С дипломом Международного гуманитарного университета выпускникам обеспечено стопроцентное трудоустройство

Солнечный, по-весеннему тёплый апрельский день был ознаменован важным событием в жизни 224 выпускников Международного гуманитарного университета – облачённые в мантии и конфедератки в торжественной обстановке они получили дипломы магистров одного из лучших вузов страны. Среди них не только представители всех без исключения регионов Украины, но и учащиеся и самых разных стран мира - напомним, в МГУ получают образование студенты из 48 стран мира, а сам университет является победителем в номинации «Лучший вуз в сфере международной деятельности» по версии престижного рейтинга «Народное признание».

Президент университета, академик Сергей Кивалов вручил документы о высшем образовании европейского образца будущим юристам и экономистам, медикам и международникам, филологам и переводчикам, менеджерам и правоохранителям.

Сегодня у нас всех по истине торжественный праздник. Вы учились, делали всё для того, чтобы стать магистрами Международного гуманитарного университета. Вы знаете, зарубежом во всех европейских университетах степень магистра считается первой учёной степенью. И это вполне справедливо, ведь для её получения Вы все писали магистерскую работу и уже на данный момент имеете не только теоретические знания и практический опыт по своей специальности, но и опыт проведения научных исследований, что на сегодняшний день ценится особенно высоко. Каждый из Вас выбрал очень важную и востребованную профессию. Она потребует высоких знаний и большой доли личной ответственности, ведь от вас будет зависеть будущее страны. В нашем университете Вы получили необходимые знания и опыт, а главное -нацеленность на успешное будущее. Многие из Вас уже трудоустроены по специальности, другие сделают это в ближайшее время, но какую бы должность Вы не занимали, я советую Вам не переставать, учиться развиваться и самосовершенствоваться. В нашем университете мы готовим не только магистров, мы готовим докторов философии и докторов наук, в вузе открыты специализированные учёные советы, у нас есть всё необходимое, чтобы готовить будущую научную элиту страны. В этот хороший солнечный день я хочу пожелать Вам самое главное: чтобы Вы были здоровы, чтобы у Вас была перспектива, чтобы Вы трудились на благо нашей страны. Наш сегодняшний выпуск можно назвать историческим, потому что некоторые специальности выпускаются впервые, например, -международное право. Будьте здоровы, будьте счастливы, пусть в Ваших домах всегда будет тепло, уют, достаток и пусть Вас хранит Господь. С Богом!

- напутствовал новоиспечённых выпускников Сергей Кивалов.

С ответным словом благодарности родному университету обратилась ко всем присутствующим выпускница Института права, экономики и международных отношений Вероника Свитецкая.

Хочется выразить особую благодарность президенту нашего университета, академику Сергею Васильевичу Кивалову за возможность получить высшее образование в этом современном, европейском высшем учебном заведении. Также спасибо большое нашим преподавателям за вклад в каждого из нас. Спасибо вам большое за наши знания, за Вашу поддержку, за Вашу заботу, за Вашу помощь, которую Вы нам всегда предоставляли. Искренне надеемся, что мы оправдаем все Ваши ожидания и достигнем тех высот, к которым Вы нас стремительно подталкивали. Благодарим вас за всё и обещаем с гордостью нести звание выпускника Международного гуманитарного университета.

Поддержать выпускников в этот знаменательный для них день пришли родители, родственники, друзья. В Международном гуманитарном университете есть замечательная традиция: награждать благодарственными грамотами родителей выпускников, оканчивающих университет с красным дипломом.

Самое главное, кого я хотел бы поздравить сегодня, это Ваши родители, самые близкие Ваши люди, которые переживали, переживают и будут переживать за вас всю жизнь, которые поддерживали Вас на протяжении всех этих лет и во всём Вам помогали. Дорогие родители, я поздравляю Вас и хочу поблагодарить за Ваших талантливых, воспитанных детей, которые все эти 6 лет радовали нас своим старанием и прилежностью и стали частью нашего общего успеха - успеха Международного гуманитарного университета!

- сказал Сергей Кивалов.

Вручение дипломов и выпуск из университета – это, без сомнения, большой праздник, который непременно запомниться выпускникам и их родителям на многие годы. Ну а какой же праздник без музыкальных подарков? Яркие эмоции и прекрасное настроение подарила всем гостям церемонии вручения дипломов абитуриентка вокального направления самого творческого подразделения МГУ - факультета искусства и дизайна, которая исполнила колоритную одесскую песню «Ах, Одесса моя ненаглядная!».

Согласно многолетней статистике, практически сто процентов выпускников Международного гуманитарного университета на момент выпуска уже являются трудоустроенными по своей специальности. Например, Елена Степанова, которая получила диплом магистра с отличием по специальности «Фармация. Промышленная фармация» уже несколько лет работает косметологом. К слову, специальность провизора-косметолога девушка также получила в стенах Международного гуманитарного университета и, захотев продолжать своё высшее образование в Одесском медицинском институте, она смогла беспрепятственно совмещать обучение с работой по специальности.

Очень человечный, добрый, понимающий подход преподавателей. Уважение, внимание и понимание того, что мы уже работаем и нам приходится совмещать семью, работу и учёбу. При этом знания давались в полном объёме, преподаватели были рады видеть в нас в любое время и даже в нерабочее, максимально шли нам на встречу – гибкость со стороны профессорско-преподавательского состава потрясающая. Очень важно, что учёба всегда была совмещена с практикой – часть пар проходила в аптеке: там же читалась лекции и там же мы применяли полученные знания и навыки – пробовали готовить различные препараты. На мой взгляд, обучение в Одесском медицинском институте представляет собой наилучшее сочетание практики с теорией.

– делится выпускница Одесского медицинского института МГУ Елена Степнанова.

Поддержать своих старших коллег пришли студенты Экономико-правового и Медицинского колледжей. В этот день они лишь утвердились в своём решении продолжать обучение в Международном гуманитарном университете. После окончания колледжа они поступят в вуз сразу на третий курс, не сдавая внешнее независимое оценивание.

Выпускники запустили в небо сотни воздушных шариков. Как принято во всех университетах мира, ребята дружно подкинули свои конфедератки – на удачу.

Взволнованные выпускники и их родители ещё долго не хотели расходиться – делились воспоминаниями о лучших моментах своего студенчества и планами на будущее и много фотографировались на память огодах, проведённых в Международном гуманитарном университете. Конечно, ребятам грустно прощаться с университетом, который почти на 6 лет стал для них родным домом. Но они хорошо знают, что двери родной almamater для них всегда открыты, а многие уже сейчас запланировали продолжить своё обучение в аспирантуре. И Международный гуманитарный университет предоставляет для этого все необходимые условия – при нём действует сразу несколько докторских советов, где регулярно защищаются диссертации на соискание степени доктора философии и доктора наук, аспиранты имеют возможность публиковать результаты своих научных исследований в профессиональном научном издании «Научный вестник Международного гуманитарного университета». Каждый год на базе университета появляются всё новые и новые востребованные специальности, например, в нынешнем учебном году МГУ открыл два уникальных для нашего города направления подготовки – «Эстрадный вокал» и «Артист музыкального театра (Мюзикл)», а также специальность «Врачебное дело», которая в условиях тотальной нехватки врачебного персонала в нашей стране с самого момента своего открытия пользуется огромной популярностью и предоставляет широкие перспективы для трудоустройства. Это обстоятельство вдохновляет многих молодых специалистов получать на базе Международного гуманитарного университета второе высшее образование, получая дополнительную престижную высокооплачиваемую профессию.