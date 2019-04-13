Новый виток развития для медицинского образования в Украине: МГУ подписал договор с Медицинским домом «Odrex»

Старая одесская улица Раскидайловская. Рядом – старый парк города – Дюковский. Именно тут возник современнейший медицинский дом, попадая в который, теряешь ощущение реальности – где ты, в 21-м веке? Или в 22-м? Словно на машине времени переносишься в эту клинику будущего. Сразу при входе – лифт, позволяющий пациенту, не преодолевая ни одной ступеньки, попасть в кабинет к врачу или в операционную. И дальше – прозрачные стены, лифты, коридоры,– все словно в фантастическом фильме, ну, или в лучших клиниках Нью-Йорка или Токио.

Договор о сотрудничестве подписали президент Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов и генеральный директор Медицинского дома «Odrex» Тигран Арутюнян. Был продемонстрирован ролик о деятельности медицинской компании. В свою очередь, медики могли увидеть фильм о деятельности Международного гуманитарного университета и узнать о перспективах его развития.

После подписания договора Сергей Кивалов сказал:

Я уверен, что объединение усилий медицинского дома «Одрекс» и Одесского медицинского института МГУ позволит создать мощнейшую учебную клиническую базу и готовить высококлассных врачей-специалистов по самым высоким европейским стандартам. В процессе сотрудничества центр «Одрекс» сможет подбирать для себя персонал среди студентов и выпускников Международного гуманитарного университета, таким образом, расширяя перспективы их трудоустройства и построения профессиональной карьеры. Это прецедент для нашей страны, когда студенты получают практические знания, необходимые для успешной работы по выбранной профессии не в государственных больницах, где устаревшая материально-техническая база, допотопные методы лечения, а в самой передовой клинике, какая только есть в нашем городе.

Лекции и практические занятия студентов будут проходить в лекционном Хабе. Аспиранты и интерны будут проводить научные исследования, принимать участие в лечебном процессе под руководством врачей медицинского центра и получать необходимый профессиональный опыт. В медицинском госпитале есть и специальные тренинг-центры различных направлений. Все они, как и современное реабилитационное оборудование, будут доступны для студентов.

Генеральный директор медицинского дома «Odrex» Тигран Арутюнян подробно ознакомил с работой медицинского дома руководителей МГУ, которые были впечатлены уникальным диагностическим оборудованием, аппаратурой операционной, тем, как налажена работа дневного стационара и детского отделения.

Завершая встречу, Тигран Арутюнян подчеркнул:

Сегодня мы заложили фундамент сотрудничества, это имеет колоссальные перспективы. Как мультифункциональный практикующий госпиталь мы понимаем важность этого шага. Мы заинтересованы в качественном персонале, в специалистах своего дела с высоким уровнем развития и образования. И заключенный договор поможет нам этого добиваться. Университет дает теоретические знания, а «Odrex» – медицинскую практику, интернатуру и дальнейшие перспективы для лучших кадров.

Это и в самом деле качественно новый виток развития для медицинского образования в Украине.

Основатель и учредитель медицинского дома «Odrex» Леонид Кучук признался, что даже завидует студентам, которые будут здесь проходить практику:

Закладывая «Odrex», мы стремились, чтобы это был новый шаг в медицине, и следуем этому принципу неукоснительно и сегодня. И сегодняшнее событие – тоже новый шаг в будущее. «Odrex» имеет большой медицинский потенциал, МГУ – образовательный потенциал. Если мы их совместим, то от этого выиграет и клиника, и вуз, и в целом город и страна.

Десять лет назад в Международном гуманитарном университете были открыты Одесский медицинский институт и Медицинский колледж, стремительно и динамично развивающиеся. Наборы студентов в них растут с каждым годом. Но качественное медицинское образование должно основываться на хорошей клинической подготовке. У Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета уже есть положительный опыт в этой сфере: не так давно открыты две современные стоматологические клиники, где будущие стоматологи получают знания и учатся их применять на практике, оказывая стоматологическую помощь пациентам под руководством своих преподавателей – опытных врачей. Также были открыты первые в Одессе студенческие аптеки, ставшие базой практики для будущих фармацевтов.

И результат не заставил себя ждать – фармацевтические кампании и стоматологические клиники буквально борются за выпускников МГУ, приглашая их на работу.

