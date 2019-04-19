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  • Дата: Сегодня, 13:05
Сегодня, 13:05

Одесситы Олег Гута и Анита Ходеева стали чемпионами Украины по таиландскому боксу

Категория: Первая полоса / Новости / Спорт

Одесситы Олег Гута и Анита Ходеева стали чемпионами Украины по таиландскому боксу

В Одессе прошёл чемпионат Украины по таиландскому боксу среди взрослых, юношей и юниоров. Более 350-ти спортсменов из 17 регионов Украины стали участниками соревнований. Победу в этом главном первенстве года одержал студент Международного гуманитарного университета Олег Гута. Спортсмен провёл три непростых боя с представителями Киевской и Одесской областей в весовой категории до 71 килограмма и по итогам занял первое место в рейтинге, тем самым отобравшись на чемпионат мира. На сегодняшний день Олег Гута является мастером спорта международного класса, двукратным чемпионом Европы, бронзовым и серебряным призером чемпионата мира по таиландскому боксу.

Одесситы Олег Гута и Анита Ходеева стали чемпионами Украины по таиландскому боксу

В этом соревновании приняло участие до 400 спортсменов, среди которых происходит отбор на чемпионат мира. В моём весе выступало 9 спортсменов, соперники очень хорошо подготовлены, бои были непростые, но я старался приложить максимальные усилия и показать наилучший результат и я очень рад, что мне это удалось,
 - прокомментировал ход соревнования двукратный чемпион Европы по таиландскому боксу, студент МГУ Олег Гута.

Одесситы Олег Гута и Анита Ходеева стали чемпионами Украины по таиландскому боксу

Подготовка к чемпионату Украины по таиландскому боксу для Олега стартовала с самого начала года.  Тренируется одесский тайбоксёр практически каждый день. Он отмечает, что спортивная база, созданная в родных вузах – Национальном университете «Одесская юридическая академия» и Международном гуманитарном университете помогает в достижении высоких целей.

Очень большая благодарность Президенту Одесской Юракадемии, в которой я учился, и Международного гуманитарного университета, где сейчас получаю степень магистра, Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он поддерживает спортсменов, развивает нашу спортивную базу. Преподаватели всегда помогают и идут нам навстречу. В Академии и МГУ  созданы все условия, чтобы мы тренировались, развивались и чтобы молодые спортсмены завоевывали медали,
- говорит Олег Гута.

Одесситы Олег Гута и Анита Ходеева стали чемпионами Украины по таиландскому боксу

Также соревнования принесли титул чемпионки Украины по таиландскому боксу студентке факультета журналистики Одесской юридической академии Аните Ходеевой. Ранее девушка становилась призером чемпионата Украины по кикбоксингу и завоевала первое место на Кубке Украины.

Одесситы Олег Гута и Анита Ходеева стали чемпионами Украины по таиландскому боксу

На эти соревнования приехали спортсмены со всех областей Украины и поэтому интересно не только непосредственно сражаться, но и смотреть бои других спортсменов, так как каждый день происходит что-то новенькое. У всех разный уровень подготовки – есть новички – «сырые» как говорится, то есть только-только начинают свою спортивную карьеру, а есть настоящие профессионалы, которые уже долго занимаются данным видом спорта, имеют опыт участия в соревнованиях и высокие достижения,
- делится впечатлениями  от соревнований чемпионка Украины по таиландскому боксу, студентка факультета журналистики Одесской юридической академии Анита Ходеева.

Одесситы Олег Гута и Анита Ходеева стали чемпионами Украины по таиландскому боксу

Этот Чемпионат Украины - важный и решающий турнир для спортсменов. Победители формируют состав сборной страны по данному виду единоборств для участия на чемпионате мира, который состоится в июле этого года в столице Таиланда – родине таиландского бокса.

 

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Одесситы Олег Гута и Анита Ходеева стали чемпионами Украины по таиландскому боксу
Одесситы Олег Гута и Анита Ходеева стали чемпионами Украины по таиландскому боксу
Одесситы Олег Гута и Анита Ходеева стали чемпионами Украины по таиландскому боксу
Одесситы Олег Гута и Анита Ходеева стали чемпионами Украины по таиландскому боксу
Одесситы Олег Гута и Анита Ходеева стали чемпионами Украины по таиландскому боксу
Одесситы Олег Гута и Анита Ходеева стали чемпионами Украины по таиландскому боксу
Одесситы Олег Гута и Анита Ходеева стали чемпионами Украины по таиландскому боксу
Одесситы Олег Гута и Анита Ходеева стали чемпионами Украины по таиландскому боксу
Одесситы Олег Гута и Анита Ходеева стали чемпионами Украины по таиландскому боксу
Одесситы Олег Гута и Анита Ходеева стали чемпионами Украины по таиландскому боксу
Одесситы Олег Гута и Анита Ходеева стали чемпионами Украины по таиландскому боксу
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