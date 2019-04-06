Факультет кибербезопасности и информационных технологий Одесской Юракадемии приглашает абитуриентов

Наиболее актуальным вопросом для молодых людей является трудоустройство и высокая заработная плата. Именно такие перспективы ожидают выпускников Национального университета «Одесская юридическая академия» - высококлассных специалистов и настоящих профессионалов своего дела. Более сотни студентов Одесского колледжа компьютерных технологий посетили Центр кибербезопасности и информационных технологий, который открылся в университете. Поздравил соискателей современной профессии президент вуза, академик Сергей Кивалов. Он подчеркнул, что для открытия нового факультета кибербезопасности и информационных технологий не только была создана современная материально-техническая база, но и подобран профессиональный преподавательский состав.

Сегодня ведущие специалисты в этой области собрались в нашем университете. Мы пригласили преподавателей из других университетов, из других городов, даже из Киева есть преподаватели, которые изъявили желание переехать сюда и обучать наших студентов. Хочу сказать, что мы создали для наших студентов все условия - поставили самую современную, самую лучшую технику и получили у Министерства образования и науки Украины 4-й, наивысший уровень аккредитации и теперь будем готовить высококвалифицированных специалистов в сфере IT. И сейчасмы проводим набор на все курсы - принимаем студентов на первый, второй, третий, четвертый курс, а также в магистратуру.

- рассказал президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов.

Это первый в Украине Центр кибербезопасности и информационных технологий. С развитием Интернета и его проникновения во все без исключения сферы общественной и государственной деятельности, значительно увеличились случаи хакерских атак. Начальник Причерноморского управления киберполиции говорит, что на сегодняшний день крайне не хватает специалистов, которые смогли бы раскрывать и расследовать такие преступления. И именно юристов нового поколения, специалистов в IT-сфере готовят на новом факультете Одесской юридической академии.

Руководство Юракадемии в лице Сергея Киваловаочень продуктивно поработало, создав такой прекрасный Центр, который, я думаю, очень плодотворно будет влиять на развитие борьбы с киберпреступностью в нашем регионе и укорениться в целом, готовя высококвалифицированные кадры для такого ведомства, как киберполиция и других правоохранительных органов, занимающихся расследованием киберпреступности.

- считает начальник Причерноморского управления киберполиции Юрий Выходец.

Когда абитуриенты только вошли на новый факультет Одесской Юракадемии - они точно решили для себя, где будут учиться после окончания колледжа. Современные компьютеры, модернизированные аудитории - всего в университете более 800 новых компьютеров, электронная библиотека с виртуальным залом и доступом ко многим мировым информационным базам, а также 5 коворкингових пространств. Все это приятно удивило студентов.

Когда мы зашли - сразу было понятно, что это заведение очень серьёзное и тут самая лучшая материальная база. Это заведение готовит очень толковых специалистов, которые в будущем устроятся на хорошую работу. Привлекло больше всего то, что можно самому выбрать предметы, которые тебе интересны. В нашей системе образования есть проблема: достаточно много предметов, которые не интересны и вряд ли понадобятся в будущем и поэтому ты на них ходишь нехотя или вообще не ходишь. А тут есть свобода выбора, тут есть возможность самостоятельно организовывать своё обучение.

- отметил абитуриент Александр Красношлик.

Меня поразила гостеприимность этого учебного заведения. Никогда не видел такого Дня открытых дверей – чтобы абитуриентам разрешали свободно ходить по аудиториям, садиться за компьютеры, присутствовать на лекции. Сергей Васильевич встретил нас очень гостеприимно, очень интересно рассказал об университете: невероятные аудитории, дизайн, ремонт, очень классные компьютеры.

- поделился своими впечатлениями побывавший на Дне открытых дверей абитуриент Илья Воробьёв.

Здесь действительно очень интересная материальная база. Это то, о чем мечтает не один вуз, не одно учебное заведение нашей страны. Поддержание такой материальной базы требует не только усилий президента университета Сергея Кивалова и всего преподавательского состава, но и хороших студентов, которые будут работать с этой аппаратурой.В стенах НУ «ОЮА» они смогут это освоить. Я думаю, что хорошие условия, которые здесь созданы, позволят многим нашим выпускникам получить нужную и высокооплачиваемую специальность.

- уверен Директор Одесского колледжа компьютерных технологий Владимир Ковальчук.

Центр кибербезопасности и информационных технологий включает 13 кабинетов. Основным преимуществом является то, что студенты свободно могут выбирать, какие предметы посещать, изучая те дисциплины, которые их интересуют и которые им понадобятся в будущей профессии. Кроме этого, год назад был открыт ультрасовременный IT-центр, он также стал базой для подготовки по специальностям «Инженерия программного обеспечения», «Кибербезопасность», «Компьютерные науки и менеджмент».

Факультет кибербезопасности и информационных технологий был создан полгода назад по инициативе президента университета Сергея Васильевича Кивалова. Это было сделано, чтобы обучать действительно компетентных, квалифицированных специалистов в сфере информационных технологий, которая на сегодняшний день является достаточно прогрессивной и развитой. Вот даже если посмотреть на тенденцию трудоустройства – сфера IT является приоритетной. И наш университет не мог стоять в стороне современных процессов и заявил о себе, создав такую мощную материальную базу и открыв совершенно новое и очень востребованное направление подготовки.

- резюмировал исполняющий обязанности декана факультета кибербезопасности и информационных технологий Олег Дикий.

Отметим, что уже 13 апреля Национальный университет «Одесская юридическая академия» приглашает абитуриентов и их родителей совсех уголков Украины на День открытых дверей, который состоится в 11:00 по адресу Академическая, 2.