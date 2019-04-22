В преддверии Христова Воскресения обновленную Пасхальную инсталляцию выставили у храма Святой мученицы Татианы

Накануне Пасхи весь город активно готовится к празднованию. По традиции у стен студенческого храма Святой мученицы Татианы установили пасхальную инсталляцию. Яйцо высотой в 2 метра и диаметром в полтора, содержит 308 деревянных яиц, симметрично выложенных из четырех сторон света.
Крашенки, каждая из которых не похожа на другую, расписывали известные мастера петриковской росписи, а также студенты Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета. В этом году именно студенты инициировали проведение реконструкции инсталляции. Президент университета Сергей Кивалов поддержал такое решение.
Вот берёшь крашенки в руки, стоишь рядом с инсталляцией и чувствуешь как тепло становится и радостно на душе. Это настоящий подарок храму и университету от наших студентов. Ну и к тому же наша инсталляция ещё и очень праздничная, торжественная, такого точно нигде больше в городе нет, а поэтому не только прихожане, но и проходящие мимо люди останавливаются возле неё, рассматривают, фотографируются. И поскольку Пасха в христианской традиции празднуется целую неделю, всё это время наша инсталляция украшает вход во храм и встречает прихожан.
- говорит Президент Одесской Юракадемии Сергей Кивалов.
Воскресение Христово - главное и почитаемое праздник православных христиан. А пасхальные яйца являются непременным атрибутом Пасхи.
- сказала настоятельница Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря игумения Серафима.
В этом году к обновлению инсталляции и росписи пасхальных яиц присоединилось очень много молодежи. Это - часть программы духовного воспитания молодежи, чему уделяется большое значение в Одесской Юракадемии.
– поделилась глава Студсовета Одесской Юракдемии Карина Лукащук.
Преподаватели петриковской росписи провели мастер-класс для студентов. Отметим, что Петриковская роспись - Украинский декоративно-орнаментальное народная живопись, которое сформировалось в Днепропетровской области в селе Петриковка, откуда и происходит название этого вида прикладного искусства. Отдельные вещи с узорами в стиле петриковской росписи сохранились еще с 18 века.
- говорит художница Янина Янавичус.
Инсталляция впервые была выставлена и освящена Митрополитом Одесским и Измаильский Агафангелом 8 лет назад. Пасхальное яйцо имеет символическую ценность. Ведь сам Храм, выполненный в виде пасхального яйца. Студенты, принимавшиеучастие в росписипасхальныхяиц, отмечают, Пасха для них – особый праздник.
- рассказывает студентка факультета гражданской и хозяйственной юстиции Юлия Колимбиевская.
Сейчас у православных христиан продолжается Великий пост, который является самым строгим. Следуя его верующие пытаются достойно подготовить себя к встрече Светлого Христова Воскресения.
- рассказал настоятель студенческого храма Святой мученицы Татианы протоиерей Олег Мокряк.
В Страстную седмицу все дни называются Великими по причине евангельских воспоминаний страстей Господних. Завершается Страстная неделя по прошествии субботы - в полночь, когда верующие приветствуют друг друга радостным «Христос Воскрес!», возвещая наступление главного христианского праздника.