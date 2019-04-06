Пять тысяч студентов и сотрудников Одесской Юракадемии и МГУ вышли на весенний субботник

Родители сегодняшних студентов еще помнят времена трудовых десантов и субботников, когда все понимали, что субботники - это правильно и очень нужно. Сегодня эта славная и полезная традиция практически утрачена, и лишь у немногих руководителей, мотивируемых подлинной любовью к Одессе и всему, что с ней связано, хватает энергии и энтузиазма возродить традицию, вовлекая в нее молодежь. Вот, например, студенты и преподаватели Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета находят возможность регулярно выходить группами на прибрежные склоны в районе 8-й станции Большого Фонтана, городские парки, территорию бывшей Межрейсовой базы моряков, улицы Академическую и Фонтанскую дорогу, где расположены вузы, Общеобразовательную церковно-приходскую школу.

Ежегодно на склонах набережной на 8-й станции Большого Фонтана высаживаются тысячи деревьев. Сегодня студенты собственноручно посадили еще пятьсот сосен. Еще 20 лет назад набережная напоминала руины. Затем участок был взят под опеку руководством Международного гуманитарного университета. С того времени на склонах посадили более 20 тысяч деревьев и кустов. Студенты всех факультетов продолжают добрую традицию. Сегодня на 8 станции высаживали и белили деревья, убирали обычный и строительный мусор.

Наступила весна, на улице стоит прекрасная, тёплая и солнечная погода, одесситы всё чаще выходят гулять на природу в парки, на море и, конечно же, приятно гулять в чистых ухоженных парках и набережных. А поэтому по нашей многолетней традиции сразу с наступлением тепла мы организовываем весенние субботники – проводим уборку территорий и высадку зелёных насаждений. По аналогии с тем, как мы делаем уборку в своём доме, наводим порядок у себя во дворе, мы должны заботится и о своём городе, ведь это наш общий большой дом, в котором живём мы, наши дети и внуки. К сожалению, многие не понимают этой простой истины, сорят на улицах, оставляют мусор после пикников в парках на пляжах и считают, что в этом нет ничего страшного, что кто-то придёт и уберёт.

Очень важно, когда жители города принимают участие вот в таких субботниках, ведь тот человек, который сам убирал парк, двор, улицу уже точно идя по улице не бросит окурок. Больше того, когда люди видят результаты своего труда, видят, как город становится чище, преображается, у них появляется настроение ещё больше совершать полезных дел. И это очень важный воспитательный момент для молодёжи. Вот простой пример: наших студентов не нужно как-то заставлять или даже приглашать на субботники –студенты Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета сами инициируют проведение таких субботников, и я рад, что они очень активные, сознательные молодые люди, которые понимают необходимость заботы о своём родном городе, - говорит Президент Одесской Юракадемии и Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов.

Отметим, что часть Трассы здоровья проходит по территории, которая принадлежит Одесской Юракадемии и Международному гуманитарному университету. Коллективы двух университетов единогласно поддержали решение о передаче городу данного земельного участка. Студенты высадили деревья и вдоль трассы.

Проводится реконструкция открытого спортивного комплекса Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана, который включает футбольное поле с трибунами для зрителей, волейбольную площадку, теннисный корт и уличные тренажеры. К посадке деревьев студенты подходят серьезно. Для каждого саженца готовят грунт и качественные удобрения. Поэтому все посаженные деревья сразу же принимаются.

Ухоженный газон, высаженные деревья и цветы - это все результаты субботников, которые на этой территории регулярно проводят студенты. Важно отметить, что народный депутат Украины Сергей Кивалов направил депутатский запрос Премьер-министру и подал свои предложения к проекту Закона «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета о необходимости выделения из бюджета средств в виде субвенции в областные и городские бюджеты для строительства и реконструкции противооползневых, дренажных и других систем берегозащиты в сумме 420 млн. грн. Вопрос берегоукрепления поддержали также и в Одесской облгосадминистрации. Из резервного фонда госбюджета выделили уже 42 миллиона гривен для Черноморска.

Я думаю, что Приморская райадминистрация должна прийти сюда и наводить порядок. Есть службы, дворники, сотрудники, которые хотя бы раз вышли на субботник и убрали. Не рисоваться в центральных парках, а вот здесь на склонах. Вот посмотрите, что делается. Конечно мы уберем это. Уже пятую машину строительного мусора мы вывозим. Мы не можем по-другому, потому что это наш город, и мы хотим, чтобы здесь было красиво,

- отмечает Сергей Кивалов.

