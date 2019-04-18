Сергей Кивалов: «Каждый голос может стать судьбоносным и повлиять на исход выборов»

На одном из избирательных участков на Посмитного 2а - в санатории Молдова проголосовал народный депутат Украины Сергей Кивалов. Парламентарий призвал всех граждан проявить активную гражданскую позицию, ведь примеры истории доказывают: каждый голос может быть судьбоносным и повлиять на исход выборов.

Президент наделён статусом Верховного главнокомандующего, он представляет Украину в отношениях с другими странами, а также международными и межправительственными организациями – то есть, по сути, отвечает за самые важные аспекты функционирования государства. Именно поэтому выборы Президента в столь сложный период, как тот, что переживаем мы – поистине эпохальное событие.

Первый тур показал достаточно высокую явку, что не может не радовать – граждане заявляют о своих предпочтениях не в спорах друг с другом, не в переписке в социальных сетях, а в избирательных бюллетенях.

Важно, чтобы и во втором туре явка была как минимум не меньше, а в идеале – намного больше, чтобы все, кто имеет право голоса, пришли на избирательные участки и проголосовали, ведь только тогда можно будет смело заявить о том, что выборы состоялись и Президент действительно избран всем народом. Я знаю, что за время всей этой предвыборной гонки, которая длилась несколько месяцев и за эти три недели между первым и вторым туром люди заметно устали от самой темы выборов, от постоянных политических перепалок на телевиденье, в Интернете, что все уже напряжены до предела, но поверьте, скоро это закончится, сегодня последний рывок, и совсем скоро, когда имя новоизбранного Президента будет известно, мы все сможем вздохнуть с облегчением и вернуться к прежней спокойной жизни и продолжим совместными усилиями строить наше государство.

Призываю всех одесситов, всех граждан нашей страны, кому уже исполнилось 18 лет, не оставаться в стороне от происходящих событий, буквально на час отложить свои дела, чтобы прийти на избирательный участок и сделать выбор будущего Президента Украины. Многочисленные примеры истории доказывают: каждый голос может стать судьбоносным и повлиять на исход выборов. Реализуя гарантированное Конституцией избирательно право, мы выбираем не только своё будущее, мы выбираем будущее наших детей и внуков, которым жить в этой стране. Так пусть же ваш выбор будет осознанным и ответственным!

- говорит Сергей Кивалов.

Парламентарий отметил важность того, что активность граждан на избирательном участке во время второго тура президентских выборов достаточно высокая. Кроме того, Сергей Кивалов отметил, что в парламентско-президентской республике многое будет зависеть от того, какие политические силы придут в результате выборов.

Президент он имеет большие полномочия, но и парламент имеет полномочия для того, чтобы определить экономический курс и дальнейшее развитие нашей страны. Поэтому, я думаю, что наши граждане должны быть активными как на выборах Президента нашей страны, так и на предстоящих выборах в парламент.

- отметил парламентарий.

Напомним, что Конституция Украины гарантирует каждому совершеннолетнему гражданину нашей страны право голоса на выборах и референдумах.