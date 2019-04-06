В День освобождения города одесситы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу и стеле Крылья Победы

Сегодня одесситы отмечают 75-ю годовщину со Дня освобождения города от нацистских захватчиков.
Утром на Аллее Славы возле памятника Неизвестному матросу было море людей и море цветов. Город вспоминал героев, отстоявших его свободу и независимость.
О значении этого праздника для каждого одессита хорошо говорят строки стихов Зинаиды Шишовой, написанные в 44-ом, год освобождения Одессы:
«Зажмурь глаза от грохота и блеска,
Постой на раскаленной мостовой
И хорошо запомни: город твой
Хотели переделать в «Антонеску».
Традицией является официальная церемония возложения цветов руководством города, области, народными депутатами Украины, депутатами городского и областного советов, общественными деятелями, духовенством.
Народный депутат Украины Сергей Кивалов в интервью одесским журналистам, отметил:
В этот день всегда можно увидеть ветеранов и людей, которые пережили военные годы. Для них этот день, как и День Победы - священны.
Виктор Николаевич Наземцев пришел сегодня на Аллею Славы. Он всегда радуется этому празднику и делится своими воспоминаниями:
- рассказал о своем военном прошлом ветеран и любезно согласился сфотографироваться с молодежью, искренне поздравившей его с праздником.
На Аллее Славы прозвучал торжественный залп в память о защитниках нашей Родины и гимн Украины.
Радостное, приподнятое настроение охватило всех, кто оказался в это время в парке Шевченко, на легендарной Аллее Славы. Море цветов, светлых и праздничных эмоций создавали всеобщее ощущение торжественности праздника и что очень важно - чувство единства, уважения к ценности нашей общей истории и самого значимого для всех - мира.
Также в это утро на площади 10 Апреля возле монумента «Крылья Победы» при огромном скоплении народа стояла какая-то особенная, торжественная тишина, до мурашек по коже, до наворачивающихся на глаза слез. А потом грянули звуки военного оркестра и начался торжественный военный парад. Ветераны войны, руководители города и области, депутаты, а также представители общественности, духовенство, военнослужащие, студенты и школьники, люди разных возрастов и профессий несли к памятнику цветы и венки.
Скорбную мелодию сменил гимн Украины. Затем на всю площадь зазвучала одна из лучших песен об Одессе «Горит черноморское солнце». Стихи к песне, написанные нашим земляком Марком Лисянским, и сегодня пробирают до слез:
«Растаяла в море тумана завеса.
Под солнцем играет волна.
С любовью глядит на тебя вся Одесса,
Глядит на тебя вся страна.
Отцовское знамя шумит над тобою,
Под ним шел в атаку твой брат.
Тогда лишь становится город Героем,
Когда стал Героем солдат».
Такие Герои-Солдаты, спустя 75 лет со дня освобождения Одессы,
были на площади и в это утро.
Здесь собрались легендарные люди. Александр Ильич Попов, который в ноябре будет отмечать свое 96-летие, – участник Парада Победы. 17-летним юношей он проявил настойчивость, чтобы его отправили на фронт. Кавалер двух орденов Славы, двух орденов Великой Отечественной Войны, орденов Красной Звезды, «За мужество», медали «За отвагу» и других орденов и медалей, во время войны он много раз был ранен: в обе руки, в ногу… и остался жив. Один осколок на всю жизнь засел в руке Героя с Курской битвы. Александр Попов застал окончание войны в Чехословакии. Известие о победе встретил с однополчанами в окопах, слушая Юрия Левитана. А в мирной жизни Александр Ильич Попов был директором Одесского нефтеперерабатывающего завода, председателем городской организации ветеранов.
– признался Александр Попов.
В числе почетных участников церемонии был и другой легендарный участник войны – 95-летний Николай Иванович Московой, участник штурмовых групп при освобождении города Одессы, сапер, разведчик. Настоящий пример, мужества, героизма и любви к своей Родине, Николай Иванович
принимал участие в разминировании Одесского оперного театра и освобождении нашего города, а еще освобождал Будапешт, Белград, Вену.
– сказал Николай Иванович.
Героев-освободителей, ветеранов войны не забывает народный депутат Украины Сергей Кивалов, считающий это делом чести. В этот праздничный день Сергей Васильевич поздравил всех одесситов с Днем освобождения:
Сергей Кивалов отметил, что Украинская морская партия, которую он возглавляет и которая представлена в Одесском городском совете, будет инициировать внесение на рассмотрение сессии вопрос о выделении дополнительных средств, которые бы обеспечили достойную жизнь нашим ветеранам.
- говорит Сергей Кивалов.
Нужно всегда помнить, что Одесса приказом в числе первых четырех городов была названа городом-героем 1 мая 1945 года, еще до официального завершения войны. И звезда венчает стелу на площади 10 апреля заслуженно и по праву. Это следует помнить всем глумящимся и над памятником, и над городом, и над его прошлым. Они, эти нравственно убогие люди, как грязная пена, тоже будут смыты с лица одесской земли таким же очищающим весенним дождем, какой пролился сегодня по окончании торжественной церемонии праздника.