Ярмарка вакансий в НУ «ОЮА»: ведущие юридические фирмы приглашают студентов на работу

Трудоустройство еще во время учебы в университете – без сомнения удачный старт профессиональной деятельности. И у студентов Национального университета «Одесская юридическая академия» есть такая возможность - ежегодно на базе факультета адвокатуры НУ «ОЮА» проводится ярмарка вакансий. В нынешнем году её участниками стали 15 ведущих юридических фирм города, представители которых провели собеседования со студентами вуза. Молодые люди получили возможность пройти стажировку или даже уже устроиться на свою первую работу по специальности. Представители компаний традиционно приглашают молодых специалистов в свои фирмы.
- говорит представитель адвокатского объединения “Altius” Денис Цихоня.
- отметил представитель Юридической компании «Де-Юре» Григорий Трипульский.
Ежегодно возрастает количество представителей юридических фирм, которые принимают участие в ярмарке вакансий Национального университета «Одесская юридическая академия». Свою первую работу по специальности здесь получили сотни студентов. Проблема трудоустройства пока достаточно остро стоит перед выпускниками всех вузов Украины, а поэтому приоритетным направлением деятельности Одесской Юракадемии является предоставление места работы каждому, кто выпускается из стен университета.
- подчеркнул декан факультета адвокатуры НУ «ОЮА» Евгений Хижняк.
Студенты вуза отмечают, что перспектива трудоустройства в ведущие юрфирмы города вдохновляет их лучше учиться и совершенствоваться в выбранной профессии. Ведь уже в скором будущем они смогут применить полученные в университете знания на практике и стать хорошими специалистами.
- считает студентка 3 курса факультета адвокатуры Юлия.
- уверена третьекурсница Диана.
Ярмарка вакансий - одно из множества мероприятий, посвященных трудоустройству студентов Одесской юракадемии. Университет также тесно сотрудничает с государственными органами и органами местного самоуправления, в вузе функционирует Центр стажировок и трудоустройства. Благодаря соответствию образовательных программ европейским стандартам, диплом университета признается за рубежом, что открывает для выпускников широкие возможности трудоустройства в международных организациях и иностранных компаниях.