Студенты и руководство университета уделяет внимание и благоустройству парков. В излюбленном месте одесситов - парке победы на 100 деревьев стало больше, а на несколько десятков килограмм мусора меньше.

Наш одесский дендропарк — это памятник садово-паркового искусства и объект природно-заповедного фонда, находящийся под охраной государства. Без научного согласования, без утвержденного соответствующими органами проекта, без экспертизы никакие работы здесь не могут проводиться. И потому все, что делают здесь студенты, происходит в строгом соответствии с планом озеленения парка, разработанным Горзелентрестом. Территория парка большая, и для того чтобы сделать это место действительно цветущим зеленым уголком, нужно высаживать новые и новые растения – деревья, кустарники, цветы. И очень кстати пришелся инвентарь, находящийся на балансе Одесской Юракадемии.

Ведь ребята должны работать, вооружившись инструментом, и в рукавицах, а где же Зелентресту обеспечить всех желающих? Вот, например, в эту субботу: на субботник в разных участках парка и на склоны вышло более пяти тысяч энтузиастов.

Много лет назад мы провозгласили такую идею, что каждый студент и каждый преподаватель наших двух вузов должен высадить хотя бы по одному дереву, это идея была с восторгом воспринята и поддержана как студенческим, так и преподавательским коллективом. За эти годы нами было высажено более 20 тысяч деревьев и кустарников. Деревья уже окрепли, достаточно выросли, и уже есть целые тенистые аллеи, высаженные руками студентов и преподавателей Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета. Представляете какая гордость будет, когда семья гуляет с ребёнком по этой аллеи, и мама или папа говорит своему ребёнку – а вот эти деревья я сажал или сажала в свою бытность студентом Одесской юридической академии. Ребята, приехавшие к нам учиться из других городов, а у нас учатся молодые люди со всех без исключения регионов Украины, они также всегда присоединяются к озеленению нашего города, ведь, таким образом, они благодарят Одессу за гостеприимство и оставляют о себе хорошую память в городе, ставшем для них по-настоящему родным, - говорит Сергей Кивалов.

Студенческий актив Национального университета «Одесская юридическая академия» делает собственный вклад в благоустройство и озеленение нашего города. Мы занимаемся высадкой деревьев и кустарников, уборкой территории. И, разумеется, своим азартом призываем всех желающих принять участие в субботниках!

– говорит глава Студсовета НУ «ОЮА» Карина Лукащук.

В руках у воспитанников лопаты, грабли, ведра. Здесь высаживаются березы и клены, рябины и каштаны. Накануне была проведена предварительная работа – готовили свежие лунки. Перед тем как начать работу – фото на память!

Несмотря на прохладную погоду, ребятам было жарко и весело трудиться.

По инициативе нашего президента Сергея Васильевича Кивалова сегодня здесь собрались наши наиболее активные студенты и, вооружившись инвентарем, мы отправились убирать мусор, залежавшийся в наших парковых зонах с зимы. Мусора было действительно много, несколько грузовиков, и теперь мы довольны результатом: аккуратные газоны радуют глаз чистотой. И еще мы высаживали деревья – каштаны, березки, дубки и черноплодную рябину. Очень хорошо, что Академия имеет возможность обеспечить нас деревьями, чтоб мы могли их высадить в парках, потому что - кто, если не мы?

- говорит Владислав Драчук, студент 4 курса факультета прокуратуры и следствия.

Родной город Владислава - Винница, но, проучившись в Одессе более трех лет, он считает наш город своей родиной.

У нас в Одессе сегодня, к сожалению, деревья уничтожаются: спиливаются, выкорчевываются. Все потому, что большинство предпринимателей стремятся застроить многоэтажными домами каждый клочок земли. А то, что город при этом превращается в каменные джунгли, мало кого беспокоит. Учась в Одесской Юракадемии четвертый год, я с первого курса принимаю участие в субботниках по озеленению и благоустройству парков и склонов города, который стал мне родным, и благодарен нашему университету и его президенту за развитие подобной инициативы. В Виннице, учась в школе, я тоже принимал участие в субботниках, проводимых общественниками, но там, к сожалению, наше движение не имело такой поддержки, которую мы видим здесь. Это очень приятно, — поделился своими впечатлениями молодой одессит.

