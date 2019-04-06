Пять тысяч студентов и сотрудников Одесской Юракадемии и МГУ вышли на весенний субботник

Родители сегодняшних студентов еще помнят времена трудовых десантов и субботников, когда все понимали, что субботники - это правильно и очень нужно. Сегодня эта славная и полезная традиция практически утрачена, и лишь у немногих руководителей, мотивируемых подлинной любовью к Одессе и всему, что с ней связано, хватает энергии и энтузиазма возродить традицию, вовлекая в нее молодежь. Вот, например, студенты и преподаватели Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета находят возможность регулярно выходить группами на прибрежные склоны в районе 8-й станции Большого Фонтана, городские парки, территорию бывшей Межрейсовой базы моряков, улицы Академическую и Фонтанскую дорогу, где расположены вузы, Общеобразовательную церковно-приходскую школу.
Ежегодно на склонах набережной на 8-й станции Большого Фонтана высаживаются тысячи деревьев. Сегодня студенты собственноручно посадили еще пятьсот сосен. Еще 20 лет назад набережная напоминала руины. Затем участок был взят под опеку руководством Международного гуманитарного университета. С того времени на склонах посадили более 20 тысяч деревьев и кустов. Студенты всех факультетов продолжают добрую традицию. Сегодня на 8 станции высаживали и белили деревья, убирали обычный и строительный мусор.
Очень важно, когда жители города принимают участие вот в таких субботниках, ведь тот человек, который сам убирал парк, двор, улицу уже точно идя по улице не бросит окурок. Больше того, когда люди видят результаты своего труда, видят, как город становится чище, преображается, у них появляется настроение ещё больше совершать полезных дел. И это очень важный воспитательный момент для молодёжи. Вот простой пример: наших студентов не нужно как-то заставлять или даже приглашать на субботники –студенты Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета сами инициируют проведение таких субботников, и я рад, что они очень активные, сознательные молодые люди, которые понимают необходимость заботы о своём родном городе,
Отметим, что часть Трассы здоровья проходит по территории, которая принадлежит Одесской Юракадемии и Международному гуманитарному университету. Коллективы двух университетов единогласно поддержали решение о передаче городу данного земельного участка. Студенты высадили деревья и вдоль трассы.
Проводится реконструкция открытого спортивного комплекса Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана, который включает футбольное поле с трибунами для зрителей, волейбольную площадку, теннисный корт и уличные тренажеры. К посадке деревьев студенты подходят серьезно. Для каждого саженца готовят грунт и качественные удобрения. Поэтому все посаженные деревья сразу же принимаются.
Ухоженный газон, высаженные деревья и цветы - это все результаты субботников, которые на этой территории регулярно проводят студенты. Важно отметить, что народный депутат Украины Сергей Кивалов направил депутатский запрос Премьер-министру и подал свои предложения к проекту Закона «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета о необходимости выделения из бюджета средств в виде субвенции в областные и городские бюджеты для строительства и реконструкции противооползневых, дренажных и других систем берегозащиты в сумме 420 млн. грн. Вопрос берегоукрепления поддержали также и в Одесской облгосадминистрации. Из резервного фонда госбюджета выделили уже 42 миллиона гривен для Черноморска.
Студенты и руководство университета уделяет внимание и благоустройству парков. В излюбленном месте одесситов - парке победы на 100 деревьев стало больше, а на несколько десятков килограмм мусора меньше.
Наш одесский дендропарк — это памятник садово-паркового искусства и объект природно-заповедного фонда, находящийся под охраной государства. Без научного согласования, без утвержденного соответствующими органами проекта, без экспертизы никакие работы здесь не могут проводиться. И потому все, что делают здесь студенты, происходит в строгом соответствии с планом озеленения парка, разработанным Горзелентрестом. Территория парка большая, и для того чтобы сделать это место действительно цветущим зеленым уголком, нужно высаживать новые и новые растения – деревья, кустарники, цветы. И очень кстати пришелся инвентарь, находящийся на балансе Одесской Юракадемии.
Ведь ребята должны работать, вооружившись инструментом, и в рукавицах, а где же Зелентресту обеспечить всех желающих? Вот, например, в эту субботу: на субботник в разных участках парка и на склоны вышло более пяти тысяч энтузиастов.
В руках у воспитанников лопаты, грабли, ведра. Здесь высаживаются березы и клены, рябины и каштаны. Накануне была проведена предварительная работа – готовили свежие лунки. Перед тем как начать работу – фото на память!
Несмотря на прохладную погоду, ребятам было жарко и весело трудиться.
Родной город Владислава - Винница, но, проучившись в Одессе более трех лет, он считает наш город своей родиной.
Так ребята внесли свою лепту в озеленение родного города и считают свою работу полезной и своевременной:
Апрель – лучшее время для сезонной высадки деревьев, и потому этот субботник – первый из череды мероприятий, которые будут проходить до наступления майского потепления.
Гладя на то, как трудятся студенты, постепенно заботой о природе и чистоте улиц начинают интересоваться обычные жители: они теперь самостоятельно придумывают, как спасти окружающую среду от загрязнения, а дворы от мусора.
Природа щедра и бескорыстна, она дает человеку для жизни все – пищу, воду, одежду, топливо, окружает красотой. Раньше человек ничего не ломал, не губил природу, относился к ней бережно, природа сама себя очищала. А сейчас нагрузка на природу с каждым днем растет быстрыми темпами. Человек стал эгоистичным. Люди настолько стали ленивы, что даже забыли об ответственности за жизнь на Земле. Если бы в каждом человеке были заложены с детства экологические нормы поведения в природе, то все было бы не так плохо.
Студенты инициировали проведение субботника на площади 10 апреля, чтобы облагородить визитную карточку города к 75 годовщине дня освобождения Одессы. После реконструкции стелы «Крылья победы» на площади местами остался мусор, но коллективным трудом все быстро удалось убрать.
Кроме того, студенты и преподаватели организовали очередной субботник на территории строящейся первой в нашей стране Общеобразовательной церковно-приходской Школы. Студенты Международного гуманитарного университета и Одесской Юракадемии продолжат традиционные субботники. В рамках программы по озеленению города благоустраивать город собираются не только в период майских праздников, но и на протяжении всего лета вплоть до поздней осени.
Продолжая развивать экологическое направление, Юридическая академия стала первым вузом в Украине, который полностью переходит на альтернативные источники энергии – уже совсем скоро во всех без исключения общежитиях и учебных корпусах, причём не только в Одессе, но и во всех структурных подразделениях в Киеве, Ивано-Франковске, Николаеве, Черкассах, Черновцах, Кривом Роге будут установлены солнечные коллекторы, которые помогут значительно повысить энергоэффективность и снизить негативное влияние на окружающую среду.