Сергей Кивалов прокомментировал возможный роспуск парламента

Особенно преуспел в неправильных комментариях о граничной дате роспуска парламента Леонид Емец. Кстати, вспомнилась его работа над законом о люстрации. Тогда в Венецианской комиссии заявили, что они еще никогда не видели законопроекта такого низкого юридического качества.
А сегодняшнее заявление об исчислении термина досрочного прекращения полномочий Верховной Рады VIII созыва быстро подхватили, чем несколько дезориентировали общество. Прозвучало, что крайняя дата - 27 апреля. Тут не координаты не верные, а вся система координат. Ведь высчитали крайнюю дату возможного роспуска парламента от даты выборов нового, IX созыва. Это, мягко говоря, не правильно.
Считать надо так: шесть месяцев от окончания полномочий Рады VIII созыва. А это 27 ноября 2019 года, поскольку начало полномочий было 27 ноября 2014 года. То есть, получаем 27 мая. Цитирую:
«Відповідно до статті 76 Конституції, строк повноважень Верховної Ради України становить п’ять років. Повноваження ВРУ восьмого скликання розпочались 27 листопада 2014 року »
И так. Очередные выборы состоятся 27 октября 2019 года. Вроде, математика простая.
Для особо рьяных экспертов и выдающихся юристов, пытающихся на хайпе покорить медиа-пространство, хочу еще раз подчеркнуть: досрочно прекратить полномочия нынешнего созыва Президент мог бы до 27 мая. И это мог бы сделать только новоизбранный Президент, Зеленский, но лишь в том случае, если успеет к этому времени состояться инаугурация. Президент Порошенко этого уже сделать не может, поскольку право распустить парламент досрочно он утратил за шесть месяцев до окончания срока своих полномочий. Все это четко прописано в Конституции Украины. Даю еще одну ссылку на закон. Специально для юридических гениев.
«Стаття 90. Повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.
Згідно статті 90 Конституції України, Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково припинені Президентом України в останні шість місяців строку повноважень Верховної Ради України або Президента України».
Два слова журналистам. Не надо подхватывать всякий бред. Тем более, что у нас сейчас все – эксперты по всем вопросам. И с ними надо быть осторожней. Ответственности за безграмотные заявления – никакой. Проверяйте информацию. Обращайтесь к первоисточникам. Это не сложно,