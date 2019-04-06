Академическая мобильность: студенты из Одессы посетили Киевский институт интеллектуальной собственности и права

Поступая в Национальный университет «Одесская юридическая академия», студенты не только выбирают язык, на котором они будут слушать лекции и посещать семинары - английский, немецкий, французский, будущие юристы, журналисты, политологи, психологи, социологи и специалисты в IT-сфере также имеют возможность выбрать город, где учиться. Юракадемией налажена академическая мобильность как с ведущими вузами Европы и США, так и внутри Украины. Университет имеет структурные подразделения в 6 городах нашей страны - Киеве, Ивано-Франковске, Николаеве, Черкассах, Черновцах, Кривом Роге. Поступив в вуз, можно, например, один год или несколько лет проучиться в Одессе, а затем перевестись в структурное подразделение в другом городе или же наоборот.
- считает декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции Денис Колодин.
- говорит Председатель студенческого совета Одесской Юракадемии Карина Лукащук.
Во время своего визита в Киев студенты факультета гражданской и хозяйственной юстиции посетили Контитуцийний суд Украины и Верховную Раду Украины. Кроме этого, побывали на предприятии «Украинский институт интеллектуальной собственности», который входит в двадцатку лучших предприятий мира и имеет статус Международного поискового органа. Учитывая тот факт, что вопросы защиты права интеллектуальной собственности на сегодняшний день в Украине стоят очень остро, и треть сотрудников Украинского института интеллектуальной собственности составляют студенты и выпускники Юридической академии.
- прокомментировал Директор Киевского института интеллектуальной собственности и права НУ «ОЮА» Василий Фелик.
- рассказывает председатель Студсовета Киевского института интеллектуальной собственности Маргарита Сидоренко.
Киевский институт интеллектуальной собственности и права буквально за несколько лет стал одним из ведущих учреждений высшего образования. Развитая материально-техническая база, современное студенческое общежитие, живописная Карпатская горка украшает двор университета. Кроме этого, в начале учебного года Президент вуза вместе с заместителем Министра образования и науки Украины Романом Гребой заложили капсулу под строительство современного спортивного комплекса.
- поделился студент факультета гражданской и хозяйственной юстиции НУ «ОЮА» Кирилл Манжос.
Университет тесно сотрудничает с государственными органами и органами местного самоуправления, а также с ведущими юридическими фирмами города и страны, а поэтому все без исключения выпускники трудоустраиваются по выбранной специальности уже в первый год после окончания университета или еще во время учебы. Нынешние студенты точно знают - они сделали правильный выбор учреждения высшего образования. Именно этот судьбоносный выбор заложил прочный фундамент для построения успешной карьеры.