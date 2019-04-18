Ярмарка вакансий в НУ «ОЮА»: ведущие юридические фирмы приглашают студентов на работу

Трудоустройство еще во время учебы в университете – без сомнения удачный старт профессиональной деятельности. И у студентов Национального университета «Одесская юридическая академия» есть такая возможность - ежегодно на базе факультета адвокатуры НУ «ОЮА» проводится ярмарка вакансий. В нынешнем году её участниками стали 15 ведущих юридических фирм города, представители которых провели собеседования со студентами вуза. Молодые люди получили возможность пройти стажировку или даже уже устроиться на свою первую работу по специальности. Представители компаний традиционно приглашают молодых специалистов в свои фирмы.

Так исторически сложилось, что Одесская юридическая академия - это флагман юридического образования и спасибо за вот эту возможность и инициативу и Сергею Васильевичу Кивалову, президенту университета, который с одной стороны дает возможность студентам и молодым специалистам получить хорошего работодателя, а с другой стороны - работодателю получить хороших и надёжных сотрудников.

- говорит представитель адвокатского объединения “Altius” Денис Цихоня.

На сегодняшний день Одесская юридическая академия - действительно лучший вуз, который готовит юристов на юге Украины, это однозначно. Здесь очень высокое качество образования, а поэтому уровень профессиональных знаний многих студентов действительно впечатляет нас как работодателей.

- отметил представитель Юридической компании «Де-Юре» Григорий Трипульский.

Ежегодно возрастает количество представителей юридических фирм, которые принимают участие в ярмарке вакансий Национального университета «Одесская юридическая академия». Свою первую работу по специальности здесь получили сотни студентов. Проблема трудоустройства пока достаточно остро стоит перед выпускниками всех вузов Украины, а поэтому приоритетным направлением деятельности Одесской Юракадемии является предоставление места работы каждому, кто выпускается из стен университета.

Уже 4 года как государственное распределение выпускников университетов отменено - то, что было раньше, и то, что было очень хорошо. Теперь вузы выпускают своих студентов фактически в никуда. Но Сергей Васильевич Кивалов говорит, что мы обязаны заботиться о наших студентах, чтобы они были трудоустроены, мы обязаны позаботиться о том, чтобы дать им первое рабочее место. С этой целью наш университет заключает договоры о сотрудничестве с ведущими юридическими фирмами города и проводит вот такие ярмарки вакансий как сегодня.

- подчеркнул декан факультета адвокатуры НУ «ОЮА» Евгений Хижняк.

Студенты вуза отмечают, что перспектива трудоустройства в ведущие юрфирмы города вдохновляет их лучше учиться и совершенствоваться в выбранной профессии. Ведь уже в скором будущем они смогут применить полученные в университете знания на практике и стать хорошими специалистами.

Я считаю, что любой опыт, который мы приобретаем на практике, дает нам возможность усовершенствовать наши теоретические познания в разных отраслях права, а также улучшить и всесторонне развить наши профессиональные умения и навыки.

- считает студентка 3 курса факультета адвокатуры Юлия.

Очень хорошо, что мы уже на третьем курсе можем пообщаться с нашими потенциальными работодателями, пройти стажировку в юридической фирме. Мне кажется, чем раньше ты начнешь работать с документами, писать ходатайства, иски, тем лучше сможешь развить необходимые для успешной юридической практики навыки.

- уверена третьекурсница Диана.

Ярмарка вакансий - одно из множества мероприятий, посвященных трудоустройству студентов Одесской юракадемии. Университет также тесно сотрудничает с государственными органами и органами местного самоуправления, в вузе функционирует Центр стажировок и трудоустройства. Благодаря соответствию образовательных программ европейским стандартам, диплом университета признается за рубежом, что открывает для выпускников широкие возможности трудоустройства в международных организациях и ​​иностранных компаниях.