Сергей Кивалов: «Парламент принял губительный для страны языковой закон»

К сожалению, в Великий Четверг уходящая власть решила устроить провокацию, прежде, чем их народ вышвырнет из высоких кабинетов. Это выразилось в принятии очередного антинародного закона.

Сегодня парламент принял губительный для страны Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. «За» поддержку проекта закона №5670-д проголосовали 278 народных депутатов. Принятию законопроекта предшествовали социальные ролики и пафосные речи. За стенами Верховной Рады проходил митинг. Сегодня - это стало единственным основанием для принятия законов.

Я не поддерживал этот проект закона, который уже окрестили в СМИ "законом о тотальной украинизации", и голосовал – против.

Как депутат-мажоритарщик многоязычного региона не могу согласится с необходимостью штрафовать граждан за «неприменение государственного языка в сфере образования, науки, культуры» или с введением института «Уполномоченного по защите государственного языка». Тут еще вопрос, кого от кого надо будет защищать.

Отдельно стоит обратить внимание на то, что по какой-то причине законопроект не был направлен руководством «европейского парламента» для оценки в Венецианскую Комиссию. Хотя мнение этого авторитетного совещательного органа Совета Европы не было бы лишним.

На мой взгляд, Закон этот значительно ограничивает возможность использования русского языка и языков национальных меньшинств в различных сферах общественной жизни. Очередной раз попирая конституцию, международные нормы и европейские ценности, так бурно обсуждаемые сейчас, уходящая власть в попытке продлить свою агонию протаскивает закон, с помощью которого пытается заигрывать с остатками националистического электората. Их не волнует, что они продолжают раскалывать общество, ставя под угрозу национальную безопасность.

Иными словами, принятие Закона об обеспечении функционирования украинского языка стало очередной предвыборной технологией в идеологическом русле «мови-віри-армії», негативную оценку которому граждане уже дали на выборах президента, отдав оппоненту Петра Порошенко 75% голосов.

Вице-премьер Кириленко заявил, что через полгода правительство внесет закон о защите языков коренных народов Украины. Однако, одолевают сомнения. Но с уверенностью можно сказать, что через полгода точно будут выборы в Верховную Раду. И уже парламенту нового созыва придется исправлять все то, что напринимал этот. Радует, что ждать осталось недолго.

Авторы Закона не учли интересы моих избирателей, граждан Украины, жителей Одессы, Одесской и других южных областей Украины, где русский язык считают родным до 90% людей.

Вместо того, чтобы решать накопившиеся проблемы моих избирателей - решили добавить им другие:

- новые штрафы для бизнеса за использование русского и других языков вместо украинского языка в обслуживании покупателей до 7 тысяч гривен, при повторном – до 12 тысяч гривен, для учителей, преподавателей, ученых – до 5 тысяч гривен, при повторном тоже до 12 тысяч гривен.

- новый чиновничий штат “Уполномоченных по защите государственного языка”, когда действующим бюджетникам нечем платить нормальные зарплаты… Недели ведь не прошло после того, как более 70% избирателей проголосовали против того, чтобы “мова, віра” доминировали в деятельности государства.

О чем вообще думали авторы Закона, принимая все это? Вместо того, чтобы услышать собственный народ и найти точки соприкосновения для объединения страны, эти неадекваты внесли в общество ещё больший раскол. С Верой не получилось, снова принялись за язык.

Именно поэтому, в случае подписания этого закона, мы будем обращаться в Конституционный суд о признании этого закона неконституционным.

А через полгода – перевыборы Рады, и, надеюсь, парламент нового созыва сможет исправить все эти ошибки, - написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.