В прошлом году в Одесском медицинском институте Международного гуманитарного университета была внедрена новая специальность «Врачебное дело». А вскоре откроются новые клинические кафедры – педиатрии, акушерства и гинекологии, хирургии, внутренней медицины. Ожидается, что кафедры будут функционировать на базе Медицинского дома «Odrex».

Этот меморандум открывает новую страницу в медицинском образовании в Одессе,– рассказал проректор по научно-медицинской работе Международного гуманитарного университета Вадим Ульянов. – Частная клиника и частный вуз, – их партнерство позволит внедрять в практику новые образовательные технологии, готовить качественных медицинских специалистов. Мы готовим врачей, медицинских сестер, выпускаем бакалавров и магистров. У нас есть специализированный ученый совет по защите кандидатских диссертаций. Практически выстроена вся вертикаль подготовки медицинских работников. Партнерство университета и «Odrexа» будет взаимополезным и откроет новые возможности для качественной подготовки специалистов.

Созданный шесть лет назад медицинский дом «Odrex» в короткие сроки стал уникальной многопрофильной клиникой, в которой передовые научные достижения и опыт объединены с самой современной лечебной базой и эффективно применяются квалифицированными практикующими врачами.

В самом современном в Украине центре кардиохирургии, кардио-сосудистой хирургии и кардиологии работают более тысячи сотрудников. За шесть лет здесь оказали помощь более 200 тысячам пациентов, произвели более 4700 операций. Клиника рассчитана на сто двадцать коек, в которой оказывают более 500 видов медицинских услуг. В нее входят два поликлинических отделения для всей семьи. «Odrex» располагает собственной службой скорой помощи. Попадая сюда, можно без преувеличения сказать: здесь строится новая система медицины.

Студенчество – это то, с чего начинал каждый состоявшийся врач.

Мы рады, что сделали шаг, который позволит студентам увидеть в наших стенах самую современную и передовую медицинскую технику и почерпнуть необходимые знания. Здесь помогают пациентам в тяжелом состоянии с серьезными диагнозами. Одесский медицинский институт МГУ – это хорошая база для медицинских учреждений. Мы с радостью будем делиться со студентами знаниями, предоставлять свою базу для выработки у них необходимых навыков. Уверен, что лучшие из выпускников смогут быть в будущем нашими сотрудниками.

– уверен медицинский директор клиники «Odrex» Дмитрий Гавриченко.

Практика для будущего врача очень важна. А в «Odrex» у студентов открываются широкие перспективы. Будущие медики будут иметь возможность с экранов наблюдать за проведением операций, медицинских манипуляций – это так называемая живая хирургия, которая применяется при подготовке будущих врачей во всех передовых медицинских учреждениях мира В медикал-хаб есть возможность записи и звука: студенты в процессе операции поэтапно могут задавать вопросы и получать на них квалифицированные ответы.

В день подписания меморандума в гости в «Odrex» приехали более ста студентов МГУ, чтобы убедиться в реальности открывшихся для них перспектив. Им показали видовой фильм, а затем провели экскурсию по клинике.

Зульфия Пошанина – первокурсница, но пребывание в клинике еще раз дало ей уверенность в правильном выборе профессии:

«Odrex» – одна из самых современных клиник в Украине, где врачам дают возможность развиваться. Я бы хотела, чтобы меня учили специалисты такого уровня. В будущем я думаю стать челюстно-лицевым хирургом, проходить здесь практику и, возможно, работать.

Студент второго курса Одесской медицинского института МГУ Станислав Самокиш выбрал для себя профессию стоматолога:

Я хочу специализироваться на имплантологии. Подписанный сегодня меморандум с клиникой «Odrex» позволит повышать уровень своего обучения, проходить учебную практику и иметь шансы получить здесь достойную работу.

Насколько престижно работать в клинике «Odrex» говорит следующий факт. Недавно Медицинский дом объявил о трех вакансиях молодых хирургов. Был объявлен конкурс, в котором приняли участие более пятидесяти врачей. Путем первичного интервью были отобраны три кандидата. Проходя практический курс в стенах «Odrex», они должны были подтвердить свои знания. Тех, кто прошел и это испытание, направили на стажировку в один из зарубежных госпиталей. По ее окончании претенденты сдали там же практический экзамен. И лишь после успешной сдачи экзамена молодые специалисты были приняты на работу.

Поздравим же выпускников МГУ с новыми перспективами и пожелаем успехов на профессиональном поприще.