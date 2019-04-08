В Одесской Юракадемии с мастер-классами выступил известный психолог и телеведущий Дмитрий Карпачев

Дмитрий Карпачев – практикующий психолог, в прошлом телеведущий – выступил с мастер-классами в Национальном университете «Одесская юридическая академия».
Место тренингов выбрано неслучайно. Именно здесь, в Одесской юридической академии, два года назад была открыта новая специальность, где готовят психологов, и созданы все условия для качественной подготовки специалистов этого профиля.
Президент вуза академик Сергей Кивалов рассказал, что тому есть веские основания. Многие студенты, избравшие для себя профессии юриста, адвоката, судью хотели бы параллельно освоить и психологию. Чтобы разбираться в людях, уметь находить с ними общий язык и общаться, подстроиться под любую ситуацию, всегда помочь себе и другим, нужны знания психологии. Именно для этого в Одесской юридической академии была открыта эта специальность.
Сергей Васильевич Кивалов встретился с известным психологом Дмитрием Карпачевым, обсудил с ним проблемы развития психологической науки и вопросы возможного дальнейшего сотрудничества.
Приветствовав решение руководства развивать в вузе это направление, эксперт в вопросах детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев заметил, что психология – междисциплинарная наука:
К сожалению, у нас нет понятия «психологической культуры». А между тем, психология – это наука о гигиене души. Мы привыкли чистить зубы каждый день. Такой же уход и внимание должно происходить за собственным внутренним миром.
Темы мастер-классов, которые представил Дмитрий Капачев, так или иначе, интересны любой возрастной аудитории. Это внутрисемейные отношения, понимание мужчины и женщины.
Д.Карпачев признался, что после ухода с телевидения занимается развитием собственной он-лайн школы:
Декан факультета психологии, политологии и социологии профессор Денис Яковлев уверен:
Авторы мероприятия отметили гостеприимство руководства университета и высокий уровень организации тренинга.
- отметила Мила Васильева, организатор фестиваля «Семейная геометрия».
Главным мастер классом фестиваля бесспорно стало выступление Дмитрия Карпачева, вместе с желающими одесситами, послушать ведущего специалиста получили возможность и студенты Юракадемии. Они поделились впечатлениями от тренинга.
- говорит Ева Черу, студентка Юракадемии.
- говорит Ольга Олещенко.
Все слушатели и психологи остались довольны от плодотворной работы и возможности повысить свой уровень знаний психологии.