Сергей Кивалов прокомментировал возможный роспуск парламента



Особенно преуспел в неправильных комментариях о граничной дате роспуска парламента Леонид Емец. Кстати, вспомнилась его работа над законом о люстрации. Тогда в Венецианской комиссии заявили, что они еще никогда не видели законопроекта такого низкого юридического качества.

А сегодняшнее заявление об исчислении термина досрочного прекращения полномочий Верховной Рады VIII созыва быстро подхватили, чем несколько дезориентировали общество. Прозвучало, что крайняя дата - 27 апреля. Тут не координаты не верные, а вся система координат. Ведь высчитали крайнюю дату возможного роспуска парламента от даты выборов нового, IX созыва. Это, мягко говоря, не правильно.

Считать надо так: шесть месяцев от окончания полномочий Рады VIII созыва. А это 27 ноября 2019 года, поскольку начало полномочий было 27 ноября 2014 года. То есть, получаем 27 мая. Цитирую:

«Відповідно до статті 76 Конституції, строк повноважень Верховної Ради України становить п’ять років. Повноваження ВРУ восьмого скликання розпочались 27 листопада 2014 року »

И так. Очередные выборы состоятся 27 октября 2019 года. Вроде, математика простая.

Для особо рьяных экспертов и выдающихся юристов, пытающихся на хайпе покорить медиа-пространство, хочу еще раз подчеркнуть: досрочно прекратить полномочия нынешнего созыва Президент мог бы до 27 мая. И это мог бы сделать только новоизбранный Президент, Зеленский, но лишь в том случае, если успеет к этому времени состояться инаугурация. Президент Порошенко этого уже сделать не может, поскольку право распустить парламент досрочно он утратил за шесть месяцев до окончания срока своих полномочий. Все это четко прописано в Конституции Украины. Даю еще одну ссылку на закон. Специально для юридических гениев.

«Стаття 90. Повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.

Згідно статті 90 Конституції України, Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково припинені Президентом України в останні шість місяців строку повноважень Верховної Ради України або Президента України».

Два слова журналистам. Не надо подхватывать всякий бред. Тем более, что у нас сейчас все – эксперты по всем вопросам. И с ними надо быть осторожней. Ответственности за безграмотные заявления – никакой. Проверяйте информацию. Обращайтесь к первоисточникам. Это не сложно, Забавно было наблюдать, как в первый после президентских выборов пленарный день, многие экспертили по поводу сроков и возможности роспуска Верховной Рады Президентом. Еще бы на кофейной гуще погадали!Особенно преуспел в неправильных комментариях о граничной дате роспуска парламента Леонид Емец. Кстати, вспомнилась его работа над законом о люстрации. Тогда в Венецианской комиссии заявили, что они еще никогда не видели законопроекта такого низкого юридического качества.А сегодняшнее заявление об исчислении термина досрочного прекращения полномочий Верховной Рады VIII созыва быстро подхватили, чем несколько дезориентировали общество. Прозвучало, что крайняя дата - 27 апреля. Тут не координаты не верные, а вся система координат. Ведь высчитали крайнюю дату возможного роспуска парламента от даты выборов нового, IX созыва. Это, мягко говоря, не правильно.Считать надо так: шесть месяцев от окончания полномочий Рады VIII созыва. А это 27 ноября 2019 года, поскольку начало полномочий было 27 ноября 2014 года. То есть, получаем 27 мая. Цитирую:И так. Очередные выборы состоятся 27 октября 2019 года. Вроде, математика простая.Для особо рьяных экспертов и выдающихся юристов, пытающихся на хайпе покорить медиа-пространство, хочу еще раз подчеркнуть: досрочно прекратить полномочия нынешнего созыва Президент мог бы до 27 мая. И это мог бы сделать только новоизбранный Президент, Зеленский, но лишь в том случае, если успеет к этому времени состояться инаугурация. Президент Порошенко этого уже сделать не может, поскольку право распустить парламент досрочно он утратил за шесть месяцев до окончания срока своих полномочий. Все это четко прописано в Конституции Украины. Даю еще одну ссылку на закон. Специально для юридических гениев.Повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.Згідно статті 90 Конституції України, Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково припинені Президентом України в останні шість місяців строку повноважень Верховної Ради України або Президента України».Два слова журналистам. Не надо подхватывать всякий бред. Тем более, что у нас сейчас все – эксперты по всем вопросам. И с ними надо быть осторожней. Ответственности за безграмотные заявления – никакой. Проверяйте информацию. Обращайтесь к первоисточникам. Это не сложно,