В храмах Одессы прихожане празднуют Вход Господень в Иерусалим

По традиции в воскресенье, которое предшествует Пасхе, православные христиане отмечают Вход Господень в Иерусалим. В народе этот день называют Вербным Воскресеньем. Прихожане храмов идут на утреннюю службу с веточками вербы - это дерево символизирует возрождение и новую жизнь. Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе служил Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.

Второй тур выборов никак не отразился на посещении храмов одесситами - с самого утра в церквях было многолюдно. Службу также посетил народный депутат Украины Сергей Кивалов. Он поздравил православных верующих с одним из двенадцати самыхглавных праздников:

В этот весенний солнечный день я от всей души поздравляю православных верующих с праздником Входа Господнего в Иерусалим! Пусть радостное ожидание Светлого праздника Пасхи наполнит Ваши сердца, а освящённая веточка вербы подарит здоровье Вам и Вашим близким, уют и благополучие Вашему дому!

Во время богослужения горожане молились за мир в стране и благополучиеблизких.

Этот храм многимпо душе. Я только сюда хожу. Старинный храм, намоленный. И мы все любим этот храм. Я причащалась с такими эмоциями, я Вам не могу передать. Такая радость на душе. Сейчас люди стали приходить в церковь, верить.

- говорит прихожанка Святой-Успенского храма Лидия.

Сотни людей сегоднятакже шли к первому в Украине студенческому храму Святой мученицы Татианы. Нарядный, выполненный в нестандартной архитектурной традиции храм Св.Татьяны стал не только украшением Приморского района нашого города, но и центром духовной жизни одесситов. Они с радостью приходят молиться в храм, где все обустроено так красиво и комфортно: на праздники он по-особенному нарядно украшен, здесь часто устраиваются праздничные благотворительные обеды для прихожан, а дети получают подарки. Кроме того, при обители функционирует воскресная школа не только для детей, но и для взрослых, а также здесь обучают искусству церковного пения. На службе царила особая праздничная атмосфера.

В этот день во всех храмах проходит праздничное богослужение, и вот сегодня в студенческом храме Святой мученицы Татианы с самого утра очень многолюдно, люди приезжают сюда со всего города, чтобы побывать на службе, освятить вербу и помолиться о здравии своих близких. Я сегодня также принял участие в богослужении вместе со своей семьёй, мне было очень радостно видеть во храме так много прихожан, в том числе много молодых людей, студентов. Это прекрасно, что даже в такой напряжённый день – день выборов люди не забывают о Боге, о вере, что они в хорошем настроении с добром в душе идут во храм, что даже незнакомые люди поздравляют друг друга с праздником. Это говорит о том, что никакие политические противостояния не способны испортить истинно человеческих отношений и в этом вся надежда на светлое будущее нашей страны.

- говорит Сергей Кивалов.

Прихожане храма пожелали одесситам и всем украинцам мира, добра и благополучия.

В воскресный день каждый православный должен ходить в храм. Сегодня еще и замечательный праздник. Вход Господень в Иерусалим, который мы называем Вербное Воскресенье. Это последнее воскресенье перед Пасхой, перед светлым праздником. Впереди страстная седмица. Я хотела бы пожелать всем терпения, мужества, подготовиться к празднику Пасхи, молиться. А сегодня в светлый праздник хотела бы пожелать всем мира, добра, здоровья, благополучия, в каждой семье полная чаша, и дай нам Бог силы и терпения, чтобы встретить светлый праздник Пасхи.

- сказала Татьяна Кивалова, прихожанка храма Святой мученицы Татианы.

Сегодня люди приходят в храм для того, чтобы помолиться о своих семьях, о мире в нашей стране. Верба вообще означает символ жизни, и мы очень хотим надеяться, что в нашем государстве, наших семьях всегда будет продолжаться жизнь.

- отметила Мария Дьячкова, прихожанка храма Святой мученицы Татианы.

С Вербного воскресенья, 21 апреля, для христиан начинается Страстная неделя - последняя перед Пасхой. По евангельским описаниям, в этот день состоялся вход Иисуса Христа в Иерусалим. Он въезжал в город верхом на осле, а люди, приветствуя его, как царя, устилали ему путь пальмовыми ветвями. Там, где растут пальмы, этот праздник связали с растениями или просто с цветением. Самым распространенным деревом, которое заменяет пальму на славянских территориях, конечно, стала верба, откуда и главное название этого праздника - Вербное воскресенье.

Сегодня к нам пришло очень много людей, студентов. Также был Президент Национального университета «Одесская юридическая академия», народный депутат Украины Сергей Васильевич Кивалов, усилиями которого был построен этот храм. Он старается, когда есть возможность посещать семьей храм Святой мученицы Татианы. Студенты, преподаватели, конечно, должны видеть благой пример руководителя. Мы все православные, наши предки строили храмы, возрождали святыни.

- рассказал настоятель храма Святой мученицы Татианы протоиерей Олег Мокряк.

Одесситы отмечают, часто посещают именно этот храм не только на праздники.

Мы благодарны Сергею Кивалову за все, что он для нас делает. Я живу здесь недалеко и очень часто хожу в храм Святой мученицы Татианы. Ходим, потому что верим и стремимся к духовному очищению.

- поделилась прихожанка храма Святой мученицы Татианы Наталия Кальченко.

По традиции у стен храма Святой мученицы Татианы в этом году уже установили пасхальную инсталляцию, украшающую вход в церковь. Более 300 яиц расписывали известные мастера петриковской росписи, а также студенты Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета. Инсталляция впервые была выставлена и освящена Митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом более пяти лет назад.