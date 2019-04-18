В храмах Одессы прихожане празднуют Вход Господень в Иерусалим

По традиции в воскресенье, которое предшествует Пасхе, православные христиане отмечают Вход Господень в Иерусалим. В народе этот день называют Вербным Воскресеньем. Прихожане храмов идут на утреннюю службу с веточками вербы - это дерево символизирует возрождение и новую жизнь. Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе служил Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.
Второй тур выборов никак не отразился на посещении храмов одесситами - с самого утра в церквях было многолюдно. Службу также посетил народный депутат Украины Сергей Кивалов. Он поздравил православных верующих с одним из двенадцати самыхглавных праздников:
Во время богослужения горожане молились за мир в стране и благополучиеблизких.
- говорит прихожанка Святой-Успенского храма Лидия.
Сотни людей сегоднятакже шли к первому в Украине студенческому храму Святой мученицы Татианы. Нарядный, выполненный в нестандартной архитектурной традиции храм Св.Татьяны стал не только украшением Приморского района нашого города, но и центром духовной жизни одесситов. Они с радостью приходят молиться в храм, где все обустроено так красиво и комфортно: на праздники он по-особенному нарядно украшен, здесь часто устраиваются праздничные благотворительные обеды для прихожан, а дети получают подарки. Кроме того, при обители функционирует воскресная школа не только для детей, но и для взрослых, а также здесь обучают искусству церковного пения. На службе царила особая праздничная атмосфера.
- говорит Сергей Кивалов.
Прихожане храма пожелали одесситам и всем украинцам мира, добра и благополучия.
- сказала Татьяна Кивалова, прихожанка храма Святой мученицы Татианы.
- отметила Мария Дьячкова, прихожанка храма Святой мученицы Татианы.
С Вербного воскресенья, 21 апреля, для христиан начинается Страстная неделя - последняя перед Пасхой. По евангельским описаниям, в этот день состоялся вход Иисуса Христа в Иерусалим. Он въезжал в город верхом на осле, а люди, приветствуя его, как царя, устилали ему путь пальмовыми ветвями. Там, где растут пальмы, этот праздник связали с растениями или просто с цветением. Самым распространенным деревом, которое заменяет пальму на славянских территориях, конечно, стала верба, откуда и главное название этого праздника - Вербное воскресенье.
- рассказал настоятель храма Святой мученицы Татианы протоиерей Олег Мокряк.
Одесситы отмечают, часто посещают именно этот храм не только на праздники.
- поделилась прихожанка храма Святой мученицы Татианы Наталия Кальченко.
По традиции у стен храма Святой мученицы Татианы в этом году уже установили пасхальную инсталляцию, украшающую вход в церковь. Более 300 яиц расписывали известные мастера петриковской росписи, а также студенты Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета. Инсталляция впервые была выставлена и освящена Митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом более пяти лет назад.