Это еще одна наша успешная социальная программа, и я горжусь, что мы ее выполняем. Думаю, что после того, как поменяется власть, будут серьезные подвижки в отношении восстановления экономики в нашей стране и мы будем развивать наше государство. Мы сможем преодолеть тот кризис, который наступил в нашей стране.

- отметил Сергей Кивалов.

Стоматологическую помощь пенсионером оказывают квалифицированные врачи, которые преподают в Международном гуманитарном университете. Средства на протезирование также выделаются из бюджета вуза. Сергей Кивалов подчеркнул, что на реализацию данной программы ни копейки бюджетных средств не тратится.

После каждой такой встречи, которую я провожу как народный депутат, остается осадок. Есть органы власти, которые должны этим заниматься. Люди приходят с последней надеждой – кого-то обидели, у кого-то забрали, кого-то соседи обокрали – вопросов миллион. Я считаю, что народный депутат обязан систематически осуществлять прием граждан, потому что это его прямая обязанность.

- подвел итог встречи Сергей Кивалов.

Общественная приемная Сергея Кивалова расположена по адресу Черняховского, 2. Записаться на прием может каждый желающий. Получить информацию можно по телефону: 700 78 30.