Одесситы Олег Гута и Анита Ходеева стали чемпионами Украины по таиландскому боксу

В Одессе прошёл чемпионат Украины по таиландскому боксу среди взрослых, юношей и юниоров. Более 350-ти спортсменов из 17 регионов Украины стали участниками соревнований. Победу в этом главном первенстве года одержал студент Международного гуманитарного университета Олег Гута. Спортсмен провёл три непростых боя с представителями Киевской и Одесской областей в весовой категории до 71 килограмма и по итогам занял первое место в рейтинге, тем самым отобравшись на чемпионат мира. На сегодняшний день Олег Гута является мастером спорта международного класса, двукратным чемпионом Европы, бронзовым и серебряным призером чемпионата мира по таиландскому боксу.

В этом соревновании приняло участие до 400 спортсменов, среди которых происходит отбор на чемпионат мира. В моём весе выступало 9 спортсменов, соперники очень хорошо подготовлены, бои были непростые, но я старался приложить максимальные усилия и показать наилучший результат и я очень рад, что мне это удалось,

- прокомментировал ход соревнования двукратный чемпион Европы по таиландскому боксу, студент МГУ Олег Гута.

Подготовка к чемпионату Украины по таиландскому боксу для Олега стартовала с самого начала года. Тренируется одесский тайбоксёр практически каждый день. Он отмечает, что спортивная база, созданная в родных вузах – Национальном университете «Одесская юридическая академия» и Международном гуманитарном университете помогает в достижении высоких целей.

Очень большая благодарность Президенту Одесской Юракадемии, в которой я учился, и Международного гуманитарного университета, где сейчас получаю степень магистра, Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он поддерживает спортсменов, развивает нашу спортивную базу. Преподаватели всегда помогают и идут нам навстречу. В Академии и МГУ созданы все условия, чтобы мы тренировались, развивались и чтобы молодые спортсмены завоевывали медали,

- говорит Олег Гута.

Также соревнования принесли титул чемпионки Украины по таиландскому боксу студентке факультета журналистики Одесской юридической академии Аните Ходеевой. Ранее девушка становилась призером чемпионата Украины по кикбоксингу и завоевала первое место на Кубке Украины.

На эти соревнования приехали спортсмены со всех областей Украины и поэтому интересно не только непосредственно сражаться, но и смотреть бои других спортсменов, так как каждый день происходит что-то новенькое. У всех разный уровень подготовки – есть новички – «сырые» как говорится, то есть только-только начинают свою спортивную карьеру, а есть настоящие профессионалы, которые уже долго занимаются данным видом спорта, имеют опыт участия в соревнованиях и высокие достижения,

- делится впечатлениями от соревнований чемпионка Украины по таиландскому боксу, студентка факультета журналистики Одесской юридической академии Анита Ходеева.

Этот Чемпионат Украины - важный и решающий турнир для спортсменов. Победители формируют состав сборной страны по данному виду единоборств для участия на чемпионате мира, который состоится в июле этого года в столице Таиланда – родине таиландского бокса.