В День освобождения города одесситы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу и стеле Крылья Победы

Сегодня одесситы отмечают 75-ю годовщину со Дня освобождения города от нацистских захватчиков.

Утром на Аллее Славы возле памятника Неизвестному матросу было море людей и море цветов. Город вспоминал героев, отстоявших его свободу и независимость.

О значении этого праздника для каждого одессита хорошо говорят строки стихов Зинаиды Шишовой, написанные в 44-ом, год освобождения Одессы:

«Зажмурь глаза от грохота и блеска,

Постой на раскаленной мостовой

И хорошо запомни: город твой

Хотели переделать в «Антонеску».

Традицией является официальная церемония возложения цветов руководством города, области, народными депутатами Украины, депутатами городского и областного советов, общественными деятелями, духовенством.

Народный депутат Украины Сергей Кивалов в интервью одесским журналистам, отметил:

Хочется пожелать нашим уважаемым ветеранам чувствовать в себе силы и уверенность. Они - носители нашей героической истории, пока они живы - жива история. Мы стараемся из поколения в поколение передавать наши незыблемые ценности. Хочу пожелать все ветеранам здоровья и востребованности на многие годы - пусть они будут всегда вместе с нами!

В этот день всегда можно увидеть ветеранов и людей, которые пережили военные годы. Для них этот день, как и День Победы - священны.

Виктор Николаевич Наземцев пришел сегодня на Аллею Славы. Он всегда радуется этому празднику и делится своими воспоминаниями:

Мой отец освобождал Одессу и Одесскую область. Он был кавалеристом в корпусе Плиева, получил ранение и лежал здесь в госпитале. Отец был в мобильных войсках, буденовских, как говорится. И я тоже, пойдя по стопам отца, попал в мобильные войска. Я заканчивал Алма-атинское воздушно-десантное училище. Во время войны оно переехало в Алма-ату, а потом вернулось опять в Рязань. Я - участник боевых действий. Девять месяцев на Кубе, затем в Анголе, Мозамбике. Я закончил училище лейтенантом, когда уходил из армии - был капитаном. На каждых скачках мне прибавляли звание» - улыбаясь вспоминает Виктор Николаевич и признается, что настроение у него сегодня прекрасное. «Пенсии нам с супругой хватает. Мы уже 62-й год вместе. Поженились еще когда я был военным курсантом. Уже тогда были встречи у нас с душманами - когда нас из Алма-аты бросали на помощь пограничникам.

- рассказал о своем военном прошлом ветеран и любезно согласился сфотографироваться с молодежью, искренне поздравившей его с праздником.

На Аллее Славы прозвучал торжественный залп в память о защитниках нашей Родины и гимн Украины.

Радостное, приподнятое настроение охватило всех, кто оказался в это время в парке Шевченко, на легендарной Аллее Славы. Море цветов, светлых и праздничных эмоций создавали всеобщее ощущение торжественности праздника и что очень важно - чувство единства, уважения к ценности нашей общей истории и самого значимого для всех - мира.

Также в это утро на площади 10 Апреля возле монумента «Крылья Победы» при огромном скоплении народа стояла какая-то особенная, торжественная тишина, до мурашек по коже, до наворачивающихся на глаза слез. А потом грянули звуки военного оркестра и начался торжественный военный парад. Ветераны войны, руководители города и области, депутаты, а также представители общественности, духовенство, военнослужащие, студенты и школьники, люди разных возрастов и профессий несли к памятнику цветы и венки.

Скорбную мелодию сменил гимн Украины. Затем на всю площадь зазвучала одна из лучших песен об Одессе «Горит черноморское солнце». Стихи к песне, написанные нашим земляком Марком Лисянским, и сегодня пробирают до слез:

«Растаяла в море тумана завеса.

Под солнцем играет волна.

С любовью глядит на тебя вся Одесса,

Глядит на тебя вся страна.

Отцовское знамя шумит над тобою,

Под ним шел в атаку твой брат.

Тогда лишь становится город Героем,

Когда стал Героем солдат».

