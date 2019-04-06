Академическая мобильность: студенты из Одессы посетили Киевский институт интеллектуальной собственности и права

Поступая в Национальный университет «Одесская юридическая академия», студенты не только выбирают язык, на котором они будут слушать лекции и посещать семинары - английский, немецкий, французский, будущие юристы, журналисты, политологи, психологи, социологи и специалисты в IT-сфере также имеют возможность выбрать город, где учиться. Юракадемией налажена академическая мобильность как с ведущими вузами Европы и США, так и внутри Украины. Университет имеет структурные подразделения в 6 городах нашей страны - Киеве, Ивано-Франковске, Николаеве, Черкассах, Черновцах, Кривом Роге. Поступив в вуз, можно, например, один год или несколько лет проучиться в Одессе, а затем перевестись в структурное подразделение в другом городе или же наоборот.

С каждым разом количество студентов, желающих поучаствовать в программе академической мобильности возрастает, это определяется её уникальностью. Потому что сегодня только у наших студентов есть такая возможность - жить и учиться в разных городах Украины, благодаря нашему Президенту Сергею Васильевичу Кивалову реализовываются такие интересные образовательные проекты. Каждый может почерпнуть для себя что-то новое, совершенствоваться, реализовываться и это очень сближает и студенческий, и педагогический коллектив.

- считает декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции Денис Колодин.

В рамках программы академической мобильности нашего университета мы посетили Институт интеллектуальной собственности и права НУ «ОЮА», где условия обучения и проживания для студентов приятно впечатлили. Благодаря усилиям руководства нашего университета, а именно президента университета Сергея Васильевича Кивалова у нас есть такие прекрасны условия, для того, чтобы учиться, работать, жить и реализовывать себя в стенах нашей родной alma mater.



- говорит Председатель студенческого совета Одесской Юракадемии Карина Лукащук.

Во время своего визита в Киев студенты факультета гражданской и хозяйственной юстиции посетили Контитуцийний суд Украины и Верховную Раду Украины. Кроме этого, побывали на предприятии «Украинский институт интеллектуальной собственности», который входит в двадцатку лучших предприятий мира и имеет статус Международного поискового органа. Учитывая тот факт, что вопросы защиты права интеллектуальной собственности на сегодняшний день в Украине стоят очень остро, и треть сотрудников Украинского института интеллектуальной собственности составляют студенты и выпускники Юридической академии.

Мы для себя сделали очень много выводов, потому что мы приняли очень много студентов и наши студенты смогли пообщаться со своими одесскими коллегами. И я уверен, что студенты факультета гражданской и хозяйственной юстиции почерпнули очень много от визита в наш университет, где мы организовали для них чрезвычайно интересную программу – студенты были у нас на лекциях, посещали наши аудитории, общались со студентами, жили в наших общежитиях, питались в нашем студенческом кафе, были в музеях.

- прокомментировал Директор Киевского института интеллектуальной собственности и права НУ «ОЮА» Василий Фелик.

Мы очень рады, что в стенах нашего института мы принимаем гостей из Одессы, которые учатся на факультете гражданской и хозяйственной юстиции Одесской юридической академии. Мы проводили им экскурсии в Верховную Раду, в Конституционный суд Украины, мы организовали встречи с первокурсниками - с нашими студентами, а также провели дружеский теннисный турнир.

- рассказывает председатель Студсовета Киевского института интеллектуальной собственности Маргарита Сидоренко.

Киевский институт интеллектуальной собственности и права буквально за несколько лет стал одним из ведущих учреждений высшего образования. Развитая материально-техническая база, современное студенческое общежитие, живописная Карпатская горка украшает двор университета. Кроме этого, в начале учебного года Президент вуза вместе с заместителем Министра образования и науки Украины Романом Гребой заложили капсулу под строительство современного спортивного комплекса.

Именно академическая мобильность предоставляет нам возможность, набрать как можно больше новой практики. Познакомиться с новыми людьми, набраться опыта, что является необходимым в нашей профессии и развивает нас, как личности. Я уверен, что и в дальнейшем академическая мобильность будет развиваться в нашем вузе такими же быстрыми темпами - это на данный момент уже вторая моя поездка, первая поездка была в прошлом году в прекрасный город Черновцы в Черновицкий Университет.

- поделился студент факультета гражданской и хозяйственной юстиции НУ «ОЮА» Кирилл Манжос.

Университет тесно сотрудничает с государственными органами и органами местного самоуправления, а также с ведущими юридическими фирмами города и страны, а поэтому все без исключения выпускники трудоустраиваются по выбранной специальности уже в первый год после окончания университета или еще во время учебы. Нынешние студенты точно знают - они сделали правильный выбор учреждения высшего образования. Именно этот судьбоносный выбор заложил прочный фундамент для построения успешной карьеры.