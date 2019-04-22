В преддверии Христова Воскресения обновленную Пасхальную инсталляцию выставили у храма Святой мученицы Татианы

Накануне Пасхи весь город активно готовится к празднованию. По традиции у стен студенческого храма Святой мученицы Татианы установили пасхальную инсталляцию. Яйцо высотой в 2 метра и диаметром в полтора, содержит 308 деревянных яиц, симметрично выложенных из четырех сторон света.

Крашенки, каждая из которых не похожа на другую, расписывали известные мастера петриковской росписи, а также студенты Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета. В этом году именно студенты инициировали проведение реконструкции инсталляции. Президент университета Сергей Кивалов поддержал такое решение.

Я очень рад, что наши студенты сохраняют обычаи и уникальную культуру своей родной земли, своих предков. Тем самым мы укрепляем православные традиции. Наши студенты делали эту инсталляцию с добротой и любовью. Кроме того, в этом году они инициировали проведение реконструкции Пасхальной инсталляции, чтобы обновить ее и сделать еще более красивой и нарядной.

Вот берёшь крашенки в руки, стоишь рядом с инсталляцией и чувствуешь как тепло становится и радостно на душе. Это настоящий подарок храму и университету от наших студентов. Ну и к тому же наша инсталляция ещё и очень праздничная, торжественная, такого точно нигде больше в городе нет, а поэтому не только прихожане, но и проходящие мимо люди останавливаются возле неё, рассматривают, фотографируются. И поскольку Пасха в христианской традиции празднуется целую неделю, всё это время наша инсталляция украшает вход во храм и встречает прихожан.

- говорит Президент Одесской Юракадемии Сергей Кивалов.

Воскресение Христово - главное и почитаемое праздник православных христиан. А пасхальные яйца являются непременным атрибутом Пасхи.

Пасха - великий праздник. А изготовление пасхальных инсталляций, пасхальной символики - это целое искусство. И мне очень радостно, что молодежь, дети, все мы участвуем сегодня в украшении наших праздничных столов, нашей инсталляции возле храма Святой мученицы Татьяны. Вместе с нами Сергей Васильевич Кивалов. Ведь воспитание искусством, воспитание любовью, воспитание души через приобщение к прекрасному - это то, что приближает нас к высшей божественной гармонии и красоте.

- сказала настоятельница Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря игумения Серафима.

В этом году к обновлению инсталляции и росписи пасхальных яиц присоединилось очень много молодежи. Это - часть программы духовного воспитания молодежи, чему уделяется большое значение в Одесской Юракадемии.

В этом году мы обнаружили, что нужно провести реконструкцию инсталляции. И сегодня в стены нашего университета пришли настоящие мастера своего дела, а именно петриковской росписи. Они показывают нам как правильно это сделать. Конечно же, творческий процесс, у кого-то получается лучше, но все мы довольны. Вот видите, мы работаем, стараемся, все заняты, заряжаемся позитивным настроем. И уже совсем скоро обновленная пасхальная инсталляция будет радовать глаз наших гостей города и прихожан храма.

– поделилась глава Студсовета Одесской Юракдемии Карина Лукащук.

Преподаватели петриковской росписи провели мастер-класс для студентов. Отметим, что Петриковская роспись - Украинский декоративно-орнаментальное народная живопись, которое сформировалось в Днепропетровской области в селе Петриковка, откуда и происходит название этого вида прикладного искусства. Отдельные вещи с узорами в стиле петриковской росписи сохранились еще с 18 века.

У нас достаточно актуальна пасхальная тематика. Хочу показать зелёное яичко. Вот учитывая, что писанки сами по себе имеют очень высокое смысловое значение, они изначально должны были выражаться в красном цвете. Красный цвет символизировал кровь, если обращаться к религиозному значению.

- говорит художница Янина Янавичус.

Инсталляция впервые была выставлена и освящена Митрополитом Одесским и Измаильский Агафангелом 8 лет назад. Пасхальное яйцо имеет символическую ценность. Ведь сам Храм, выполненный в виде пасхального яйца. Студенты, принимавшиеучастие в росписипасхальныхяиц, отмечают, Пасха для них – особый праздник.

Такой большой праздник как Пасха я всегда праздную в кругу своих родных и близких людей. С бабушкой за несколько дней до Пасхи мы всегда выпекали паски. И это стало уже большой традицией в нашей семье и я надеюсь, что эту традицию принесу и в свою будущую семью.

- рассказывает студентка факультета гражданской и хозяйственной юстиции Юлия Колимбиевская.

Сейчас у православных христиан продолжается Великий пост, который является самым строгим. Следуя его верующие пытаются достойно подготовить себя к встрече Светлого Христова Воскресения.

Перед Пасхой много людей приходят в храм на Страстной седмице, исповедуются, причащаются, слушают Священное писание, очищают свою душу таинством исповеди, причастии и, конечно, готовятся к празднику. Мы видим, что многие одесситы полюбили храм Святой мученицы Татианы. Многие иконы привезены в наш храм со Святой Горы Афон.

- рассказал настоятель студенческого храма Святой мученицы Татианы протоиерей Олег Мокряк.

В Страстную седмицу все дни называются Великими по причине евангельских воспоминаний страстей Господних. Завершается Страстная неделя по прошествии субботы - в полночь, когда верующие приветствуют друг друга радостным «Христос Воскрес!», возвещая наступление главного христианского праздника.