Одесситы Олег Гута и Анита Ходеева стали чемпионами Украины по таиландскому боксу

В Одессе прошёл чемпионат Украины по таиландскому боксу среди взрослых, юношей и юниоров. Более 350-ти спортсменов из 17 регионов Украины стали участниками соревнований. Победу в этом главном первенстве года одержал студент Международного гуманитарного университета Олег Гута. Спортсмен провёл три непростых боя с представителями Киевской и Одесской областей в весовой категории до 71 килограмма и по итогам занял первое место в рейтинге, тем самым отобравшись на чемпионат мира. На сегодняшний день Олег Гута является мастером спорта международного класса, двукратным чемпионом Европы, бронзовым и серебряным призером чемпионата мира по таиландскому боксу.
Подготовка к чемпионату Украины по таиландскому боксу для Олега стартовала с самого начала года. Тренируется одесский тайбоксёр практически каждый день. Он отмечает, что спортивная база, созданная в родных вузах – Национальном университете «Одесская юридическая академия» и Международном гуманитарном университете помогает в достижении высоких целей.
Также соревнования принесли титул чемпионки Украины по таиландскому боксу студентке факультета журналистики Одесской юридической академии Аните Ходеевой. Ранее девушка становилась призером чемпионата Украины по кикбоксингу и завоевала первое место на Кубке Украины.
Этот Чемпионат Украины - важный и решающий турнир для спортсменов. Победители формируют состав сборной страны по данному виду единоборств для участия на чемпионате мира, который состоится в июле этого года в столице Таиланда – родине таиландского бокса.