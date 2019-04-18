В спорткомплексе Одесской Юракадемии прошла 27-я спартакиада среди профтехучилищ Одесской области

В спорткомплексе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялась 27-я спартакиада команд профессионально-технических училищ города и области на Кубок Президента НУ «ОЮА». Команды-представители разных ПТУ соревновались на футбольном поле, оборудованном специальным антитравматическим покрытием и другими отечественными и заграничными технологическими новинками.

Организаторами ежегодной спартакиады по мини-футболу среди учащихся профессионально-технических училищ со всей области турнира в этом году выступили Областное отделение физического воспитания и спорта Министерства образования совместно с руководством Одесской юридической академии.

Праздничная атмосфера проявлялась буквально во всем: звучал гимн, участников спартакиады приветствовал президент Юракадемии Сергей Кивалов.

Более того, Сергей Васильевич лично вручал каждому участнику персональный подарочный набор, в состав которого входила футболка сборной Украины по футболу. Ребята так обрадовались, получив такой знаковый подарок, что многие сражу же и одели обновку, чувствуя себя матерыми спортсменами.

Поздравили участников состязаний самые маленькие черлидеры – группа «Seсret Kids». Своим зажигательным спортивно-музыкальным этюдом девочки воодушевили абсолютно всех присутствующих, сорвав всеобщие аплодисменты. А студент 3-го курса факультета прокуратуры и следствия Евгений Габрильчук исполнил песню «Красавица Одесса».

Президент Одесской Юракадемии, народный депутат Украины Сергей Кивалов уверен, что таким образом можно не только привлечь молодежь к спорту и здоровому образу жизни, но и обратить внимание к проблемам профессионально-технического образования - важному звену образовательной системы в Украине.

Друзья, я очень рад видеть всех Вас на этом стадионе европейского класса, который взрастил много настоящих звёзд спорта, известных далеко за пределами Украины и принял множество соревнований самого высокого уровня. Несмотря на то, что Кубок только один, я уверен, что сегодняшний турнир вдохновит Вас в дальнейшем заниматься спортом, участвовать в соревнованиях и достигать новых вершин. Тем более, у Вас для этого есть успешные примеры, в том числе, и среди студентов Одесской юридической академии, которые за время существования нашего университета завоевали более ста медалей и наград высшей пробы.

Подобный турнир среди учащихся профессионально-технических училищ у нас проводится впервые. Это действительно очень важно. С помощью проведения таких мероприятий мы наглядно показываем, что учащиеся профессионально-технических учреждений – такие же студенты, как и студенты университетов и заслуживают защиты со стороны государства.

- сказал Президент Одесской Юракадемии, народный депутат Украины Сергей Кивалов.

К сожалению, следует признать, что профессионально-техническое образование в Украине переживает не лучшие времена. Бизнес регулярно сообщает о нехватке специалистов рабочих профессий. Сегодня в Украине из-за упадка профессионального образования под угрозой исчезновения оказались уникальные специальности.

Согласно статистике, сегодня среди безработных украинцев почти половина имеют высшее образование. Украинцы стремятся окончить институт, но остаются невостребованными на рынке труда, в то время как рабочих вакансий достаточно много, и некоторые из них хорошо оплачиваются. Украина действительно нуждается в реформе профессионально-технического образования. Оно должно стать престижным, тогда есть шанс сократить безработицу и наполнить рынок труда необходимыми специалистами.

Однако, очевидно, учитывая низкий уровень занятости и в целом критическую ситуацию в экономике, данная проблема в стране сильно недооценена, а ведь в дальнейшем применение обученных кадров рабочих специальностей могло бы стать фундаментом для модернизированной и конкурентоспособной новой украинской экономики.

Если в Минобразования Украины отчитались о закрытии в 2015 году 76-ти вузов в рамках проведения оптимизации и переаттестации высших учебных заведений и их филиалов, то профтехобразование чиновники решили просто уничтожить как явление уже в 2016 году. Со стороны чиновников вопрос выглядит более чем логично: в рамках бюджетной децентрализации содержание ПТУ было решено перевести на местные бюджеты. Однако ситуация на местах не столь однозначна: во многих областных, городских бюджетах денег на содержание учреждений профтехобразования просто не хватает, ведь речь идет о десятках миллионов гривен в год.

ПТУ, которые готовят будущих квалифицированных специалистов рабочих профессий, оказались на грани закрытия: преподавателям пришлось бы искать других занятий в жизни, студенты профтехучилищ оказались в еще худшем положении. Ведь не секрет, что для большинства сельских жителей и жителей небольших городков специальность, полученная в ПТУ – единственная возможность получить знания и умения, чтобы зарабатывать на жизнь. Потому сделать профессиональное образование платным – значит, погубить саму идею подготовки кадров.

