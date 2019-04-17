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  • Дата: Вчера, 18:09
Вчера, 18:09

В Одесской Юракадемии состоялись антитеррористические учения

Категория: Первая полоса

В Одесской Юракадемии состоялись антитеррористические учения

18 апреля  Управление Службы безопасности Украины в Одесской области при поддержке других правоохранительных органов – Главного управления Национальной полиции в Одесской области, Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области провели антитеррористические учения в Национальном университете «Одесская юридическая академия».

 

  

В Одесской Юракадемии состоялись антитеррористические учения

 

Целью учений была отработка действий правоохранительных органов на месте массового скопления людей. В 14:25 в здании по адресу улица Академическая, 2 была объявлена полная эвакуация. В течении 10 минут оперативно под руководством сотрудников, отвечающих за пожарную безопасность, все студенты, преподаватели и сотрудники университета покинули корпус. Учебная тревога прошла успешно. Взрывное устройство было обезврежено и представлено Президенту университета С.В. Кивалову.

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В Одесской Юракадемии состоялись антитеррористические учения
В Одесской Юракадемии состоялись антитеррористические учения
В Одесской Юракадемии состоялись антитеррористические учения
В Одесской Юракадемии состоялись антитеррористические учения
В Одесской Юракадемии состоялись антитеррористические учения
В Одесской Юракадемии состоялись антитеррористические учения
В Одесской Юракадемии состоялись антитеррористические учения
В Одесской Юракадемии состоялись антитеррористические учения
В Одесской Юракадемии состоялись антитеррористические учения
В Одесской Юракадемии состоялись антитеррористические учения
В Одесской Юракадемии состоялись антитеррористические учения
В Одесской Юракадемии состоялись антитеррористические учения
В Одесской Юракадемии состоялись антитеррористические учения
В Одесской Юракадемии состоялись антитеррористические учения
В Одесской Юракадемии состоялись антитеррористические учения
В Одесской Юракадемии состоялись антитеррористические учения
В Одесской Юракадемии состоялись антитеррористические учения
В Одесской Юракадемии состоялись антитеррористические учения
В Одесской Юракадемии состоялись антитеррористические учения
В Одесской Юракадемии состоялись антитеррористические учения
В Одесской Юракадемии состоялись антитеррористические учения
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