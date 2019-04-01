Сергей Кивалов: «Осуществлять прием граждан – прямая обязанность каждого народного депутата»

В приемную народного депутата Украины Сергея Кивалова одесситы обращаются как в последнюю инстанцию. Они знают, что здесь всегда можно получить не только помощь и поддержку, но и грамотное профессиональное юридическое сопровождение в решении всевозможных вопросов.
На личный прием к Сергею Кивалову пришли ликвидаторы Чернобыльской АЭС 1-й категории Николай Радченко и Василий Кожухарь. Уже много лет Николай Радченко, инвалид 1-й группы, добивается перерасчета пенсии, которую ему неправильно начисляли более 30 лет. Суд уже вынес решение в его пользу, обязав Пенсионный фонд провести перерасчет, но исковое требование было удовлетворено лишь частично. Пенсионер вынужден был подать апелляционную жалобу. Очередное судебное заседание должно состояться через два месяца. Но без грамотного юридического сопровождения процесс может затянуться надолго.
В день выборов Президента Украины Николай Радченко случайно встретил на избирательном участке народного депутата Сергея Кивалова, который также пришел проголосовать.
- рассказывает Сергей Радченко.
Также не может добиться перерасчета пенсии и его товарищ, инвалид 2-й группы и многодетный отец Василий Кожухарь. Пенсионный фонд просто отказывается выполнять решение суда. Сейчас открыто досудебное расследование на Пенсионный фонд Малиновского района. Кроме того, Василий Кожухарь обратился к Сергею Кивалову с просьбой походатайствовать перед мэрией о продвижении его в квартирной очереди, в которой он стоит уже 20 лет.
- рассказывает Василий Кожухарь.
Николай Радченко и Василий Кожухарь в составе одной из первых пожарных бригад принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Они выполняли свой долг, рискуя своей жизнью, своим здоровьем. А сегодня они вынуждены через суд добиваться положенных им по закону выплат.
- рассказывает Сергей Кивалов.
Обратился на личный прием к народному депутату и целый коллектив государственного учреждения «Украинский научно-исследовательский противочумный институт им. И.И. Мечникова Министерства здравоохранения Украины». Это уникальное, единственное на территории Украины специализированное научно-исследовательское и научно-методическое учреждение с высокопрофессиональным кадровым потенциалом в сфере противодействия опасным, особо опасным и ново выявленным инфекционным болезням, биологической защиты и биологической безопасности на национальном уровне. И сегодня этот институт собираются закрыть, не просто оставив узких специалистов без работы, но и поставив под удар биологическую безопасность всей страны.
- поделилась сотрудник НИИ, лаборатории чумы и особо опасных инфекции Елена Билан.
Согласно приказу Министерства здравоохранения Украины, институт планируется реорганизовать путем слияния с Центром общественного здоровья, а исследовательские лаборатории сделать коммерческими. Уже сегодня на сотрудников института оказывается сильнейший психологический прессинг. Из 130 работников в штате пока остаются всего 81 человек.
- добавила представитель НИИ Мария Загоруйко.
Закрытие института влечет за собой целый ряд необратимых последствий. Во-первых, страна потеряет специалистов. Они просто уедут туда, где будут более востребованы, а на обучение новых специалистов потребуется немалое время. Во-вторых, страна окажется беззащитной перед возможной бактериологической или эпидемиологической угрозой. Отметим, что в прошлом году, когда в администрацию президента поступали письма с неизвестным белым порошком, противочумный институт оказался единственным, кто взял на себя исследование состава непонятного вещества.
- отметил Сергей Кивалов.
Народный депутат намерен направить соответствующее депутатское обращение на имя и.о. Министра здравоохранения Ульяны Супрун, а также рассказать о сложившейся ситуации на личном приеме Препьер-министру Владимиру Гройсману. По словам депутата, возможно, глава правительства не в курсе происходящего.
- добавил Сергей Кивалов.
Обращаются к народному депутату и с простыми просьбами. Пенсионерка Надежда Ивановна Соколикова, инвалид 2-й группы, ветеран труда, попросила помочь ей в приобретении цифровой приставки «Т2», чтобы иметь возможность смотреть телевизор. Из приемной Сергея Кивалова она вышла довольная с подарком в руках.
- рассказывает Надежда Ивановна.
Также в этот день одесситы получили приглашение на бесплатное протезирование в ультрасовременных стоматологических клиниках Международного гуманитарного университета. Социальный проект по оказанию бесплатной стоматологической помощи пенсионерам работает уже более года.
- рассказывает Валентин Петрович Бестанчук.
- поделился Федор Федорович Голубецкий.
За стоматологической помощью и зубопротезирование еженедельно обращаются множество пенсионеров. Их пенсия не превышает 1,5-2 тысяч гривен, а стаж работы составляет 50-60 лет.
- отметил Сергей Кивалов.
Стоматологическую помощь пенсионером оказывают квалифицированные врачи, которые преподают в Международном гуманитарном университете. Средства на протезирование также выделаются из бюджета вуза. Сергей Кивалов подчеркнул, что на реализацию данной программы ни копейки бюджетных средств не тратится.
- подвел итог встречи Сергей Кивалов.
Общественная приемная Сергея Кивалова расположена по адресу Черняховского, 2. Записаться на прием может каждый желающий. Получить информацию можно по телефону: 700 78 30.