Такие Герои-Солдаты, спустя 75 лет со дня освобождения Одессы,

были на площади и в это утро.

Здесь собрались легендарные люди. Александр Ильич Попов, который в ноябре будет отмечать свое 96-летие, – участник Парада Победы. 17-летним юношей он проявил настойчивость, чтобы его отправили на фронт. Кавалер двух орденов Славы, двух орденов Великой Отечественной Войны, орденов Красной Звезды, «За мужество», медали «За отвагу» и других орденов и медалей, во время войны он много раз был ранен: в обе руки, в ногу… и остался жив. Один осколок на всю жизнь засел в руке Героя с Курской битвы. Александр Попов застал окончание войны в Чехословакии. Известие о победе встретил с однополчанами в окопах, слушая Юрия Левитана. А в мирной жизни Александр Ильич Попов был директором Одесского нефтеперерабатывающего завода, председателем городской организации ветеранов.

У меня сегодня радость просто рвется из груди. Тем более, что я по обстоятельствам здоровья столько времени не выходил из дома. А здесь встретил старых друзей, вижу столько доброжелательных красивых лиц! И радуюсь.

– признался Александр Попов.

В числе почетных участников церемонии был и другой легендарный участник войны – 95-летний Николай Иванович Московой, участник штурмовых групп при освобождении города Одессы, сапер, разведчик. Настоящий пример, мужества, героизма и любви к своей Родине, Николай Иванович

принимал участие в разминировании Одесского оперного театра и освобождении нашего города, а еще освобождал Будапешт, Белград, Вену.

Я рад, что сегодня я здесь встречаю этот большой для нашего города праздник. И хотя в силу возраста и домашних обстоятельств мне трудно выходить из дома и преодолевать большие расстояния, я не мог не почтить память моих друзей, отдавших жизнь за мирное небо над Одессой.

– сказал Николай Иванович.

Героев-освободителей, ветеранов войны не забывает народный депутат Украины Сергей Кивалов, считающий это делом чести. В этот праздничный день Сергей Васильевич поздравил всех одесситов с Днем освобождения:

Этот праздник стал народным и одним из самых почитаемых. 75 лет назад Одесса была освобождена от фашистских оккупантов. Тысячи одесситов пришли сегодня на площадь 10 апреля, где установлена стела «Крылья Победы» – символ нашего Города-Героя. Настроение у наших земляков, отмечающих этот праздник, приподнятое, искренняя радость на лицах. Важно помнить, кому мы обязаны этой Победой – героям, остановившим коричневую чуму. Очевидцев той истории, участников боевых действий остались единицы, им более 90 лет. Пока живы наши ветераны – носители истории, историю переписать не удастся, как бы кому ни хотелось этого. Важно, чтобы это уважение к страницам истории Одессы передавалось детям, внукам и правнукам. Важно помнить нашу историю и не допускать в ней перекосов. Я хочу пожелать нашим ветеранам, пусть они живут, как можно дольше. А для этого им нужна наша общая забота.

Сергей Кивалов отметил, что Украинская морская партия, которую он возглавляет и которая представлена в Одесском городском совете, будет инициировать внесение на рассмотрение сессии вопрос о выделении дополнительных средств, которые бы обеспечили достойную жизнь нашим ветеранам.

Следует закрепить это решение и на законодательном уровне. Но сделать это нам удастся только, когда мы освободимся от этой нечисти, которая засела в Киеве, когда поменяем правительство и органы власти. Это наша сегодняшняя задача.

- говорит Сергей Кивалов.

Нужно всегда помнить, что Одесса приказом в числе первых четырех городов была названа городом-героем 1 мая 1945 года, еще до официального завершения войны. И звезда венчает стелу на площади 10 апреля заслуженно и по праву. Это следует помнить всем глумящимся и над памятником, и над городом, и над его прошлым. Они, эти нравственно убогие люди, как грязная пена, тоже будут смыты с лица одесской земли таким же очищающим весенним дождем, какой пролился сегодня по окончании торжественной церемонии праздника.