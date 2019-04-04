С дипломом Международного гуманитарного университета выпускникам обеспечено стопроцентное трудоустройство

Солнечный, по-весеннему тёплый апрельский день был ознаменован важным событием в жизни 224 выпускников Международного гуманитарного университета – облачённые в мантии и конфедератки в торжественной обстановке они получили дипломы магистров одного из лучших вузов страны. Среди них не только представители всех без исключения регионов Украины, но и учащиеся и самых разных стран мира - напомним, в МГУ получают образование студенты из 48 стран мира, а сам университет является победителем в номинации «Лучший вуз в сфере международной деятельности» по версии престижного рейтинга «Народное признание».
Президент университета, академик Сергей Кивалов вручил документы о высшем образовании европейского образца будущим юристам и экономистам, медикам и международникам, филологам и переводчикам, менеджерам и правоохранителям.
- напутствовал новоиспечённых выпускников Сергей Кивалов.
С ответным словом благодарности родному университету обратилась ко всем присутствующим выпускница Института права, экономики и международных отношений Вероника Свитецкая.
Поддержать выпускников в этот знаменательный для них день пришли родители, родственники, друзья. В Международном гуманитарном университете есть замечательная традиция: награждать благодарственными грамотами родителей выпускников, оканчивающих университет с красным дипломом.
- сказал Сергей Кивалов.
Вручение дипломов и выпуск из университета – это, без сомнения, большой праздник, который непременно запомниться выпускникам и их родителям на многие годы. Ну а какой же праздник без музыкальных подарков? Яркие эмоции и прекрасное настроение подарила всем гостям церемонии вручения дипломов абитуриентка вокального направления самого творческого подразделения МГУ - факультета искусства и дизайна, которая исполнила колоритную одесскую песню «Ах, Одесса моя ненаглядная!».
Согласно многолетней статистике, практически сто процентов выпускников Международного гуманитарного университета на момент выпуска уже являются трудоустроенными по своей специальности. Например, Елена Степанова, которая получила диплом магистра с отличием по специальности «Фармация. Промышленная фармация» уже несколько лет работает косметологом. К слову, специальность провизора-косметолога девушка также получила в стенах Международного гуманитарного университета и, захотев продолжать своё высшее образование в Одесском медицинском институте, она смогла беспрепятственно совмещать обучение с работой по специальности.
– делится выпускница Одесского медицинского института МГУ Елена Степнанова.
Поддержать своих старших коллег пришли студенты Экономико-правового и Медицинского колледжей. В этот день они лишь утвердились в своём решении продолжать обучение в Международном гуманитарном университете. После окончания колледжа они поступят в вуз сразу на третий курс, не сдавая внешнее независимое оценивание.
Выпускники запустили в небо сотни воздушных шариков. Как принято во всех университетах мира, ребята дружно подкинули свои конфедератки – на удачу.
Взволнованные выпускники и их родители ещё долго не хотели расходиться – делились воспоминаниями о лучших моментах своего студенчества и планами на будущее и много фотографировались на память огодах, проведённых в Международном гуманитарном университете. Конечно, ребятам грустно прощаться с университетом, который почти на 6 лет стал для них родным домом. Но они хорошо знают, что двери родной almamater для них всегда открыты, а многие уже сейчас запланировали продолжить своё обучение в аспирантуре. И Международный гуманитарный университет предоставляет для этого все необходимые условия – при нём действует сразу несколько докторских советов, где регулярно защищаются диссертации на соискание степени доктора философии и доктора наук, аспиранты имеют возможность публиковать результаты своих научных исследований в профессиональном научном издании «Научный вестник Международного гуманитарного университета». Каждый год на базе университета появляются всё новые и новые востребованные специальности, например, в нынешнем учебном году МГУ открыл два уникальных для нашего города направления подготовки – «Эстрадный вокал» и «Артист музыкального театра (Мюзикл)», а также специальность «Врачебное дело», которая в условиях тотальной нехватки врачебного персонала в нашей стране с самого момента своего открытия пользуется огромной популярностью и предоставляет широкие перспективы для трудоустройства. Это обстоятельство вдохновляет многих молодых специалистов получать на базе Международного гуманитарного университета второе высшее образование, получая дополнительную престижную высокооплачиваемую профессию.