Так ребята внесли свою лепту в озеленение родного города и считают свою работу полезной и своевременной:

На город нужно смотреть, как на собственную квартиру. Мы рады, что нас становится все больше и больше. Только доброта и хорошие дела могут изменить к лучшему нашу жизнь. Каждому хочется жить в красивом и чистом городе, а начинать нужно с себя. Сегодня я посадил дерево в первый раз. Теперь я буду приходить сюда и следить за моей липой,

- поделился впечатлениями студент колледжа сферы услуг Ерёменко Сергей.

Апрель – лучшее время для сезонной высадки деревьев, и потому этот субботник – первый из череды мероприятий, которые будут проходить до наступления майского потепления.

Гладя на то, как трудятся студенты, постепенно заботой о природе и чистоте улиц начинают интересоваться обычные жители: они теперь самостоятельно придумывают, как спасти окружающую среду от загрязнения, а дворы от мусора.

Все дело в некоей социальной ответственности, которую ощущает каждый отдельный человек. Кто-то считает уборку двора необходимой составляющей проживания в городе, правилом совместного проживания; кто-то ощущает свою вину как представителя человечества перед природой, и поэтому отправляется очищать какой-нибудь водоем, - говорит одесситка Наталья Семеновна. - Мы с внуками теперь решили тоже навести порядок вокруг своего подъезда. Потому что очень важно, чтобы человек сумел сберечь для будущих поколений таким же прекрасным этот голубой шар. В современном обществе человек стал забывать о том, что планета Земля - это наш общий дом, а природа – это чистота нашего дома. Каждый человек должен заботиться об окружающей среде и не надеяться на другого. Но порой люди не замечают, какой вред они наносят природе своими поступками. Опасность происходящих в природе изменений заставила нас задуматься над тем, что необходимо сделать для того, чтобы окружающий мир оставался благоприятным и безопасным для нас. Что оставим в наследство будущему?

Природа щедра и бескорыстна, она дает человеку для жизни все – пищу, воду, одежду, топливо, окружает красотой. Раньше человек ничего не ломал, не губил природу, относился к ней бережно, природа сама себя очищала. А сейчас нагрузка на природу с каждым днем растет быстрыми темпами. Человек стал эгоистичным. Люди настолько стали ленивы, что даже забыли об ответственности за жизнь на Земле. Если бы в каждом человеке были заложены с детства экологические нормы поведения в природе, то все было бы не так плохо.

Важно всегда помнить, что Земля одна, и другой планеты у нас не будет, это – наш общий дом, и его надо сохранять для будущих поколений. Все мы разные, но живем одной дружной семьей, как и деревья, которые сегодня посадили. Но сделали мы, я думаю, сегодня только половину дела. Ведь многие саженцы в городских условиях быстро погибают без должного ухода, поэтому обязательно теперь будем следить за тем, как наши зеленые друзья пойдут в рост. «Мы в ответе за тех, кого посадили»,

- перефразирует классику будущий администратор Оксана Гаврищук.

Студенты инициировали проведение субботника на площади 10 апреля, чтобы облагородить визитную карточку города к 75 годовщине дня освобождения Одессы. После реконструкции стелы «Крылья победы» на площади местами остался мусор, но коллективным трудом все быстро удалось убрать.

Кроме того, студенты и преподаватели организовали очередной субботник на территории строящейся первой в нашей стране Общеобразовательной церковно-приходской Школы. Студенты Международного гуманитарного университета и Одесской Юракадемии продолжат традиционные субботники. В рамках программы по озеленению города благоустраивать город собираются не только в период майских праздников, но и на протяжении всего лета вплоть до поздней осени.

Продолжая развивать экологическое направление, Юридическая академия стала первым вузом в Украине, который полностью переходит на альтернативные источники энергии – уже совсем скоро во всех без исключения общежитиях и учебных корпусах, причём не только в Одессе, но и во всех структурных подразделениях в Киеве, Ивано-Франковске, Николаеве, Черкассах, Черновцах, Кривом Роге будут установлены солнечные коллекторы, которые помогут значительно повысить энергоэффективность и снизить негативное влияние на окружающую среду.