Самое печальное, что действующее законодательство не позволяет городским бюджетам финансировать потребности ПТУ, поскольку профессионально-техническое образование сплошь подчинено государству. То есть, учебные планы, указания по набору студентов, а также другие приказы-рекомендации поступают в ПТУ из Киева, а средства на жизнеобеспечение заведений профтехобразования должны выделяться из местных бюджетов. Поиск путей и методов, как узаконить финансирование ПТУ из местных бюджетов, ни к чему не привел: возможности местных бюджетов сегодня нельзя назвать мощными, и финансирование профтехобразования станет для них серьезным испытанием. Эти проблемы коснулись почти каждого большого города во всех областях Украины.

Согласно статистике, в Украине только 14% школьников поступают в профессионально-технические училища, тогда как в Европе минимальный показатель поступления в заведения профтехобразования - 40%, а в некоторых странах – 70%. Когда остро стал вопрос о ликвидации всех ПТУ, благодаря усилиям народного депутата Украины, систему профтехобразования удалось сохранить. Только в структуре Юракадемии сегодня 3 профтехучилища.

И вот такие мероприятия как сегодня призваны показать, что обучение в профтехучилище ничем не отличается от обучения в университете – учащиеся получают нужную и востребованную профессию, получают стипендию и всё необходимое обеспечение. У Вас также, как у студентов университетов, интересная студенческая жизнь – спортивные соревнования, различные культурные мероприятия.

- отметил Президент Одесской Юракадемии, народный депутат Украины Сергей Кивалов.

В соревнованиях приняли участие Одесский центр профессионально-технического образования, Военно-морской лицей, Черноморский профессиональный судоремонтный лицей, профессиональный лицей морского транспорта, Высшее профессиональное училище морского туристического сервиса, училища железнодорожного транспорта и строительства, автомобильного транспорта, машиностроения и Черноморский морской колледж. Кроме того, на поле вышли команда морского училища №3, которое входит в структуру Одесской Юракадемии.

Не только в футболе важно продвижение профессионально-технических училищ, важно в любом виде спорта,чтобы ребята чувствовали поддержку руководства. Чувствовали общую поддержку, что они не одни, что ими занимаются как на местном, так и на всеукраинском уровне. Помимо обучения ребята должны чувствовать развитие и вне парты, им важно реализовать себя.

- говорит Роман Коваленко, директор училища №3 Одесской Юракадемии.

Как сообщили в командах, на базе их профтехучилищ нет условий для проведения соревнований такого высокого уровня. А на стадионе Юракадемии регулярно проводятся всеукраинские и международные турниры по различным видам спорта - база является мультифункциональной. Здесь проходят соревнования по боевым искусствам - дзюдо, самбо, греплинг, таиландскому боксу, а также по спортивным танцам, степу, художественной гимнастике и черлидингу.

Руководитель Одесского областного отделения физического образования и спорта Министерства образования Украины Александр Петрович Тулунжи высоко оценил роль Одесской Юракадемии в популяризации структуры профтехобразования.

Сегодняшний чемпионат проходит на спортивной базе Юракадемии. Сегодня, к сожалению, в системе профтехобразования нет спортивной базы, соответствующей требованиям. Зная подход Президента Одесской Юракадемии Сергея Васильевича Кивалова, возглавляющего Студенческий союз, к вопросам спортивной подготовки и к проблемам профтехобразования, мы обратились к нему с запросом, и он не только пошел нам настречу в проведении этого мероприятия, но и предложил организовывать это систематически. Это действительно очень хорошо. Во-первых, ребята смогут играть в наилучших условиях, которые сегодня существуют в стране, комфортно и безопасно. Кроме того, спорткомплекс расположен в самом сердце города, что одинаково удобно и для студентов из Черноморска, и для живущих в спальных районах Одессы.

- сказал Александр Петрович.

Соревнования проходили в течение 2х дней. В первый - 8 команд разделились на 2 отборочные группы, во второй - состоялись полуфиналы и финал. В решающем матче сошлись команды училища морского турсервиса и лицея морского транспорта. Будущие работники туристического бизнеса одержали достаточно уверенную победу 4:2.

Спортсмены в номинациях «Лучший бомбардир», «Лучший защитник», «Лучший вратарь», «Лучший игрок», а также победитель в номинации «Воля к победе» получили ценные призы и подарки от руководства Одесской Юракадемии. А команда-победитель - переходящий Кубок Президента НУ «ОЮА» Сергея Кивалова по 27 областной спартакиаде.

Следующие соревнования уже станут отборочными на финальный этап Чемпионата Украины среди профтехучилищ. Тренеры сумели в хороших условиях увидеть уровень подопечных, а ребята набрались опыта и наиграли командные связи.