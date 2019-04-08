В Одесской Юракадемии с мастер-классами выступил известный психолог и телеведущий Дмитрий Карпачев

Дмитрий Карпачев – практикующий психолог, в прошлом телеведущий – выступил с мастер-классами в Национальном университете «Одесская юридическая академия».

Место тренингов выбрано неслучайно. Именно здесь, в Одесской юридической академии, два года назад была открыта новая специальность, где готовят психологов, и созданы все условия для качественной подготовки специалистов этого профиля.

Президент вуза академик Сергей Кивалов рассказал, что тому есть веские основания. Многие студенты, избравшие для себя профессии юриста, адвоката, судью хотели бы параллельно освоить и психологию. Чтобы разбираться в людях, уметь находить с ними общий язык и общаться, подстроиться под любую ситуацию, всегда помочь себе и другим, нужны знания психологии. Именно для этого в Одесской юридической академии была открыта эта специальность.

Сергей Васильевич Кивалов встретился с известным психологом Дмитрием Карпачевым, обсудил с ним проблемы развития психологической науки и вопросы возможного дальнейшего сотрудничества.

Приветствовав решение руководства развивать в вузе это направление, эксперт в вопросах детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев заметил, что психология – междисциплинарная наука:

Знание психологии, понимание другого человека и себя – это полезно, независимо от того, какой профессией ты занимаешься. Для юриста очень важно понимать своего клиента или оппонента, быть стрессоустойчивым и сохранять самообладание в любых ситуациях. Поэтому я бы сказал, что психология – некая обязательная программа для любой специальности, где есть человеческой фактор. Одесская юридическая академия очень хорошо себя зарекомендовала как вуз, дающий качественное образование. Значит, здесь есть правильный подход к учебному процессу, и любая дисциплина здесь будет развиваться так же эффективно, как и профильные предметы.

К сожалению, у нас нет понятия «психологической культуры». А между тем, психология – это наука о гигиене души. Мы привыкли чистить зубы каждый день. Такой же уход и внимание должно происходить за собственным внутренним миром.

Темы мастер-классов, которые представил Дмитрий Капачев, так или иначе, интересны любой возрастной аудитории. Это внутрисемейные отношения, понимание мужчины и женщины.

Д.Карпачев признался, что после ухода с телевидения занимается развитием собственной он-лайн школы:

Хочется все переформатировать, изменить, сделать более интересным и насыщенным процесс обучения.

Декан факультета психологии, политологии и социологии профессор Денис Яковлев уверен:

В Национальном университете «Одесская юридическая академия», благодаря усилиям академика Сергея Васильевича Кивалова созданы все условия для качественной подготовки в том числе и психологов. Мастер-классы профессионала и практика – важное событие для психологов, будущих и настоящих. На факультете мы даем нашим студентам базовые академические знания. Но участие студентов в таких тренингах и мастер-классах – тоже важная часть подготовки будущих профессиональных практикующих психологов. А материально-техническая база академии позволяет принимать в наших стенах самые масштабные мероприятия.

Авторы мероприятия отметили гостеприимство руководства университета и высокий уровень организации тренинга.

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» очень комфортно, здесь тёплая атмосфера, молодые сотрудники энергичные, приятные условия работы сотрудничества. Спасибо Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он оказал нам поддержку в проведении нашего мероприятия.

- отметила Мила Васильева, организатор фестиваля «Семейная геометрия».

Главным мастер классом фестиваля бесспорно стало выступление Дмитрия Карпачева, вместе с желающими одесситами, послушать ведущего специалиста получили возможность и студенты Юракадемии. Они поделились впечатлениями от тренинга.

Я очень сильно рада, что попала, что у меня есть такая возможность послушать такого человека, которого знают во всей стране и я в таких впечатлениях нахожусь, что я просто в восторге.

- говорит Ева Черу, студентка Юракадемии.

Огромное спасибо Сергею Васильевичу Кивалову за то, что мы имеем возможность проходить практику на таких интересных мероприятиях. Люди приходили сюда по билетам мы же помогая спикерам можем сами послушать, набраться опыта. И для меня, как для будущего психолога это очень важно.

- говорит Ольга Олещенко.

Все слушатели и психологи остались довольны от плодотворной работы и возможности повысить свой уровень знаний психологии.